IPL 2026: Full Squads Of All The 10 Franchises

Cameron Green becomes the most expensive foreign player in the IPL
CSK buy Kartik Sharma and Prashant Veer experience huge paydays
Check what happened and the full squads
The teams have been locked, and in three months' time, whoever had the best auction today will be a major contender for the Indian Premier League 2026 title. The mini-auction took place at the Etihad Arena in Abu Dhabi amid much fanfare on Tuesday, December 16
As it was heavily talked about, Cameron Green had an auction to remember, going for INR 25.20 crore to the Kolkata Knight Riders, who will be satisfied with their replacement for Andre Russell.
KKR also made acquisitions of Rachin Ravindra Finn Allen, Matheesha Pathirana, Mustafizur Rahman and Akash Deep.
Out of the 200+ homegrown players, Kartik Sharma and Prashant Veer became the most expensive uncapped players in the history.
Both of them were roped in by the Chennai Super Kings, who have done a complete overhaul depending upon the local players.
The Delhi Capitals bought the experienced David Miller and an expected buy in the form of England's Ben Duckett, who is known for his aggressiveness from the start, much like Jake Fraser-McGurk.
Delhi surprised everyone again when they bought Prithvi Shaw on his base price of 75 Lakh right at the end of the mini auction in Abu Dhabi.
Mumbai, Gujarat and Punjab probably had their most inactive auction ever, buying only 5 and 4 players respectively.
The Sunrisers Hyderabad landed English all rounder Liam Livingstone, who had to wait for a bidder until the final accelerated rounds. Rajasthan Royals focussed on all local talents, getting a total of 9 players including homeboy Ravi Bishnoi.
And lastly, the reigning champions Royal Challengers Bengaluru brought in another IPL winner Venkatesh Iyer for 7 crore after what was a serious tussle against Iyer's former franchise KKR.
IPL 2026 Squads
Lucknow Super Giants: Abdul Samad, Ayush Badoni, Aiden Markram, Matthew Breetzke, Himmat Singh, Rishabh Pant (c), Nicholas Pooran, Mitchell Marsh, Shahbaz Ahmed, Arshin Kulkarni, Mayank Yadav, Avesh Khan, Mohsin Khan, Manimaran Siddharth, Digvesh Rathi, Prince Yadav, Akash Singh, Mohammed Shami, Arjun Tendulkar, Wanindu Hasaranga, Anrich Nortje, Mukul Choudhary, Naman Tiwari, Akshat Raghuwanshi, Josh Inglis.
Kolkata Knight Riders: Ajinkya Rahane, Angkrish Raghuvanshi, Anukul Roy, Harshit Rana, Manish Pandey, Ramandeep Singh, Rinku Singh, Rovman Powell, Sunil Narine, Umran Malik, Vaibhav Arora, Varun Chakaravarthy, Cameron Green, Finn Allen, Matheesha Pathirana, Tejasvi Singh, Kartik Tyagi, Prashant Solanki, Rahul Tripathi, Tim Seifert, Mustafizur Rahman, Sarthak Ranjan, Daksh Kamra, Rachin Ravindra, Akash Deep.
Sunrisers Hyderabad: Pat Cummins (c), Travis Head, Abhishek Sharma, Aniket Verma, R. Smaran, Ishan Kishan, Heinrich Klaasen, Nitish Kumar Reddy, Harsh Dubey, Kamindu Mendis, Harshal Patel, Brydon Carse, Jaydev Unadkat, Eshan Malinga, Zeeshan Ansari, Shivang Kumar, Salil Arora, Sakib Hussain, Onkar Tarmale, Amit Kumar, Praful Hinge, Krains Fuletra, Liam Livingstone, Shivam Mavi, Jack Edwards.
Mumbai Indians: Hardik Pandya, Rohit Sharma, Suryakumar Yadav, Tilak Varma, Ryan Rickleton, Robin Minz, Raj Bawa, Raghu Sharma, Mitchell Santner, Corbin Bosch, Naman Dhir, Jasprit Bumrah, Trent Boult, Allah Ghafanzar, Ashwani Kumar, Deepak Chahar, Will Jacks, Sherfane Rutherford, Mayank Markande, Shardul Thakur, Quinton de Kock, Danish Malewar, Mohammad Izhar, Atharva Ankolekar, Mayank Rawat.
Punjab Kings: Prabhsimran Singh, Priyansh Arya, Shreyas Iyer, Shashank Singh, Nehal Wadhera, Marcus Stoinis, Azmatullah Omarzai, Marco Jansen, Harpreet Brar, Yuzvendra Chahal, Arshdeep Singh, Musheer Khan, Pyala Avinash, Harnoor Pannu, Suryansh Shedge, Mitchell Owen, Xavier Bartlett, Lockie Ferguson, Vyshak Vijaykumar, Yash Thakur, Vishnu Vinod, Cooper Connolly, Ben Dwarshuis, Pravin Dubey, Vishal Nishad.
Chennai Super Kings: Ruturaj Gaikwad (c), Ayush Mhatre, M.S. Dhoni, Sanju Samson, Dewald Brevis, Urvil Patel, Shivam Dube, Jamie Overton, Ramakrishna Ghosh, Noor Ahmad, Khaleel Ahmed, Anshul Kamboj, Gurjapneet Singh, Shreyas Gopal, Mukesh Choudhary, Nathan Ellis, Akeal Hosein, Prashant Veer, Kartik Sharma, Matthew Short, Aman Khan, Sarfaraz Khan, Matt Henry, Rahul Chahar, Zak Foulkes.
Royal Challengers Bengaluru: Rajat Patidar (c), Virat Kohli, Devdutt Padikkal, Phil Salt, Jitesh Sharma, Krunal Pandya, Swapnil Singh, Tim David, Romario Shepherd, Jacob Bethell, Josh Hazlewood, Yash Dayal, Bhuvneshwar Kumar, Nuwan Thushara, Rasikh Salam, Abhinandan Singh, Suyash Sharma, Venkatesh Iyer, Jacob Duffy, Satvik Deswal, Mangesh Yadav, Jordan Cox, Vicky Ostwal, Vihaan Malhotra, Kanishk Chouhan.
Rajasthan Royals: Ravindra Jadeja, Sam Curran, Donovan Ferreira, Sandeep Sharma, Shubham Dubey, Vaibhav Suryavanshi, Lhuan-Dre Pretorius, Shimron Hetmyer, Yashasvi Jaiswal, Dhruv Jurel, Riyan Parag, Yudhvir Singh Charak, Jofra Archer, Tushar Deshpande, Kwena Maphaka, Nandre Burger, Ravi Bishnoi, Sushant Mishra, Yash Raj Punja, Vignesh Puthur, Ravi Singh, Aman Rao, Brijesh Sharma, Adam Milne, Kuldeep Sen.
Delhi Capitals: Nitish Rana, Abishek Porel, Ajay Mandal, Ashutosh Sharma, Axar Patel, Dushmantha Chameera, Karun Nair, KL Rahul, Kuldeep Yadav, Madhav Tiwari, Mitchell Starc, Sameer Rizvi, T Natarajan, Tripurana Vijay, Tristan Stubbs, Vipraj Nigam, David Miller, Ben Duckett, Auqib Nabi, Pathum Nissanka, Lungi Ngidi, Sahil Parakh, Prithvi Shaw, Kyle Jamieson.
Gujarat Titans: Shubman Gill (c), Sai Sudharsan, Kumar Kushagra, Anuj Rawat, Jos Buttler, Nishant Sindhu, Washington Sundar, Glenn Phillips, Arshad Khan, Shahrukh Khan, Rahul Tewatia, Kagiso Rabada, Mohammed Siraj, Prasidh Krishna, Ishant Sharma, Gurnoor Singh Brar, Rashid Khan, Manav Suthar, Sai Kishore, Jayant Yadav, Ashok Sharma, Jason Holder, Tom Banton, Prithvi Raj Yarra, Luke Wood.