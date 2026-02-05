ICC T20 World Cup 2026 Full Schedule, Venues, Match Timings and Squads

The ICC T20 World Cup 2026 will be played between February 7 and March 8 2026. Check out the full schedule, venues, match timings and squads here.

Soubhagya Chatterjee
Updated on:
Updated on:
ICC T20 World Cup 2026 Schedule Venue Match Timing Squads
India cricketers in action in T20Is Photo: BCCI/X
Summary
Summary of this article

  • India and Sri Lanka will host the ICC T20 World Cup 2026

  • The T20 World Cup will commence from February 07

  • The final will be played at the Narendra Modi Stadium on February 08

The ICC T20 World Cup 2026 is all set to commence from February 07, 2026. This is the 10th edition of the competition and this time it will be hosted by India and Sri Lanka. This is the first time India will host the competition after 2016. The final will be played at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad on March 8.

Being the defending champions, India are already favourites to win the title. Among the other contenders, there is last edition's runner-up South Africa, two-time champions England and Australia as well. Pakistan are yet to confirm their participation in the competition. There has been much controversy about Bangladesh's and Pakistan's participation in the T20 mega event.

Just like 2024, this edition will once again be a 20-team competition. Teams will be divided into groups of five and then the two toppers from each group will proceed to the Super Eight. The two toppers of Super Eight will play in the semi-finals.

Bangladesh are already replaced by Scotland. The Warm-Up matches have also commenced with the schedule finalized. Teams have also announced their final 15-member squads for the ICC T20 World Cup 2026.

ICC T20 World Cup 2026: Full Schedule

Check complete schedule with match timings

T20 World Cup 2026 – Complete Schedule (Group Stage + Super 8 + Knockouts)

DateDayMatchVenueTime (IST)
07-Feb-26SatPakistan vs NetherlandsSSC, Colombo11:00 AM
07-Feb-26SatWest Indies vs ScotlandEden Gardens, Kolkata3:00 PM
07-Feb-26SatIndia vs USAWankhede, Mumbai7:00 PM
08-Feb-26SunNew Zealand vs AfghanistanMA Chidambaram, Chennai11:00 AM
08-Feb-26SunEngland vs NepalWankhede, Mumbai3:00 PM
08-Feb-26SunSri Lanka vs IrelandR. Premadasa, Colombo7:00 PM
09-Feb-26MonScotland vs ItalyEden Gardens, Kolkata11:00 AM
09-Feb-26MonZimbabwe vs OmanSSC, Colombo3:00 PM
09-Feb-26MonSouth Africa vs CanadaNarendra Modi Stadium, Ahmedabad7:00 PM
10-Feb-26TueNetherlands vs NamibiaArun Jaitley Stadium, Delhi11:00 AM
10-Feb-26TueNew Zealand vs UAEMA Chidambaram, Chennai3:00 PM
10-Feb-26TuePakistan vs USASSC, Colombo7:00 PM
11-Feb-26WedSouth Africa vs AfghanistanNarendra Modi Stadium, Ahmedabad11:00 AM
11-Feb-26WedAustralia vs IrelandR. Premadasa, Colombo3:00 PM
11-Feb-26WedEngland vs West IndiesWankhede, Mumbai7:00 PM
12-Feb-26ThuSri Lanka vs OmanPallekele, Kandy11:00 AM
12-Feb-26ThuNepal vs ItalyWankhede, Mumbai3:00 PM
12-Feb-26ThuIndia vs NamibiaArun Jaitley Stadium, Delhi7:00 PM
13-Feb-26FriAustralia vs ZimbabweR. Premadasa, Colombo11:00 AM
13-Feb-26FriCanada vs UAEArun Jaitley Stadium, Delhi3:00 PM
13-Feb-26FriUSA vs NetherlandsMA Chidambaram, Chennai7:00 PM
14-Feb-26SatIreland vs OmanSSC, Colombo11:00 AM
14-Feb-26SatEngland vs ScotlandEden Gardens, Kolkata3:00 PM
14-Feb-26SatNew Zealand vs South AfricaNarendra Modi Stadium, Ahmedabad7:00 PM
15-Feb-26SunWest Indies vs NepalWankhede, Mumbai11:00 AM
15-Feb-26SunUSA vs NamibiaMA Chidambaram, Chennai3:00 PM
15-Feb-26SunIndia vs PakistanR. Premadasa, Colombo7:00 PM
16-Feb-26MonAfghanistan vs UAEArun Jaitley Stadium, Delhi11:00 AM
16-Feb-26MonEngland vs ItalyEden Gardens, Kolkata3:00 PM
16-Feb-26MonAustralia vs Sri LankaPallekele, Kandy7:00 PM
17-Feb-26TueNew Zealand vs CanadaMA Chidambaram, Chennai11:00 AM
17-Feb-26TueIreland vs ZimbabwePallekele, Kandy3:00 PM
17-Feb-26TueScotland vs NepalWankhede, Mumbai7:00 PM
18-Feb-26WedSouth Africa vs UAEArun Jaitley Stadium, Delhi11:00 AM
18-Feb-26WedPakistan vs NamibiaSSC, Colombo3:00 PM
18-Feb-26WedIndia vs NetherlandsNarendra Modi Stadium, Ahmedabad7:00 PM
19-Feb-26ThuWest Indies vs ItalyEden Gardens, Kolkata11:00 AM
19-Feb-26ThuSri Lanka vs ZimbabweR. Premadasa, Colombo3:00 PM
19-Feb-26ThuAfghanistan vs CanadaMA Chidambaram, Chennai7:00 PM
20-Feb-26FriAustralia vs OmanPallekele, Kandy7:00 PM

Super 8

DateDayMatchVenueTime (IST)
21-Feb-26SatB1 vs C2 (Super 8 - 1)R. Premadasa, Colombo7:00 PM
22-Feb-26SunA2 vs D1 (Super 8 - 2)Pallekele, Kandy3:00 PM
22-Feb-26SunA1 vs D2 (Super 8 - 3)Narendra Modi Stadium, Ahmedabad7:00 PM
23-Feb-26MonB2 vs C1 (Super 8 - 4)Wankhede, Mumbai7:00 PM
24-Feb-26TueA2 vs C2 (Super 8 - 5)Pallekele, Kandy7:00 PM
25-Feb-26WedB1 vs D1 (Super 8 - 6)R. Premadasa, Colombo7:00 PM
26-Feb-26ThuC1 vs D2 (Super 8 - 7)Narendra Modi Stadium, Ahmedabad3:00 PM
26-Feb-26ThuA1 vs B2 (Super 8 - 8)MA Chidambaram, Chennai7:00 PM
27-Feb-26FriA2 vs B1 (Super 8 - 9)R. Premadasa, Colombo7:00 PM
28-Feb-26SatC2 vs D1 (Super 8 - 10)Pallekele, Kandy7:00 PM
01-Mar-26SunB2 vs D2 (Super 8 - 11)Arun Jaitley Stadium, Delhi3:00 PM
01-Mar-26SunA1 vs C1 (Super 8 - 12)Eden Gardens, Kolkata7:00 PM
Knockouts

StageDateVenueTime (IST)
Semi-final 104-Mar-26Eden Gardens / Colombo7:00 PM
Semi-final 205-Mar-26Wankhede Stadium, Mumbai7:00 PM
The Final08-Mar-26Narendra Modi Stadium, Ahmedabad7:00 PM

ICC T20 World Cup 2026: Venues

The ICC T20 World Cup 2026 will be hosted across eight venues in India and Sri Lanka. Narendra Modi Stadium in Ahmedabad, Wankhede Stadium in Mumbai, Eden Gardens in Kolkata, Arun Jaitley Stadium in Delhi and MA Chidambaram Stadium in Chennai are the five venues in India where the matches will be played. Narendra Modi Stadium is all set to host the final as well.

R. Premadasa Stadium and Sinhalese Sports Club (SSC) in Colombo along with Pallekele International Stadium in Kandy will host the Sri Lankan leg matches of the ICC T20 World Cup.

ICC T20 World Cup 2026: Match Timings

Most of the group stage matches in the ICC T20 World Cup 2026 have 11:00 AM, 3:00 PM and 7:00 PM Indian Standard Time (IST) starts. The Super 8 matches have 3:00 PM and 7:00 PM IST starts. The semi-final and final will start from 7:00 PM IST.

ICC T20 World Cup 2026: Squads

India: Suryakumar Yadav (c), Abhishek Sharma, Tilak Varma, Sanju Samson, Shivam Dube, Ishan Kishan, Hardik Pandya, Arshdeep Singh, Jasprit Bumrah, Harshit Rana, Varun Chakaravarthy, Kuldeep Yadav, Axar Patel, Washington Sundar, Rinku Singh

Pakistan: Salman Ali Agha (c), Abrar Ahmed, Babar Azam, Faheem Ashraf, Fakhar Zaman, Khawaja Nafay, Mohammad Nawaz, Mohammad Salman Mirza, Naseem Shah, Sahibzada Farhan, Saim Ayub, Shaheen Shah Afridi, Shadab Khan, Usman Khan, Usman Tariq

Australia: Mitchell Marsh (c), Xavier Bartlett, Cooper Connolly, Tim David, Ben Dwarshuis, Cameron Green, Nathan Ellis, Josh Hazlewood, Travis Head, Josh Inglis, Matthew Kuhnemann, Glenn Maxwell, Matthew Renshaw, Marcus Stoinis, Adam Zampa

England: Harry Brook (c), Rehan Ahmed, Jofra Archer, Tom Banton, Jacob Bethell, Jos Buttler, Sam Curran, Liam Dawson, Ben Duckett, Will Jacks, Jamie Overton, Adil Rashid, Phil Salt, Josh Tongue, Luke Wood

South Africa: Aiden Markram (c), Quinton de Kock, Tony de Zorzi, Dewald Brevis, David Miller, Donovan Ferreira, Marco Jansen, Keshav Maharaj, Kagiso Rabada, Kwena Maphaka, Lungi Ngidi, Jason Smith, George Linde, Corbin Bosch, Anrich Nortje

New Zealand: Mitchell Santner (c), Finn Allen, Michael Bracewell, Mark Chapman, Devon Conway, Jacob Duffy, Lockie Ferguson, Matt Henry, Daryl Mitchell, Adam Milne, James Neesham, Glenn Phillips, Rachin Ravindra, Tim Seifert, Ish Sodhi

West Indies: Shai Hope (c), Shimron Hetmyer, Johnson Charles, Roston Chase, Matthew Forde, Jason Holder, Akeal Hosein, Shamar Joseph, Brandon King, Gudakesh Motie, Rovman Powell, Sherfane Rutherford, Quentin Sampson, Jayden Seales, Romario Shepherd

Sri Lanka: Dasun Shanaka (c), Pathum Nissanka, Kamil Mishara, Kusal Mendis, Kamindu Mendis, Kusal Janith Perera, Charith Asalanka, Janith Liyanage, Pavan Rathnayake, Wanindu Hasaranga, Dunith Wellalage, Maheesh Theekshana, Dushmantha Chameera, Matheesha Pathirana, Eshan Malinga

Afghanistan: Rashid Khan (c), Noor Ahmad, Abdullah Ahmadzai, Sediqullah Atal, Fazalhaq Farooqi, Rahmanullah Gurbaz, Naveen Ul Haq, Mohammad Ishaq, Shahidullah Kamal, Mohammad Nabi, Gulbadin Naib, Azmatullah Omarzai, Mujeeb Ur Rahman, Darwish Rasooli, Ibrahim Zadran

Bangladesh: Litton Das (c), Tanzid Hasan, Parvez Hossain Emon, Saif Hassan, Tawhid Hridoy, Shamim Hossain, Quazi Nurul Hasan Sohan, Shak Mahedi Hasan, Rishad Hossain, Nasum Ahmed, Mustafizur Rahman, Tanzim Hasan Sakib, Taskin Ahmed, Shaif Uddin, Shoriful IslamIrelandPaul Stirling (c), Mark Adair, Ross Adair, Ben Calitz, Curtis Campher, Gareth Delany, George Dockrell, Matthew Humphreys, Josh Little, Barry McCarthy, Harry Tector, Tim Tector, Lorcan Tucker, Ben White, Craig Young

Zimbabwe: Sikandar Raza (c), Brian Bennett, Ryan Burl, Graeme Cremer, Bradley Evans, Clive Madande, Tinotenda Maposa, Tadiwanashe Marumani, Wellington Masakadza, Tony Munyonga, Tashinga Musekiwa, Blessing Muzarabani, Dion Myers, Richard Ngarava, Brendan Taylor

USA: Monank Patel (c), Jessy Singh, Andries Gous, Shehan Jayasuriya, Milind Kumar, Shayan Jahangir, Saiteja Mukkamala, Sanjay Krishnamurthi, Harmeet Singh, Nosthush Kenjige, Shadley Van Schalkwyk, Saurabh Netravalkar, Ali Khan, Mohammad Mohsin, Shubham Ranjane

Netherlands: Scott Edwards (c), Colin Ackermann, Noah Croes, Bas de Leede, Aryan Dutt, Fred Klaassen, Kyle Klein, Michael Levitt, Zach Lion-Cachet, Max O'Dowd, Logan van Beek, Timm van der Gugten, Roelof van der Merwe, Paul van Meekeren, Saqib Zulfiqar

Scotland: Richie Berrington (c), Tom Bruce, Matthew Cross, Bradley Currie, Oliver Davidson, Chris Greaves, Zainullah Ihsan, Michael Jones, Michael Leask, Finlay McCreath, Brandon McMullen, George Munsey, Safyaan Sharif, Mark Watt, Bradley Wheal

Nepal: Rohit Paudel (c), Dipendra Singh Airee, Sandeep Lamichhane, Kushal Bhurtel, Aasif Sheikh, Sundeep Jora, Aarif Sheikh, Basir Ahamad, Sompal Kami, Karan KC, Nandan Yadav, Gulshan Jha, Lalit Rajbanshi, Sher Malla, Lokesh Bam

Namibia: Gerhard Erasmus (c), Zane Green, Bernard Scholtz, Ruben Trumpelmann, JJ Smit, Jan Frylinck, Louren Steenkamp, Malan Kruger, Nicol Loftie-Eaton, Jack Brassell, Ben Shikongo, JC Balt, Dylan Leicher, WP Myburgh, Max Heingo

Oman: Jatinder Singh (c), Vinayak Shukla, Mohammad Nadeem, Shakeel Ahmad, Hammad Mirza, Wasim Ali, Karan Sonavale, Shah Faisal, Nadeem Khan, Sufyan Mehmood, Jay Odedra, Shafiq Jan, Ashish Odedara, Jiten Ramanandi, Aamir Kaleem

Canada: Dilpreet Bajwa (c), Ajayveer Hundal, Ansh Patel, Dilon Heyliger, Harsh Thaker, Jaskarandeep Buttar, Kaleem Sana, Kanwarpal Tathgur, Navneet Dhaliwal, Nicholas Kirton, Ravinderpal Singh, Saad Bin Zafar, Shivam Sharma, Shreyas Movva, Yuvraj Samra

UAE: Muhammad Waseem (c), Alishan Sharafu, Aryansh Sharma, Dhruv Parashar, Haider Ali, Harshit Kaushik, Junaid Siddique, Mayank Kumar, Muhammad Arfan, Muhammad Farooq, Muhammad Jawadullah, Muhammad Zohaib, Rohid Khan, Sohaib Khan, Simranjeet Singh

Italy: Wayne Madsen (c), Marcus Campopiano, Gian Piero Meade, Zain Ali, Ali Hasan, Crishan Jorge Kalugamage, Harry Manenti, Anthony Mosca, Justin Mosca, Syed Naqvi, Benjamin Manenti, Jaspreet Singh, JJ Smuts, Grant Stewart, Thomas Draca

