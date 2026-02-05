ICC T20 World Cup 2026 Full Schedule, Venues, Match Timings and Squads

India and Sri Lanka will host the ICC T20 World Cup 2026
The T20 World Cup will commence from February 07
The final will be played at the Narendra Modi Stadium on March 8
The ICC T20 World Cup 2026 is all set to commence from February 07, 2026. This is the 10th edition of the competition and this time it will be hosted by India and Sri Lanka. This is the first time India will host the competition after 2016. The final will be played at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad on March 8.
Being the defending champions, India are already favourites to win the title. Among the other contenders, there is last edition's runner-up South Africa, two-time champions England and Australia as well. Pakistan are yet to confirm their participation in the competition. There has been much controversy about Bangladesh's and Pakistan's participation in the T20 mega event.
Just like 2024, this edition will once again be a 20-team competition. Teams will be divided into groups of five and then the two toppers from each group will proceed to the Super Eight. The two toppers of Super Eight will play in the semi-finals.
Bangladesh are already replaced by Scotland. The Warm-Up matches have also commenced with the schedule finalized. Teams have also announced their final 15-member squads for the ICC T20 World Cup 2026.
ICC T20 World Cup 2026: Full Schedule
Check complete schedule with match timings
T20 World Cup 2026 – Complete Schedule (Group Stage + Super 8 + Knockouts)
|Date
|Day
|Match
|Venue
|Time (IST)
|07-Feb-26
|Sat
|Pakistan vs Netherlands
|SSC, Colombo
|11:00 AM
|07-Feb-26
|Sat
|West Indies vs Scotland
|Eden Gardens, Kolkata
|3:00 PM
|07-Feb-26
|Sat
|India vs USA
|Wankhede, Mumbai
|7:00 PM
|08-Feb-26
|Sun
|New Zealand vs Afghanistan
|MA Chidambaram, Chennai
|11:00 AM
|08-Feb-26
|Sun
|England vs Nepal
|Wankhede, Mumbai
|3:00 PM
|08-Feb-26
|Sun
|Sri Lanka vs Ireland
|R. Premadasa, Colombo
|7:00 PM
|09-Feb-26
|Mon
|Scotland vs Italy
|Eden Gardens, Kolkata
|11:00 AM
|09-Feb-26
|Mon
|Zimbabwe vs Oman
|SSC, Colombo
|3:00 PM
|09-Feb-26
|Mon
|South Africa vs Canada
|Narendra Modi Stadium, Ahmedabad
|7:00 PM
|10-Feb-26
|Tue
|Netherlands vs Namibia
|Arun Jaitley Stadium, Delhi
|11:00 AM
|10-Feb-26
|Tue
|New Zealand vs UAE
|MA Chidambaram, Chennai
|3:00 PM
|10-Feb-26
|Tue
|Pakistan vs USA
|SSC, Colombo
|7:00 PM
|11-Feb-26
|Wed
|South Africa vs Afghanistan
|Narendra Modi Stadium, Ahmedabad
|11:00 AM
|11-Feb-26
|Wed
|Australia vs Ireland
|R. Premadasa, Colombo
|3:00 PM
|11-Feb-26
|Wed
|England vs West Indies
|Wankhede, Mumbai
|7:00 PM
|12-Feb-26
|Thu
|Sri Lanka vs Oman
|Pallekele, Kandy
|11:00 AM
|12-Feb-26
|Thu
|Nepal vs Italy
|Wankhede, Mumbai
|3:00 PM
|12-Feb-26
|Thu
|India vs Namibia
|Arun Jaitley Stadium, Delhi
|7:00 PM
|13-Feb-26
|Fri
|Australia vs Zimbabwe
|R. Premadasa, Colombo
|11:00 AM
|13-Feb-26
|Fri
|Canada vs UAE
|Arun Jaitley Stadium, Delhi
|3:00 PM
|13-Feb-26
|Fri
|USA vs Netherlands
|MA Chidambaram, Chennai
|7:00 PM
|14-Feb-26
|Sat
|Ireland vs Oman
|SSC, Colombo
|11:00 AM
|14-Feb-26
|Sat
|England vs Scotland
|Eden Gardens, Kolkata
|3:00 PM
|14-Feb-26
|Sat
|New Zealand vs South Africa
|Narendra Modi Stadium, Ahmedabad
|7:00 PM
|15-Feb-26
|Sun
|West Indies vs Nepal
|Wankhede, Mumbai
|11:00 AM
|15-Feb-26
|Sun
|USA vs Namibia
|MA Chidambaram, Chennai
|3:00 PM
|15-Feb-26
|Sun
|India vs Pakistan
|R. Premadasa, Colombo
|7:00 PM
|16-Feb-26
|Mon
|Afghanistan vs UAE
|Arun Jaitley Stadium, Delhi
|11:00 AM
|16-Feb-26
|Mon
|England vs Italy
|Eden Gardens, Kolkata
|3:00 PM
|16-Feb-26
|Mon
|Australia vs Sri Lanka
|Pallekele, Kandy
|7:00 PM
|17-Feb-26
|Tue
|New Zealand vs Canada
|MA Chidambaram, Chennai
|11:00 AM
|17-Feb-26
|Tue
|Ireland vs Zimbabwe
|Pallekele, Kandy
|3:00 PM
|17-Feb-26
|Tue
|Scotland vs Nepal
|Wankhede, Mumbai
|7:00 PM
|18-Feb-26
|Wed
|South Africa vs UAE
|Arun Jaitley Stadium, Delhi
|11:00 AM
|18-Feb-26
|Wed
|Pakistan vs Namibia
|SSC, Colombo
|3:00 PM
|18-Feb-26
|Wed
|India vs Netherlands
|Narendra Modi Stadium, Ahmedabad
|7:00 PM
|19-Feb-26
|Thu
|West Indies vs Italy
|Eden Gardens, Kolkata
|11:00 AM
|19-Feb-26
|Thu
|Sri Lanka vs Zimbabwe
|R. Premadasa, Colombo
|3:00 PM
|19-Feb-26
|Thu
|Afghanistan vs Canada
|MA Chidambaram, Chennai
|7:00 PM
|20-Feb-26
|Fri
|Australia vs Oman
|Pallekele, Kandy
|7:00 PM
Super 8
|Date
|Day
|Match
|Venue
|Time (IST)
|21-Feb-26
|Sat
|B1 vs C2 (Super 8 - 1)
|R. Premadasa, Colombo
|7:00 PM
|22-Feb-26
|Sun
|A2 vs D1 (Super 8 - 2)
|Pallekele, Kandy
|3:00 PM
|22-Feb-26
|Sun
|A1 vs D2 (Super 8 - 3)
|Narendra Modi Stadium, Ahmedabad
|7:00 PM
|23-Feb-26
|Mon
|B2 vs C1 (Super 8 - 4)
|Wankhede, Mumbai
|7:00 PM
|24-Feb-26
|Tue
|A2 vs C2 (Super 8 - 5)
|Pallekele, Kandy
|7:00 PM
|25-Feb-26
|Wed
|B1 vs D1 (Super 8 - 6)
|R. Premadasa, Colombo
|7:00 PM
|26-Feb-26
|Thu
|C1 vs D2 (Super 8 - 7)
|Narendra Modi Stadium, Ahmedabad
|3:00 PM
|26-Feb-26
|Thu
|A1 vs B2 (Super 8 - 8)
|MA Chidambaram, Chennai
|7:00 PM
|27-Feb-26
|Fri
|A2 vs B1 (Super 8 - 9)
|R. Premadasa, Colombo
|7:00 PM
|28-Feb-26
|Sat
|C2 vs D1 (Super 8 - 10)
|Pallekele, Kandy
|7:00 PM
|01-Mar-26
|Sun
|B2 vs D2 (Super 8 - 11)
|Arun Jaitley Stadium, Delhi
|3:00 PM
|01-Mar-26
|Sun
|A1 vs C1 (Super 8 - 12)
|Eden Gardens, Kolkata
|7:00 PM
Knockouts
|Stage
|Date
|Venue
|Time (IST)
|Semi-final 1
|04-Mar-26
|Eden Gardens / Colombo
|7:00 PM
|Semi-final 2
|05-Mar-26
|Wankhede Stadium, Mumbai
|7:00 PM
|The Final
|08-Mar-26
|Narendra Modi Stadium, Ahmedabad
|7:00 PM
ICC T20 World Cup 2026: Venues
The ICC T20 World Cup 2026 will be hosted across eight venues in India and Sri Lanka. Narendra Modi Stadium in Ahmedabad, Wankhede Stadium in Mumbai, Eden Gardens in Kolkata, Arun Jaitley Stadium in Delhi and MA Chidambaram Stadium in Chennai are the five venues in India where the matches will be played. Narendra Modi Stadium is all set to host the final as well.
R. Premadasa Stadium and Sinhalese Sports Club (SSC) in Colombo along with Pallekele International Stadium in Kandy will host the Sri Lankan leg matches of the ICC T20 World Cup.
ICC T20 World Cup 2026: Match Timings
Most of the group stage matches in the ICC T20 World Cup 2026 have 11:00 AM, 3:00 PM and 7:00 PM Indian Standard Time (IST) starts. The Super 8 matches have 3:00 PM and 7:00 PM IST starts. The semi-final and final will start from 7:00 PM IST.
ICC T20 World Cup 2026: Squads
India: Suryakumar Yadav (c), Abhishek Sharma, Tilak Varma, Sanju Samson, Shivam Dube, Ishan Kishan, Hardik Pandya, Arshdeep Singh, Jasprit Bumrah, Harshit Rana, Varun Chakaravarthy, Kuldeep Yadav, Axar Patel, Washington Sundar, Rinku Singh
Pakistan: Salman Ali Agha (c), Abrar Ahmed, Babar Azam, Faheem Ashraf, Fakhar Zaman, Khawaja Nafay, Mohammad Nawaz, Mohammad Salman Mirza, Naseem Shah, Sahibzada Farhan, Saim Ayub, Shaheen Shah Afridi, Shadab Khan, Usman Khan, Usman Tariq
Australia: Mitchell Marsh (c), Xavier Bartlett, Cooper Connolly, Tim David, Ben Dwarshuis, Cameron Green, Nathan Ellis, Josh Hazlewood, Travis Head, Josh Inglis, Matthew Kuhnemann, Glenn Maxwell, Matthew Renshaw, Marcus Stoinis, Adam Zampa
England: Harry Brook (c), Rehan Ahmed, Jofra Archer, Tom Banton, Jacob Bethell, Jos Buttler, Sam Curran, Liam Dawson, Ben Duckett, Will Jacks, Jamie Overton, Adil Rashid, Phil Salt, Josh Tongue, Luke Wood
South Africa: Aiden Markram (c), Quinton de Kock, Tony de Zorzi, Dewald Brevis, David Miller, Donovan Ferreira, Marco Jansen, Keshav Maharaj, Kagiso Rabada, Kwena Maphaka, Lungi Ngidi, Jason Smith, George Linde, Corbin Bosch, Anrich Nortje
New Zealand: Mitchell Santner (c), Finn Allen, Michael Bracewell, Mark Chapman, Devon Conway, Jacob Duffy, Lockie Ferguson, Matt Henry, Daryl Mitchell, Adam Milne, James Neesham, Glenn Phillips, Rachin Ravindra, Tim Seifert, Ish Sodhi
West Indies: Shai Hope (c), Shimron Hetmyer, Johnson Charles, Roston Chase, Matthew Forde, Jason Holder, Akeal Hosein, Shamar Joseph, Brandon King, Gudakesh Motie, Rovman Powell, Sherfane Rutherford, Quentin Sampson, Jayden Seales, Romario Shepherd
Sri Lanka: Dasun Shanaka (c), Pathum Nissanka, Kamil Mishara, Kusal Mendis, Kamindu Mendis, Kusal Janith Perera, Charith Asalanka, Janith Liyanage, Pavan Rathnayake, Wanindu Hasaranga, Dunith Wellalage, Maheesh Theekshana, Dushmantha Chameera, Matheesha Pathirana, Eshan Malinga
Afghanistan: Rashid Khan (c), Noor Ahmad, Abdullah Ahmadzai, Sediqullah Atal, Fazalhaq Farooqi, Rahmanullah Gurbaz, Naveen Ul Haq, Mohammad Ishaq, Shahidullah Kamal, Mohammad Nabi, Gulbadin Naib, Azmatullah Omarzai, Mujeeb Ur Rahman, Darwish Rasooli, Ibrahim Zadran
Bangladesh: Litton Das (c), Tanzid Hasan, Parvez Hossain Emon, Saif Hassan, Tawhid Hridoy, Shamim Hossain, Quazi Nurul Hasan Sohan, Shak Mahedi Hasan, Rishad Hossain, Nasum Ahmed, Mustafizur Rahman, Tanzim Hasan Sakib, Taskin Ahmed, Shaif Uddin, Shoriful IslamIrelandPaul Stirling (c), Mark Adair, Ross Adair, Ben Calitz, Curtis Campher, Gareth Delany, George Dockrell, Matthew Humphreys, Josh Little, Barry McCarthy, Harry Tector, Tim Tector, Lorcan Tucker, Ben White, Craig Young
Zimbabwe: Sikandar Raza (c), Brian Bennett, Ryan Burl, Graeme Cremer, Bradley Evans, Clive Madande, Tinotenda Maposa, Tadiwanashe Marumani, Wellington Masakadza, Tony Munyonga, Tashinga Musekiwa, Blessing Muzarabani, Dion Myers, Richard Ngarava, Brendan Taylor
USA: Monank Patel (c), Jessy Singh, Andries Gous, Shehan Jayasuriya, Milind Kumar, Shayan Jahangir, Saiteja Mukkamala, Sanjay Krishnamurthi, Harmeet Singh, Nosthush Kenjige, Shadley Van Schalkwyk, Saurabh Netravalkar, Ali Khan, Mohammad Mohsin, Shubham Ranjane
Netherlands: Scott Edwards (c), Colin Ackermann, Noah Croes, Bas de Leede, Aryan Dutt, Fred Klaassen, Kyle Klein, Michael Levitt, Zach Lion-Cachet, Max O'Dowd, Logan van Beek, Timm van der Gugten, Roelof van der Merwe, Paul van Meekeren, Saqib Zulfiqar
Scotland: Richie Berrington (c), Tom Bruce, Matthew Cross, Bradley Currie, Oliver Davidson, Chris Greaves, Zainullah Ihsan, Michael Jones, Michael Leask, Finlay McCreath, Brandon McMullen, George Munsey, Safyaan Sharif, Mark Watt, Bradley Wheal
Nepal: Rohit Paudel (c), Dipendra Singh Airee, Sandeep Lamichhane, Kushal Bhurtel, Aasif Sheikh, Sundeep Jora, Aarif Sheikh, Basir Ahamad, Sompal Kami, Karan KC, Nandan Yadav, Gulshan Jha, Lalit Rajbanshi, Sher Malla, Lokesh Bam
Namibia: Gerhard Erasmus (c), Zane Green, Bernard Scholtz, Ruben Trumpelmann, JJ Smit, Jan Frylinck, Louren Steenkamp, Malan Kruger, Nicol Loftie-Eaton, Jack Brassell, Ben Shikongo, JC Balt, Dylan Leicher, WP Myburgh, Max Heingo
Oman: Jatinder Singh (c), Vinayak Shukla, Mohammad Nadeem, Shakeel Ahmad, Hammad Mirza, Wasim Ali, Karan Sonavale, Shah Faisal, Nadeem Khan, Sufyan Mehmood, Jay Odedra, Shafiq Jan, Ashish Odedara, Jiten Ramanandi, Aamir Kaleem
Canada: Dilpreet Bajwa (c), Ajayveer Hundal, Ansh Patel, Dilon Heyliger, Harsh Thaker, Jaskarandeep Buttar, Kaleem Sana, Kanwarpal Tathgur, Navneet Dhaliwal, Nicholas Kirton, Ravinderpal Singh, Saad Bin Zafar, Shivam Sharma, Shreyas Movva, Yuvraj Samra
UAE: Muhammad Waseem (c), Alishan Sharafu, Aryansh Sharma, Dhruv Parashar, Haider Ali, Harshit Kaushik, Junaid Siddique, Mayank Kumar, Muhammad Arfan, Muhammad Farooq, Muhammad Jawadullah, Muhammad Zohaib, Rohid Khan, Sohaib Khan, Simranjeet Singh
Italy: Wayne Madsen (c), Marcus Campopiano, Gian Piero Meade, Zain Ali, Ali Hasan, Crishan Jorge Kalugamage, Harry Manenti, Anthony Mosca, Justin Mosca, Syed Naqvi, Benjamin Manenti, Jaspreet Singh, JJ Smuts, Grant Stewart, Thomas Draca