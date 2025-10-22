|RANK 2026
|INSTITUTION
|STATE
|FACULTY STUDENT RATIO
Weightage - 25%
|RESEARCH
Weightage - 20%
|EMPLOYABILITY
Weightage - 25%
|FACULTY QUALITY
Weightage - 20%
|INCLUSIVENESS & DIVERSITY
Weightage - 10%
|OVERALL SCORE
|1
|INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT (IIM) MUMBAI
|Maharashtra
|99.64
|99.09
|99.91
|99.91
|90.03
|98.69
|2
|TERI SCHOOL OF ADVANCED STUDIES NEW DELHI
|Delhi
|99.64
|99.09
|99.91
|99.91
|90.03
|98.69
|3
|INDIAN INSTITUTE OF FOREST MANAGEMENT (IIFM) BHOPAL
|Madhya Pradesh
|99.64
|99.09
|99.91
|99.91
|90.03
|98.69
|4
|SYMBIOSIS INSTITUTE OF INTERNATIONAL BUSINESS (SIIB)PUNE
|Maharashtra
|99.64
|99.09
|99.91
|99.91
|90.03
|98.69
|5
|NALANDA UNIVERSITYRAJGIR
|Bihar
|99.33
|99
|99.77
|99.65
|89.08
|98.41
|6
|XAVIER INSTITUTE OF MANAGEMENT (XIM UNIVERSITY) BHUBANESWAR
|Odisha
|99.47
|99.65
|99.16
|99.13
|89.89
|98.4
|7
|AMITY UNIVERSITY NOIDA
|Uttar Pradesh
|99.57
|98.47
|99.7
|99.44
|89.11
|98.31
|8
|SURESH GYAN VIHAR UNIVERSITY (SGVU) JAIPUR
|Rajasthan
|99.59
|98.57
|99.04
|99.09
|89.46
|98.13
|9
|MATS UNIVERSITY RAIPUR
|Chhattisgarh
|98.66
|98.76
|99.04
|99.72
|89.37
|98.06
|10
|UNIVERSITY OF PETROLEUM AND ENERGY STUDIES (UPES) DEHRADUN
|Uttarakhand
|99.01
|99.24
|98.18
|99.08
|89.79
|97.94
Outlook-ICARE Rankings 2026: Prominent Institutions- Environment And Sustainability
A total of 10 prominent schools specialising in environment and sustainability in India have made the cut for Outlook-ICARE Rankings for India's Best B-Schools 2026. Here's the complete list.
Published At:
