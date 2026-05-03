SRH Vs KKR LIVE Score, IPL 2026: Reviving Knight Riders Face Massive Orange Roadblock In Hyderabad

SRH take on KKR in match 45 of IPL 2026 at the Rajiv Gandhi International Stadium in a day game on Sunday, May 2. | Photo: AP/Bikas Das

SRH Vs KKR LIVE Score, IPL 2026: Hello and welcome to the live coverage of match 45 of the Indian Premier League 2026 between Sunrisers Hyderabad and Kolkata Knight Riders at the Rajiv Gandhi International Stadium on Sunday, May 2. SRH have won all their last five matches and will enter this match high on confidence at their home ground. The Orange Army always had an explosive top-order but with Travis Head coming into form and the addition of Pat Cummins in the front department, they are closer to a well-balanced team and will definitely come in this match as favorites. On the other hand, after a dismal start of the tournament, KKR have managed to sneak past in the last two things but still there are glaring holes in both batting and bowling fronts they need to address, if they want to overcome this strong SRH side. Follow the live score and real-time updates of the match here. LIVE UPDATES 3 May 2026, 01:34:40 pm IST SRH Vs KKR LIVE Score, IPL 2026: Squads Sunrisers Hyderabad: Abhishek Sharma, Travis Head, Ishan Kishan(w), Heinrich Klaasen, Nitish Kumar Reddy, Salil Arora, Pat Cummins(c), Harsh Dubey, Sakib Hussain, Praful Hinge, Eshan Malinga, Aniket Verma, Smaran Ravichandran, Liam Livingstone, Shivang Kumar, Harshal Patel, Kamindu Mendis, Gerald Coetzee, Dilshan Madushanka, Jaydev Unadkat, Zeeshan Ansari, Krains Fuletra, Onkar Tarmale, RS Ambrish, Amit Kumar Kolkata Knight Riders: Ajinkya Rahane(c), Tim Seifert(w), Angkrish Raghuvanshi, Cameron Green, Rovman Powell, Rinku Singh, Anukul Roy, Ramandeep Singh, Sunil Narine, Vaibhav Arora, Kartik Tyagi, Varun Chakaravarthy, Manish Pandey, Finn Allen, Tejasvi Dahiya, Navdeep Saini, Rahul Tripathi, Sarthak Ranjan, Rachin Ravindra, Blessing Muzarabani, Matheesha Pathirana, Prashant Solanki, Saurabh Dubey, Umran Malik, Daksh Kamra 3 May 2026, 01:19:15 pm IST SRH Vs KKR LIVE Score, IPL 2026: Match Details Match: Sunrisers Hyderabad vs Kolkata Knight Riders Venue: Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad Time: 3:30 PM IST Standings: SRH (3rd), KKR (8th) 3 May 2026, 12:59:43 pm IST SRH Vs KKR LIVE Score, IPL 2026: Greetings! Hello cricket fans! We're back to make your Sunday even special with the live coverage of match 45 of IPL 2026 between Sunrisers Hyderabad and Kolkata Knight Riders at the Rajiv Gandhi Stadium in Hyderabad. Stay tuned for the live score and real-time updates of the match.