French Open 2026: Schedule, Seeds, LIVE Streaming Info - All You Need To Know About Roland Garros

Outlook Sports Desk
Get to know the seeds, schedule, live streaming info, key absentees from the upcoming French Open 2026 tennis tournament starting from Sunday, May 24

French Open 2025 champion Coco Gauff Photo: File
  • French Open tennis tournament kicks-off from Sunday, May 24

  • Coco Gauff is the defending champ in women's singles

  • With no Carlos Alcaraz, Jannik Sinner has the opportunity to take his crown

The second Grand Slam of the season kicks-off as French Open 2026 tennis tournament gets ready to roll at the Stade Roland-Garros for the 125th edition of the event.

The event will feature some of top tennis stars with Coco Gauff looking to defend her women's singles crown whereas Jannik Sinner will be keen to make the men's singles title his, after Carlos Alcaraz's pullout due to injury.

The singles final is set to take place on June 6 (women's singles) and June 7 (men's singles) on Court Phillipe-Chatrier, which promises to be high drama, action and lots of tennis.

French Open Tennis Tournament 2026 - Singles Schedule

  • 24-26 May: First round

  • 27-28 May: Second round

  • 29-30 May: Third round

  • 31 May - 1 June: Fourth round

  • 2-3 June: Quarter-finals

  • 4 June: Women's singles semi-finals

  • 5 June: Men's singles semi-finals

  • 6 June: Women's singles final

  • 7 June: Men's singles final

French Open Tennis Tournament 2026 - Women's Seeds

  • Aryna Sabalenka -

  • Elena Rybakina KAZ

  • Iga Swiatek POL

  • Coco Gauff USA

  • Jessica Pegula USA

  • Amanda Anisimova USA

  • Elina Svitolina UKR

  • Mirra Andreeva —

  • Victoria Mboko CAN

  • Karolina Muchova CZE

  • Belinda Bencic SUI

  • Linda Noskova CZE

  • Jasmine Paolini ITA

  • Ekaterina Alexandrova —

  • Marta Kostyuk UKR

  • Naomi Osaka JPN

  • Iva Jovic USA

  • Sorana Cirstea ROU

  • Madison Keys USA

  • Liudmila Samsonova —

  • Clara Tauson DEN

  • Anna Kalinskaya —

  • Elise Mertens BEL

  • Leylah Fernandez CAN

  • Diana Shnaider —

  • Hailey Baptiste USA

  • Marie Bouzkova CZE

  • Anastasia Potapova AUT

  • Jelena Ostapenko LAT

  • Ann Li USA

  • Cristina Bucsa ESP

  • Xinyu Wang CHN

Remaining Draw

  • Jaqueline Cristian ROU

  • Maya Joint AUS

  • Sara Bejlek CZE

  • Katerina Siniakova CZE

  • Emma Raducanu GBR

  • Alexandra Eala PHI

  • Emma Navarro USA

  • Elisabetta Cocciaretto ITA

  • Janice Tjen INA

  • Barbora Krejcikova CZE

  • Tereza Valentova CZE

  • Dayana Yastremska UKR

  • Laura Siegemund GER

  • Mccartney Kessler USA

  • Maria Sakkari GRE

  • Magdalena Frech POL

  • Lois Boisson FRA

  • Jessica Bouzas Maneiro ESP

  • Tatjana Maria GER

  • Qinwen Zheng CHN

  • Yuliia Starodubtseva UKR

  • Talia Gibson AUS

  • Caty McNally USA

  • Magda Linette POL

  • Anna Bondar HUN

  • Zeynep Sonmez TUR

  • Antonia Ruzic CRO

  • Daria Kasatkina AUS

  • Elsa Jacquemot FRA

  • Solana Sierra ARG

  • Nikola Bartunkova CZE

  • Oleksandra Oliynykova UKR

  • Panna Udvardy HUN

  • Katie Boulter GBR

  • Donna Vekic CRO

  • Elena-Gabriela Ruse ROU

  • Renata Zarazua MEX

  • Taylor Townsend USA

  • Shuai Zhang CHN

  • Yulia Putintseva KAZ

  • Petra Marcinko CRO

  • Camila Osorio COL

  • Beatriz Haddad Maia BRA

  • Anastasia Zakharova —

  • Alycia Parks USA

  • Eva Lys GER

  • Viktorija Golubic SUI

  • Kimberly Birrell AUS

  • Anhelina Kalinina UKR

  • Veronika Erjavec SLO

  • Kamilla Rakhimova UZB

  • Sofia Kenin USA

  • Oksana Selekhmeteva

  • Ajla Tomljanovic AUS

  • Lilli Tagger AUT

  • Peyton Stearns USA

  • Simona Waltert SUI

  • Diane Parry FRA

  • Daria Snigur UKR

  • Tamara Korpatsch GER

  • Ella Seidel GER

  • Emiliana Arango COL

  • Anna Blinkova —

  • Hanne Vandewinkel BEL

  • Francesca Jones GBR

  • Katie Volynets USA

  • Moyuka Uchijima JPN

  • Dalma Galfi HUN

  • Julia Grabher AUT

  • Jil Teichmann SUI

  • Sara Sorribes Tormo ESP

  • Danka Kovinic MNE

Women’s Singles: Wildcard Entrants

  • Clara Burel (FRA / Age 25)

  • Ksenia Efremova (FRA / Age 17 / No.623)

  • Fiona Ferro (FRA / Age 29 / No.197)

  • Léolia Jeanjean (FRA / Age 30 / No.127)

  • Emerson Jones (AUS / Age 17 / No.129)

  • Sarah Rakotomanga (FRA / Age 20 / No.159)

  • Alice Tubello (FRA / Age 25 / No.256)

  • Akasha Urhobo (USA / Age 19 / No.183)

French Open Tennis Tournament 2026 - Men's Seeds

  • Jannik Sinner ITA

  • Alexander Zverev GER

  • Novak Djokovic SRB

  • Felix Auger-Aliassime CAN

  • Ben Shelton USA

  • Alex de Minaur AUS

  • Taylor Fritz USA

  • Daniil Medvedev —

  • Alexander Bublik KAZ

  • Casper Ruud NOR

  • Jiri Lehecka CZE

  • Karen Khachanov —

  • Andrey Rublev —

  • Flavio Cobolli ITA

  • Valentin Vacherot MON

  • Tommy Paul USA

  • Francisco Cerundolo ARG

  • Frances Tiafoe USA

  • Luciano Darderi ITA

  • Learner Tien USA

  • Alejandro Davidovich Fokina ESP

  • Cameron Norrie GBR

  • Jakub Mensik CZE

  • Arthur Rinderknech FRA

  • Tomas Martin Etcheverry ARG

  • Arthur Fils FRA

  • Corentin Moutet FRA

  • Tallon Griekspoor NED

  • Brandon Nakashima USA

  • Ugo Humbert FRA

  • Joao Fonseca BRA

  • Alex Michelsen USA

  • Remaining draw

  • Gabriel Diallo CAN

  • Jaume Munar ESP

  • Denis Shapovalov CAN

  • Zizou Bergs BEL

  • Terence Atmane FRA

  • Fabian Marozsan HUN

  • Sebastian Korda USA

  • Mariano Navone ARG

  • Alejandro Tabilo CHI

  • Adrian Mannarino FRA

  • Tomas Machac CZE

  • Marin Cilic CRO

  • Botic van de Zandschulp NED

  • Ethan Quinn USA

  • Yannick Hanfmann GER

  • Nuno Borges POR

  • Giovanni Mpetshi Perricard FRA

  • Marton Fucsovics HUN

  • Rafael Jodar ESP

  • Daniel Altmaier GER

  • Sebastian Baez ARG

  • Miomir Kecmanovic SRB

  • Alexei Popyrin AUS

  • Ignacio Buse PER

  • Zhizhen Zhang CHN

  • Roman Andres Burruchaga ARG

  • Jenson Brooksby USA

  • Hubert Hurkacz POL

  • Camilo Ugo Carabelli ARG

  • Raphael Collignon BEL

  • Lorenzo Sonego ITA

  • Stefanos Tsitsipas GRE

  • Reilly Opelka USA

  • Juan Manuel Cerundolo ARG

  • James Duckworth AUS

  • Alexander Blockx BEL

  • Kamil Majchrzak POL

  • Thiago Agustin Tirante ARG

  • Alexander Shevchenko KAZ

  • Marcos Giron USA

  • Valentin Royer FRA

  • Vit Kopriva CZE

  • Mattia Bellucci ITA

  • Marco Trungelliti ARG

  • Jan-Lennard Struff GER

  • Damir Dzumhur BIH

  • Cristian Garin CHI

  • Zachary Svajda USA

  • Thanasi Kokkinakis AUS

  • Eliot Spizzirri USA

  • Sebastian Ofner AUT

  • Dino Prizmic CRO

  • Hamad Medjedovic SRB

  • Aleksandar Vukic AUS

  • Quentin Halys FRA

  • Matteo Berrettini ITA

  • Francisco Comesana ARG

  • Roberto Bautista Agut ESP

  • Pablo Carreno Busta ESP

  • Alexandre Muller FRA

  • Patrick Kypson USA

  • Adolfo Daniel Vallejo PAR

  • Jacob Fearnley GBR

  • Aleksandar Kovacevic USA

  • Luca Van Assche FRA

  • Martin Landaluce ESP

  • Wu Yibing CHN

  • Rinky Hijikata AUS

  • Stan Wawrinka SUI

Men's Singles: Wildcard Entrants

  • Nishesh Basavareddy (USA / Age 21 / No.623)

  • Titouan Droguet (FRA / Age 24 / No.109)

  • Hugo Gaston (FRA / Age 25 / No.118)

  • Arthur Gea (FRA / Age 21 / No.143)

  • Moïse Kouame (FRA / Age 17 / No.313)

  • Gaël Monfils (FRA / Age 39 / No.222)

  • Clément Tabur (FRA / Age 26 / No.168)

  • Adam Walton (AUS / Age 27 / No.103)

French Open Tennis Tournament 2026: Live Streaming

Sony Sports Network will telecast the live coverage of Roland Garros 2026, throughout India beginning on May 24, 2026. The Grand Slam will air live on the network's sports channels and livestream on Sony LIV, with feeds in English, Hindi, Tamil, Telugu, and Kannada.

