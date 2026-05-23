French Open 2026: Schedule, Seeds, LIVE Streaming Info - All You Need To Know About Roland Garros

French Open tennis tournament kicks-off from Sunday, May 24
Coco Gauff is the defending champ in women's singles
With no Carlos Alcaraz, Jannik Sinner has the opportunity to take his crown
The second Grand Slam of the season kicks-off as French Open 2026 tennis tournament gets ready to roll at the Stade Roland-Garros for the 125th edition of the event.
The event will feature some of top tennis stars with Coco Gauff looking to defend her women's singles crown whereas Jannik Sinner will be keen to make the men's singles title his, after Carlos Alcaraz's pullout due to injury.
The singles final is set to take place on June 6 (women's singles) and June 7 (men's singles) on Court Phillipe-Chatrier, which promises to be high drama, action and lots of tennis.
French Open Tennis Tournament 2026 - Singles Schedule
24-26 May: First round
27-28 May: Second round
29-30 May: Third round
31 May - 1 June: Fourth round
2-3 June: Quarter-finals
4 June: Women's singles semi-finals
5 June: Men's singles semi-finals
6 June: Women's singles final
7 June: Men's singles final
French Open Tennis Tournament 2026 - Women's Seeds
Aryna Sabalenka -
Elena Rybakina KAZ
Iga Swiatek POL
Coco Gauff USA
Jessica Pegula USA
Amanda Anisimova USA
Elina Svitolina UKR
Mirra Andreeva —
Victoria Mboko CAN
Karolina Muchova CZE
Belinda Bencic SUI
Linda Noskova CZE
Jasmine Paolini ITA
Ekaterina Alexandrova —
Marta Kostyuk UKR
Naomi Osaka JPN
Iva Jovic USA
Sorana Cirstea ROU
Madison Keys USA
Liudmila Samsonova —
Clara Tauson DEN
Anna Kalinskaya —
Elise Mertens BEL
Leylah Fernandez CAN
Diana Shnaider —
Hailey Baptiste USA
Marie Bouzkova CZE
Anastasia Potapova AUT
Jelena Ostapenko LAT
Ann Li USA
Cristina Bucsa ESP
Xinyu Wang CHN
Remaining Draw
Jaqueline Cristian ROU
Maya Joint AUS
Sara Bejlek CZE
Katerina Siniakova CZE
Emma Raducanu GBR
Alexandra Eala PHI
Emma Navarro USA
Elisabetta Cocciaretto ITA
Janice Tjen INA
Barbora Krejcikova CZE
Tereza Valentova CZE
Dayana Yastremska UKR
Laura Siegemund GER
Mccartney Kessler USA
Maria Sakkari GRE
Magdalena Frech POL
Lois Boisson FRA
Jessica Bouzas Maneiro ESP
Tatjana Maria GER
Qinwen Zheng CHN
Yuliia Starodubtseva UKR
Talia Gibson AUS
Caty McNally USA
Magda Linette POL
Anna Bondar HUN
Zeynep Sonmez TUR
Antonia Ruzic CRO
Daria Kasatkina AUS
Elsa Jacquemot FRA
Solana Sierra ARG
Nikola Bartunkova CZE
Oleksandra Oliynykova UKR
Panna Udvardy HUN
Katie Boulter GBR
Donna Vekic CRO
Elena-Gabriela Ruse ROU
Renata Zarazua MEX
Taylor Townsend USA
Shuai Zhang CHN
Yulia Putintseva KAZ
Petra Marcinko CRO
Camila Osorio COL
Beatriz Haddad Maia BRA
Anastasia Zakharova —
Alycia Parks USA
Eva Lys GER
Viktorija Golubic SUI
Kimberly Birrell AUS
Anhelina Kalinina UKR
Veronika Erjavec SLO
Kamilla Rakhimova UZB
Sofia Kenin USA
Oksana Selekhmeteva
Ajla Tomljanovic AUS
Lilli Tagger AUT
Peyton Stearns USA
Simona Waltert SUI
Diane Parry FRA
Daria Snigur UKR
Tamara Korpatsch GER
Ella Seidel GER
Emiliana Arango COL
Anna Blinkova —
Hanne Vandewinkel BEL
Francesca Jones GBR
Katie Volynets USA
Moyuka Uchijima JPN
Dalma Galfi HUN
Julia Grabher AUT
Jil Teichmann SUI
Sara Sorribes Tormo ESP
Danka Kovinic MNE
Women’s Singles: Wildcard Entrants
Clara Burel (FRA / Age 25)
Ksenia Efremova (FRA / Age 17 / No.623)
Fiona Ferro (FRA / Age 29 / No.197)
Léolia Jeanjean (FRA / Age 30 / No.127)
Emerson Jones (AUS / Age 17 / No.129)
Sarah Rakotomanga (FRA / Age 20 / No.159)
Alice Tubello (FRA / Age 25 / No.256)
Akasha Urhobo (USA / Age 19 / No.183)
French Open Tennis Tournament 2026 - Men's Seeds
Jannik Sinner ITA
Alexander Zverev GER
Novak Djokovic SRB
Felix Auger-Aliassime CAN
Ben Shelton USA
Alex de Minaur AUS
Taylor Fritz USA
Daniil Medvedev —
Alexander Bublik KAZ
Casper Ruud NOR
Jiri Lehecka CZE
Karen Khachanov —
Andrey Rublev —
Flavio Cobolli ITA
Valentin Vacherot MON
Tommy Paul USA
Francisco Cerundolo ARG
Frances Tiafoe USA
Luciano Darderi ITA
Learner Tien USA
Alejandro Davidovich Fokina ESP
Cameron Norrie GBR
Jakub Mensik CZE
Arthur Rinderknech FRA
Tomas Martin Etcheverry ARG
Arthur Fils FRA
Corentin Moutet FRA
Tallon Griekspoor NED
Brandon Nakashima USA
Ugo Humbert FRA
Joao Fonseca BRA
Alex Michelsen USA
Remaining draw
Gabriel Diallo CAN
Jaume Munar ESP
Denis Shapovalov CAN
Zizou Bergs BEL
Terence Atmane FRA
Fabian Marozsan HUN
Sebastian Korda USA
Mariano Navone ARG
Alejandro Tabilo CHI
Adrian Mannarino FRA
Tomas Machac CZE
Marin Cilic CRO
Botic van de Zandschulp NED
Ethan Quinn USA
Yannick Hanfmann GER
Nuno Borges POR
Giovanni Mpetshi Perricard FRA
Marton Fucsovics HUN
Rafael Jodar ESP
Daniel Altmaier GER
Sebastian Baez ARG
Miomir Kecmanovic SRB
Alexei Popyrin AUS
Ignacio Buse PER
Zhizhen Zhang CHN
Roman Andres Burruchaga ARG
Jenson Brooksby USA
Hubert Hurkacz POL
Camilo Ugo Carabelli ARG
Raphael Collignon BEL
Lorenzo Sonego ITA
Stefanos Tsitsipas GRE
Reilly Opelka USA
Juan Manuel Cerundolo ARG
James Duckworth AUS
Alexander Blockx BEL
Kamil Majchrzak POL
Thiago Agustin Tirante ARG
Alexander Shevchenko KAZ
Marcos Giron USA
Valentin Royer FRA
Vit Kopriva CZE
Mattia Bellucci ITA
Marco Trungelliti ARG
Jan-Lennard Struff GER
Damir Dzumhur BIH
Cristian Garin CHI
Zachary Svajda USA
Thanasi Kokkinakis AUS
Eliot Spizzirri USA
Sebastian Ofner AUT
Dino Prizmic CRO
Hamad Medjedovic SRB
Aleksandar Vukic AUS
Quentin Halys FRA
Matteo Berrettini ITA
Francisco Comesana ARG
Roberto Bautista Agut ESP
Pablo Carreno Busta ESP
Alexandre Muller FRA
Patrick Kypson USA
Adolfo Daniel Vallejo PAR
Jacob Fearnley GBR
Aleksandar Kovacevic USA
Luca Van Assche FRA
Martin Landaluce ESP
Wu Yibing CHN
Rinky Hijikata AUS
Stan Wawrinka SUI
Men's Singles: Wildcard Entrants
Nishesh Basavareddy (USA / Age 21 / No.623)
Titouan Droguet (FRA / Age 24 / No.109)
Hugo Gaston (FRA / Age 25 / No.118)
Arthur Gea (FRA / Age 21 / No.143)
Moïse Kouame (FRA / Age 17 / No.313)
Gaël Monfils (FRA / Age 39 / No.222)
Clément Tabur (FRA / Age 26 / No.168)
Adam Walton (AUS / Age 27 / No.103)
French Open Tennis Tournament 2026: Live Streaming
Sony Sports Network will telecast the live coverage of Roland Garros 2026, throughout India beginning on May 24, 2026. The Grand Slam will air live on the network's sports channels and livestream on Sony LIV, with feeds in English, Hindi, Tamil, Telugu, and Kannada.