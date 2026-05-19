French Open Draw Guide: Date, Entry List, Wildcards, Live Streaming Details – All You Need To Know

The French Open 2026 starts on Sunday at Stade Roland-Garros, with the second Grand Slam of the year bringing the clay-court season to an end. The tournament, which will run from May 17 to June 7, will begin with the French Open draw, which is scheduled for Thursday.
The men’s singles will feature world No. 1 Jannik Sinner, who is tipped to complete a rare career Grand Slam by clinching his maiden French Open title. However, defending champion Carlos Alcaraz will not be taking part, having pulled out due to a wrist injury.
The women’s singles will be headlined by four-time French Open champion Iga Swiatek and 2025 runner-up Aryna Sabalenka, who will look to challenge defending champion Coco Gauff.
Before the action begins at Stade Roland-Garros, the French Open draw will take place, with the men’s and women’s draws featuring 128 players each. Let’s dive into all the details about the draw below.
French Open 2026 Draw: Date and Time
The French Open draw is scheduled for Thursday, May 21, 2026, at 2:00 PM CEST (5:30 PM IST).
French Open 2026 Draw: Men’s Entry List
Jannik Sinner (ITA)
Alexander Zverev (GER)
Novak Djokovic (SRB)
Felix Auger-Aliassime (CAN)
Ben Shelton (USA)
Alex de Minaur (AUS)
Taylor Fritz (USA)
Daniil Medvedev
Alexander Bublik (KAZ)
Casper Ruud (NOR)
Jiri Lehecka (CZE)
Karen Khachanov
Andrey Rublev
Flavio Cobolli (ITA)
Valentin Vacherot (MON)
Tommy Paul (USA)
Francisco Cerundolo (ARG)
Frances Tiafoe (USA)
Luciano Darderi (ITA)
Learner Tien (USA)
Alejandro Davidovich Fokina (ESP)
Cameron Norrie (GBR)
Jakub Mensik (CZE)
Arthur Rinderknech (FRA)
Tomas Martin Etcheverry (ARG)
Arthur Fils (FRA)
Corentin Moutet (FRA)
Tallon Griekspoor (NED)
Brandon Nakashima (USA)
Ugo Humbert (FRA)
Joao Fonseca (BRA)
Alex Michelsen (USA)
French Open 2026 Draw: Men’s Unseeded Players
|Gabriel Diallo (CAN)
|Jaume Munar (ESP)
|Denis Shapovalov (CAN)
|Zizou Bergs (BEL)
|Terence Atmane (FRA)
|Fabian Marozsan (HUN)
|Sebastian Korda (USA)
|Mariano Navone (ARG)
|Alejandro Tabilo (CHI)
|Adrian Mannarino (FRA)
|Tomas Machac (CZE)
|Marin Cilic (CRO)
|Botic van de Zandschulp (NED)
|Ethan Quinn (USA)
|Yannick Hanfmann (GER)
|Nuno Borges (POR)
|Giovanni Mpetshi Perricard (FRA)
|Marton Fucsovics (HUN)
|Rafael Jodar (ESP)
|Daniel Altmaier (GER)
|Sebastian Baez (ARG)
|Miomir Kecmanovic (SRB)
|Alexei Popyrin (AUS)
|Ignacio Buse (PER)
|Zhizhen Zhang (CHN)
|Roman Andres Burruchaga (ARG)
|Jenson Brooksby (USA)
|Hubert Hurkacz (POL)
|Camilo Ugo Carabelli (ARG)
|Raphael Collignon (BEL)
|Lorenzo Sonego (ITA)
|Stefanos Tsitsipas (GRE)
|Reilly Opelka (USA)
|Juan Manuel Cerundolo (ARG)
|James Duckworth (AUS)
|Alexander Blockx (BEL)
|Kamil Majchrzak (POL)
|Thiago Agustin Tirante (ARG)
|Alexander Shevchenko (KAZ)
|Marcos Giron (USA)
|Valentin Royer (FRA)
|Vit Kopriva (CZE)
|Mattia Bellucci (ITA)
|Marco Trungelliti (ARG)
|Jan-Lennard Struff (GER)
|Damir Dzumhur (BIH)
|Cristian Garin (CHI)
|Zachary Svajda (USA)
|Thanasi Kokkinakis (AUS)
|Eliot Spizzirri (USA)
|Sebastian Ofner (AUT)
|Dino Prizmic (CRO)
|Hamad Medjedovic (SRB)
|Aleksandar Vukic (AUS)
|Quentin Halys (FRA)
|Matteo Berrettini (ITA)
|Francisco Comesana (ARG)
|Roberto Bautista Agut (ESP)
|Pablo Carreno Busta (ESP)
|Alexandre Muller (FRA)
|Patrick Kypson (USA)
|Adolfo Daniel Vallejo (PAR)
|Jacob Fearnley (GBR)
|Aleksandar Kovacevic (USA)
|Luca Van Assche (FRA)
|Martin Landaluce (ESP)
|Wu Yibing (CHN)
|Rinky Hijikata (AUS)
|Stan Wawrinka (SUI)
French Open 2026 Draw: Men’s Wildcards
|Nishesh Basavareddy (USA)
|Titouan Droguet (FRA)
|Hugo Gaston (FRA)
|Arthur Gea (FRA)
|Mo�se Kouame (FRA)
|Ga�l Monfils (FRA)
|Cl�ment Tabur (FRA)
|Adam Walton (AUS)
French Open 2026 Draw: Women’s Entry List
Aryna Sabalenka
Elena Rybakina (KAZ)
Iga Swiatek (POL)
Coco Gauff (USA)
Jessica Pegula (USA)
Amanda Anisimova (USA)
Elina Svitolina (UKR)
Mirra Andreeva
Victoria Mboko (CAN)
Karolina Muchova (CZE)
Belinda Bencic (SUI)
Linda Noskova (CZE)
Jasmine Paolini (ITA)
Ekaterina Alexandrova
Marta Kostyuk (UKR)
Naomi Osaka (JPN)
Iva Jovic (USA)
Sorana Cirstea (ROU)
Madison Keys (USA)
Liudmila Samsonova
Clara Tauson (DEN)
Anna Kalinskaya
Elise Mertens (BEL)
Leylah Fernandez (CAN)
Diana Shnaider
Hailey Baptiste (USA)
Marie Bouzkova (CZE)
Anastasia Potapova (AUT)
Jelena Ostapenko (LAT)
Ann Li (USA)
Cristina Bucsa (ESP)
Xinyu Wang (CHN)
French Open 2026 Draw: Women’s Unseeded Players
|Jaqueline Cristian (ROU)
|Maya Joint (AUS)
|Sara Bejlek (CZE)
|Katerina Siniakova (CZE)
|Emma Raducanu (GBR)
|Alexandra Eala (PHI)
|Emma Navarro (USA)
|Elisabetta Cocciaretto (ITA)
|Janice Tjen (INA)
|Barbora Krejcikova (CZE)
|Tereza Valentova (CZE)
|Dayana Yastremska (UKR)
|Laura Siegemund (GER)
|Mccartney Kessler (USA)
|Maria Sakkari (GRE)
|Magdalena Frech (POL)
|Lois Boisson (FRA)
|Jessica Bouzas Maneiro (ESP)
|Tatjana Maria (GER)
|Qinwen Zheng (CHN)
|Yuliia Starodubtseva (UKR)
|Talia Gibson (AUS)
|Caty McNally (USA)
|Magda Linette (POL)
|Anna Bondar (HUN)
|Zeynep Sonmez (TUR)
|Antonia Ruzic (CRO)
|Daria Kasatkina (AUS)
|Elsa Jacquemot (FRA)
|Solana Sierra (ARG)
|Nikola Bartunkova (CZE)
|Oleksandra Oliynykova (UKR)
|Panna Udvardy (HUN)
|Katie Boulter (GBR)
|Donna Vekic (CRO)
|Elena-Gabriela Ruse (ROU)
|Renata Zarazua (MEX)
|Taylor Townsend (USA)
|Shuai Zhang (CHN)
|Yulia Putintseva (KAZ)
|Petra Marcinko (CRO)
|Camila Osorio (COL)
|Beatriz Haddad Maia (BRA)
|Anastasia Zakharova (?)
|Alycia Parks (USA)
|Eva Lys (GER)
|Viktorija Golubic (SUI)
|Kimberly Birrell (AUS)
|Anhelina Kalinina (UKR)
|Veronika Erjavec (SLO)
|Kamilla Rakhimova (UZB)
|Sofia Kenin (USA)
|Oksana Selekhmeteva (?)
|Ajla Tomljanovic (AUS)
|Lilli Tagger (AUT)
|Peyton Stearns (USA)
|Simona Waltert (SUI)
|Diane Parry (FRA)
|Daria Snigur (UKR)
|Tamara Korpatsch (GER)
|Ella Seidel (GER)
|Emiliana Arango (COL)
|Anna Blinkova (?)
|Hanne Vandewinkel (BEL)
|Francesca Jones (GBR)
|Katie Volynets (USA)
|Moyuka Uchijima (JPN)
|Dalma Galfi (HUN)
|Julia Grabher (AUT)
|Jil Teichmann (SUI)
|Sara Sorribes Tormo (ESP)
|Danka Kovinic (MNE)
French Open 2026 Draw: Women’s Wildcards
|Clara Burel (FRA)
|Ksenia Efremova (FRA)
|Fiona Ferro (FRA)
|L�olia Jeanjean (FRA)
|Emerson Jones (AUS)
|Sarah Rakotomanga (FRA)
|Alice Tubello (FRA)
|Akasha Urhobo (USA)
French Open 2026 Draw: Who Is Missing Out?
Aside from Carlos Alcaraz, big names like Holger Rune (Achilles injury), Jack Draper (knee injury), and Lorenzo Musetti (thigh injury) are missing from the men’s draw. In the women’s draw, former Wimbledon champion Marketa Vondrousova is not playing after refusing a doping test, while Sonay Kartal is out with a back injury.
French Open 2026 Draw: Live Streaming Details
The French Open draw will be live-streamed on the Roland-Garros YouTube channel for free.
French Open 2026: Order of Play on May 21
Men’s Qualifying Singles Third Round
D. Svrcina (8) vs T. Faurel – Court Suzanne-Lenglen
J. Faria (10) vs L. Neumayer – Court Suzanne-Lenglen
T. Samuel vs G. Bueno – Court 14
C. Wong (4) vs JC. Prado Angelo – Court 14
J. De Jong (1) vs M. Zheng – Court 7
A. Galarneau vs F. Cina – Court 6
A. Holmgren vs F. Diaz Acosta – Court 12
M. Cecchinato vs A. Pellegrino – Court 13
Women’s Qualifying Singles Third Round
L. Romero Gormaz vs S. Stephens – Court Suzanne-Lenglen
S. Kraus (2) vs AL. Friedsam – Court 14
M. Sherif (9) vs G. Minnen – Court 7
M. Chwalinska (8) vs S. Lamens (17) – Court 6
A. Krueger (3) vs M. Stoiana – Court 6
E. Pridankina vs H. Sakatsume (21) – Court 12
H. Guo vs S. Costoulas – Court 13
A. Korneeva (15) vs J. Riera – Court 13
The first week (May 18-May 22) will be the French Open 2026 qualifying rounds. The main draw will start on May 24 and 25. The women’s final is on June 6, and the men’s final is on June 7.