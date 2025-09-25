Pakistan Vs Bangladesh, Asia Cup 2025 Super Four: Highest Totals, Most Runs And Wickets, And More – Key Stats

Bangladesh face Pakistan in Super Four of the ACC Asia Cup 2025 at the Dubai International Cricket Stadium on September 25. Read about the key stats in T20Is from PAK vs BAN matches

O
Outlook Sports Desk
Curated by: Sushruta Bhattacharjee
Updated on:
Pakistan Vs Bangladesh, Asia Cup 2025 Super Four: Highest Totals, Most Runs And Wickets
File photo of Bangladesh cricket player Shakib Al Hasan. | Photo: File
Summary
  • Bangladesh face Pakistan in Asia Cup 2025 Super Four on September 25

  • Shakib Al Hasan is the top scorer in Pakistan vs Bangladesh T20I matches

  • Taskin Ahmed is the highest wicket scorer in PAK vs BAN T20I matches

Bangladesh face Pakistan in the fifth Super Four match of the Asia Cup 2025 at the Dubai International Cricket Stadium on September 25. With one win in two Super Four matches, both sides need to win to keep their hopes of reaching the final alive in this virtual knock-out clash.

Pakistan and Bangladesh, despite one win in the Super Four stage, came crashing down in their matches against India. Pakistan suffered a dominant six-wicket loss to India, failing to defend a total of 171. Abhishek Sharma’s 74-run knock was crucial for the Men in Blue.

Meanwhile, Bangladesh lost by 41 runs to India. Abhishek Sharma’s blistering half-century helped his side post a total of 168. Kuldeep Yadav took three wickets to dismiss Bangladesh for 127.

Bangladesh and Pakistan have faced each other in 25 T20I matches. Ahead of the Pakistan vs Bangladesh match on Thursday, let’s have a look at the key records from the PAK vs BAN matches from T20s.

Pakistan Vs Bangladesh: Highest Totals In T20Is

  1. 203/5 – Pakistan vs Bangladesh (April 20, 2008)

  2. 201/5 – Pakistan vs Bangladesh (March 16, 2016)

  3. 201/7 – Pakistan vs Bangladesh (May 28, 2025)

Pakistan Vs Bangladesh: Most Runs In T20Is

Pakistan:

  1. Mohammad Hafeez: 277 runs in 9 innings

  2. Mohammad Rizwan: 274 runs in 7 innings

  3. Mohammad Haris: 219 runs in 7 innings

Bangladesh:

  1. Shakib Al Hasan: 360 runs in 11 innings

  2. Tamim Iqbal: 235 runs in 11 innings

  3. Litton Das: 235 runs in 11 innings

Pakistan Vs Bangladesh: Highest Scores In T20Is

Pakistan:

  1. Ahmed Shehzad: 111* off 62 balls (March 30, 2014)

  2. Mohammad Haris: 107* off 46 balls (June 1, 2025)

  3. Misbah-ul-Haq: 87* off 53 balls (April 20, 2008)

Bangladesh:

  1. Shakib Al Hasan: 84 off 54 balls (September 25, 2012)

  2. Nazimuddin: 81 off 50 balls (September 2, 2007)

  3. Junaid Siddique: 71 off 49 balls (September 20, 2007)

Pakistan Vs Bangladesh: Most Fifties In T20Is

Pakistan: Sahibzada Farhan, Ahmed Shehzad, Mohammad Rizwan, Babar Azam, Mohammad Hafeez (2)

Bangladesh: Shakib Al Hasan (4)

Pakistan Vs Bangladesh: Most Sixes In T20Is

Pakistan: Shahid Afridi (13)

Bangladesh: Parvez Hossain Emon, Shakib Al Hasan (10)

Pakistan Vs Bangladesh: Most Wickets In T20Is

Pakistan: Shadab Khan (12)

Bangladesh: Taskin Ahmed (14)

Pakistan Vs Bangladesh: Best Bowling Figures In T20Is

Pakistan:

  1. Hasan Ali: 5/30 (May 28, 2025)

  2. Shaheen Shah Afridi: 4/22 (November 6, 2022)

  3. Mansoor Amjad: 3/3 (April 20, 2008)

Bangladesh:

  1. Mahmudullah: 3/10 (November 22, 2021)

  2. Shoriful Islam: 3/17 (July 22, 2025)

  3. Taskin Ahmed: 3/22 (July 20, 2025)

Get the Latest Cricket News, today's match Live Cricket Scores, Match Results, and upcoming cricket series & schedule at Outlook India. To follow our special coverage of the Asia Cup 2025, News updates, Asia Cup 2025 Schedule, Asia Cup teams' Squad, Asia Cup Points table, and stats.

Published At:
