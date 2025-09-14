India Vs Pakistan, T20 Asia Cup 2025: PAK Opt To Bat - Check Playing XIS

Pakistan won the toss and elected to bat first against India in the sixth match of the Asia Cup 2025 Group A Clash at the Dubai Cricket Stadium.
India Vs Pakistan, T20 Asia Cup: Playing XIs
Pakistan Playing XI: Sahibzada Farhan, Saim Ayub, Mohammad Haris (wk), Fakhar Zaman, Salman Ali Agha (c), Hasan Nawaz, Mohammad Nawaz, Faheem Ashraf, Shaheen Afridi, Abrar Ahmed, Sufiyan Muqeem
India Playing XI: Abhishek Sharma, Shubman Gill, Suryakumar Yadav (c), Tilak Varma, Sanju Samson (wk), Shivam Dube, Hardik Pandya, Axar Patel, Kuldeep Yadav, Varun Chakaravarthy, Jasprit Bumrah
India Vs Pakistan, T20 Asia Cup: Squads
India: Suryakumar Yadav (c), Shubman Gill, Abhishek Sharma, Tilak Varma, Hardik Pandya, Shivam Dube, Axar Patel, Jitesh Sharma, Jasprit Bumrah, Arshdeep Singh, Varun Chakaravarthy, Kuldeep Yadav, Sanju Samson, Harshit Rana, Rinku Singh.
Pakistan: Salman Agha (c), Abrar Ahmed, Faheem Ashraf, Fakhar Zaman, Haris Rauf, Hasan Ali, Hasan Nawaz, Hussain Talat, Khushdil Shah, Mohammad Haris (wk), Mohammad Nawaz, Sahibzada Farhan, Saim Ayub, Salman Mirza, Shaheen Afridi, Sufiyan Muqeem, Mohammad Wasim Jr.