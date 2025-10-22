|RANK 2026
|INSTITUTION
|STATE
|FACULTY STUDENT RATIO
Weightage - 25%
|RESEARCH
Weightage - 20%
|EMPLOYABILITY
Weightage - 25%
|FACULTY QUALITY
Weightage - 20%
|INCLUSIVENESS & DIVERSITY
Weightage - 10%
|OVERALL SCORE
|1
|XLRI-XAVIER SCHOOL OF MANAGEMENT JAMSHEDPUR
|Jharkhand
|100
|79.2
|100
|91.56
|96.66
|93.82
|2
|XAVIER INSTITUTE OF MANAGEMENT XIM UNIVERSITY BHUBANESWAR
|Odisha
|100
|66.69
|94.55
|97.17
|86.13
|90.02
|3
|CENTURION UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT BHUBANESWAR
|Odisha
|98.71
|44.03
|78.64
|85.07
|31.06
|73.26
|4
|INSTITUTE OF ENGINEERING & MANAGEMENT (IEM) KOLKATA
|West Bengal
|100
|32.19
|72.77
|85.02
|37.03
|70.34
|5
|XAVIER INSTITUTE OF SOCIAL SERVICE (XISS) RANCHI
|Jharkhand
|100
|38.26
|73.75
|80.66
|29.65
|70.19
|6
|JIS UNIVERSITY KOLKATA
|West Bengal
|100
|23.09
|60.51
|75.14
|26.57
|62.43
|7
|JIS COLLEGE OF ENGINEERING KOLKATA
|West Bengal
|98.15
|16.78
|42.6
|71.03
|15.17
|54.27
|8
|HERITAGE BUSINESS SCHOOL KOLKATA
|West Bengal
|100
|7.05
|25.19
|62.6
|23.57
|47.58
|9
|SISTER NIVEDITA UNIVERSITY KOLKATA
|West Bengal
|100
|2.53
|31.66
|58.89
|18.06
|47.01
|10
|INTERNATIONAL SCHOOL OF BUSINESS AND MEDIA KOLKATA
|West Bengal
|96.94
|5.06
|27.56
|63.64
|18.38
|46.7
|11
|SRI SRI UNIVERSITY CUTTACK
|Odisha
|100
|4.16
|25.96
|62.15
|16.95
|46.45
|12
|GIRIJANANDA CHOWDHURY INSTITUTE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY KAMRUP
|Assam
|100
|2.12
|28.93
|53.55
|14.87
|44.85
|13
|NSHM BUSINESS SCHOOL KOLKATA
|West Bengal
|94.48
|9.4
|24.83
|56.11
|16.17
|44.55
|14
|FUTURE INSTITUTE OF ENGINEERING AND MANAGEMENT KOLKATA
|West Bengal
|93.91
|9.88
|20.26
|52.04
|21.87
|43.11
|15
|DEPARTMENT OF ECONOMICS COMMERCE AND MANAGEMENT MARTIN LUTHER CHRISTIAN UNIVERSITY SHILLONG
|Meghalaya
|100
|2.15
|8.04
|53.89
|11.67
|39.39
Top Private B-Schools - East Zone
A total of 15 business schools in East Zone in India have made the cut for Outlook-ICARE Rankings for India's Best B-Schools 2026. Here's the complete list.
