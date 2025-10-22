|RANK 2026
|INSTITUTION
|STATE
|FACULTY STUDENT RATIO
Weightage - 25%
|RESEARCH
Weightage - 20%
|EMPLOYABILITY
Weightage - 25%
|FACULTY QUALITY
Weightage - 20%
|INCLUSIVENESS & DIVERSITY
Weightage - 10%
|OVERALL SCORE
|1
|SYMBIOSIS SCHOOL OF SPORTS SCIENCES
|Pune Maharashtra
|99.78
|99.58
|99.72
|99.46
|90.83
|98.77
|2
|AMITY SCHOOL OF PHYSICAL EDUCATION & SPORTS MANAGEMENT
|Noida Uttar Pradesh
|99.64
|99.09
|99.91
|99.91
|90.03
|98.69
|3
|LOVELY PROFESSIONAL UNIVERSITY – SCHOOL OF SPORTS SCIENCES
|Phagwara Punjab
|99.64
|99.09
|99.91
|99.91
|90.03
|98.69
|4
|JAIN UNIVERSITY – SCHOOL OF SPORTS & EVENT MANAGEMENT
|Bengaluru Karnataka
|99.64
|99.09
|99.91
|99.91
|90.03
|98.69
|5
|CHRIST UNIVERSITY – SCHOOL OF PHYSICAL EDUCATION & SPORTS
|Bengaluru Karnataka
|99.64
|99.09
|99.91
|99.91
|90.03
|98.69
|6
|ST. XAVIER’S COLLEGE – DEPARTMENT OF SPORTS & EVENT MANAGEMENT
|Mumbai Maharashtra
|99.71
|98.95
|99.68
|98.91
|90.71
|98.49
Outlook-ICARE Rankings 2026: Prominent Institutions- Sports And Event Management
A total of six prominent schools specialising in sports and event management in India have made the cut for Outlook-ICARE Rankings for India's Best B-Schools 2026. Here's the complete list
Published At:
- Previous StoryOutlook-ICARE Rankings 2026: Prominent Institutions- Pharmacy Management
- Next StoryOutlook-ICARE Rankings 2026: Prominent Institutions- Education And Social Sector
MOST POPULAR
WATCH
MORE FROM THE AUTHOR
×