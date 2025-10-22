|RANK 2026
|INSTITUTION
|STATE
|FACULTY STUDENT RATIO
Weightage - 25%
|RESEARCH
Weightage - 20%
|EMPLOYABILITY
Weightage - 25%
|FACULTY QUALITY
Weightage - 20%
|INCLUSIVENESS & DIVERSITY
Weightage - 10%
|OVERALL SCORE
|1
|INDIAN INSTITUTE OF MASS COMMUNICATION (IIMC) NEW DELHI
|Delhi
|99.64
|99.09
|99.91
|99.91
|90.03
|98.69
|2
|MUDRA INSTITUTE OF COMMUNICATIONS (MICA) AHMEDABAD
|Gujarat
|99.64
|99.09
|99.91
|99.91
|90.03
|98.69
|3
|SYMBIOSIS INSTITUTE OF MEDIA & COMMUNICATION (SIMC) PUNE
|Maharashtra
|99.64
|99.09
|99.91
|99.91
|90.03
|98.69
|4
|ASIAN COLLEGE OF JOURNALISM (ACJ)CHENNAI
|Tamil
|99.64
|99.09
|99.91
|99.91
|90.03
|98.69
|5
|WESCHOOL (WELINGKAR INSTITUTE) MUMBAI
|Maharashtra
|99.75
|99.08
|99.27
|99.8
|90.22
|98.55
|6
|DEPARTMENT OF COMMUNICATION UNIVERSITY OF HYDERABAD HYDERABAD
|Telangana
|99.42
|98.97
|99.44
|99.35
|89.46
|98.33
|7
|MANIPAL INSTITUTE OF COMMUNICATION MANIPAL
|Karnataka
|99.1
|98.53
|99.76
|99.71
|89.09
|98.27
|8
|APEEJAY INSTITUTE OF MASS COMMUNICATION NEW DELHI
|Delhi
|99.24
|98.35
|99.37
|99.9
|89.2
|98.22
|9
|SEAMEDU SCHOOL OF PRO-EXPRESSIONISM PUNE
|Maharashtra
|99.1
|98.46
|99.49
|99.39
|89.93
|98.21
|10
|MASSCOMEDIANOIDA
|Uttar Pradesh
|99.26
|99.01
|99.12
|99.02
|89.33
|98.13
Outlook-ICARE Rankings 2026: Prominent Institutions- Media Communication And Entertainment
A total of 10 prominent media communication and entertainment schools in India have made the cut for Outlook-ICARE Rankings for India's Best B-Schools 2026. Here's the complete list.
