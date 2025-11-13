Outlook I-CARE B-School Ranking-2026 Private Standalone Institutions

Forty-five private standalone institutions have found their mention in Outlook-ICARE Rankings for India’s Best B-School 2026. Here's the complete list.

Outlook Bureau
RANK 2026INSTITUTIONSTATEFACULTY STUDENT RATIO
Weightage - 25%		RESEARCH
Weightage - 20%		EMPLOYABILITY
Weightage - 25%		FACULTY QUALITY
Weightage - 20%		INCLUSIVENESS & DIVERSITY
Weightage - 10%		OVERALL SCORE
1XLRI-XAVIER SCHOOL OF MANAGEMENT JAMSHEDPURJharkhand10079.210091.5696.6693.82
2MANAGEMENT DEVELOPMENT INSTITUTE GURGAONHaryana10074.395.8396.1295.2892.57
3GREAT LAKES INSTITUTE OF MANAGEMENT CHENNAITamil Nadu98.6273.2296.3690.1410091.42
4INSTITUTE OF MANAGEMENT TECHNOLOGY GHAZIABADUttar Pradesh95.4872.0498.9491.698.5491.19
5T. A. PAI MANAGEMENT INSTITUTE MANIPALKarnataka10067.997.887.6796.9390.26
6LIBA (LOYOLA INSTITUTE OF BUSINESS ADMINISTRATION) CHENNAITamil Nadu10068.3895.4595.1881.4989.72
7LAL BAHADUR SHASTRI INSTITUTE OF MANAGEMENT NEW DELHIDelhi96.4149.4891.9792.2958.3281.28
8SHRI DHARMASTHALA MANJUNATHESHWARA INSTITUTE FOR MANAGEMENT DEVELOPMENT (SDMIMD) MYSOREKarnataka10047.0893.2387.7556.1380.89
9INSTITUTE OF RURAL MANAGEMENT ANANDGujarat99.677.0884.8765.1454.2879.99
10XAVIER INSTITUTE OF MANAGEMENT AND ENTREPRENEURSHIP (XIME) BENGALURUKarnataka95.0948.2384.4492.4659.2378.94
11INSTITUTE OF PUBLIC ENTERPRISE (IPE) HYDERABADTelangana10047.0286.7582.6135.0976.12
12JAGAN INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES (JIMS) NEW DELHIDelhi97.3541.4482.7885.7740.1774.49
13INDUS BUSINESS ACADEMY (IBA) BENGALURUKarnataka97.9344.7376.4684.4350.4974.48
14RAJAGIRI CENTRE FOR BUSINESS STUDIES KOCHIKerala10045.6380.0783.6530.9673.97
15SIVA SIVANI INSTITUTE OF MANAGEMENT HYDERABADTelangana95.0638.2181.4386.332.2872.25
16XAVIER INSTITUTE OF SOCIAL SERVICE (XISS) RANCHIJharkhand10038.2673.7580.6629.6570.19
17SCMS COCHIN SCHOOL OF BUSINESS KOCHIKerala98.0439.6272.6877.6338.0369.93
18SHANTI BUSINESS SCHOOL AHMEDABADGujarat10039.9871.2476.7635.7369.73
19INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES GHAZIABADUttar Pradesh10033.8165.1882.1830.167.5
20LAL BAHADUR SHASTRI INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT INDOREMadhya Pradesh10027.1266.6583.2725.2466.26
21FACULTY OF MANAGEMENT STUDIES INSTITUTE OF RURAL MANAGEMENT JAIPURRajasthan10026.9158.6780.630.0564.17
22VISHWA VISHWANI INSTITUTE OF SYSTEMS & MANAGEMENT HYDERABADTelangana9426.9462.782.2829.8464
23INTERNATIONAL SCHOOL OF BUSINESS AND MEDIA (ISB&M) PUNEMaharashtra99.8826.5159.9577.2525.2563.23
24XAVIER INSTITUTE OF MANAGEMENT & ENTREPRENEURSHIP KOCHIKerala10027.0854.8176.2726.5762.03
25DELHI SCHOOL OF BUSINESS NEW DELHIDelhi9814.1755.2575.7221.3458.42
26INSTITUTE OF HEALTH MANAGEMENT RESEARCH (IIHMR BENGALURU) BENGALURUKarnataka98.8820.6951.327119.3257.82
27INSTITUTE FOR TECHNOLOGY & MANAGEMENT CHENNAITamil Nadu94.1814.7749.7871.8713.354.65
28PUNE INSTITUTE OF BUSINESS MANAGEMENT PUNEMaharashtra99.6514.4949.168.079.0954.61
29IIEBM INDUS BUSINESS SCHOOL PUNEMaharashtra96.0510.2334.962.4922.2749.51
30ITM BUSINESS SCHOOL BENGALURUKarnataka95.066.8235.3366.7718.749.19
31ADITYA SCHOOL OF BUSINESS MANAGEMENT MUMBAIMaharashtra98.175.4631.8961.4416.647.56
32INDIRA SCHOOL OF BUSINESS STUDIES PUNEMaharashtra96.1310.0527.1463.7915.5147.14
33MIMA INSTITUTE OF MANAGEMENTPUNEMaharashtra1006.0930.8458.7312.4746.92
34INTERNATIONAL SCHOOL OF BUSINESS AND MEDIA BENGALURUKarnataka94.327.729.5363.715.0646.75
35INTERNATIONAL SCHOOL OF BUSINESS AND MEDIA KOLKATAWest Bengal96.945.0627.5663.6418.3846.7
36VIGNANA JYOTHI INSTITUTE OF MANAGEMENT HYDERABADTelangana95.338.8630.8558.8715.5946.65
37ICBM SCHOOL OF BUSINESS EXCELLENCE HYDERABADTelangana1008.3727.3257.8413.7746.45
38FORTUNE INSTITUTE OF INTERNATIONAL BUSINESS NEW DELHIDelhi1004.3229.1256.2117.7146.16
39KIRLOSKAR INSTITUTE OF ADVANCED MANAGEMENT STUDIES HARIHARKarnataka99.879.5725.356.1613.9545.83
40ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT INSTITUTE OF INDIA BHATGujarat1006.6328.1553.4914.8345.54
41FORE SCHOOL OF MANAGEMENT NEW DELHIDelhi92.65.8620.8264.4215.2943.94
42FOSTIIMA BUSINESS SCHOOL DWARKADelhi91.979.5121.4460.0215.0543.76
43UNIVERSAL BUSINESS SCHOOL KARJATMaharashtra99.822.0416.2258.2617.6742.84
44PODDAR MANAGEMENT AND TECHNICAL CAMPUS JAIPURRajasthan92.326.7917.5149.7210.6639.83
45DEPARTMENT OF ECONOMICS COMMERCE AND MANAGEMENT MARTIN LUTHER CHRISTIAN UNIVERSITY SHILLONGMeghalaya1002.158.0453.8911.6739.39
