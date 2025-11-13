Outlook I-CARE B-School Ranking-2026 Private Standalone Institutions

|RANK 2026
|INSTITUTION
|STATE
|FACULTY STUDENT RATIO
Weightage - 25%
|RESEARCH
Weightage - 20%
|EMPLOYABILITY
Weightage - 25%
|FACULTY QUALITY
Weightage - 20%
|INCLUSIVENESS & DIVERSITY
Weightage - 10%
|OVERALL SCORE
|1
|XLRI-XAVIER SCHOOL OF MANAGEMENT JAMSHEDPUR
|Jharkhand
|100
|79.2
|100
|91.56
|96.66
|93.82
|2
|MANAGEMENT DEVELOPMENT INSTITUTE GURGAON
|Haryana
|100
|74.3
|95.83
|96.12
|95.28
|92.57
|3
|GREAT LAKES INSTITUTE OF MANAGEMENT CHENNAI
|Tamil Nadu
|98.62
|73.22
|96.36
|90.14
|100
|91.42
|4
|INSTITUTE OF MANAGEMENT TECHNOLOGY GHAZIABAD
|Uttar Pradesh
|95.48
|72.04
|98.94
|91.6
|98.54
|91.19
|5
|T. A. PAI MANAGEMENT INSTITUTE MANIPAL
|Karnataka
|100
|67.9
|97.8
|87.67
|96.93
|90.26
|6
|LIBA (LOYOLA INSTITUTE OF BUSINESS ADMINISTRATION) CHENNAI
|Tamil Nadu
|100
|68.38
|95.45
|95.18
|81.49
|89.72
|7
|LAL BAHADUR SHASTRI INSTITUTE OF MANAGEMENT NEW DELHI
|Delhi
|96.41
|49.48
|91.97
|92.29
|58.32
|81.28
|8
|SHRI DHARMASTHALA MANJUNATHESHWARA INSTITUTE FOR MANAGEMENT DEVELOPMENT (SDMIMD) MYSORE
|Karnataka
|100
|47.08
|93.23
|87.75
|56.13
|80.89
|9
|INSTITUTE OF RURAL MANAGEMENT ANAND
|Gujarat
|99.6
|77.08
|84.87
|65.14
|54.28
|79.99
|10
|XAVIER INSTITUTE OF MANAGEMENT AND ENTREPRENEURSHIP (XIME) BENGALURU
|Karnataka
|95.09
|48.23
|84.44
|92.46
|59.23
|78.94
|11
|INSTITUTE OF PUBLIC ENTERPRISE (IPE) HYDERABAD
|Telangana
|100
|47.02
|86.75
|82.61
|35.09
|76.12
|12
|JAGAN INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES (JIMS) NEW DELHI
|Delhi
|97.35
|41.44
|82.78
|85.77
|40.17
|74.49
|13
|INDUS BUSINESS ACADEMY (IBA) BENGALURU
|Karnataka
|97.93
|44.73
|76.46
|84.43
|50.49
|74.48
|14
|RAJAGIRI CENTRE FOR BUSINESS STUDIES KOCHI
|Kerala
|100
|45.63
|80.07
|83.65
|30.96
|73.97
|15
|SIVA SIVANI INSTITUTE OF MANAGEMENT HYDERABAD
|Telangana
|95.06
|38.21
|81.43
|86.3
|32.28
|72.25
|16
|XAVIER INSTITUTE OF SOCIAL SERVICE (XISS) RANCHI
|Jharkhand
|100
|38.26
|73.75
|80.66
|29.65
|70.19
|17
|SCMS COCHIN SCHOOL OF BUSINESS KOCHI
|Kerala
|98.04
|39.62
|72.68
|77.63
|38.03
|69.93
|18
|SHANTI BUSINESS SCHOOL AHMEDABAD
|Gujarat
|100
|39.98
|71.24
|76.76
|35.73
|69.73
|19
|INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES GHAZIABAD
|Uttar Pradesh
|100
|33.81
|65.18
|82.18
|30.1
|67.5
|20
|LAL BAHADUR SHASTRI INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT INDORE
|Madhya Pradesh
|100
|27.12
|66.65
|83.27
|25.24
|66.26
|21
|FACULTY OF MANAGEMENT STUDIES INSTITUTE OF RURAL MANAGEMENT JAIPUR
|Rajasthan
|100
|26.91
|58.67
|80.6
|30.05
|64.17
|22
|VISHWA VISHWANI INSTITUTE OF SYSTEMS & MANAGEMENT HYDERABAD
|Telangana
|94
|26.94
|62.7
|82.28
|29.84
|64
|23
|INTERNATIONAL SCHOOL OF BUSINESS AND MEDIA (ISB&M) PUNE
|Maharashtra
|99.88
|26.51
|59.95
|77.25
|25.25
|63.23
|24
|XAVIER INSTITUTE OF MANAGEMENT & ENTREPRENEURSHIP KOCHI
|Kerala
|100
|27.08
|54.81
|76.27
|26.57
|62.03
|25
|DELHI SCHOOL OF BUSINESS NEW DELHI
|Delhi
|98
|14.17
|55.25
|75.72
|21.34
|58.42
|26
|INSTITUTE OF HEALTH MANAGEMENT RESEARCH (IIHMR BENGALURU) BENGALURU
|Karnataka
|98.88
|20.69
|51.32
|71
|19.32
|57.82
|27
|INSTITUTE FOR TECHNOLOGY & MANAGEMENT CHENNAI
|Tamil Nadu
|94.18
|14.77
|49.78
|71.87
|13.3
|54.65
|28
|PUNE INSTITUTE OF BUSINESS MANAGEMENT PUNE
|Maharashtra
|99.65
|14.49
|49.1
|68.07
|9.09
|54.61
|29
|IIEBM INDUS BUSINESS SCHOOL PUNE
|Maharashtra
|96.05
|10.23
|34.9
|62.49
|22.27
|49.51
|30
|ITM BUSINESS SCHOOL BENGALURU
|Karnataka
|95.06
|6.82
|35.33
|66.77
|18.7
|49.19
|31
|ADITYA SCHOOL OF BUSINESS MANAGEMENT MUMBAI
|Maharashtra
|98.17
|5.46
|31.89
|61.44
|16.6
|47.56
|32
|INDIRA SCHOOL OF BUSINESS STUDIES PUNE
|Maharashtra
|96.13
|10.05
|27.14
|63.79
|15.51
|47.14
|33
|MIMA INSTITUTE OF MANAGEMENTPUNE
|Maharashtra
|100
|6.09
|30.84
|58.73
|12.47
|46.92
|34
|INTERNATIONAL SCHOOL OF BUSINESS AND MEDIA BENGALURU
|Karnataka
|94.32
|7.7
|29.53
|63.7
|15.06
|46.75
|35
|INTERNATIONAL SCHOOL OF BUSINESS AND MEDIA KOLKATA
|West Bengal
|96.94
|5.06
|27.56
|63.64
|18.38
|46.7
|36
|VIGNANA JYOTHI INSTITUTE OF MANAGEMENT HYDERABAD
|Telangana
|95.33
|8.86
|30.85
|58.87
|15.59
|46.65
|37
|ICBM SCHOOL OF BUSINESS EXCELLENCE HYDERABAD
|Telangana
|100
|8.37
|27.32
|57.84
|13.77
|46.45
|38
|FORTUNE INSTITUTE OF INTERNATIONAL BUSINESS NEW DELHI
|Delhi
|100
|4.32
|29.12
|56.21
|17.71
|46.16
|39
|KIRLOSKAR INSTITUTE OF ADVANCED MANAGEMENT STUDIES HARIHAR
|Karnataka
|99.87
|9.57
|25.3
|56.16
|13.95
|45.83
|40
|ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT INSTITUTE OF INDIA BHAT
|Gujarat
|100
|6.63
|28.15
|53.49
|14.83
|45.54
|41
|FORE SCHOOL OF MANAGEMENT NEW DELHI
|Delhi
|92.6
|5.86
|20.82
|64.42
|15.29
|43.94
|42
|FOSTIIMA BUSINESS SCHOOL DWARKA
|Delhi
|91.97
|9.51
|21.44
|60.02
|15.05
|43.76
|43
|UNIVERSAL BUSINESS SCHOOL KARJAT
|Maharashtra
|99.82
|2.04
|16.22
|58.26
|17.67
|42.84
|44
|PODDAR MANAGEMENT AND TECHNICAL CAMPUS JAIPUR
|Rajasthan
|92.32
|6.79
|17.51
|49.72
|10.66
|39.83
|45
|DEPARTMENT OF ECONOMICS COMMERCE AND MANAGEMENT MARTIN LUTHER CHRISTIAN UNIVERSITY SHILLONG
|Meghalaya
|100
|2.15
|8.04
|53.89
|11.67
|39.39
Outlook I-CARE B-School Ranking-2026 Private Standalone Institutions
Forty-five private standalone institutions have found their mention in Outlook-ICARE Rankings for India’s Best B-School 2026. Here's the complete list.
