India Squad For New Zealand ODI Series 2026 Announced: Check Who Made Cut, Who Missed Out

The Ajit Agarkar-led national selection committee on Saturday (January 3, 2026) named the 15-member India squad for the upcoming three-match one-day international series against New Zealand.
India Squad For New Zealand ODI Series
Shubman Gill (C), Rohit Sharma, Virat Kohli, KL Rahul (WK), Shreyas Iyer (VC)*, Washington Sundar, Ravindra Jadeja, Mohd Siraj, Harshit Rana, Prasidh Krishna, Kuldeep Yadav, Rishabh Pant (WK), Nitish Kumar Reddy, Arshdeep Singh, Yashasvi Jaiswal
Shreyas Iyer’s availability is subject to fitness clearance from BCCI COE.
The squad for the five-match T20I leg that follows, starting January 21 in Nagpur, had already been announced earlier.
India Squad For New Zealand T20Is
Suryakumar Yadav (captain), Axar Patel (vice-captain), Abhishek Sharma, Tilak Varma, Hardik Pandya, Shivam Dube, Ishan Kishan (wk), Rinku Singh, Jasprit Bumrah, Arshdeep Singh, Varun Chakravarthy, Kuldeep Yadav, Harshit Rana, Sanju Samson (wk), Washington Sundar.
