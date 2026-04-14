CSK Vs KKR, IPL 2026: Why Are Players Wearing Black Armbands Today?

Kolkata Knight Riders and Chennai Super Kings' players wore black armbands during match 22 of Indian Premier League 2026 at the MA Chidambaram Stadium on Tuesday (April 14).
The gesture was carried out to honour the memory of former India player CD Gopinath, who died on April 9 at the age of 96. The last surviving member of the Indian team which beat England for their first-ever Test win in 1952, Gopinath was also the country's oldest Test cricketer before his passing.
"KKR players are wearing black armbands during CSK vs KKR match in Chennai tonight, as a tribute to Mr. Gopinath," KKR management said in a statement.
Gopinath made his Test debut in December 1951 against England and played an overall eight matches for India from 1951-1960, with his final appearance coming against Australia. He also played 83 First-Class matches.
CSK Vs KKR, IPL 2026: Playing XIs
Kolkata Knight Riders: Ajinkya Rahane (c), Cameron Green, Angkrish Raghuvanshi (wk), Rovman Powell, Rinku Singh, Sunil Narine, Ramandeep Singh, Anukul Roy, Varun Chakaravarthy, Vaibhav Arora, Kartik Tyagi
Chennai Super Kings: Sanju Samson (wk), Ruturaj Gaikwad (c), Ayush Mhatre, Sarfaraz Khan, Shivam Dube, Dewald Brevis, Jamie Overton, Noor Ahmad, Anshul Kamboj, Gurjapneet Singh, Khaleel Ahmed
Kolkata Knight Riders Impact Substitute: Finn Allen
Chennai Super Kings Impact Substitute: Akeal Hosein
What are CSK and KKR's squads in IPL 2026?
Kolkata Knight Riders: Ajinkya Rahane (c), Finn Allen, Angkrish Raghuvanshi (wk), Cameron Green, Rinku Singh, Rovman Powell, Ramandeep Singh, Anukul Roy, Sunil Narine, Navdeep Saini, Kartik Tyagi, Manish Pandey, Vaibhav Arora, Tejasvi Dahiya, Rahul Tripathi, Tim Seifert, Blessing Muzarabani, Saurabh Dubey, Sarthak Ranjan, Rachin Ravindra, Prashant Solanki, Varun Chakravarthy, Matheesha Pathirana, Umran Malik, Daksh Kamra
Chennai Super Kings: Sanju Samson (wk), Ruturaj Gaikwad (c), Ayush Mhatre, Sarfaraz Khan, Shivam Dube, Dewald Brevis, Jamie Overton, Noor Ahmad, Anshul Kamboj, Gurjapneet Singh, Khaleel Ahmed, Matthew Short, Akeal Hosein, Kartik Sharma, Prashant Veer, Matt Henry, Ramakrishna Ghosh, MS Dhoni, Shreyas Gopal, Rahul Chahar, Spencer Johnson, Mukesh Choudhary, Urvil Patel, Aman Khan, Zakary Foulkes