Bangladesh Vs Hong Kong, Asia Cup 2025: Highest Totals, Most Runs And Wickets, And More – Key Stats Ahead Of Match 3

Bangladesh face Hong Kong in Match 3 of the ACC Asia Cup 2025 at the Sheikh Zayed Stadium in Abu Dhabi, UAE, on September 11. Read about the key stats in T20Is from BAN vs HKG matches

O
Outlook Sports Desk
Curated by: Sushruta Bhattacharjee
Updated on:
Updated on:
Bangladesh vs Hong Kong live streaming Asia Cup 2025 match 3 BAN vs HKG
File photo of the Bangladesh cricket team celebrating their win during the T20I series against Pakistan. | Photo: File
info_icon
Summary
Summary of this article

  • Bangladesh face Hong Kong in Match 3 of the Asia Cup 2025 on September 11

  • Munir Dar is the highest scorer in Bangladesh vs Hong Kong T20I matches

  • Nadeem Ahmed is the highest wicket-taker in Bangladesh vs Hong Kong T20I matches

Bangladesh are set to face Hong Kong in the third match of the ACC Asia Cup 2025 at the Sheikh Zayed Stadium in Abu Dhabi, UAE, on Thursday, September 11. Bangladesh are in good form ahead of the fixture, securing a 2-1 win in their T20I series against Pakistan before a clean sweep against the Netherlands.

The Bengal Tigers have named a strong squad for the campaign under the captaincy of Litton Das. Mustafizur Rahman and Tanzim Hasan Sakib will lead the pace attack, while Litton and returning wicketkeeper Nurul Hasan will be key.

Meanwhile, Hong Kong, despite naming a strong squad, suffered a massive 94-run defeat against Afghanistan in their first game. Captain Yasim Murtaza, who dropped several catches against Afghanistan, will look to help his side make a comeback to prevent an early exit.

The Bangladesh vs Hong Kong match will be live-streamed from 8:00 PM IST.

Bangladesh and Hong Kong have met just once in T20Is. The match in Chattogram was a part of the ICC T20 World Cup 2014, and Hong Kong, an associate member, surprised the hosts with a two-wicket win, led by a player-of-the-match performance from Nadeem Ahmed.

Related Content
Related Content

Bangladesh Vs Hong Kong: Highest Totals In T20Is

  1. 114/8 (19.4 Overs) – Hong Kong vs Bangladesh (March 20, 2014)

  2. 108 – Bangladesh vs Hong Kong (March 20, 2014)

Bangladesh Vs Hong Kong: Most Runs In T20Is

Bangladesh:

  1. Shakib Al Hasan: 34 runs in 1 innings

  2. Anamul Haque: 26 runs in 1 innings

  3. Mushfiqur Rahim: 23 runs in 1 innings

Hong Kong:

  1. Munir Dar: 36 runs in 1 innings

  2. Irfan Ahmed: 34 runs in 1 innings

  3. Haseeb Amjad: 12 runs in 1 innings

Bangladesh Vs Hong Kong: Highest Scores In T20Is

Bangladesh:

  1. Shakib Al Hasan: 34 off 27 balls (March 20, 2014)

  2. Anamul Haque: 26 off 17 balls (March 20, 2014)

  3. Mushfiqur Rahim: 23 off 18 balls (March 20, 2014)

Hong Kong:

  1. Munir Dar: 36 off 27 balls (March 20, 2014)

  2. Irfan Ahmed: 34 off 28 balls (March 20, 2014)

  3. Haseeb Amjad: 12* off 6 balls (March 20, 2014)

Bangladesh Vs Hong Kong: Most Fifties In T20Is

Bangladesh: -

Hong Kong: -

Bangladesh Vs Hong Kong: Most Sixes In T20Is

Bangladesh: Anamul Haque (1)

Hong Kong: Irfan Ahmed (3)

Bangladesh Vs Hong Kong: Most Wickets In T20Is

Bangladesh: Shakib Al Hasan (3)

Hong Kong: Nadeem Ahmed (4)

Bangladesh Vs Hong Kong: Best Bowling Figures In T20Is

Bangladesh:

  1. Shakib Al Hasan: 3/9 (March 20, 2014)

  2. Mahmudullah: 2/13 (March 20, 2014)

  3. Sabbir Rahman: 1/3 (March 20, 2014)

Hong Kong:

  1. Nadeem Ahmed: 4/21 (March 20, 2014)

  2. Nizakat Khan: 3/19 (March 20, 2014)

  3. Tanwir Afzal: 2/24 (March 20, 2014)

Get the Latest Cricket News, today's match Live Cricket Scores, Match Results, and upcoming cricket series & schedule at Outlook India. To follow our special coverage of the Asia Cup 2025, News updates, Asia Cup 2025 Schedule, Asia Cup teams' Squad, Asia Cup Points table, and stats.

Published At:
SUBSCRIBE
Tags

Click/Scan to Subscribe

qr-code

Advertisement

MOST POPULAR

Advertisement

WATCH

Advertisement

MORE FROM THE AUTHOR

Advertisement

PHOTOS

Advertisement

×

Today Sports News

Cricket News

  1. India Vs UAE Preview, Asia Cup 2025: Squad Balance Crucial For Men In Blue Against Hosts

  2. Asia Cup 2025, India Vs UAE, Match 2: T20I Head-To-Head Record, Match Prediction, Likely XI's

  3. SA20 2026: Dewald Brevis, Aiden Markram Fetch Record Sums At Player Auctions

  4. SA20 2026: Full Updated Squads Of All Six Teams After Mega Auction

  5. ICC Women’s World Cup 2025: New Zealand Name 15-Member Squad; Devonshire Receives Maiden Call-Up

Football News

  1. Bayern Munich 4-0 Tottenham Highlights, Club Friendlies: Kane, Coman Shine In Die Roten’s Pre-Season Rout Of Spurs

  2. Panathinaikos 0-0 Shakhtar Donetsk Highlights, UEFA Europa League Qualifiers: Goalless First Leg In Athens

  3. Ballon D’Or 2025: Complete List Of Awards And Nominees

  4. Durand Cup 2025: NEROCA FC And Indian Navy Share Spoils In Goalless Draw

  5. Premier League Transfers: Burnley Sign Leslie Ugochukwu From Chelsea For £23m

Tennis News

  1. Jack Draper Vows To Come Back Stronger As Arm Injury Ends 2025 Season Early

  2. Carlos Alcaraz Vs Jannik Sinner Rivalry: Italian Aims To Become Unpredictable After US Open Final Defeat

  3. US Open 2025: Carlos Alcaraz Revels In Regaining World Number One Title

  4. US Open 2025 Final: Donald Trump's Courtside Reactions Made Headlines Worldwide

  5. Carlos Alcaraz Outplays Jannik Sinner In Final To Win US Open 2025

Badminton News

  1. PV Sindhu Vs Line Christophersen, Hong Kong Open 2025: Indian Shuttler Bows Out After Loss To Unseeded Dane

  2. New Delhi To Host 2026 Badminton World C'ships As India Continues To Shine On Global Stage

  3. Satwik-Chirag Vs Chen-Liu, BWF World Championships 2025: Indian Pair Settle For Bronze After Semi-Final Defeat

  4. Satwik-Chirag Vs Chia-Soh, BWF World Championships 2025 QF: Indian Pair Stun Nemesis, Assure Medal

  5. PV Sindhu Vs Wardani Highlights, BWF World Championships Quaterfinals: Indian Star Faces Heartbreak With 2-1 Loss

Trending Stories

National News

  1. Ladakh District Realignment Raises Concerns Ahead Of LAHDC Polls

  2. CP Radhakrishnan Elected As Vice President Of India

  3. Day In Pics: September 09, 2025

  4. Jaishankar Warns BRICS Against Linking Trade Policies To Political Issues

  5. Left’s Ayyappa Gamble: Decoding CPIM’s Political Calculus On Sabarimala

Entertainment News

  1. Are We Really Free? | 11 Films To Watch This Independence Day

  2. 96 Years Of Kishore Kumar & His Evergreen Freedom In Comic Despair

  3. A Decade Of Masaan: Transgressive Love Amidst The Crumbling Facade Of Culture

  4. Watch | Can Met Gala Truly Celebrate Black Style Without Reckoning With Fashion's Past?

  5. Met Gala Through The Years: A Visual History Of Fashion’s Biggest Night

US News

  1. Trump Asks SC To Quickly Take Up Tariffs Case

  2. US Bars Palestinian Leader Mahmoud Abbas From UN Assembly

  3. US Court Finds Trump’s Global Tariffs Illegal

  4. Trump Administration Planning To Limit Duration Of Visas for Students, Media

  5. Trump To Chair Meeting On Gaza, Says US Envoy Witkoff

World News

  1. Outlook's Latest Issue: Where Does India Stand In The World Order?

  2. Ground Report On Nepal Gen-Z Protests: Why 'Nepo Babies' Are Under Fire 

  3. Nepal Protests: GenZ Leads Mass Uprising Against Corruption and Social Media Ban In Kathmandu

  4. Nepal: Protestors Set Parliament and Supreme Court On Fire, PM and President Resign

  5. Nepal GenZ Protests: Failure Of Politics Behind Unrest

Latest Stories

  1. Gujarat Heavy Rain Alert: IMD Issues Red Warning for Kutch and North Gujarat

  2. India Says It Is Closely Monitoring The Situation In Nepal, Asks Indian Nationals In Nepal To Exercise Caution

  3. Asia Cup 2025 Know Your Captains: Full List Of Skippers For India, Pakistan, And Others

  4. Switzerland 3-0 Slovenia, FIFA World Cup European Qualifiers: SUI Stay On Top Of Group B

  5. Horoscope Today, September 9, 2025: What’s in Store for Cancer, Virgo, Aquarius & More

  6. BJP Thought SIR Would Polarise Bihar, But Got Stuck Itself: Kanhaiya Kumar

  7. Ladakh District Realignment Raises Concerns Ahead Of LAHDC Polls

  8. French PM Bayrou Fails in Confidence Vote Amid Deepening Political Crisis