Bangladesh Vs Hong Kong, Asia Cup 2025: Highest Totals, Most Runs And Wickets, And More – Key Stats Ahead Of Match 3

Bangladesh are set to face Hong Kong in the third match of the ACC Asia Cup 2025 at the Sheikh Zayed Stadium in Abu Dhabi, UAE, on Thursday, September 11. Bangladesh are in good form ahead of the fixture, securing a 2-1 win in their T20I series against Pakistan before a clean sweep against the Netherlands.
The Bengal Tigers have named a strong squad for the campaign under the captaincy of Litton Das. Mustafizur Rahman and Tanzim Hasan Sakib will lead the pace attack, while Litton and returning wicketkeeper Nurul Hasan will be key.
Meanwhile, Hong Kong, despite naming a strong squad, suffered a massive 94-run defeat against Afghanistan in their first game. Captain Yasim Murtaza, who dropped several catches against Afghanistan, will look to help his side make a comeback to prevent an early exit.
Bangladesh and Hong Kong have met just once in T20Is. The match in Chattogram was a part of the ICC T20 World Cup 2014, and Hong Kong, an associate member, surprised the hosts with a two-wicket win, led by a player-of-the-match performance from Nadeem Ahmed.
Bangladesh Vs Hong Kong: Highest Totals In T20Is
114/8 (19.4 Overs) – Hong Kong vs Bangladesh (March 20, 2014)
108 – Bangladesh vs Hong Kong (March 20, 2014)
Bangladesh Vs Hong Kong: Most Runs In T20Is
Bangladesh:
Shakib Al Hasan: 34 runs in 1 innings
Anamul Haque: 26 runs in 1 innings
Mushfiqur Rahim: 23 runs in 1 innings
Hong Kong:
Munir Dar: 36 runs in 1 innings
Irfan Ahmed: 34 runs in 1 innings
Haseeb Amjad: 12 runs in 1 innings
Bangladesh Vs Hong Kong: Highest Scores In T20Is
Bangladesh:
Shakib Al Hasan: 34 off 27 balls (March 20, 2014)
Anamul Haque: 26 off 17 balls (March 20, 2014)
Mushfiqur Rahim: 23 off 18 balls (March 20, 2014)
Hong Kong:
Munir Dar: 36 off 27 balls (March 20, 2014)
Irfan Ahmed: 34 off 28 balls (March 20, 2014)
Haseeb Amjad: 12* off 6 balls (March 20, 2014)
Bangladesh Vs Hong Kong: Most Fifties In T20Is
Bangladesh: -
Hong Kong: -
Bangladesh Vs Hong Kong: Most Sixes In T20Is
Bangladesh: Anamul Haque (1)
Hong Kong: Irfan Ahmed (3)
Bangladesh Vs Hong Kong: Most Wickets In T20Is
Bangladesh: Shakib Al Hasan (3)
Hong Kong: Nadeem Ahmed (4)
Bangladesh Vs Hong Kong: Best Bowling Figures In T20Is
Bangladesh:
Shakib Al Hasan: 3/9 (March 20, 2014)
Mahmudullah: 2/13 (March 20, 2014)
Sabbir Rahman: 1/3 (March 20, 2014)
Hong Kong:
Nadeem Ahmed: 4/21 (March 20, 2014)
Nizakat Khan: 3/19 (March 20, 2014)
Tanwir Afzal: 2/24 (March 20, 2014)