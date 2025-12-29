Kerala Vs Madhya Pradesh LIVE Score, Vijay Hazare Trophy: MP Crumble As Ankit Claims Third, Skipper Iyer Falls Cheap

Kerala Vs Madhya Pradesh LIVE Score, VHT 2025-26: V. Iyer Run Out
Madhya Pradesh are in deep trouble. After picking two wickets, Ankit didn't stop and ended up taking his third in the 14th over, dismissing Shubham Sharma. However, the biggest blow for MP was skipper Venkatesh Iyer's dismissal who was run out on just eight runs.
Madhya Pradesh 76/4 (20)
Kerala Vs Madhya Pradesh LIVE Score, VHT 2025-26: Ankit Sharma Strikes Twice
Ankit Sharma has converted MP's slow start to a horrible start by sending both the openers back to the pavilion in his back-to-back overs. Kerala are off to a flying start.
Madhya Pradesh 44/2 (12)
Kerala Vs Madhya Pradesh LIVE Score, VHT 2025-26: MP Off to a Slow Start
A very slow start for Madhya Pradesh. Both the openers, Harsh Gawali and Yash Dubey are batting at a strike rate of around 50.
Madhya Pradhesh 31/0 (9.0)
Kerala Vs Madhya Pradesh LIVE Score, VHT 2025-26: Playing XIs
Madhya Pradesh (Playing XI): Harsh Gawali, Yash Dubey, Himanshu Mantri(w), Shubham Sharma, Venkatesh Iyer(c), Tripuresh Singh, Rahul Batham, Shivang Kumar, Saransh Jain, Aryan Pandey, Kumar Kartikeya
Kerala (Playing XI): Rohan Kunnummal(c), Salman Nizar, Krishna Prasad, Baba Aparajith, Vishnu Vinod, Mohammed Azharuddeen(w), Muhammed Sharafuddeen, Ankit Sharma, MD Nidheesh, Vignesh Puthur, Eden Apple Tom
Kerala Vs Madhya Pradesh LIVE Score, VHT 2025-26: Toss Update
Kerala won the toss and opted to bowl first.
Kerala Vs Madhya Pradesh LIVE Score, VHT 2025-26: Squads
Madhya Pradesh Squad: Harsh Gawali, Yash Dubey, Himanshu Mantri(w), Shubham Sharma, Venkatesh Iyer(c), Rishabh Chauhan, Tripuresh Singh, Saransh Jain, Mangesh Yadav, Aryan Pandey, Kumar Kartikeya, Madhav Tiwari, Shivang Kumar, Ritik Tada, Rahul Batham, Harpreet Singh Bhatia
Kerala Squad: Rohan Kunnummal(c), Abhishek Nair, Ahammed Imran, Baba Aparajith, Akhil Scaria, Vishnu Vinod, Mohammed Azharuddeen(w), Ankit Sharma, MD Nidheesh, KM Asif, Vignesh Puthur, Sanju Samson, Salman Nizar, Muhammed Sharafuddeen, Eden Apple Tom, Krishna Prasad, Abhijith Praveen V, Abhishek P Nair, Biju Narayanan