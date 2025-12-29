Kerala Vs Madhya Pradesh LIVE Score, Vijay Hazare Trophy: MP Crumble As Ankit Claims Third, Skipper Iyer Falls Cheap

Representative image File

Welcome to another Vijay Hazare Trophy 2025-26 Group A fixture live coverage featuring Kerala and Madhya Pradesh, to be played at the Narendra Modi Stadium, Ahmedabad. Sanju Samson will be the star attraction as KER eye victory against Venkatesh Iyer's MP. Follow the play-by-play updates from the KER vs MP match, right here

LIVE UPDATES

29 Dec 2025, 10:49:31 am IST Kerala Vs Madhya Pradesh LIVE Score, VHT 2025-26: V. Iyer Run Out Madhya Pradesh are in deep trouble. After picking two wickets, Ankit didn't stop and ended up taking his third in the 14th over, dismissing Shubham Sharma. However, the biggest blow for MP was skipper Venkatesh Iyer's dismissal who was run out on just eight runs. Madhya Pradesh 76/4 (20)

29 Dec 2025, 10:05:03 am IST Kerala Vs Madhya Pradesh LIVE Score, VHT 2025-26: Ankit Sharma Strikes Twice Ankit Sharma has converted MP's slow start to a horrible start by sending both the openers back to the pavilion in his back-to-back overs. Kerala are off to a flying start. Madhya Pradesh 44/2 (12)

29 Dec 2025, 09:48:13 am IST Kerala Vs Madhya Pradesh LIVE Score, VHT 2025-26: MP Off to a Slow Start A very slow start for Madhya Pradesh. Both the openers, Harsh Gawali and Yash Dubey are batting at a strike rate of around 50. Madhya Pradhesh 31/0 (9.0)

29 Dec 2025, 09:17:05 am IST Kerala Vs Madhya Pradesh LIVE Score, VHT 2025-26: Playing XIs Madhya Pradesh (Playing XI): Harsh Gawali, Yash Dubey, Himanshu Mantri(w), Shubham Sharma, Venkatesh Iyer(c), Tripuresh Singh, Rahul Batham, Shivang Kumar, Saransh Jain, Aryan Pandey, Kumar Kartikeya Kerala (Playing XI): Rohan Kunnummal(c), Salman Nizar, Krishna Prasad, Baba Aparajith, Vishnu Vinod, Mohammed Azharuddeen(w), Muhammed Sharafuddeen, Ankit Sharma, MD Nidheesh, Vignesh Puthur, Eden Apple Tom

29 Dec 2025, 09:12:26 am IST Kerala Vs Madhya Pradesh LIVE Score, VHT 2025-26: Toss Update Kerala won the toss and opted to bowl first.