Karnataka Vs Tamil Nadu LIVE Score, Vijay Hazare Trophy: South Derby Showdown Between Group A Heavyweights

File photo of Karun Nair winning the Player of the Match award in a Vijay Hazare Trophy game. | Photo: X/BCCI Domestic

Welcome to the live coverage of the Vijay Hazare Trophy 2025-26 Round 3 Group A clash between Karnataka and Tamil Nadu at the Gujarat College Ground in Ahmedabad on Monday, December 29, 2025. Karnataka come into this fixture with a seven-game winning streak in the Vijay Hazare. Devdutt Padikkal and Karun Nair have led their batting, while Abhilash Shetty has impressed with the ball. Tamil Nadu, meanwhile, rely heavily on Narayan Jagadeesan and Sai Sudharsan to anchor their batting, with Gurjapneet Singh providing pace support. Regarded as the South Derby of Indian domestic cricket, this contest will be crucial as both sides seek vital points in the Elite Group stage. Follow the Karnataka vs Tamil Nadu Vijay Hazare Trophy 2025-26 live scores and updates right here.

LIVE UPDATES

29 Dec 2025, 08:34:04 am IST Karnataka Vs Tamil Nadu LIVE Score, VHT 2025-26: Where To Watch? Although JioHotstar and Star Sports are the designated streaming/telecast partners of the Vijay Hazare Trophy 2025-26, the match between Karnataka and Tamil Nadu will not be shown live on any platforms. You can follow the KAR vs TN match live scores on Outlook India for free.

29 Dec 2025, 08:18:19 am IST Karnataka Vs Tamil Nadu LIVE Score, VHT 2025-26: Full Squads Karnataka: Mayank Agarwal (c), Devdutt Padikkal, Karun Nair, Smaran Ravichandran, Krishnan Shrijith (wk), Abhinav Manohar, Shreyas Gopal, Vidyadhar Patil, Shreesha Achar, Abhilash Shetty, Vidhwath Kaverappa, Manvanth Kumar L, Harshil Dharmani, KL Rahul, Dhruv Prabhakar, Prasidh Krishna, Sharath BR, Vijaykumar Vyshak. Tamil Nadu: Sai Sudharsan, N Jagadeesan (wk) (c), Pradosh Ranjan Paul, Baba Indrajith, Andre Siddarth C, Mohamed Ali, Sonu Yadav, Ravisrinivasan Sai Kishore, Sunny Sandhu, Gurjapneet Singh, Govinth Ganesh, Sachin Rathi, Karthick Manikandan, Boopathi Kumar, CV Achyuth, Athish SR.

29 Dec 2025, 08:13:21 am IST Karnataka Vs Tamil Nadu LIVE Score, VHT 2025-26: Match Details Fixture: Karnataka vs Tamil Nadu, Elite Group A

Series: Vijay Hazare Trophy 2025-26 Round 3

Venue: Gujarat College Ground, Ahmedabad

Date: Monday, December 29, 2025

Time: 9:00 AM IST