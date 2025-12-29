Karnataka Vs Tamil Nadu LIVE Score, Vijay Hazare Trophy: South Derby Showdown Between Group A Heavyweights

Karnataka vs Tamil Nadu Live Score, Vijay Hazare Trophy 2025-26 Round 3: Follow the play-by-play updates from the KAR vs TN match at Gujarat College Ground, Ahmedabad, on December 29, 2025

Sushruta Bhattacharjee
Karnataka vs Tamil Nadu live score Vijay Hazare Trophy 2025-26 Group A
Welcome to the live coverage of the Vijay Hazare Trophy 2025-26 Round 3 Group A clash between Karnataka and Tamil Nadu at the Gujarat College Ground in Ahmedabad on Monday, December 29, 2025. Karnataka come into this fixture with a seven-game winning streak in the Vijay Hazare. Devdutt Padikkal and Karun Nair have led their batting, while Abhilash Shetty has impressed with the ball. Tamil Nadu, meanwhile, rely heavily on Narayan Jagadeesan and Sai Sudharsan to anchor their batting, with Gurjapneet Singh providing pace support. Regarded as the South Derby of Indian domestic cricket, this contest will be crucial as both sides seek vital points in the Elite Group stage. Follow the Karnataka vs Tamil Nadu Vijay Hazare Trophy 2025-26 live scores and updates right here.
Karnataka Vs Tamil Nadu LIVE Score, VHT 2025-26: Where To Watch?

Although JioHotstar and Star Sports are the designated streaming/telecast partners of the Vijay Hazare Trophy 2025-26, the match between Karnataka and Tamil Nadu will not be shown live on any platforms. You can follow the KAR vs TN match live scores on Outlook India for free.

Karnataka Vs Tamil Nadu LIVE Score, VHT 2025-26: Full Squads

Karnataka: Mayank Agarwal (c), Devdutt Padikkal, Karun Nair, Smaran Ravichandran, Krishnan Shrijith (wk), Abhinav Manohar, Shreyas Gopal, Vidyadhar Patil, Shreesha Achar, Abhilash Shetty, Vidhwath Kaverappa, Manvanth Kumar L, Harshil Dharmani, KL Rahul, Dhruv Prabhakar, Prasidh Krishna, Sharath BR, Vijaykumar Vyshak.

Tamil Nadu: Sai Sudharsan, N Jagadeesan (wk) (c), Pradosh Ranjan Paul, Baba Indrajith, Andre Siddarth C, Mohamed Ali, Sonu Yadav, Ravisrinivasan Sai Kishore, Sunny Sandhu, Gurjapneet Singh, Govinth Ganesh, Sachin Rathi, Karthick Manikandan, Boopathi Kumar, CV Achyuth, Athish SR.

Karnataka Vs Tamil Nadu LIVE Score, VHT 2025-26: Match Details

  • Fixture: Karnataka vs Tamil Nadu, Elite Group A

  • Series: Vijay Hazare Trophy 2025-26 Round 3

  • Venue: Gujarat College Ground, Ahmedabad

  • Date: Monday, December 29, 2025

  • Time: 9:00 AM IST

Karnataka Vs Tamil Nadu LIVE Score, VHT 2025-26: Welcome!

Good morning, cricket fans! This is the start of our live blog exclusively covering the VHT match between Karnataka and Tamil Nadu. Stay tuned for pre-match and toss updates as they are released.

  1. Manchester United 1-0 Newcastle United, Premier League 2025-26 Highlights: Red Devils Grab All Points - As It Happened

  2. Australia Vs England Highlights, 4th Ashes Test Day 2: ENG End 18-Match Winless Streak In AUS Soil, Avoid Whitewash

  3. Weekly Horoscope For December 28, 2025 – January 03, 2026: Growth And New Beginnings For Aries, Scorpio & Capricorn

  4. Gendering The Workplace: Why Female Employment Matters

  5. Cultural Diplomacy: The Faqir Khana Family In Ranjit Singh’s Punjab

  6. India Flags Grave Concern Over Attacks On Minorities In Bangladesh

  7. Indian-Origin Student Arrested In US On Arson, Threat Charges

  8. Putin: Russia Boosted Weapons Output 22-Fold Since Start Of Ukraine War