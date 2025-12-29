Karnataka Vs Tamil Nadu LIVE Score, Vijay Hazare Trophy: South Derby Showdown Between Group A Heavyweights

Karnataka Vs Tamil Nadu LIVE Score, VHT 2025-26: Where To Watch?
Although JioHotstar and Star Sports are the designated streaming/telecast partners of the Vijay Hazare Trophy 2025-26, the match between Karnataka and Tamil Nadu will not be shown live on any platforms. You can follow the KAR vs TN match live scores on Outlook India for free.
Karnataka Vs Tamil Nadu LIVE Score, VHT 2025-26: Full Squads
Karnataka: Mayank Agarwal (c), Devdutt Padikkal, Karun Nair, Smaran Ravichandran, Krishnan Shrijith (wk), Abhinav Manohar, Shreyas Gopal, Vidyadhar Patil, Shreesha Achar, Abhilash Shetty, Vidhwath Kaverappa, Manvanth Kumar L, Harshil Dharmani, KL Rahul, Dhruv Prabhakar, Prasidh Krishna, Sharath BR, Vijaykumar Vyshak.
Tamil Nadu: Sai Sudharsan, N Jagadeesan (wk) (c), Pradosh Ranjan Paul, Baba Indrajith, Andre Siddarth C, Mohamed Ali, Sonu Yadav, Ravisrinivasan Sai Kishore, Sunny Sandhu, Gurjapneet Singh, Govinth Ganesh, Sachin Rathi, Karthick Manikandan, Boopathi Kumar, CV Achyuth, Athish SR.
Karnataka Vs Tamil Nadu LIVE Score, VHT 2025-26: Match Details
Fixture: Karnataka vs Tamil Nadu, Elite Group A
Series: Vijay Hazare Trophy 2025-26 Round 3
Venue: Gujarat College Ground, Ahmedabad
Date: Monday, December 29, 2025
Time: 9:00 AM IST