Vijay Hazare Trophy Round 3 LIVE Score: In-Form Kohli Key For Delhi; Yashasvi Boost For Mumbai

Vijay Hazare Trophy 2025-26, Round 3 Live Scores: Follow the play-by-play updates from the 16 Elite and 3 Plate VHT Round 3 matches being played on December 29, 2025

Sushruta Bhattacharjee
Updated on:
Vijay Hazare Trophy 2025-26 live scores Round 3 updates highlights Virat Kohli Yashasvi Jaiswal
Delhi's Virat Kohli in action during the Vijay Hazare Trophy Elite Group stage match against Andhra on December 24, 2025. | Photo: X/delhi_cricket
Welcome to the live coverage of the Vijay Hazare Trophy 2025-26 Round 3 matches on Monday, December 29, 2025. A total of 19 fixtures are being played across the Elite and Plate divisions, spread across multiple venues in India. Karnataka face Tamil Nadu in a marquee clash at Ahmedabad, while Delhi take on Saurashtra in Bengaluru. Other key fixtures include Punjab vs Uttarakhand in Jaipur, Chhattisgarh vs Mumbai, and Himachal Pradesh vs Maharashtra. Railways meet Services, Andhra play Odisha, and Gujarat host Haryana, with Plate division matches like Bihar vs Meghalaya also on the schedule. Several in-form players will be in action, including Virat Kohli for Delhi, while star batter Yashasvi Jaiswal has been named in the Mumbai squad. Follow the Vijay Hazare Trophy 2025-26 Round 3 live scores and updates right here.
LIVE UPDATES

Vijay Hazare Trophy Round 3 LIVE Scores: Toss Update

  • Himachal Pradesh vs Maharashtra:

  • Punjab vs Uttarakhand:

  • Chhattisgarh vs Mumbai: MUM opt to bowl

  • Saurashtra vs Delhi: DEL opt to bowl

  • Railways vs Services:

  • Andhra vs Odisha:

  • Gujarat vs Haryana:

  • Goa vs Sikkim: SKM opt to bowl

  • Chandigarh vs Bengal: BEN opt to bowl

  • Karnataka vs Tamil Nadu:

  • Tripura vs Rajasthan: TRI opt to bat

  • Jharkhand vs Puducherry:

  • Kerala vs Madhya Pradesh:

  • Jammu and Kashmir vs Vidarbha: VID opt to bowl

  • Uttar Pradesh vs Baroda: BRD opt to bowl

  • Assam vs Hyderabad: HYD opt to bat

Vijay Hazare Trophy Round 3 LIVE Scores: Where To Watch?

Two matches – Kerala vs Madhya Pradesh and Bengal vs Chandigarh – will be live-streamed on the JioHotstar app and website. The KER vs MP match will also be televised live on the Star Sports Khel channel. The remaining 17 Vijay Hazare Trophy 2025-2 Round 3 games will not be streamed/televised anywhere.

Vijay Hazare Trophy Round 3 LIVE Scores: Schedule

Elite Group A:

FixtureTimeVenue
Karnataka vs Tamil Nadu9:00 AM ISTGujarat College Ground (Ahmedabad)
Kerala vs Madhya Pradesh9:00 AM ISTNarendra Modi Stadium (Ahmedabad)
Rajasthan vs Tripura9:00 AM ISTADSA Railways Ground (Ahmedabad)
Jharkhand vs Puducherry9:00 AM ISTNarendra Modi Stadium B (Ahmedabad)

Elite Group B:

FixtureTimeVenue
Baroda vs Uttar Pradesh9:00 AM ISTSanosara Ground A (Rajkot)
Bengal vs Chandigarh9:00 AM ISTNiranjan Shah Stadium (Rajkot)
Assam vs Hyderabad9:00 AM ISTNiranjan Shah Stadium Ground C (Rajkot)
Jammu & Kashmir vs Vidarbha9:00 AM ISTSanosara Ground B (Rajkot)

Elite Group C:

FixtureTimeVenue
Chhattisgarh vs Mumbai9:00 AM ISTJaipuria Vidyalaya Ground (Jaipur)
Himachal Pradesh vs Maharashtra9:00 AM ISTSawai Mansingh Stadium (Jaipur)
Punjab vs Uttarakhand9:00 AM ISTAnantam Ground (Jaipur)
Goa vs Sikkim9:00 AM ISTKL Saini Ground (Jaipur)

Elite Group D:

FixtureTimeVenue
Delhi vs Saurashtra9:00 AM ISTKSCA Ground 2 (Alur)
Andhra vs Railways9:00 AM ISTKSCA Ground (Alur)
Railways vs Services9:00 AM ISTKSCA Ground 3 (Alur)
Gujarat vs Haryana9:00 AM ISTCoE Ground 1 (Bengaluru)

Plate Group:

FixtureTimeVenue
Bihar vs Meghalaya9:00 AM ISTJSCA International Stadium (Ranchi)
Mizoram vs Nagaland9:00 AM ISTJSCA Oval Ground (Ranchi)
Arunachal Pradesh vs Manipur9:00 AM ISTUsha Martin Ground (Ranchi)

Vijay Hazare Trophy Round 3 LIVE Scores: Welcome!

Good morning, cricket fans! This is the start of our live blog covering the Vijay Hazare Trophy Round 3. We have 19 games on offer today – 16 Elite matches, and three Plate division games. Stay tuned for toss and pre-match updates.

