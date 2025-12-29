Vijay Hazare Trophy Round 3 LIVE Score: In-Form Kohli Key For Delhi; Yashasvi Boost For Mumbai

Vijay Hazare Trophy Round 3 LIVE Scores: Toss Update
Himachal Pradesh vs Maharashtra:
Punjab vs Uttarakhand:
Chhattisgarh vs Mumbai: MUM opt to bowl
Saurashtra vs Delhi: DEL opt to bowl
Railways vs Services:
Andhra vs Odisha:
Gujarat vs Haryana:
Goa vs Sikkim: SKM opt to bowl
Chandigarh vs Bengal: BEN opt to bowl
Karnataka vs Tamil Nadu:
Tripura vs Rajasthan: TRI opt to bat
Jharkhand vs Puducherry:
Kerala vs Madhya Pradesh:
Jammu and Kashmir vs Vidarbha: VID opt to bowl
Uttar Pradesh vs Baroda: BRD opt to bowl
Assam vs Hyderabad: HYD opt to bat
Vijay Hazare Trophy Round 3 LIVE Scores: Where To Watch?
Two matches – Kerala vs Madhya Pradesh and Bengal vs Chandigarh – will be live-streamed on the JioHotstar app and website. The KER vs MP match will also be televised live on the Star Sports Khel channel. The remaining 17 Vijay Hazare Trophy 2025-2 Round 3 games will not be streamed/televised anywhere.
Vijay Hazare Trophy Round 3 LIVE Scores: Schedule
Elite Group A:
|Fixture
|Time
|Venue
|Karnataka vs Tamil Nadu
|9:00 AM IST
|Gujarat College Ground (Ahmedabad)
|Kerala vs Madhya Pradesh
|9:00 AM IST
|Narendra Modi Stadium (Ahmedabad)
|Rajasthan vs Tripura
|9:00 AM IST
|ADSA Railways Ground (Ahmedabad)
|Jharkhand vs Puducherry
|9:00 AM IST
|Narendra Modi Stadium B (Ahmedabad)
Elite Group B:
|Fixture
|Time
|Venue
|Baroda vs Uttar Pradesh
|9:00 AM IST
|Sanosara Ground A (Rajkot)
|Bengal vs Chandigarh
|9:00 AM IST
|Niranjan Shah Stadium (Rajkot)
|Assam vs Hyderabad
|9:00 AM IST
|Niranjan Shah Stadium Ground C (Rajkot)
|Jammu & Kashmir vs Vidarbha
|9:00 AM IST
|Sanosara Ground B (Rajkot)
Elite Group C:
|Fixture
|Time
|Venue
|Chhattisgarh vs Mumbai
|9:00 AM IST
|Jaipuria Vidyalaya Ground (Jaipur)
|Himachal Pradesh vs Maharashtra
|9:00 AM IST
|Sawai Mansingh Stadium (Jaipur)
|Punjab vs Uttarakhand
|9:00 AM IST
|Anantam Ground (Jaipur)
|Goa vs Sikkim
|9:00 AM IST
|KL Saini Ground (Jaipur)
Elite Group D:
|Fixture
|Time
|Venue
|Delhi vs Saurashtra
|9:00 AM IST
|KSCA Ground 2 (Alur)
|Andhra vs Railways
|9:00 AM IST
|KSCA Ground (Alur)
|Railways vs Services
|9:00 AM IST
|KSCA Ground 3 (Alur)
|Gujarat vs Haryana
|9:00 AM IST
|CoE Ground 1 (Bengaluru)
Plate Group:
|Fixture
|Time
|Venue
|Bihar vs Meghalaya
|9:00 AM IST
|JSCA International Stadium (Ranchi)
|Mizoram vs Nagaland
|9:00 AM IST
|JSCA Oval Ground (Ranchi)
|Arunachal Pradesh vs Manipur
|9:00 AM IST
|Usha Martin Ground (Ranchi)