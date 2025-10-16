Day In Pics: October 16, 2025

External Affairs Minister S. Jaishankar meets Sri Lankan Prime Minister Harini Amarasuriya in New Delhi.
An artisan shapes an earthen lamp on a potter's wheel ahead of the upcoming Diwali festival, in Mirzapur, Uttar Pradesh.
Kerala Governor Rajendra Arlekar pays tribute on the mortal remains of former Kenyan Prime Minister Raila Odinga at Cochin International Airport, in Kochi, Kerala.
Egyptian Foregin Minister Badr Abdelatty, right, arrives in New Delhi.
Prime Minister Narendra Modi pays tribute at 'Shri Chatrapati Shivaji Maharaj Spoorthi Kendram', in Srisailam, Andhra Pradesh.
Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath with BJP candidate from Danapur assembly constituency Ram Kripal Yadav at a rally ahead of the Bihar Assembly elections, in Patna.
Workers unload bunches of bananas for sale at a fruit market, in Mirzapur.
Prime Minister Narendra Modi offers prayers at Sri Bhramaramba Mallikarjuna Swamy Varla Devasthanam in Srisailam, Andhra Pradesh.
Sri Lanka Prime Minister Harini Amarasuriya during her visit to the Hindu College, in New Delhi.