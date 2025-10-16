National

Day In Pics: October 16, 2025

Find today's news in pics from India and around the world for October 16, 2025

P
Photo Webdesk
Updated on:
Updated on:
External Affairs Minister S. Jaishankar meets Sri Lankan PM Harini Amarasuriya
External Affairs Minister S. Jaishankar meets Sri Lankan PM Harini Amarasuriya | Photo: Handout via PTI

External Affairs Minister S. Jaishankar meets Sri Lankan Prime Minister Harini Amarasuriya in New Delhi.

2/9
Artisans make earthen lamps in Mirzapur ahead of Diwali
Artisans make earthen lamps in Mirzapur ahead of Diwali | Photo: PTI

An artisan shapes an earthen lamp on a potter's wheel ahead of the upcoming Diwali festival, in Mirzapur, Uttar Pradesh.

3/9
Former Kenyan PM Raila Odinga dies in Kerala
Former Kenyan PM Raila Odinga dies in Kerala | Photo: Handout via PTI

Kerala Governor Rajendra Arlekar pays tribute on the mortal remains of former Kenyan Prime Minister Raila Odinga at Cochin International Airport, in Kochi, Kerala.

4/9
Egyptian FM Badr Abdelatty arrives in New Delhi
Egyptian FM Badr Abdelatty arrives in New Delhi | Photo: @MEAIndia/X via PTI

Egyptian Foregin Minister Badr Abdelatty, right, arrives in New Delhi.

5/9
PM Modi at Shri Chatrapati Shivaji Maharaj Spoorthi Kendram
PM Modi at 'Shri Chatrapati Shivaji Maharaj Spoorthi Kendram' | Photo: PTI

Prime Minister Narendra Modi pays tribute at 'Shri Chatrapati Shivaji Maharaj Spoorthi Kendram', in Srisailam, Andhra Pradesh.

6/9
Bihar Elections: CM Yogi in Patna
Bihar Elections: CM Yogi in Patna | Photo: PTI

Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath with BJP candidate from Danapur assembly constituency Ram Kripal Yadav at a rally ahead of the Bihar Assembly elections, in Patna.

7/9
People at a fruit market in Mirzapur
People at a fruit market in Mirzapur | Photo: PTI

Workers unload bunches of bananas for sale at a fruit market, in Mirzapur.

8/9
PM Modi in Srisailam
PM Modi in Srisailam | Photo: @narendramodi/X via PTI

Prime Minister Narendra Modi offers prayers at Sri Bhramaramba Mallikarjuna Swamy Varla Devasthanam in Srisailam, Andhra Pradesh.

9/9
Sri Lanka PM in Delhi
Sri Lanka PM in Delhi | Photo: PTI/Kamal Kishore

Sri Lanka Prime Minister Harini Amarasuriya during her visit to the Hindu College, in New Delhi.

