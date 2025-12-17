Bangladesh Vs Sri Lanka LIVE Score, U19 Asia Cup: Defending Champs Face Islanders In Group B Decider

Bangladesh vs Sri Lanka LIVE Score, U19 Asia Cup 2025: Playing XIs
Bangladesh: Zawad Abrar, Md Azizul Hakim Tamim (c), Md Samiun Basir Ratul (wk), Md Rizan Hossan, Md Farid Hasan Faysal, Kalam Siddiki Aleen, MD Rifat Beg, Shahria Al-Amin, Iqbal Hossain Emon, Shahriar Ahmed, Saad Islam Razin.
Sri Lanka: Vimath Dinsara (c), Kavija Gamage, Chamika Heenatigala, Viran Chamuditha, Dulnith Sigera, Dimantha Mahavithana, Aadham Hilmy (wk), Kithma Withanapathirana, Rasith Nimsara, Tharusha Navodya, Sethmika Seneviratne.
Bangladesh vs Sri Lanka LIVE Score, U19 Asia Cup 2025: Toss Update
Sri Lanka U19 captain Vimath Dinsara has won the toss and opted to bowl first in today's match.
Bangladesh vs Sri Lanka LIVE Score, U19 Asia Cup 2025: Full Squads
Bangladesh: Zawad Abrar, MD Rifat Beg, Md Azizul Hakim Tamim (c), Kalam Siddiki Aleen, Md Rizan Hossan, Shahriar Ahmed, Md Farid Hasan Faysal (wk), Shahria Al-Amin, Md Sobuj, Sheikh Parvez Jibon, Saad Islam Razin, Shadhin Islam, Md Abdullah, Md Samiun Basir Ratul, Iqbal Hossain Emon.
Sri Lanka: Dimantha Mahavithana, Viran Chamuditha, Kithma Withanapathirana, Kavija Gamage, Vimath Dinsara (c), Chamika Heenatigala, Aadham Hilmy (wk), Dulnith Sigera, Sethmika Seneviratne, Rasith Nimsara, Vigneshwaran Akash, Mathulan Kugathas, Tharusha Navodya, Tharusha Nethsara, Sanuja Ninduwara.
Bangladesh vs Sri Lanka LIVE Score, U19 Asia Cup 2025: Match Details
Fixture: Bangladesh U19 vs Sri Lanka U19, Match 11, Group B
Venue: ICC Academy Ground, Dubai
Date: Wednesday, December 17, 2025
Time: 10:30 AM IST
Live Streaming: SonyLIV
Live Telecast: Sony Sports Network