Bangladesh Vs Sri Lanka LIVE Score, U19 Asia Cup: Defending Champs Face Islanders In Group B Decider

Bangladesh vs Sri Lanka Live Score, ACC Under-19 Asia Cup 2025: Follow the play-by-play updates from the BAN U19 vs SL U19, Group B fixture at ICC Academy Ground on December 17, 2025

Sushruta Bhattacharjee
Sushruta Bhattacharjee
Updated on:
Updated on:
Bangladesh vs Sri Lanka live score Under-19 Asia Cup 2025 Group B BAN vs SL
Bangladesh vs Sri Lanka Live Score, ACC Under-19 Asia Cup 2025 Group B. | Photo: X
Welcome to the live coverage of Bangladesh U19 vs Sri Lanka U19, Match 11 of the ACC Men’s U19 Asia Cup 2025, at the ICC Academy Ground No. 2 in Dubai on Wednesday, December 17, 2025. Both teams have been in excellent form, winning their opening two matches, and this clash will decide the top spot in Group B. Bangladesh U19, the defending champions, have looked dominant so far. They opened their campaign with a three-wicket win over Afghanistan U19 and followed it up with a seven-wicket victory against Nepal U19. Sri Lanka U19, captained by Vimath Dinsara, have also impressed with back-to-back wins. They defeated Nepal U19 convincingly in their opener and then overcame Afghanistan U19 by two wickets. Follow the live scores and updates from the Bangladesh U19 vs Sri Lanka U19 cricket match right here.
LIVE UPDATES

Bangladesh vs Sri Lanka LIVE Score, U19 Asia Cup 2025: Playing XIs

Bangladesh: Zawad Abrar, Md Azizul Hakim Tamim (c), Md Samiun Basir Ratul (wk), Md Rizan Hossan, Md Farid Hasan Faysal, Kalam Siddiki Aleen, MD Rifat Beg, Shahria Al-Amin, Iqbal Hossain Emon, Shahriar Ahmed, Saad Islam Razin.

Sri Lanka: Vimath Dinsara (c), Kavija Gamage, Chamika Heenatigala, Viran Chamuditha, Dulnith Sigera, Dimantha Mahavithana, Aadham Hilmy (wk), Kithma Withanapathirana, Rasith Nimsara, Tharusha Navodya, Sethmika Seneviratne.

Bangladesh vs Sri Lanka LIVE Score, U19 Asia Cup 2025: Toss Update

Sri Lanka U19 captain Vimath Dinsara has won the toss and opted to bowl first in today's match.

Bangladesh vs Sri Lanka LIVE Score, U19 Asia Cup 2025: Full Squads

Bangladesh: Zawad Abrar, MD Rifat Beg, Md Azizul Hakim Tamim (c), Kalam Siddiki Aleen, Md Rizan Hossan, Shahriar Ahmed, Md Farid Hasan Faysal (wk), Shahria Al-Amin, Md Sobuj, Sheikh Parvez Jibon, Saad Islam Razin, Shadhin Islam, Md Abdullah, Md Samiun Basir Ratul, Iqbal Hossain Emon.

Sri Lanka: Dimantha Mahavithana, Viran Chamuditha, Kithma Withanapathirana, Kavija Gamage, Vimath Dinsara (c), Chamika Heenatigala, Aadham Hilmy (wk), Dulnith Sigera, Sethmika Seneviratne, Rasith Nimsara, Vigneshwaran Akash, Mathulan Kugathas, Tharusha Navodya, Tharusha Nethsara, Sanuja Ninduwara.

Bangladesh vs Sri Lanka LIVE Score, U19 Asia Cup 2025: Match Details

  • Fixture: Bangladesh U19 vs Sri Lanka U19, Match 11, Group B

  • Venue: ICC Academy Ground, Dubai

  • Date: Wednesday, December 17, 2025

  • Time: 10:30 AM IST

  • Live Streaming: SonyLIV

  • Live Telecast: Sony Sports Network

Bangladesh vs Sri Lanka LIVE Score, U19 Asia Cup 2025: Welcome!

Good morning, cricket fans! This is the start of our live blog covering the ACC U19 Asia Cup 2025 match between Bangladesh and Sri Lanka. Stay tuned for pre-match and toss updates as they become available.

Published At:
SUBSCRIBE
Tags

Click/Scan to Subscribe

qr-code

Advertisement

MOST POPULAR

Advertisement

WATCH

Advertisement

MORE FROM THE AUTHOR

Advertisement

PHOTOS

Advertisement

CLOSE

Today Sports News

Cricket News

  1. CSK Full Squad IPL 2026: Updated List Of All Players In Chennai Super Kings

  2. IPL 2026 Auction: Top Five Most Expensive Uncapped Players In Tournament History

  3. IPL 2026 Auction: Sunrisers Hyderabad Bag Liam Livingstone After Intense Tussle With Lucknow Super Giants

  4. IPL 2026 Auction: Top Five Uncapped Buys Who Stole The Spotlight

  5. IPL 2026 Auction: Delhi Capitals Snap Up Explosive Jammu And Kashmir Speedster Auqib Nabi For INR 8.40 Crore

Football News

  1. Bayern Munich 4-0 Tottenham Highlights, Club Friendlies: Kane, Coman Shine In Die Roten’s Pre-Season Rout Of Spurs

  2. Panathinaikos 0-0 Shakhtar Donetsk Highlights, UEFA Europa League Qualifiers: Goalless First Leg In Athens

  3. Ballon D’Or 2025: Complete List Of Awards And Nominees

  4. Durand Cup 2025: NEROCA FC And Indian Navy Share Spoils In Goalless Draw

  5. Premier League Transfers: Burnley Sign Leslie Ugochukwu From Chelsea For £23m

Tennis News

  1. Rafael Nadal Undergoes Surgery To Address Long-Standing Right-Hand Pain

  2. Tennis Premier League 2025 Preview: Full Schedule, Teams, Live Streaming - All You Need To Know

  3. Andy Murray Admits Coaching Stint With Novak Djokovic Was A 'Disappointment'

  4. Sumit Nagal Moves Into Australian Open Asia-Pacific Play-off Quarter-Finals

  5. Davis Cup 2025: Matteo Berrettini and Flavio Cobolli Powers Italy To Third-Straight Title Win

Badminton News

  1. Srikanth Kidambi Vs Jason Gunawan Highlights, Syed Modi International 2025 Final: Indian Ace's Title Drought Continues

  2. Treesa Jolly, Gayatri Gopichand Successfully Defend Syed Modi Doubles Title

  3. Syed Modi International 2025: Srikanth Cruises, Treesa–Gayatri Battle Through To Title Clash

  4. Srikanth Kidambi Vs Mithun Manjunath Highlights, Syed Modi International: Senior Pro Wins In Three Games, Enters Final

  5. Unnati Hooda Vs Neslihan Arın Highlights, Syed Modi International SF: Arın Stuns Top Seed Hooda To Reach Final

Trending Stories

National News

  1. Red Star, Lode Star: Where Does The Left Stand With The Global Rise Of The Right

  2. Supreme Court Refuses to Seek EC Response To News Report On Bihar Voter Revision

  3. Are The Stories Of The BJP’s Rise In Kerala Real, Or Perceived?

  4. Which State Has The Highest Unemployment Rate In India?

  5. A Century of Red: The Indian Communist Movement

Entertainment News

  1. Critic Khatre Mein Hai: Inside Dhurandhar’s Selectively Manufactured Outrage

  2. Saali Mohabbat Review | An Immersive Thriller That Revives The Familiar Taste Of ‘Chutney’

  3. Outlook’s Picks: 5 Outstanding Women-Led Performances Of 2025

  4. Sharmila Tagore At 81 | A Riveting Force That Redefines Grace

  5. An Unbridled Blooming: The Emerging Landscape Of Girlhood In Cinema

US News

  1. Trump Expands US Travel Ban, Adds Five Countries And Tightens Curbs On Others

  2. US Escalation In Venezuela Fits Pattern Of Regime Change Wars In Latin America

  3. Trump Has ‘Nuanced’ View on H-1B Visas, Says White House Amid MAGA Criticism

  4. Trump Signals ‘Big Progress’ On Ukraine Talks As Zelensky Warns Against Territorial Concessions

  5. The Epstein Files: A Network of Criminal Socialites in a Rotten System Called Capitalism

World News

  1. Bondi Beach Terror Suspect Was Hyderabad Native With Indian Passport

  2. Three Indian Students Injured in Sydney Terror Attack

  3. Botswana, Other African Nations Probes Alleged Youth Recruitment To Fight In Ukraine

  4. Sydney Bondi Beach Shooting: Who Were The Attackers?

  5. Bondi Beach Attack: PM Albanese Presses For Stricter Gun Laws

Latest Stories

  1. Lok Sabha Refers Higher Education Regulator Bill To Joint Parliamentary Committee

  2. Are The Stories Of The BJP’s Rise In Kerala Real, Or Perceived?

  3. Pakistan Vs UAE Highlights, U19 Asia Cup: Abdul Subhan's 4-for Guides PAK to 70-Run Win Against UAE - As It Happened

  4. IPL 2026 Auction Highlights: Green Sold At Record Sum, Shaw Back To DC, Kartik-Prashant Script History - As It Happened

  5. GUJCET 2026 Registration Begins for Engineering, Pharmacy; GSEB Notifies Four-Step Application Process

  6. December 16, 2025 Horoscope: Surprises Await Aries, Cancer, And Capricorn

  7. Red Star, Lode Star: Where Does The Left Stand With The Global Rise Of The Right

  8. Luthra Brothers Deported From Thailand, To Land In Delhi Before Goa