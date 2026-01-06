Goa Vs Punjab LIVE Score, Vijay Hazare Trophy Round 6: Shubman Gill's Inclusion Boosts PUN's Chances

Goa Vs Punjab Live Score, Vijay Hazare Trophy Round 6: Squads
Punjab Squad: Harnoor Singh, Prabhsimran Singh(w/c), Anmolpreet Singh, Naman Dhir, Ramandeep Singh, Krish Bhagat, Sukhdeep Bajwa, Gurnoor Brar, Arshdeep Singh, Uday Saharan, Mayank Markande, Abhishek Sharma, Raghu Sharma, Sanvir Singh, Harpreet Brar, Salil Arora, Gaurav Chaudhary, Jashanpreet Singh, Sumit Sharma
Goa Squad: Arjun Tendulkar, Snehal Kauthankar, Azaan Thota, Suyash Prabhudessai, Lalit Yadav, Abhinav Tejrana, Deepraj Gaonkar(c), Darshan Misal, Rajashekhar Harikant(w), Shubham Desai, Vasuki Koushik, Amulya Pandrekar, Kashyap Bakhale, Shubham Tari, Vikash Kanwar Singh, Samit Mishra