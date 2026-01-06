Goa Vs Punjab LIVE Score, Vijay Hazare Trophy Round 6: Shubman Gill's Inclusion Boosts PUN's Chances

Punjab's Shubman Gill during a training session on the eve of the Vijay Hazare Trophy 2025-26 cricket match. PTI/Vishal Bhatnagar

Shubman Gill returns to Punjab as they take on Goa in Jaipur on Tuesday, January 6 in Group C match of the Vijay Hazare Trophy 2025-26. Punjab are leading the pack and another win, could see them progress to the knockout stage. Goa, who have had problems of their own, will want to upset the odds and clinch a morale-boosting win. Follow the latest updates from India's premier 50-over domestic cricket tournament

LIVE UPDATES