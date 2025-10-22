Top Public B-Schools

|RANK 2026
|INSTITUTION
|STATE
|FACULTY STUDENT RATIO
Weightage - 25%
|RESEARCH
Weightage - 20%
|EMPLOYABILITY
Weightage - 25%
|FACULTY QUALITY
Weightage - 20%
|INCLUSIVENESS & DIVERSITY
Weightage - 10%
|OVERALL SCORE
|1
|INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT (IIM) AHMEDABAD
|Gujarat
|100
|97.96
|100
|100
|89.69
|98.56
|2
|INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT (IIM) BANGALORE
|Karnataka
|99.03
|97.83
|99.82
|99.8
|88.73
|98.11
|3
|INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT (IIM) CALCUTTA
|West Bengal
|98.04
|97.19
|99.05
|99.01
|88.3
|97.34
|4
|INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT (IIM) LUCKNOW
|Uttar Pradesh
|97.05
|97.02
|99.05
|98.82
|87.86
|96.98
|5
|INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT (IIM) INDORE
|Madhya Pradesh
|96.14
|96.05
|98.62
|98.42
|87.66
|96.35
|6
|INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT (IIM) RANCHI
|Jharkhand
|96.1
|95.96
|98.49
|97.57
|86.67
|96.02
|7
|DEPARTMENT OF MANAGEMENT STUDIES INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY - MADRAS CHENNAI
|Tamil Nadu
|95.58
|95.69
|98.31
|96.89
|86.57
|95.65
|8
|INDIAN INSTITUTE OF FOREIGN TRADE (IIFT) NEW DELHI
|Delhi
|94.94
|95.07
|97.59
|96.65
|86.39
|95.12
|9
|INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT (IIM) SAMBALPUR
|Odisha
|94.01
|94.84
|97.27
|96.1
|85.83
|94.59
|10
|JAMNALAL BAJAJ INSTITUTE OF MANAGEMENT
STUDIES MUMBAI
|Maharashtra
|93.99
|93.99
|96.76
|95.34
|85.66
|94.12
|11
|GURU GOBIND SINGH INDRAPRASTHA UNIVERSITY NEW DELHI
|Delhi
|93.22
|93.93
|96.37
|94.57
|85.6
|93.66
|12
|FACULTY OF MANAGEMENT STUDIES UNIVERSITY OF DELHI NEW DELHI
|Delhi
|93.1
|93.47
|95.64
|94
|85.06
|93.19
|13
|INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT (IIM) AMRITSAR
|Punjab
|92.21
|93.28
|94.84
|93.05
|84.85
|92.51
|14
|ANNA UNIVERSITY CHENNAI
|Tamil Nadu
|92.13
|92.52
|94.02
|92.93
|84.72
|92.1
|15
|PONDICHERRY UNIVERSITY KALAPET
|Puducherry
|91.41
|92.2
|93.42
|92.64
|83.83
|91.56
|16
|INSTITUTE OF INSURANCE AND RISK MANAGEMENT HYDERABAD
|Telangana
|90.73
|91.48
|92.51
|92.45
|83.19
|90.92
|17
|GUJARAT UNIVERSITY AHMEDABAD
|Gujarat
|90.45
|90.71
|92.25
|92.19
|82.25
|90.48
|18
|UNIVERSITY BUSINESS SCHOOL (UBS) PANJAB UNIVERSITY CHANDĪGARH
|Punjab
|90.34
|89.95
|92.16
|91.47
|81.46
|90.06
|19
|INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT (IIM) NAGPUR
|Maharashtra
|90.27
|89.21
|91.21
|91.04
|80.76
|89.5
|20
|MAHARAJA SAYAJIRAO UNIVERSITY OF BARODA VADODARA
|Gujarat
|89.81
|88.81
|90.7
|90.84
|80.76
|89.13
|21
|INDIAN INSTITUTE OF SOCIAL WELFARE AND BUSINESS MANAGEMENT (IISWBM) KOLKATA
|West Bengal
|89
|88.27
|90.47
|90.02
|80.53
|88.58
|22
|ATAL BIHARI VAJPAYEE INDIAN INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY AND MANAGEMENT GWALIOR
|Madhya Pradesh
|88.97
|87.36
|90.09
|89.86
|79.69
|88.18
|23
|NETAJI SUBHAS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NEW DELHI
|Delhi
|88.88
|87.3
|89.24
|89.05
|79.26
|87.73
|24
|UNIVERSITY OF MADRAS CHENNAI
|Tamil Nadu
|88.22
|87.06
|89.05
|88.61
|79.11
|87.36
|25
|NATIONAL INSTITUTE OF AGRICULTURAL EXTENSION MANAGEMENT (MANAGE) HYDERABAD
|Telangana
|87.61
|86.68
|88.33
|88.28
|78.4
|86.82
Top Public B-Schools
A total of 25 public business schools in India have made the cut for Outlook-ICARE Rankings for India's Best B-Schools 2026. Here's the complete list.
