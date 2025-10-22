Top Private B-Schools - West Zone

A total of 60 private business schools in the West Zone in India have made the cut for Outlook-ICARE Rankings for India's Best B-Schools 2026. Here's the complete list.

Outlook Bureau
RANK 2026INSTITUTIONSTATEFACULTY STUDENT RATIO
Weightage - 25%		RESEARCH
Weightage - 20%		EMPLOYABILITY
Weightage - 25%		FACULTY QUALITY
Weightage - 20%		INCLUSIVENESS & DIVERSITY
Weightage - 10%		OVERALL SCORE
1K J SOMAIYA INSTITUTE OF MANAGEMENT MUMBAIMaharashtra10060.3687.3795.3878.0485.79
2SYMBIOSIS INSTITUTE OF OPERATIONS MANAGEMENT NASHIKMaharashtra10049.6290.3393.5254.8681.7
3SYMBIOSIS CENTER FOR MANAGEMENT & HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PUNEMaharashtra97.6953.3983.7987.6469.4980.53
4PRINCIPAL L. N. WELINGKAR INSTITUTE OF MANAGEMENT DEVELOPMENT & RESEARCH MUMBAIMaharashtra10049.5193.1486.8948.6580.43
5PANDIT DEENDAYAL ENERGY UNIVERSITY GANDHINAGARGujarat10053.2380.8191.7860.3680.24
6INSTITUTE OF RURAL MANAGEMENT ANANDGujarat99.677.0884.8765.1454.2879.99
7SIES SCHOOL OF BUSINESS STUDIES NAVI MUMBAIMaharashtra10043.3481.384.3835.0874.38
8SIES COLLEGE OF MANAGEMENT STUDIES NAVI MUMBAIMaharashtra99.3139.2781.9384.3233.6773.4
9PARUL UNIVERSITY VADODARAGujarat94.4338.8173.6688.4939.0771.39
10SHANTI BUSINESS SCHOOL AHMEDABADGujarat10039.9871.2476.7635.7369.73
11INTERNATIONAL INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES PUNEMaharashtra10024.3362.4982.0328.3464.73
12FACULTY OF MANAGEMENT STUDIES INSTITUTE OF RURAL MANAGEMENT JAIPURRajasthan10026.9158.6780.630.0564.17
13INTERNATIONAL SCHOOL OF BUSINESS AND MEDIA (ISB&M) PUNEMaharashtra99.8826.5159.9577.2525.2563.23
14SYMBIOSIS CENTER FOR INFORMATION TECHNOLOGY (SCIT) PUNEMaharashtra10028.3853.1577.3721.8261.62
15BHARATI VIDYAPEETH INSTITUTE OF MANAGEMENT AND ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT PUNEMaharashtra97.519.2760.6874.1618.1760.05
16SYMBIOSIS INSTITUTE OF DIGITAL & TELECOM MANAGEMENT PUNEMaharashtra10013.7451.6973.7816.5857.08
17S B PATIL INSTITUTE OF MANAGEMENT PUNEMaharashtra99.113.7954.4566.1621.5656.53
18GLOBAL BUSINESS SCHOOL & RESEARCH CENTRE PUNEMaharashtra99.813.7950.67114.7856.04
19SYMBIOSIS SCHOOL OF SPORTS SCIENCES PUNEMaharashtra10013.9245.8275.1212.9255.56
20DY PATIL INSTITUTE OF MCA AND MANAGEMENT PIMPRI-CHINCHWADMaharashtra99.413.1245.974.3512.3155.05
21PUNE INSTITUTE OF BUSINESS MANAGEMENT PUNEMaharashtra99.6514.4949.168.079.0954.61
22VIJAY PATIL SCHOOL OF MANAGEMENT NAVI MUMBAIMaharashtra98.8714.2936.8970.3217.152.57
23MIT ADT UNIVERSITY PUNEMaharashtra98.210.3438.3370.7314.551.8
24UNIVERSITY OF ENGINEERING & MANAGEMENT (UEM) JAIPURRajasthan95.6411.736.9165.0221.0850.59
25MIT WORLD PEACE UNIVERSITY PUNEMaharashtra99.468.1334.367.3417.9650.33
26IIEBM INDUS BUSINESS SCHOOL PUNEMaharashtra96.0510.2334.962.4922.2749.51
27ADITYA SCHOOL OF BUSINESS MANAGEMENT MUMBAIMaharashtra98.175.4631.8961.4416.647.56
28ASM‘S (IBMR) INSTITUTE OF BUSINESS MANAGEMENT & RESERCH PUNEMaharashtra94.371328.7359.3622.2347.47
29INDIRA SCHOOL OF BUSINESS STUDIES PUNEMaharashtra96.1310.0527.1463.7915.5147.14
30INDIRA INSTITUTE OF MANAGEMENT PUNEMaharashtra1008.0326.2260.4918.5747.12
31MIMA INSTITUTE OF MANAGEMENTPUNEMaharashtra1006.0930.8458.7312.4746.92
32D Y PATIL UNIVERSITY SCHOOL OF MANAGEMENT NAVI MUMBAIMaharashtra96.158.3626.3161.916.7846.35
33INDIRA COLLEGE OF ENGINEERING AND MANAGEMENT PUNEMaharashtra93.9313.4224.2959.7217.8745.97
34CHETANA'S INSTITUTE OF MANAGEMENT AND RESEARCH MUMBAIMaharashtra93.732.8726.2666.0720.1445.8
35ABASAHEB GARWARE INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES SANGLIMaharashtra100431.4554.0212.5645.72
36INDIAN EDUCATION SOCIETY'S MANAGEMENT & RESEARCH CENTRE V.M.D. LOTLIKAR VIDYA SANKUL MUMBAIMaharashtra97.693.0726.6757.9722.9245.59
37ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT INSTITUTE OF INDIA BHATGujarat1006.6328.1553.4914.8345.54
38DEOGIRI TECHNICAL CAMPUS FOR ENGINEERING AND MANAGEMENT STUDIES AURANGABADMaharashtra1005.8125.5153.5514.9944.75
39S. K. N. SINHGAD SCHOOL OF BUSINESS MANAGEMENT PUNEMaharashtra91.70.6427.1964.0520.2944.69
40MATOSHRI COLLEGE OF MANAGEMENT & RESEARCH CENTRE NASHIKMaharashtra95.95.3924.1357.9120.1344.68
41G. D. MEMORIAL COLLEGE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY JODHPURRajasthan91.4710.6924.2955.4823.0844.48
42MGM`S INSTITUTE OF MANAGEMENT AURANGABADMaharashtra1007.941855.5515.0243.7
43GODAVARI INSTITUTE OF MANAGEMENT & RESEARCH JALGAONMaharashtra96.031.7724.7656.0118.4543.6
44TIRPUDE INSTITUTE OF MANAGEMENT EDUCATION NAGPURMaharashtra93.454.8822.8558.0416.5143.31
45DR. V. N. BEDEKAR INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES THANEMaharashtra94.175.1818.0961.9316.843.17
46ZEAL INSTITUTE OF MANAGEMENT AND COMPUTER APPLICATION PUNEMaharashtra96.166.5417.8458.5215.9243.1
47SHEILA RAHEJA SCHOOL OF BUSINESS MANAGEMENT & RESEARCH MUMBAIMaharashtra97.65.919.5854.3316.4442.99
48SURYADATTA INSTITUTE OF MANAGEMENT AND MASS COMMUNICATION PUNEMaharashtra1004.1416.7856.7215.6842.94
49DR. MOONJE INSTITUTE OF MANAGEMENT & COMPUTER STUDIES NASHIKMaharashtra94.013.3121.5358.5416.6242.92
50ALKESH DINESH MODY INSTITUTE FOR FINANCIAL AND MANAGEMENT STUDIES MUMBAIMaharashtra1008.2213.1556.4516.4642.87
51UNIVERSAL BUSINESS SCHOOL KARJATMaharashtra99.822.0416.2258.2617.6742.84
52KARMAVEER BAHURAO PATIL INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES & RESEARCH SATARAMaharashtra1007.3114.9953.9516.1942.62
53COLLEGE OF MANAGEMENT & COMPUTER SCIENCE YAVATMALMaharashtra92.871.1522.557.6317.8542.38
54VIVEKANANDA GLOBAL UNIVERSITY JAIPURRajasthan97.544.5818.6551.1913.6341.56
55B.P.HIVALE INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES AND CAREER DEVELOPMENT AND RESEARCH AHMEDNAGARMaharashtra96.11.720.2453.9113.2141.53
56ALARD INSTITUTE AND MANAGEMENT SCIENCES PUNEMaharashtra98.865.3914.3351.1612.9440.9
57SADHU VASWANI INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES FOR GIRLS PUNEMaharashtra1001.8911.6555.2414.1740.76
58THAKUR INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES & RESEARCH MUMBAIMaharashtra93.273.2313.5554.5721.6940.43
59PODDAR MANAGEMENT AND TECHNICAL CAMPUS JAIPURRajasthan92.326.7917.5149.7210.6639.83
60GOVINDRAM SEKSARIA COLLEGE OF COMMERCE WARDHAMaharashtra94.723.389.5551.0915.2338.48
