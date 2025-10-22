Top Private B-Schools - West Zone

|RANK 2026
|INSTITUTION
|STATE
|FACULTY STUDENT RATIO
Weightage - 25%
|RESEARCH
Weightage - 20%
|EMPLOYABILITY
Weightage - 25%
|FACULTY QUALITY
Weightage - 20%
|INCLUSIVENESS & DIVERSITY
Weightage - 10%
|OVERALL SCORE
|1
|K J SOMAIYA INSTITUTE OF MANAGEMENT MUMBAI
|Maharashtra
|100
|60.36
|87.37
|95.38
|78.04
|85.79
|2
|SYMBIOSIS INSTITUTE OF OPERATIONS MANAGEMENT NASHIK
|Maharashtra
|100
|49.62
|90.33
|93.52
|54.86
|81.7
|3
|SYMBIOSIS CENTER FOR MANAGEMENT & HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PUNE
|Maharashtra
|97.69
|53.39
|83.79
|87.64
|69.49
|80.53
|4
|PRINCIPAL L. N. WELINGKAR INSTITUTE OF MANAGEMENT DEVELOPMENT & RESEARCH MUMBAI
|Maharashtra
|100
|49.51
|93.14
|86.89
|48.65
|80.43
|5
|PANDIT DEENDAYAL ENERGY UNIVERSITY GANDHINAGAR
|Gujarat
|100
|53.23
|80.81
|91.78
|60.36
|80.24
|6
|INSTITUTE OF RURAL MANAGEMENT ANAND
|Gujarat
|99.6
|77.08
|84.87
|65.14
|54.28
|79.99
|7
|SIES SCHOOL OF BUSINESS STUDIES NAVI MUMBAI
|Maharashtra
|100
|43.34
|81.3
|84.38
|35.08
|74.38
|8
|SIES COLLEGE OF MANAGEMENT STUDIES NAVI MUMBAI
|Maharashtra
|99.31
|39.27
|81.93
|84.32
|33.67
|73.4
|9
|PARUL UNIVERSITY VADODARA
|Gujarat
|94.43
|38.81
|73.66
|88.49
|39.07
|71.39
|10
|SHANTI BUSINESS SCHOOL AHMEDABAD
|Gujarat
|100
|39.98
|71.24
|76.76
|35.73
|69.73
|11
|INTERNATIONAL INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES PUNE
|Maharashtra
|100
|24.33
|62.49
|82.03
|28.34
|64.73
|12
|FACULTY OF MANAGEMENT STUDIES INSTITUTE OF RURAL MANAGEMENT JAIPUR
|Rajasthan
|100
|26.91
|58.67
|80.6
|30.05
|64.17
|13
|INTERNATIONAL SCHOOL OF BUSINESS AND MEDIA (ISB&M) PUNE
|Maharashtra
|99.88
|26.51
|59.95
|77.25
|25.25
|63.23
|14
|SYMBIOSIS CENTER FOR INFORMATION TECHNOLOGY (SCIT) PUNE
|Maharashtra
|100
|28.38
|53.15
|77.37
|21.82
|61.62
|15
|BHARATI VIDYAPEETH INSTITUTE OF MANAGEMENT AND ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT PUNE
|Maharashtra
|97.5
|19.27
|60.68
|74.16
|18.17
|60.05
|16
|SYMBIOSIS INSTITUTE OF DIGITAL & TELECOM MANAGEMENT PUNE
|Maharashtra
|100
|13.74
|51.69
|73.78
|16.58
|57.08
|17
|S B PATIL INSTITUTE OF MANAGEMENT PUNE
|Maharashtra
|99.1
|13.79
|54.45
|66.16
|21.56
|56.53
|18
|GLOBAL BUSINESS SCHOOL & RESEARCH CENTRE PUNE
|Maharashtra
|99.8
|13.79
|50.6
|71
|14.78
|56.04
|19
|SYMBIOSIS SCHOOL OF SPORTS SCIENCES PUNE
|Maharashtra
|100
|13.92
|45.82
|75.12
|12.92
|55.56
|20
|DY PATIL INSTITUTE OF MCA AND MANAGEMENT PIMPRI-CHINCHWAD
|Maharashtra
|99.4
|13.12
|45.9
|74.35
|12.31
|55.05
|21
|PUNE INSTITUTE OF BUSINESS MANAGEMENT PUNE
|Maharashtra
|99.65
|14.49
|49.1
|68.07
|9.09
|54.61
|22
|VIJAY PATIL SCHOOL OF MANAGEMENT NAVI MUMBAI
|Maharashtra
|98.87
|14.29
|36.89
|70.32
|17.1
|52.57
|23
|MIT ADT UNIVERSITY PUNE
|Maharashtra
|98.2
|10.34
|38.33
|70.73
|14.5
|51.8
|24
|UNIVERSITY OF ENGINEERING & MANAGEMENT (UEM) JAIPUR
|Rajasthan
|95.64
|11.7
|36.91
|65.02
|21.08
|50.59
|25
|MIT WORLD PEACE UNIVERSITY PUNE
|Maharashtra
|99.46
|8.13
|34.3
|67.34
|17.96
|50.33
|26
|IIEBM INDUS BUSINESS SCHOOL PUNE
|Maharashtra
|96.05
|10.23
|34.9
|62.49
|22.27
|49.51
|27
|ADITYA SCHOOL OF BUSINESS MANAGEMENT MUMBAI
|Maharashtra
|98.17
|5.46
|31.89
|61.44
|16.6
|47.56
|28
|ASM‘S (IBMR) INSTITUTE OF BUSINESS MANAGEMENT & RESERCH PUNE
|Maharashtra
|94.37
|13
|28.73
|59.36
|22.23
|47.47
|29
|INDIRA SCHOOL OF BUSINESS STUDIES PUNE
|Maharashtra
|96.13
|10.05
|27.14
|63.79
|15.51
|47.14
|30
|INDIRA INSTITUTE OF MANAGEMENT PUNE
|Maharashtra
|100
|8.03
|26.22
|60.49
|18.57
|47.12
|31
|MIMA INSTITUTE OF MANAGEMENTPUNE
|Maharashtra
|100
|6.09
|30.84
|58.73
|12.47
|46.92
|32
|D Y PATIL UNIVERSITY SCHOOL OF MANAGEMENT NAVI MUMBAI
|Maharashtra
|96.15
|8.36
|26.31
|61.9
|16.78
|46.35
|33
|INDIRA COLLEGE OF ENGINEERING AND MANAGEMENT PUNE
|Maharashtra
|93.93
|13.42
|24.29
|59.72
|17.87
|45.97
|34
|CHETANA'S INSTITUTE OF MANAGEMENT AND RESEARCH MUMBAI
|Maharashtra
|93.73
|2.87
|26.26
|66.07
|20.14
|45.8
|35
|ABASAHEB GARWARE INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES SANGLI
|Maharashtra
|100
|4
|31.45
|54.02
|12.56
|45.72
|36
|INDIAN EDUCATION SOCIETY'S MANAGEMENT & RESEARCH CENTRE V.M.D. LOTLIKAR VIDYA SANKUL MUMBAI
|Maharashtra
|97.69
|3.07
|26.67
|57.97
|22.92
|45.59
|37
|ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT INSTITUTE OF INDIA BHAT
|Gujarat
|100
|6.63
|28.15
|53.49
|14.83
|45.54
|38
|DEOGIRI TECHNICAL CAMPUS FOR ENGINEERING AND MANAGEMENT STUDIES AURANGABAD
|Maharashtra
|100
|5.81
|25.51
|53.55
|14.99
|44.75
|39
|S. K. N. SINHGAD SCHOOL OF BUSINESS MANAGEMENT PUNE
|Maharashtra
|91.7
|0.64
|27.19
|64.05
|20.29
|44.69
|40
|MATOSHRI COLLEGE OF MANAGEMENT & RESEARCH CENTRE NASHIK
|Maharashtra
|95.9
|5.39
|24.13
|57.91
|20.13
|44.68
|41
|G. D. MEMORIAL COLLEGE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY JODHPUR
|Rajasthan
|91.47
|10.69
|24.29
|55.48
|23.08
|44.48
|42
|MGM`S INSTITUTE OF MANAGEMENT AURANGABAD
|Maharashtra
|100
|7.94
|18
|55.55
|15.02
|43.7
|43
|GODAVARI INSTITUTE OF MANAGEMENT & RESEARCH JALGAON
|Maharashtra
|96.03
|1.77
|24.76
|56.01
|18.45
|43.6
|44
|TIRPUDE INSTITUTE OF MANAGEMENT EDUCATION NAGPUR
|Maharashtra
|93.45
|4.88
|22.85
|58.04
|16.51
|43.31
|45
|DR. V. N. BEDEKAR INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES THANE
|Maharashtra
|94.17
|5.18
|18.09
|61.93
|16.8
|43.17
|46
|ZEAL INSTITUTE OF MANAGEMENT AND COMPUTER APPLICATION PUNE
|Maharashtra
|96.16
|6.54
|17.84
|58.52
|15.92
|43.1
|47
|SHEILA RAHEJA SCHOOL OF BUSINESS MANAGEMENT & RESEARCH MUMBAI
|Maharashtra
|97.6
|5.9
|19.58
|54.33
|16.44
|42.99
|48
|SURYADATTA INSTITUTE OF MANAGEMENT AND MASS COMMUNICATION PUNE
|Maharashtra
|100
|4.14
|16.78
|56.72
|15.68
|42.94
|49
|DR. MOONJE INSTITUTE OF MANAGEMENT & COMPUTER STUDIES NASHIK
|Maharashtra
|94.01
|3.31
|21.53
|58.54
|16.62
|42.92
|50
|ALKESH DINESH MODY INSTITUTE FOR FINANCIAL AND MANAGEMENT STUDIES MUMBAI
|Maharashtra
|100
|8.22
|13.15
|56.45
|16.46
|42.87
|51
|UNIVERSAL BUSINESS SCHOOL KARJAT
|Maharashtra
|99.82
|2.04
|16.22
|58.26
|17.67
|42.84
|52
|KARMAVEER BAHURAO PATIL INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES & RESEARCH SATARA
|Maharashtra
|100
|7.31
|14.99
|53.95
|16.19
|42.62
|53
|COLLEGE OF MANAGEMENT & COMPUTER SCIENCE YAVATMAL
|Maharashtra
|92.87
|1.15
|22.5
|57.63
|17.85
|42.38
|54
|VIVEKANANDA GLOBAL UNIVERSITY JAIPUR
|Rajasthan
|97.54
|4.58
|18.65
|51.19
|13.63
|41.56
|55
|B.P.HIVALE INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES AND CAREER DEVELOPMENT AND RESEARCH AHMEDNAGAR
|Maharashtra
|96.1
|1.7
|20.24
|53.91
|13.21
|41.53
|56
|ALARD INSTITUTE AND MANAGEMENT SCIENCES PUNE
|Maharashtra
|98.86
|5.39
|14.33
|51.16
|12.94
|40.9
|57
|SADHU VASWANI INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES FOR GIRLS PUNE
|Maharashtra
|100
|1.89
|11.65
|55.24
|14.17
|40.76
|58
|THAKUR INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES & RESEARCH MUMBAI
|Maharashtra
|93.27
|3.23
|13.55
|54.57
|21.69
|40.43
|59
|PODDAR MANAGEMENT AND TECHNICAL CAMPUS JAIPUR
|Rajasthan
|92.32
|6.79
|17.51
|49.72
|10.66
|39.83
|60
|GOVINDRAM SEKSARIA COLLEGE OF COMMERCE WARDHA
|Maharashtra
|94.72
|3.38
|9.55
|51.09
|15.23
|38.48
Top Private B-Schools - West Zone
A total of 60 private business schools in the West Zone in India have made the cut for Outlook-ICARE Rankings for India's Best B-Schools 2026. Here's the complete list.
Published At:
- Previous StoryBihar STET 2025 Registration Begins Today - Important Dates, Eligibility, and How to Apply
- Next StoryTop Private B-Schools - South Zone
MOST POPULAR
WATCH
MORE FROM THE AUTHOR
×