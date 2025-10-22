Top Private B-Schools - North Zone

A total of 46 business schools in North Zone in India have made the cut for Outlook-ICARE Rankings for India's Best B-Schools 2026. Here's the complete list.

O
Outlook Bureau
Updated on:
Updated on:
Lloyd Business School, Greater Noida
Lloyd Business School, Greater Noida
info_icon
RANK 2026INSTITUTIONSTATEFACULTY STUDENT RATIO
Weightage - 25%		RESEARCH
Weightage - 20%		EMPLOYABILITY
Weightage - 25%		FACULTY QUALITY
Weightage - 20%		INCLUSIVENESS & DIVERSITY
Weightage - 10%		OVERALL SCORE
1MANAGEMENT DEVELOPMENT INSTITUTE GURGAONHaryana10074.395.8396.1295.2892.57
2INSTITUTE OF MANAGEMENT TECHNOLOGY GHAZIABADUttar Pradesh95.4872.0498.9491.698.5491.19
3LM THAPAR SCHOOL OF MANAGEMENT DERA BASSI (THAPAR INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY PATIALA)Punjab10064.2190.4693.9780.3287.28
4JINDAL GLOBAL BUSINESS SCHOOL SONIPATHaryana10058.9398.4694.6168.5487.18
5LAL BAHADUR SHASTRI INSTITUTE OF MANAGEMENT NEW DELHIDelhi96.4149.4891.9792.2958.3281.28
6CHITKARA BUSINESS SCHOOL CHITKARA UNIVERSITY RAJPURAPunjab99.249.487.4491.2948.8379.68
7JAGAN INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES (JIMS) NEW DELHIDelhi97.3541.4482.7885.7740.1774.49
8AMITY BUSINESS SCHOOL AMITY UNIVERSITY NOIDAUttar Pradesh10039.8376.8786.6139.3573.44
9MANAV RACHNA INTERNATIONAL INSTITUTE OF RESEARCH & STUDIES (FACULTY OF MANAGEMENT STUDIES) FARIDABADHaryana10034.9267.3886.2937.8269.87
10INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES GHAZIABADUttar Pradesh10033.8165.1882.1830.167.5
11CHANDIGARH SCHOOL OF BUSINESS CGC JHANJERIPunjab98.1123.0655.8878.0221.0760.82
12INSTITUTE OF BUSINESS MANAGEMENT GLA UNIVERSITY MATHURAUttar Pradesh98.6718.4355.6778.5813.0759.29
13DELHI SCHOOL OF BUSINESS NEW DELHIDelhi9814.1755.2575.7221.3458.42
14SHOOLINI UNIVERSITY OF BIOTECHNOLOGY & MANAGEMENT SCIENCES SOLANHimachal Pradesh97.318.8654.5975.0816.3558.4
15NICE SCHOOL OF BUSINESS STUDIES SHOBHIT UNIVERSITY MEERUTUttar Pradesh10016.2251.9772.220.5657.73
16LLOYD BUSINESS SCHOOL GREATER NOIDAUttar Pradesh97.2919.1953.4371.3917.1757.51
17SANSKRITI UNIVERSITY MATHURAUttar Pradesh99.2714.2242.2467.6915.2353.28
18GNA BUSINESS SCHOOL GNA UNIVERSITY PHAGWARAPunjab10012.3345.6962.1814.2752.75
19GNIOT INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES GREATER NOIDAUttar Pradesh95.2314.4446.4566.2811.6652.73
20AJAY KUMAR GARG INSTITUTE OF MANAGEMENT (AKGIM) GHAZIABADUttar Pradesh98.569.7233.2865.5925.0450.53
21MANAV RACHNA UNIVERSITY FARIDABADHaryana94.96.5437.6862.1523.1349.2
22PUNJAB COLLEGE OF TECHNICAL EDUCATION LUDHIANAPunjab93.8516.1825.6264.2715.2347.48
23TEERTHANKER MAHAVEER UNIVERSITY MORADABADUttar Pradesh97.287.8825.7864.9417.3747.07
24NIET BUSINESS SCHOOL GREATER NOIDAUttar Pradesh97.83.8432.7259.2115.1646.76
25SCHOOL OF MANAGEMENT MIET JAMMUJammu and Kashmir98.2510.427.1861.288.846.57
26FORTUNE INSTITUTE OF INTERNATIONAL BUSINESS NEW DELHIDelhi1004.3229.1256.2117.7146.16
27MODEL INSTITUTE OF MANAGEMENT LUCKNOWUttar Pradesh93.1511.0526.7862.1913.9946.03
28JAIPURIA INSTITUTE OF MANAGEMENT GHAZIABADUttar Pradesh10011.3923.253.6220.8845.89
29TILAK RAJ CHADHA INSTITUTE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY YAMUNA NAGARHaryana93.796.4624.9462.9420.1745.58
30JAYPEE BUSINESS SCHOOL NOIDAUttar Pradesh95.4610.124.9255.5320.4845.27
31HINDUSTAN INSTITUTE OF MANAGEMENT AND COMPUTER STUDIES MATHURAUttar Pradesh94.257.0829.3155.7117.7745.23
32AMBALIKA INSTITUTE OF MANAGEMENT AND TECHNOLOGY LUCKNOWUttar Pradesh95.173.1527.0463.211.6944.99
33HINDU INSTITUTE OF MANAGEMENT SONEPATHaryana92.3113.7423.4258.7114.9544.92
34INVERTIS UNIVERSITY BAREILLYUttar Pradesh1009.0716.756.5519.8244.28
35ACCURATE INSTITUTE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY GREATER NOIDAUttar Pradesh96.248.1218.4861.5515.6544.18
36FORE SCHOOL OF MANAGEMENT NEW DELHIDelhi92.65.8620.8264.4215.2943.94
37FOSTIIMA BUSINESS SCHOOL DWARKADelhi91.979.5121.4460.0215.0543.76
38CT INSTITUTE OF ENGINEERING MANAGEMENT AND TECHNOLOGY JALANDHARPunjab97.888.0517.353.2823.8743.45
39GIAN JYOTI INSTITUTE OF MANAGEMENT AND TECHNOLOGY MOHALIPunjab91.657.1322.6558.6216.5143.38
40ACCURATE INSTITUTE OF ADVANCED MANAGEMENT GREATER NOIDAUttar Pradesh93.671.8922.4560.4515.9743.1
41GITARATTAN INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL DELHIDelhi96.842.0518.0855.1616.6241.83
42GANGA INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT KABLANAHaryana1002.3817.2451.3717.0141.76
43HIMALAYAN INSTITUTES OF MANAGEMENT KALA-AMBHimachal Pradesh96.873.9815.0153.3618.0641.24
44MASTER SCHOOL OF MANAGEMENT MEERUTUttar Pradesh1003.3514.2848.1517.4640.62
45GULZAR GROUP OF INSTITUTIONS KHANNAPunjab93.721.1512.7358.1816.9240.17
46DAV INSTITUTE OF MANAGEMENT FARIDABADHaryana90.251.8413.1255.8420.2639.4
Published At:
SUBSCRIBE
Tags

Click/Scan to Subscribe

qr-code

Advertisement

MOST POPULAR

Advertisement

WATCH

Advertisement

MORE FROM THE AUTHOR

Advertisement

PHOTOS

Advertisement

×

Today Sports News

Cricket News

  1. Australia Vs England LIVE Score, ICC Women's World Cup 2025: Unbeaten Giants Clash As AUS-W Elect To Field First

  2. PAK Vs SA 2nd Test Day 3 LIVE Score: Senuran Muthusamy Leads Proteas' Charge As Pakistan Left Frustrated In Rawalpindi

  3. ICC Women's World Cup 2025: Three Teams, One Spot - Who Will Reach Semis?

  4. South Africa Vs Pakistan, ICC Women's World Cup: Who Won Yesterday In SA-W Vs PAK-W Match?

  5. Bangladesh Vs West Indies, 2nd ODI: Who Won Yesterday In BAN Vs WI Match?

Football News

  1. Bayern Munich 4-0 Tottenham Highlights, Club Friendlies: Kane, Coman Shine In Die Roten’s Pre-Season Rout Of Spurs

  2. Panathinaikos 0-0 Shakhtar Donetsk Highlights, UEFA Europa League Qualifiers: Goalless First Leg In Athens

  3. Ballon D’Or 2025: Complete List Of Awards And Nominees

  4. Durand Cup 2025: NEROCA FC And Indian Navy Share Spoils In Goalless Draw

  5. Premier League Transfers: Burnley Sign Leslie Ugochukwu From Chelsea For £23m

Tennis News

  1. Raducanu Ends 2025 Season Due To Illness, To Continue With Coach Roig

  2. Six Kings Slam: Sinner Relishing Semi-Final Clash With Djokovic After Beating Tsitsipas

  3. Naomi Osaka Battles Past Suzan Lamens To Reach Japan Open Quarter-Finals

  4. Naomi Osaka Vs Wakana Sonobe: Top Seed Launches Japan Open Campaign With Dominant Win

  5. Jessica Pegula Vs Coco Gauff, Wuhan Open 2025 Final: Gauff Seals Comfortable Win In All-American Clash

Badminton News

  1. French Open Badminton 2025 Preview: Satwik-Chirag Aim For Deep Run; Lakshya Faces Familiar Opponent

  2. BWF World Junior Championships 2025: Tanvi Sharma Ends India's 17 Year Wait With Silver Medal In Guwahati

  3. Denmark Open: Satwik-Chirag Exit After Semifinal Loss To Hoki-Kobayashi

  4. Lakshya Sen Vs Alex Lanier Highlights, Denmark Open 2025: Indian Shuttler Suffers Heavy Quarter-Final Defeat

  5. Satwik-Chirag Vs Ardianto-Hidayat Highlights, Denmark Open 2025: Indian Pair Win Tight Battle To Move To Semi-Final

Trending Stories

National News

  1. Extension Of Article 371 To Ladakh Emerges A Key Solution Ahead Of MHA Talks

  2. In Rare Form, J&K Political Parties Are In Consensus On Residency Period For Non-Locals 

  3. Does Ladakh’s Unrest Signal The Next Stage Of India’s Democratic Erosion?

  4. A Century of Words: Women Writing History: Three Generations

  5. Delhi Air Quality Deteriorates To ‘Very Poor’ After Diwali Fireworks, AQI Touches 344

Entertainment News

  1. Thamma Review | A Vampire Love Saga Draining Itself Dry In Pursuit Of Scale Over Substance

  2. Wake Up Dead Man Review | The New Impossible Murder With A Faithful Heart

  3. Bison Kaalamaadan Review | Defying The Usual Sports-Underdog Tale

  4. Smita Patil At 70 | Beautiful, Luminous, Graceful: Remembering Smita Through Her Songs

  5. Baahubali And The Perils Of Uncritically Defending Flawed Characters

US News

  1. Trump Again Claims He ‘Stopped Nuclear War’ Between India And Pakistan With Tariff Threat

  2. US Passport Drops Out Of Top 10 For First Time In 20 Years As Europe Leads Global Rankings

  3. Trump Claims Pakistan-Afghanistan Conflict Will Be An ‘Easy One’ To Solve

  4. Trump Says It's Too Early To Discuss Tomahawk Missiles In Talks with Zelenskyy

  5. Trump Says Gaza Hostages Should Be Released Monday Or Tuesday As Israeli Government Approves Peace Plan

World News

  1. Cook County Judge Blocks ICE Arrests At Courthouses Amid Chicago Immigration Crackdown

  2. Hindi Scholar Francesca Orsini Denied Entry into India Despite Valid Visa

  3. Trump Threatens 155% Tariffs On China If Trade Deal Not Finalised By November 1

  4. India Restores Full Embassy Status in Kabul, Reaffirms Commitment to Afghanistan’s Development

  5. US Clarifies $100,000 H-1B Fee Will Not Apply To Existing Visa Holders Or Students Already In The Country

Latest Stories

  1. Bihar Elections: PM Modi To Launch Campaign On October 24 With Four Rallies By Month-End

  2. Australia Vs England Live Streaming, ICC Women's World Cup 2025: When, Where To Watch AUS-W Vs ENG-W Match

  3. Inside Maharashtra's Rural Education State Neglect: Crumbling Roofs, Teacher Shortage

  4. The Gen Z Effect: Can Old Politics Survive A Young Bihar?

  5. The Valley’s Silence Begins Young On Kashmir's College Campuses

  6. South Africa Vs Pakistan Highlights, ICC Women's World Cup 2025: Rain Plays Spoiler But SA-W Still Emerge Victorious

  7. Trump Cancels Putin Summit To Avoid 'Wasted Meeting' On Ukraine

  8. CPI's D Raja Expresses Confidence In Mahagathbandhan's Bihar Victory, Predicts National Ripple Effect