Top Private B-Schools - North Zone

|RANK 2026
|INSTITUTION
|STATE
|FACULTY STUDENT RATIO
Weightage - 25%
|RESEARCH
Weightage - 20%
|EMPLOYABILITY
Weightage - 25%
|FACULTY QUALITY
Weightage - 20%
|INCLUSIVENESS & DIVERSITY
Weightage - 10%
|OVERALL SCORE
|1
|MANAGEMENT DEVELOPMENT INSTITUTE GURGAON
|Haryana
|100
|74.3
|95.83
|96.12
|95.28
|92.57
|2
|INSTITUTE OF MANAGEMENT TECHNOLOGY GHAZIABAD
|Uttar Pradesh
|95.48
|72.04
|98.94
|91.6
|98.54
|91.19
|3
|LM THAPAR SCHOOL OF MANAGEMENT DERA BASSI (THAPAR INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY PATIALA)
|Punjab
|100
|64.21
|90.46
|93.97
|80.32
|87.28
|4
|JINDAL GLOBAL BUSINESS SCHOOL SONIPAT
|Haryana
|100
|58.93
|98.46
|94.61
|68.54
|87.18
|5
|LAL BAHADUR SHASTRI INSTITUTE OF MANAGEMENT NEW DELHI
|Delhi
|96.41
|49.48
|91.97
|92.29
|58.32
|81.28
|6
|CHITKARA BUSINESS SCHOOL CHITKARA UNIVERSITY RAJPURA
|Punjab
|99.2
|49.4
|87.44
|91.29
|48.83
|79.68
|7
|JAGAN INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES (JIMS) NEW DELHI
|Delhi
|97.35
|41.44
|82.78
|85.77
|40.17
|74.49
|8
|AMITY BUSINESS SCHOOL AMITY UNIVERSITY NOIDA
|Uttar Pradesh
|100
|39.83
|76.87
|86.61
|39.35
|73.44
|9
|MANAV RACHNA INTERNATIONAL INSTITUTE OF RESEARCH & STUDIES (FACULTY OF MANAGEMENT STUDIES) FARIDABAD
|Haryana
|100
|34.92
|67.38
|86.29
|37.82
|69.87
|10
|INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES GHAZIABAD
|Uttar Pradesh
|100
|33.81
|65.18
|82.18
|30.1
|67.5
|11
|CHANDIGARH SCHOOL OF BUSINESS CGC JHANJERI
|Punjab
|98.11
|23.06
|55.88
|78.02
|21.07
|60.82
|12
|INSTITUTE OF BUSINESS MANAGEMENT GLA UNIVERSITY MATHURA
|Uttar Pradesh
|98.67
|18.43
|55.67
|78.58
|13.07
|59.29
|13
|DELHI SCHOOL OF BUSINESS NEW DELHI
|Delhi
|98
|14.17
|55.25
|75.72
|21.34
|58.42
|14
|SHOOLINI UNIVERSITY OF BIOTECHNOLOGY & MANAGEMENT SCIENCES SOLAN
|Himachal Pradesh
|97.3
|18.86
|54.59
|75.08
|16.35
|58.4
|15
|NICE SCHOOL OF BUSINESS STUDIES SHOBHIT UNIVERSITY MEERUT
|Uttar Pradesh
|100
|16.22
|51.97
|72.2
|20.56
|57.73
|16
|LLOYD BUSINESS SCHOOL GREATER NOIDA
|Uttar Pradesh
|97.29
|19.19
|53.43
|71.39
|17.17
|57.51
|17
|SANSKRITI UNIVERSITY MATHURA
|Uttar Pradesh
|99.27
|14.22
|42.24
|67.69
|15.23
|53.28
|18
|GNA BUSINESS SCHOOL GNA UNIVERSITY PHAGWARA
|Punjab
|100
|12.33
|45.69
|62.18
|14.27
|52.75
|19
|GNIOT INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES GREATER NOIDA
|Uttar Pradesh
|95.23
|14.44
|46.45
|66.28
|11.66
|52.73
|20
|AJAY KUMAR GARG INSTITUTE OF MANAGEMENT (AKGIM) GHAZIABAD
|Uttar Pradesh
|98.56
|9.72
|33.28
|65.59
|25.04
|50.53
|21
|MANAV RACHNA UNIVERSITY FARIDABAD
|Haryana
|94.9
|6.54
|37.68
|62.15
|23.13
|49.2
|22
|PUNJAB COLLEGE OF TECHNICAL EDUCATION LUDHIANA
|Punjab
|93.85
|16.18
|25.62
|64.27
|15.23
|47.48
|23
|TEERTHANKER MAHAVEER UNIVERSITY MORADABAD
|Uttar Pradesh
|97.28
|7.88
|25.78
|64.94
|17.37
|47.07
|24
|NIET BUSINESS SCHOOL GREATER NOIDA
|Uttar Pradesh
|97.8
|3.84
|32.72
|59.21
|15.16
|46.76
|25
|SCHOOL OF MANAGEMENT MIET JAMMU
|Jammu and Kashmir
|98.25
|10.4
|27.18
|61.28
|8.8
|46.57
|26
|FORTUNE INSTITUTE OF INTERNATIONAL BUSINESS NEW DELHI
|Delhi
|100
|4.32
|29.12
|56.21
|17.71
|46.16
|27
|MODEL INSTITUTE OF MANAGEMENT LUCKNOW
|Uttar Pradesh
|93.15
|11.05
|26.78
|62.19
|13.99
|46.03
|28
|JAIPURIA INSTITUTE OF MANAGEMENT GHAZIABAD
|Uttar Pradesh
|100
|11.39
|23.2
|53.62
|20.88
|45.89
|29
|TILAK RAJ CHADHA INSTITUTE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY YAMUNA NAGAR
|Haryana
|93.79
|6.46
|24.94
|62.94
|20.17
|45.58
|30
|JAYPEE BUSINESS SCHOOL NOIDA
|Uttar Pradesh
|95.46
|10.1
|24.92
|55.53
|20.48
|45.27
|31
|HINDUSTAN INSTITUTE OF MANAGEMENT AND COMPUTER STUDIES MATHURA
|Uttar Pradesh
|94.25
|7.08
|29.31
|55.71
|17.77
|45.23
|32
|AMBALIKA INSTITUTE OF MANAGEMENT AND TECHNOLOGY LUCKNOW
|Uttar Pradesh
|95.17
|3.15
|27.04
|63.2
|11.69
|44.99
|33
|HINDU INSTITUTE OF MANAGEMENT SONEPAT
|Haryana
|92.31
|13.74
|23.42
|58.71
|14.95
|44.92
|34
|INVERTIS UNIVERSITY BAREILLY
|Uttar Pradesh
|100
|9.07
|16.7
|56.55
|19.82
|44.28
|35
|ACCURATE INSTITUTE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY GREATER NOIDA
|Uttar Pradesh
|96.24
|8.12
|18.48
|61.55
|15.65
|44.18
|36
|FORE SCHOOL OF MANAGEMENT NEW DELHI
|Delhi
|92.6
|5.86
|20.82
|64.42
|15.29
|43.94
|37
|FOSTIIMA BUSINESS SCHOOL DWARKA
|Delhi
|91.97
|9.51
|21.44
|60.02
|15.05
|43.76
|38
|CT INSTITUTE OF ENGINEERING MANAGEMENT AND TECHNOLOGY JALANDHAR
|Punjab
|97.88
|8.05
|17.3
|53.28
|23.87
|43.45
|39
|GIAN JYOTI INSTITUTE OF MANAGEMENT AND TECHNOLOGY MOHALI
|Punjab
|91.65
|7.13
|22.65
|58.62
|16.51
|43.38
|40
|ACCURATE INSTITUTE OF ADVANCED MANAGEMENT GREATER NOIDA
|Uttar Pradesh
|93.67
|1.89
|22.45
|60.45
|15.97
|43.1
|41
|GITARATTAN INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL DELHI
|Delhi
|96.84
|2.05
|18.08
|55.16
|16.62
|41.83
|42
|GANGA INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT KABLANA
|Haryana
|100
|2.38
|17.24
|51.37
|17.01
|41.76
|43
|HIMALAYAN INSTITUTES OF MANAGEMENT KALA-AMB
|Himachal Pradesh
|96.87
|3.98
|15.01
|53.36
|18.06
|41.24
|44
|MASTER SCHOOL OF MANAGEMENT MEERUT
|Uttar Pradesh
|100
|3.35
|14.28
|48.15
|17.46
|40.62
|45
|GULZAR GROUP OF INSTITUTIONS KHANNA
|Punjab
|93.72
|1.15
|12.73
|58.18
|16.92
|40.17
|46
|DAV INSTITUTE OF MANAGEMENT FARIDABAD
|Haryana
|90.25
|1.84
|13.12
|55.84
|20.26
|39.4
Top Private B-Schools - North Zone
A total of 46 business schools in North Zone in India have made the cut for Outlook-ICARE Rankings for India's Best B-Schools 2026. Here's the complete list.
Published At:
MOST POPULAR
WATCH
MORE FROM THE AUTHOR
×