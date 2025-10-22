Top Private B-Schools

|RANK 2026
|INSTITUTION
|STATE
|FACULTY STUDENT RATIO
Weightage - 25%
|RESEARCH
Weightage - 20%
|EMPLOYABILITY
Weightage - 25%
|FACULTY QUALITY
Weightage - 20%
|INCLUSIVENESS & DIVERSITY
Weightage - 10%
|OVERALL SCORE
|1
|XLRI-XAVIER SCHOOL OF MANAGEMENT JAMSHEDPUR
|Jharkhand
|100
|79.2
|100
|91.56
|96.66
|93.82
|2
|MANAGEMENT DEVELOPMENT INSTITUTE GURGAON
|Haryana
|100
|74.3
|95.83
|96.12
|95.28
|92.57
|3
|GREAT LAKES INSTITUTE OF MANAGEMENT CHENNAI
|Tamil Nadu
|98.62
|73.22
|96.36
|90.14
|100
|91.42
|4
|INSTITUTE OF MANAGEMENT TECHNOLOGY GHAZIABAD
|Uttar Pradesh
|95.48
|72.04
|98.94
|91.6
|98.54
|91.19
|5
|T. A. PAI MANAGEMENT INSTITUTE MANIPAL
|Karnataka
|100
|67.9
|97.8
|87.67
|96.93
|90.26
|6
|XAVIER INSTITUTE OF MANAGEMENT XIM UNIVERSITY BHUBANESWAR
|Odisha
|100
|66.69
|94.55
|97.17
|86.13
|90.02
|7
|LIBA (LOYOLA INSTITUTE OF BUSINESS ADMINISTRATION) CHENNAI
|Tamil Nadu
|100
|68.38
|95.45
|95.18
|81.49
|89.72
|8
|SRM FACULTY OF MANAGEMENT SRMIST KATTANKULATHUR
|Tamil Nadu
|100
|65.46
|100
|93.96
|73.64
|89.25
|9
|LM THAPAR SCHOOL OF MANAGEMENT DERA BASSI (THAPAR INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY PATIALA)
|Punjab
|100
|64.21
|90.46
|93.97
|80.32
|87.28
|10
|JINDAL GLOBAL BUSINESS SCHOOL SONIPAT
|Haryana
|100
|58.93
|98.46
|94.61
|68.54
|87.18
|11
|K J SOMAIYA INSTITUTE OF MANAGEMENT MUMBAI
|Maharashtra
|100
|60.36
|87.37
|95.38
|78.04
|85.79
|12
|IFIM COLLEGE (AUTONOMOUS) BENGALURU
|Karnataka
|97.17
|56.08
|93.67
|92.91
|69.64
|84.47
|13
|SYMBIOSIS INSTITUTE OF OPERATIONS MANAGEMENT NASHIK
|Maharashtra
|100
|49.62
|90.33
|93.52
|54.86
|81.7
|14
|LAL BAHADUR SHASTRI INSTITUTE OF MANAGEMENT NEW DELHI
|Delhi
|96.41
|49.48
|91.97
|92.29
|58.32
|81.28
|15
|SHRI DHARMASTHALA MANJUNATHESHWARA INSTITUTE FOR MANAGEMENT DEVELOPMENT (SDMIMD) MYSORE
|Karnataka
|100
|47.08
|93.23
|87.75
|56.13
|80.89
|16
|SYMBIOSIS CENTER FOR MANAGEMENT & HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PUNE
|Maharashtra
|97.69
|53.39
|83.79
|87.64
|69.49
|80.53
|17
|PRINCIPAL L. N. WELINGKAR INSTITUTE OF MANAGEMENT DEVELOPMENT & RESEARCH MUMBAI
|Maharashtra
|100
|49.51
|93.14
|86.89
|48.65
|80.43
|18
|PANDIT DEENDAYAL ENERGY UNIVERSITY GANDHINAGAR
|Gujarat
|100
|53.23
|80.81
|91.78
|60.36
|80.24
|19
|INSTITUTE OF RURAL MANAGEMENT ANAND
|Gujarat
|99.6
|77.08
|84.87
|65.14
|54.28
|79.99
|20
|CHITKARA BUSINESS SCHOOL CHITKARA UNIVERSITY RAJPURA
|Punjab
|99.2
|49.4
|87.44
|91.29
|48.83
|79.68
|21
|XAVIER INSTITUTE OF MANAGEMENT AND ENTREPRENEURSHIP (XIME) BENGALURU
|Karnataka
|95.09
|48.23
|84.44
|92.46
|59.23
|78.94
|22
|INSTITUTE OF PUBLIC ENTERPRISE (IPE) HYDERABAD
|Telangana
|100
|47.02
|86.75
|82.61
|35.09
|76.12
|23
|JSS ACADEMY OF HIGHER EDUCATION & RESEARCH MYSORE
|Karnataka
|100
|45.5
|76.3
|88.03
|44.49
|75.23
|24
|JAGAN INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES (JIMS) NEW DELHI
|Delhi
|97.35
|41.44
|82.78
|85.77
|40.17
|74.49
|25
|INDUS BUSINESS ACADEMY (IBA) BENGALURU
|Karnataka
|97.93
|44.73
|76.46
|84.43
|50.49
|74.48
|26
|SIES SCHOOL OF BUSINESS STUDIES NAVI MUMBAI
|Maharashtra
|100
|43.34
|81.3
|84.38
|35.08
|74.38
|27
|RAJAGIRI CENTRE FOR BUSINESS STUDIES KOCHI
|Kerala
|100
|45.63
|80.07
|83.65
|30.96
|73.97
|28
|AMITY BUSINESS SCHOOL AMITY UNIVERSITY NOIDA
|Uttar Pradesh
|100
|39.83
|76.87
|86.61
|39.35
|73.44
|29
|SIES COLLEGE OF MANAGEMENT STUDIES NAVI MUMBAI
|Maharastra
|99.31
|39.27
|81.93
|84.32
|33.67
|73.4
|30
|CENTURION UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT BHUBANESWAR
|Odisha
|98.71
|44.03
|78.64
|85.07
|31.06
|73.26
|31
|SIVA SIVANI INSTITUTE OF MANAGEMENT HYDERABAD
|Telangana
|95.06
|38.21
|81.43
|86.3
|32.28
|72.25
|32
|PRESTIGE INSTITUTE OF MANAGEMENT AND RESEARCH INDORE
|Madhya Pradesh
|100
|37.91
|77.49
|85.39
|31.95
|72.23
|33
|PARUL UNIVERSITY VADODARA
|Gujarat
|94.43
|38.81
|73.66
|88.49
|39.07
|71.39
|34
|INSTITUTE OF ENGINEERING & MANAGEMENT (IEM) KOLKATA
|West Bengal
|100
|32.19
|72.77
|85.02
|37.03
|70.34
|35
|XAVIER INSTITUTE OF SOCIAL SERVICE (XISS) RANCHI
|Jharkhand
|100
|38.26
|73.75
|80.66
|29.65
|70.19
|36
|SCMS COCHIN SCHOOL OF BUSINESS KOCHI
|Kerala
|98.04
|39.62
|72.68
|77.63
|38.03
|69.93
|37
|SATHYABAMA INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY CHENNAI
|Tamil Nadu
|100
|32.29
|72.88
|82.53
|37.26
|69.91
|38
|MANAV RACHNA INTERNATIONAL INSTITUTE OF RESEARCH & STUDIES (FACULTY OF MANAGEMENT STUDIES) FARIDABAD
|Haryana
|100
|34.92
|67.38
|86.29
|37.82
|69.87
|39
|SHANTI BUSINESS SCHOOL AHMEDABAD
|Gujarat
|100
|39.98
|71.24
|76.76
|35.73
|69.73
|40
|INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES GHAZIABAD
|Uttar Pradesh
|100
|33.81
|65.18
|82.18
|30.1
|67.5
|41
|DAYANANDA SAGAR UNIVERSITY BENGALURU
|Karnataka
|94.39
|34.09
|68.71
|85.68
|26.08
|67.34
|42
|KRUPANIDHI SCHOOL OF MANAGEMENT BENGALURU
|Karnataka
|99.6
|59.56
|22.01
|91.28
|58.77
|66.45
|43
|ST ALOYSIUS INSTITUTE OF MANAGEMENT AND INFORMATION TECHNOLOGY MANGALURU
|Karnataka
|99.81
|29.82
|64.37
|81.11
|30.85
|66.32
|44
|LAL BAHADUR SHASTRI INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT INDORE
|Madhya Pradesh
|100
|27.12
|66.65
|83.27
|25.24
|66.26
|45
|CMR UNIVERSITY HYDERABAD
|Telangana
|97.2
|31.94
|69.9
|76.63
|24.27
|65.92
|46
|INTERNATIONAL INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES PUNE
|Maharashtra
|100
|24.33
|62.49
|82.03
|28.34
|64.73
|47
|PRESIDENCY UNIVERSITY SCHOOL OF MANAGEMENT BENGALURU
|Karnataka
|96.9
|57.17
|24.93
|95.72
|36.11
|64.65
|48
|FACULTY OF MANAGEMENT STUDIES INSTITUTE OF RURAL MANAGEMENT JAIPUR
|Rajasthan
|100
|26.91
|58.67
|80.6
|30.05
|64.17
|49
|VISHWA VISHWANI INSTITUTE OF SYSTEMS & MANAGEMENT HYDERABAD
|Telangana
|94
|26.94
|62.7
|82.28
|29.84
|64
|50
|INTERNATIONAL SCHOOL OF BUSINESS AND MEDIA (ISB&M) PUNE
|Maharashtra
|99.88
|26.51
|59.95
|77.25
|25.25
|63.23
|51
|SYMBIOSIS INSTITUTE OF BUSINESS MANAGEMENT BENGALURU
|Karnataka
|97.27
|24.01
|63.19
|77.8
|26.49
|63.13
|52
|PRESTIGE INSTITUTE OF MANAGEMENT GWALIOR
|Madhya Pradesh
|100
|30.03
|58.66
|73.1
|27.04
|63
|53
|JIS UNIVERSITY KOLKATA
|West Bengal
|100
|23.09
|60.51
|75.14
|26.57
|62.43
|54
|ST. JOSEPH’S INSTITUTE OF MANAGEMENT (SJIM) BENGALURU
|Karnataka
|94.47
|22.21
|64.38
|80.36
|21.47
|62.37
|55
|XAVIER INSTITUTE OF MANAGEMENT & ENTREPRENEURSHIP KOCHI
|Kerala
|100
|27.08
|54.81
|76.27
|26.57
|62.03
|56
|SONA SCHOOL OF MANAGEMENT SALEM
|Tamil Nadu
|100
|24.54
|57.93
|70.18
|34.56
|61.88
|57
|SYMBIOSIS CENTER FOR INFORMATION TECHNOLOGY (SCIT) PUNE
|Maharashtra
|100
|28.38
|53.15
|77.37
|21.82
|61.62
|58
|TKM INSTITUTE OF MANAGEMENT KOLLAM
|Kerala
|100
|16.87
|61.44
|78.86
|13.1
|60.82
|59
|CHANDIGARH SCHOOL OF BUSINESS CGC JHANJERI
|Punjab
|98.11
|23.06
|55.88
|78.02
|21.07
|60.82
|60
|BHARATI VIDYAPEETH INSTITUTE OF MANAGEMENT AND ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT PUNE
|Maharashtra
|97.5
|19.27
|60.68
|74.16
|18.17
|60.05
|61
|INSTITUTE OF BUSINESS MANAGEMENT GLA UNIVERSITY MATHURA
|Uttar Pradesh
|98.67
|18.43
|55.67
|78.58
|13.07
|59.29
|62
|DELHI SCHOOL OF BUSINESS NEW DELHI
|Delhi
|98
|14.17
|55.25
|75.72
|21.34
|58.42
|63
|SHOOLINI UNIVERSITY OF BIOTECHNOLOGY & MANAGEMENT SCIENCES SOLAN
|Himachal Pradesh
|97.3
|18.86
|54.59
|75.08
|16.35
|58.4
|64
|AKS UNIVERSITY SATNA
|Madhya Pradesh
|92.36
|24.96
|54.8
|71.82
|19.36
|58.08
|65
|INSTITUTE OF HEALTH MANAGEMENT RESEARCH (IIHMR BENGALURU) BENGALURU
|Karnataka
|98.88
|20.69
|51.32
|71
|19.32
|57.82
|66
|NICE SCHOOL OF BUSINESS STUDIES SHOBHIT UNIVERSITY MEERUT
|Uttar Pradesh
|100
|16.22
|51.97
|72.2
|20.56
|57.73
|67
|LLOYD BUSINESS SCHOOL GREATER NOIDA
|Uttar Pradesh
|97.29
|19.19
|53.43
|71.39
|17.17
|57.51
|68
|SYMBIOSIS INSTITUTE OF DIGITAL & TELECOM MANAGEMENT PUNE
|Maharashtra
|100
|13.74
|51.69
|73.78
|16.58
|57.08
|69
|S B PATIL INSTITUTE OF MANAGEMENT PUNE
|Maharashtra
|99.1
|13.79
|54.45
|66.16
|21.56
|56.53
|70
|SESHADRIPURAM INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES BENGALURU
|Karnataka
|97.94
|14.69
|48.53
|72.08
|21
|56.07
|71
|GLOBAL BUSINESS SCHOOL & RESEARCH CENTRE PUNE
|Maharashtra
|99.8
|13.79
|50.6
|71
|14.78
|56.04
|72
|SAPTHAGIRI NPS UNIVERSITY BENGALURU
|Karnataka
|97.72
|15.96
|46.49
|73.01
|17.71
|55.62
|73
|SYMBIOSIS SCHOOL OF SPORTS SCIENCES PUNE
|Maharashtra
|100
|13.92
|45.82
|75.12
|12.92
|55.56
|74
|DY PATIL INSTITUTE OF MCA AND MANAGEMENT PIMPRI-CHINCHWAD
|Maharashtra
|99.4
|13.12
|45.9
|74.35
|12.31
|55.05
|75
|INSTITUTE FOR TECHNOLOGY & MANAGEMENT CHENNAI
|Tamil Nadu
|94.18
|14.77
|49.78
|71.87
|13.3
|54.65
|76
|PUNE INSTITUTE OF BUSINESS MANAGEMENT PUNE
|Maharashtra
|99.65
|14.49
|49.1
|68.07
|9.09
|54.61
|77
|JIS COLLEGE OF ENGINEERING KOLKATA
|West Bengal
|98.15
|16.78
|42.6
|71.03
|15.17
|54.27
|78
|DR M G R EDUCATIONAL AND RESEARCH INSTITUTE CHENNAI
|Tamil Nadu
|93.12
|7.66
|50.51
|73.41
|17.63
|53.88
|79
|SANSKRITI UNIVERSITY MATHURA
|Uttar Pradesh
|99.27
|14.22
|42.24
|67.69
|15.23
|53.28
|80
|GNA BUSINESS SCHOOL GNA UNIVERSITY PHAGWARA
|Punjab
|100
|12.33
|45.69
|62.18
|14.27
|52.75
|81
|GNIOT INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES GREATER NOIDA
|Uttar Pradesh
|95.23
|14.44
|46.45
|66.28
|11.66
|52.73
|82
|VIJAY PATIL SCHOOL OF MANAGEMENT NAVI MUMBAI
|Maharashtra
|98.87
|14.29
|36.89
|70.32
|17.1
|52.57
|83
|IES COLLEGE OF TECHNOLOGY BHOPAL
|Madhya Pradesh
|90.47
|17.98
|39.85
|74.52
|11.84
|52.26
|84
|MIT ADT UNIVERSITY PUNE
|Maharashtra
|98.2
|10.34
|38.33
|70.73
|14.5
|51.8
|85
|SOUNDARYA INSTITUTE OF MANAGEMENT AND SCIENCE BENGALURU
|Karnataka
|98.08
|15.03
|39.68
|65.44
|12.35
|51.77
|86
|SRI RAMAKRISHNA ARTS AND SCIENCE COLLEGE COIMBATORE
|Tamil Nadu
|98.81
|13.75
|38.43
|63.76
|16.53
|51.47
|87
|UNIVERSITY OF ENGINEERING & MANAGEMENT (UEM) JAIPUR
|Rajasthan
|95.64
|11.7
|36.91
|65.02
|21.08
|50.59
|88
|AJAY KUMAR GARG INSTITUTE OF MANAGEMENT (AKGIM) GHAZIABAD
|Uttar Pradesh
|98.56
|9.72
|33.28
|65.59
|25.04
|50.53
|89
|MET INSTITUTE OF MANAGEMENT MUMBAI
|Maharashtra
|99.46
|8.13
|34.3
|67.34
|17.96
|50.33
|90
|IIEBM INDUS BUSINESS SCHOOL PUNE
|Maharashtra
|96.05
|10.23
|34.9
|62.49
|22.27
|49.51
|91
|MANAV RACHNA UNIVERSITY FARIDABAD
|Haryana
|94.9
|6.54
|37.68
|62.15
|23.13
|49.2
|92
|ITM BUSINESS SCHOOL BENGALURU
|Karnataka
|95.06
|6.82
|35.33
|66.77
|18.7
|49.19
|93
|K V INSTITUTE OF MANAGEMENT AND INFORMATION STUDIES COIMBATORE
|Tamil Nadu
|96.9
|15.73
|29.55
|62.67
|14.91
|48.78
|94
|PRESTIGE INSTITUTE OF MANAGEMENT DEWAS
|Madhya Pradesh
|96.52
|10.13
|31.2
|61.37
|17.79
|48.01
|95
|P.K.R. ARTS COLLEGE FOR WOMEN ERODE
|Tamil Nadu
|100
|6.01
|27.29
|64.06
|19.09
|47.75
|96
|HERITAGE BUSINESS SCHOOL KOLKATA
|West Bengal
|100
|7.05
|25.19
|62.6
|23.57
|47.58
|97
|ADITYA SCHOOL OF BUSINESS MANAGEMENT MUMBAI
|Maharashtra
|98.17
|5.46
|31.89
|61.44
|16.6
|47.56
|98
|PUNJAB COLLEGE OF TECHNICAL EDUCATION LUDHIANA
|Punjab
|93.85
|16.18
|25.62
|64.27
|15.23
|47.48
|99
|ASM‘S (IBMR) INSTITUTE OF BUSINESS MANAGEMENT & RESERCH PUNE
|Maharashtra
|94.37
|13
|28.73
|59.36
|22.23
|47.47
|100
|INDIRA SCHOOL OF BUSINESS STUDIES PUNE
|Maharashtra
|96.13
|10.05
|27.14
|63.79
|15.51
|47.14
|101
|INDIRA INSTITUTE OF MANAGEMENT PUNE
|Maharashtra
|100
|8.03
|26.22
|60.49
|18.57
|47.12
|102
|TEERTHANKER MAHAVEER UNIVERSITY MORADABAD
|Uttar Pradesh
|97.28
|7.88
|25.78
|64.94
|17.37
|47.07
|103
|SISTER NIVEDITA UNIVERSITY KOLKATA
|West Bengal
|100
|2.53
|31.66
|58.89
|18.06
|47.01
|104
|MIMA INSTITUTE OF MANAGEMENTPUNE
|Maharashtra
|100
|6.09
|30.84
|58.73
|12.47
|46.92
|105
|NIET BUSINESS SCHOOL GREATER NOIDA
|Uttar Pradesh
|97.8
|3.84
|32.72
|59.21
|15.16
|46.76
|106
|INTERNATIONAL SCHOOL OF BUSINESS AND MEDIA BENGALURU
|Karnataka
|94.32
|7.7
|29.53
|63.7
|15.06
|46.75
|107
|INTERNATIONAL SCHOOL OF BUSINESS AND MEDIA KOLKATA
|West Bengal
|96.94
|5.06
|27.56
|63.64
|18.38
|46.7
|108
|VIGNANA JYOTHI INSTITUTE OF MANAGEMENT HYDERABAD
|Telangana
|95.33
|8.86
|30.85
|58.87
|15.59
|46.65
|109
|SCHOOL OF MANAGEMENT MIET JAMMU
|Jammu and Kashmir
|98.25
|10.4
|27.18
|61.28
|8.8
|46.57
|110
|SRI SRI UNIVERSITY CUTTACK
|Odisha
|100
|4.16
|25.96
|62.15
|16.95
|46.45
|111
|ICBM SCHOOL OF BUSINESS EXCELLENCE HYDERABAD
|Telangana
|100
|8.37
|27.32
|57.84
|13.77
|46.45
|112
|RUNGTA COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY BHILAI
|Chhattisgarh
|100
|9.6
|23.98
|57.44
|19.87
|46.39
|113
|D Y PATIL UNIVERSITY SCHOOL OF MANAGEMENT NAVI MUMBAI
|Maharashtra
|96.15
|8.36
|26.31
|61.9
|16.78
|46.35
|114
|FORTUNE INSTITUTE OF INTERNATIONAL BUSINESS NEW DELHI
|Delhi
|100
|4.32
|29.12
|56.21
|17.71
|46.16
|115
|JAGRAN LAKECITY BUSINESS SCHOOL JAGRAN LAKECITY UNIVERSITY BHOPAL
|Madhya Pradesh
|96.24
|11.9
|20.07
|65.32
|15.26
|46.05
|116
|MODEL INSTITUTE OF MANAGEMENT LUCKNOW
|Uttar Pradesh
|93.15
|11.05
|26.78
|62.19
|13.99
|46.03
|117
|INDIRA COLLEGE OF ENGINEERING AND MANAGEMENT PUNE
|Maharashtra
|93.93
|13.42
|24.29
|59.72
|17.87
|45.97
|118
|JAIPURIA INSTITUTE OF MANAGEMENT GHAZIABAD
|Uttar Pradesh
|100
|11.39
|23.2
|53.62
|20.88
|45.89
|119
|AURORA'S BUSINESS SCHOOL HYDERABAD
|Telangana
|100
|1.42
|27.85
|61.23
|14.01
|45.89
|120
|KIRLOSKAR INSTITUTE OF ADVANCED MANAGEMENT STUDIES HARIHAR
|Karnataka
|99.87
|9.57
|25.3
|56.16
|13.95
|45.83
|121
|CHETANA'S INSTITUTE OF MANAGEMENT AND RESEARCH MUMBAI
|Maharashtra
|93.73
|2.87
|26.26
|66.07
|20.14
|45.8
|122
|ABASAHEB GARWARE INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES SANGLI
|Maharashtra
|100
|4
|31.45
|54.02
|12.56
|45.72
|123
|INDIAN EDUCATION SOCIETY'S MANAGEMENT & RESEARCH CENTRE V.M.D. LOTLIKAR VIDYA SANKUL MUMBAI
|Maharashtra
|97.69
|3.07
|26.67
|57.97
|22.92
|45.59
|124
|SCHOOL OF MANAGEMENT
CENTURION UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT VIZIANAGARAM ANDHRA PRADESH
|Andhra Pradesh
|91.55
|13.51
|29.16
|54.85
|17.31
|45.58
|125
|TILAK RAJ CHADHA INSTITUTE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY YAMUNA NAGAR
|Haryana
|93.79
|6.46
|24.94
|62.94
|20.17
|45.58
|126
|ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT INSTITUTE OF INDIA BHAT
|Gujarat
|100
|6.63
|28.15
|53.49
|14.83
|45.54
|127
|JAYPEE BUSINESS SCHOOL NOIDA
|Uttar Pradesh
|95.46
|10.1
|24.92
|55.53
|20.48
|45.27
|128
|SRI DATTA SAI SCHOOL OF BUSINESS KADAPA
|Andhra Pradesh
|95.5
|9.09
|21.15
|62.22
|18.47
|45.27
|129
|HINDUSTAN INSTITUTE OF MANAGEMENT AND COMPUTER STUDIES MATHURA
|Uttar Pradesh
|94.25
|7.08
|29.31
|55.71
|17.77
|45.23
|130
|IIKM THE CORPORATE B-SCHOOL CHENNAI
|Tamil Nadu
|93.58
|6.81
|24.05
|65.4
|13.81
|45.23
|131
|ST. JOSEPH'S DEGREE & PG COLLEGE HYDERABAD
|Telangana
|95.38
|2.64
|25.06
|61.58
|20.48
|45
|132
|AMBALIKA INSTITUTE OF MANAGEMENT AND TECHNOLOGY LUCKNOW
|Uttar Pradesh
|95.17
|3.15
|27.04
|63.2
|11.69
|44.99
|133
|HINDU INSTITUTE OF MANAGEMENT SONEPAT
|Haryana
|92.31
|13.74
|23.42
|58.71
|14.95
|44.92
|134
|GIRIJANANDA CHOWDHURY INSTITUTE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY KAMRUP
|Assam
|100
|2.12
|28.93
|53.55
|14.87
|44.85
|135
|DEOGIRI TECHNICAL CAMPUS FOR ENGINEERING AND MANAGEMENT STUDIES AURANGABAD
|Maharashtra
|100
|5.81
|25.51
|53.55
|14.99
|44.75
|136
|S. K. N. SINHGAD SCHOOL OF BUSINESS MANAGEMENT PUNE
|Maharashtra
|91.7
|0.64
|27.19
|64.05
|20.29
|44.69
|137
|MATOSHRI COLLEGE OF MANAGEMENT & RESEARCH CENTRE NASHIK
|Maharashtra
|95.9
|5.39
|24.13
|57.91
|20.13
|44.68
|138
|GOJAN SCHOOL OF BUSINESS AND TECHNOLOGY CHENNAI
|Tamil Nadu
|98.42
|3.12
|24
|57.44
|19.26
|44.64
|139
|LEAD COLLEGE OF MANAGEMENT PALAKKAD
|Kerala
|98.01
|6.62
|21.61
|56.36
|21.15
|44.62
|140
|NSHM BUSINESS SCHOOL KOLKATA
|West Bengal
|94.48
|9.4
|24.83
|56.11
|16.17
|44.55
|141
|G. D. MEMORIAL COLLEGE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY JODHPUR
|Rajasthan
|91.47
|10.69
|24.29
|55.48
|23.08
|44.48
|142
|SJB INSTITUTE OF TECHNOLOGY BENGALURU
|Karnataka
|100
|1.94
|19.93
|62.31
|15.74
|44.41
|143
|DEPARTMENT OF MANAGEMENT STUDIES CMR INSTITUTE OF TECHNOLOGYBENGALURU
|Karnataka
|99.24
|5.78
|17.93
|57.3
|23.71
|44.28
|144
|INVERTIS UNIVERSITY BAREILLY
|Uttar Pradesh
|100
|9.07
|16.7
|56.55
|19.82
|44.28
|145
|ACCURATE INSTITUTE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY GREATER NOIDA
|Uttar Pradesh
|96.24
|8.12
|18.48
|61.55
|15.65
|44.18
|146
|DEPARTMENT OF MANAGEMENT STUDIES EASWARI ENGINEERING COLLEGE CHENNAI
|Tamil Nadu
|92.15
|2.64
|24.9
|62.29
|18.57
|44.11
|147
|FORE SCHOOL OF MANAGEMENT NEW DELHI
|Delhi
|92.6
|5.86
|20.82
|64.42
|15.29
|43.94
|148
|SHARNBASVA UNIVERSITY KALABURAGI
|Karnataka
|100
|3.93
|18.46
|56.54
|20.52
|43.76
|149
|FOSTIIMA BUSINESS SCHOOL DWARKA
|Delhi
|91.97
|9.51
|21.44
|60.02
|15.05
|43.76
|150
|MGM`S INSTITUTE OF MANAGEMENT AURANGABAD
|Maharashtra
|100
|7.94
|18
|55.55
|15.02
|43.7
|151
|ADIKAVI NANNAYA UNIVERSITY RAJAHMUNDRY
|Andhra Pradesh
|97.92
|0.23
|22.06
|56.42
|22.85
|43.61
|152
|GODAVARI INSTITUTE OF MANAGEMENT & RESEARCH JALGAON
|Maharashtra
|96.03
|1.77
|24.76
|56.01
|18.45
|43.6
|153
|CT INSTITUTE OF ENGINEERING MANAGEMENT AND TECHNOLOGY JALANDHAR
|Punjab
|97.88
|8.05
|17.3
|53.28
|23.87
|43.45
|154
|GIAN JYOTI INSTITUTE OF MANAGEMENT AND TECHNOLOGY MOHALI
|Punjab
|91.65
|7.13
|22.65
|58.62
|16.51
|43.38
|155
|TIRPUDE INSTITUTE OF MANAGEMENT EDUCATION NAGPUR
|Maharashtra
|93.45
|4.88
|22.85
|58.04
|16.51
|43.31
|156
|DR. V. N. BEDEKAR INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES THANE
|Maharashtra
|94.17
|5.18
|18.09
|61.93
|16.8
|43.17
|157
|MEASI INSTITUTE OF MANAGEMENT CHENNAI
|Tamil Nadu
|91.22
|5.9
|23.28
|60.65
|11.83
|43.12
|158
|FUTURE INSTITUTE OF ENGINEERING AND MANAGEMENT KOLKATA
|West Bengal
|93.91
|9.88
|20.26
|52.04
|21.87
|43.11
|159
|ZEAL INSTITUTE OF MANAGEMENT AND COMPUTER APPLICATION PUNE
|Maharashtra
|96.16
|6.54
|17.84
|58.52
|15.92
|43.1
|160
|ACCURATE INSTITUTE OF ADVANCED MANAGEMENT GREATER NOIDA
|Uttar Pradesh
|93.67
|1.89
|22.45
|60.45
|15.97
|43.1
|161
|D.J.ACADEMY FOR MANAGERIAL EXCELLENCE COIMBATORE
|Tamil Nadu
|93.36
|3.13
|20.77
|61.26
|16.34
|43.04
|162
|PENDEKANTI INSTITUTE OF MANAGEMENT HYDERABAD
|Telangana
|97.02
|3.25
|18.32
|55.59
|24.17
|43.02
|163
|SSN SCHOOL OF MANAGEMENT KALAVAKKAM
|Tamil Nadu
|100
|4.41
|18.6
|53.93
|16.67
|42.99
|164
|SHEILA RAHEJA SCHOOL OF BUSINESS MANAGEMENT & RESEARCH MUMBAI
|Maharashtra
|97.6
|5.9
|19.58
|54.33
|16.44
|42.99
|165
|SURYADATTA INSTITUTE OF MANAGEMENT AND MASS COMMUNICATION PUNE
|Maharashtra
|100
|4.14
|16.78
|56.72
|15.68
|42.94
|166
|DR. MOONJE INSTITUTE OF MANAGEMENT & COMPUTER STUDIES NASHIK
|Maharashtra
|94.01
|3.31
|21.53
|58.54
|16.62
|42.92
|167
|ALKESH DINESH MODY INSTITUTE FOR FINANCIAL AND MANAGEMENT STUDIES MUMBAI
|Maharashtra
|100
|8.22
|13.15
|56.45
|16.46
|42.87
|168
|UNIVERSAL BUSINESS SCHOOL KARJAT
|Maharashtra
|99.82
|2.04
|16.22
|58.26
|17.67
|42.84
|169
|KARMAVEER BAHURAO PATIL INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES & RESEARCH SATARA
|Maharashtra
|100
|7.31
|14.99
|53.95
|16.19
|42.62
|170
|COLLEGE OF MANAGEMENT & COMPUTER SCIENCE YAVATMAL
|Maharashtra
|92.87
|1.15
|22.5
|57.63
|17.85
|42.38
|171
|IPS COLLEGE OF TECHNOLOGY & MANAGEMENT GWALIOR
|Madhya Pradesh
|95.64
|4.16
|20.48
|55.22
|13.89
|42.3
|172
|ST. BERCHMANS INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES CHANGANACHERRY
|Kerala
|95.26
|1.98
|21.1
|53.49
|20.42
|42.23
|173
|EAST WEST INSTITUTE OF TECHNOLOGY BENGALURU
|Karnataka
|99.5
|3.84
|17.75
|52.63
|15.03
|42.11
|174
|ANGADI INSTITTUTE OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT BELAGAVI
|Karnataka
|94.36
|5.25
|19.58
|53.28
|18.44
|42.04
|175
|GITARATTAN INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL DELHI
|Delhi
|96.84
|2.05
|18.08
|55.16
|16.62
|41.83
|176
|GANGA INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT KABLANA
|Haryana
|100
|2.38
|17.24
|51.37
|17.01
|41.76
|177
|INDIAN ACADEMY SCHOOL OF MANAGEMENT STUDIES BENGALURU
|Karnataka
|99.04
|5.71
|14.4
|56.5
|9.61
|41.76
|178
|PRABHATH INSTITUTE OF BUSINESS MANAGEMENT PARNAPALLY
|Andhra Pradesh
|99.54
|0.74
|13.9
|58.23
|15.51
|41.71
|179
|SAMBHRAM ACADEMY OF MANAGEMENT STUDIES BENGALURU
|Karnataka
|98.69
|3.22
|14.36
|56.48
|14.71
|41.67
|180
|VIVEKANANDA GLOBAL UNIVERSITY JAIPUR
|Rajasthan
|97.54
|4.58
|18.65
|51.19
|13.63
|41.56
|181
|B.P.HIVALE INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES AND CAREER DEVELOPMENT AND RESEARCH AHMEDNAGAR
|Maharashtra
|96.1
|1.7
|20.24
|53.91
|13.21
|41.53
|182
|BALLARI INSTITUTE OF TECHNOLOGY & MANAGEMENT BELLARY
|Karnataka
|92.37
|0.95
|16.88
|60.41
|19.29
|41.51
|183
|SAHYADRI COLLEGE OF ENGINEERING & MANAGEMENT MANGALURU
|Karnataka
|98.42
|2.95
|15.18
|54.65
|15.77
|41.5
|184
|HIMALAYAN INSTITUTES OF MANAGEMENT KALA-AMB
|Himachal Pradesh
|96.87
|3.98
|15.01
|53.36
|18.06
|41.24
|185
|SAKTHI INSTITUTE OF INFORMATION AND MANAGEMENT STUDIES COIMBATORE
|Tamil Nadu
|93.29
|1.42
|14.45
|58.02
|22.6
|41.08
|186
|KLS INSTITUTE OF MANAGEMENT EDUCATION & RESEARCH BELGAUM
|Karnataka
|97.11
|1.1
|16.09
|52.22
|19.88
|40.95
|187
|ALARD INSTITUTE AND MANAGEMENT SCIENCES PUNE
|Maharashtra
|98.86
|5.39
|14.33
|51.16
|12.94
|40.9
|188
|SADHU VASWANI INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES FOR GIRLS PUNE
|Maharashtra
|100
|1.89
|11.65
|55.24
|14.17
|40.76
|189
|MASTER SCHOOL OF MANAGEMENT MEERUT
|Uttar Pradesh
|100
|3.35
|14.28
|48.15
|17.46
|40.62
|190
|THAKUR INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES & RESEARCH MUMBAI
|Maharashtra
|93.27
|3.23
|13.55
|54.57
|21.69
|40.43
|191
|GULZAR GROUP OF INSTITUTIONS KHANNA
|Punjab
|93.72
|1.15
|12.73
|58.18
|16.92
|40.17
|192
|AMJAD ALI KHAN COLLEGE OF BUSINESS ADMINISTRATION HYDERABAD
|Telangana
|97.39
|6.32
|12.27
|49.02
|14.88
|39.97
|193
|BVV SANGHA'S INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES BAGALKOT
|Karnataka
|97.21
|4.97
|12.31
|48.95
|16.72
|39.84
|194
|PODDAR MANAGEMENT AND TECHNICAL CAMPUS JAIPUR
|Rajasthan
|92.32
|6.79
|17.51
|49.72
|10.66
|39.83
|195
|ADARSH INSTITUTE OF MANAGEMENT & INFORMATION TECHNOLOGY BENGALURU
|Karnataka
|94.52
|0.53
|18.01
|49.06
|17.56
|39.81
|196
|DAV INSTITUTE OF MANAGEMENT FARIDABAD
|Haryana
|90.25
|1.84
|13.12
|55.84
|20.26
|39.4
|197
|DEPARTMENT OF ECONOMICS COMMERCE AND MANAGEMENT MARTIN LUTHER CHRISTIAN UNIVERSITY SHILLONG
|Meghalaya
|100
|2.15
|8.04
|53.89
|11.67
|39.39
|198
|CHETAN BUSINESS SCHOOL HUBLI
|Karnataka
|91.75
|6.1
|11.94
|51.89
|12.3
|38.75
|199
|GOVINDRAM SEKSARIA COLLEGE OF COMMERCE WARDHA
|Maharashtra
|94.72
|3.38
|9.55
|51.09
|15.23
|38.48
|200
|SAHRDAYA INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES THRISSUR
|Kerala
|91.41
|2.78
|12.82
|51.74
|14.71
|38.43
Top Private B-Schools
A total of 200 private business schools in India have made the cut for Outlook-ICARE Rankings for India's Best B-Schools 2026. Here's the complete list.
Published At:
MOST POPULAR
WATCH
MORE FROM THE AUTHOR
×