Top Private B-Schools

A total of 200 private business schools in India have made the cut for Outlook-ICARE Rankings for India's Best B-Schools 2026. Here's the complete list.

O
Outlook Bureau
Updated on:
Updated on:
Presidency University, Bengaluru
Presidency University, Bengaluru
info_icon
RANK 2026INSTITUTIONSTATEFACULTY STUDENT RATIO
Weightage - 25%		RESEARCH
Weightage - 20%		EMPLOYABILITY
Weightage - 25%		FACULTY QUALITY
Weightage - 20%		INCLUSIVENESS & DIVERSITY
Weightage - 10%		OVERALL SCORE
1XLRI-XAVIER SCHOOL OF MANAGEMENT JAMSHEDPURJharkhand10079.210091.5696.6693.82
2MANAGEMENT DEVELOPMENT INSTITUTE GURGAONHaryana10074.395.8396.1295.2892.57
3GREAT LAKES INSTITUTE OF MANAGEMENT CHENNAITamil Nadu98.6273.2296.3690.1410091.42
4INSTITUTE OF MANAGEMENT TECHNOLOGY GHAZIABADUttar Pradesh95.4872.0498.9491.698.5491.19
5T. A. PAI MANAGEMENT INSTITUTE MANIPALKarnataka10067.997.887.6796.9390.26
6XAVIER INSTITUTE OF MANAGEMENT XIM UNIVERSITY BHUBANESWAROdisha10066.6994.5597.1786.1390.02
7LIBA (LOYOLA INSTITUTE OF BUSINESS ADMINISTRATION) CHENNAITamil Nadu10068.3895.4595.1881.4989.72
8SRM FACULTY OF MANAGEMENT SRMIST KATTANKULATHURTamil Nadu10065.4610093.9673.6489.25
9LM THAPAR SCHOOL OF MANAGEMENT DERA BASSI (THAPAR INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY PATIALA)Punjab10064.2190.4693.9780.3287.28
10JINDAL GLOBAL BUSINESS SCHOOL SONIPATHaryana10058.9398.4694.6168.5487.18
11K J SOMAIYA INSTITUTE OF MANAGEMENT MUMBAIMaharashtra10060.3687.3795.3878.0485.79
12IFIM COLLEGE (AUTONOMOUS) BENGALURUKarnataka97.1756.0893.6792.9169.6484.47
13SYMBIOSIS INSTITUTE OF OPERATIONS MANAGEMENT NASHIKMaharashtra10049.6290.3393.5254.8681.7
14LAL BAHADUR SHASTRI INSTITUTE OF MANAGEMENT NEW DELHIDelhi96.4149.4891.9792.2958.3281.28
15SHRI DHARMASTHALA MANJUNATHESHWARA INSTITUTE FOR MANAGEMENT DEVELOPMENT (SDMIMD) MYSOREKarnataka10047.0893.2387.7556.1380.89
16SYMBIOSIS CENTER FOR MANAGEMENT & HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PUNEMaharashtra97.6953.3983.7987.6469.4980.53
17PRINCIPAL L. N. WELINGKAR INSTITUTE OF MANAGEMENT DEVELOPMENT & RESEARCH MUMBAIMaharashtra10049.5193.1486.8948.6580.43
18PANDIT DEENDAYAL ENERGY UNIVERSITY GANDHINAGARGujarat10053.2380.8191.7860.3680.24
19INSTITUTE OF RURAL MANAGEMENT ANANDGujarat99.677.0884.8765.1454.2879.99
20CHITKARA BUSINESS SCHOOL CHITKARA UNIVERSITY RAJPURAPunjab99.249.487.4491.2948.8379.68
21XAVIER INSTITUTE OF MANAGEMENT AND ENTREPRENEURSHIP (XIME) BENGALURUKarnataka95.0948.2384.4492.4659.2378.94
22INSTITUTE OF PUBLIC ENTERPRISE (IPE) HYDERABADTelangana10047.0286.7582.6135.0976.12
23JSS ACADEMY OF HIGHER EDUCATION & RESEARCH MYSOREKarnataka10045.576.388.0344.4975.23
24JAGAN INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES (JIMS) NEW DELHIDelhi97.3541.4482.7885.7740.1774.49
25INDUS BUSINESS ACADEMY (IBA) BENGALURUKarnataka97.9344.7376.4684.4350.4974.48
26SIES SCHOOL OF BUSINESS STUDIES NAVI MUMBAIMaharashtra10043.3481.384.3835.0874.38
27RAJAGIRI CENTRE FOR BUSINESS STUDIES KOCHIKerala10045.6380.0783.6530.9673.97
28AMITY BUSINESS SCHOOL AMITY UNIVERSITY NOIDAUttar Pradesh10039.8376.8786.6139.3573.44
29SIES COLLEGE OF MANAGEMENT STUDIES NAVI MUMBAIMaharastra99.3139.2781.9384.3233.6773.4
30CENTURION UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT BHUBANESWAROdisha98.7144.0378.6485.0731.0673.26
31SIVA SIVANI INSTITUTE OF MANAGEMENT HYDERABADTelangana95.0638.2181.4386.332.2872.25
32PRESTIGE INSTITUTE OF MANAGEMENT AND RESEARCH INDOREMadhya Pradesh10037.9177.4985.3931.9572.23
33PARUL UNIVERSITY VADODARAGujarat94.4338.8173.6688.4939.0771.39
34INSTITUTE OF ENGINEERING & MANAGEMENT (IEM) KOLKATAWest Bengal10032.1972.7785.0237.0370.34
35XAVIER INSTITUTE OF SOCIAL SERVICE (XISS) RANCHIJharkhand10038.2673.7580.6629.6570.19
36SCMS COCHIN SCHOOL OF BUSINESS KOCHIKerala98.0439.6272.6877.6338.0369.93
37SATHYABAMA INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY CHENNAITamil Nadu10032.2972.8882.5337.2669.91
38MANAV RACHNA INTERNATIONAL INSTITUTE OF RESEARCH & STUDIES (FACULTY OF MANAGEMENT STUDIES) FARIDABADHaryana10034.9267.3886.2937.8269.87
39SHANTI BUSINESS SCHOOL AHMEDABADGujarat10039.9871.2476.7635.7369.73
40INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES GHAZIABADUttar Pradesh10033.8165.1882.1830.167.5
41DAYANANDA SAGAR UNIVERSITY BENGALURUKarnataka94.3934.0968.7185.6826.0867.34
42KRUPANIDHI SCHOOL OF MANAGEMENT BENGALURUKarnataka99.659.5622.0191.2858.7766.45
43ST ALOYSIUS INSTITUTE OF MANAGEMENT AND INFORMATION TECHNOLOGY MANGALURUKarnataka99.8129.8264.3781.1130.8566.32
44LAL BAHADUR SHASTRI INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT INDOREMadhya Pradesh10027.1266.6583.2725.2466.26
45CMR UNIVERSITY HYDERABADTelangana97.231.9469.976.6324.2765.92
46INTERNATIONAL INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES PUNEMaharashtra10024.3362.4982.0328.3464.73
47PRESIDENCY UNIVERSITY SCHOOL OF MANAGEMENT BENGALURUKarnataka96.957.1724.9395.7236.1164.65
48FACULTY OF MANAGEMENT STUDIES INSTITUTE OF RURAL MANAGEMENT JAIPURRajasthan10026.9158.6780.630.0564.17
49VISHWA VISHWANI INSTITUTE OF SYSTEMS & MANAGEMENT HYDERABADTelangana9426.9462.782.2829.8464
50INTERNATIONAL SCHOOL OF BUSINESS AND MEDIA (ISB&M) PUNEMaharashtra99.8826.5159.9577.2525.2563.23
51SYMBIOSIS INSTITUTE OF BUSINESS MANAGEMENT BENGALURUKarnataka97.2724.0163.1977.826.4963.13
52PRESTIGE INSTITUTE OF MANAGEMENT GWALIORMadhya Pradesh10030.0358.6673.127.0463
53JIS UNIVERSITY KOLKATAWest Bengal10023.0960.5175.1426.5762.43
54ST. JOSEPH’S INSTITUTE OF MANAGEMENT (SJIM) BENGALURUKarnataka94.4722.2164.3880.3621.4762.37
55XAVIER INSTITUTE OF MANAGEMENT & ENTREPRENEURSHIP KOCHIKerala10027.0854.8176.2726.5762.03
56SONA SCHOOL OF MANAGEMENT SALEMTamil Nadu10024.5457.9370.1834.5661.88
57SYMBIOSIS CENTER FOR INFORMATION TECHNOLOGY (SCIT) PUNEMaharashtra10028.3853.1577.3721.8261.62
58TKM INSTITUTE OF MANAGEMENT KOLLAMKerala10016.8761.4478.8613.160.82
59CHANDIGARH SCHOOL OF BUSINESS CGC JHANJERIPunjab98.1123.0655.8878.0221.0760.82
60BHARATI VIDYAPEETH INSTITUTE OF MANAGEMENT AND ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT PUNEMaharashtra97.519.2760.6874.1618.1760.05
61INSTITUTE OF BUSINESS MANAGEMENT GLA UNIVERSITY MATHURAUttar Pradesh98.6718.4355.6778.5813.0759.29
62DELHI SCHOOL OF BUSINESS NEW DELHIDelhi9814.1755.2575.7221.3458.42
63SHOOLINI UNIVERSITY OF BIOTECHNOLOGY & MANAGEMENT SCIENCES SOLANHimachal Pradesh97.318.8654.5975.0816.3558.4
64AKS UNIVERSITY SATNAMadhya Pradesh92.3624.9654.871.8219.3658.08
65INSTITUTE OF HEALTH MANAGEMENT RESEARCH (IIHMR BENGALURU) BENGALURUKarnataka98.8820.6951.327119.3257.82
66NICE SCHOOL OF BUSINESS STUDIES SHOBHIT UNIVERSITY MEERUTUttar Pradesh10016.2251.9772.220.5657.73
67LLOYD BUSINESS SCHOOL GREATER NOIDAUttar Pradesh97.2919.1953.4371.3917.1757.51
68SYMBIOSIS INSTITUTE OF DIGITAL & TELECOM MANAGEMENT PUNEMaharashtra10013.7451.6973.7816.5857.08
69S B PATIL INSTITUTE OF MANAGEMENT PUNEMaharashtra99.113.7954.4566.1621.5656.53
70SESHADRIPURAM INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES BENGALURUKarnataka97.9414.6948.5372.082156.07
71GLOBAL BUSINESS SCHOOL & RESEARCH CENTRE PUNEMaharashtra99.813.7950.67114.7856.04
72SAPTHAGIRI NPS UNIVERSITY BENGALURUKarnataka97.7215.9646.4973.0117.7155.62
73SYMBIOSIS SCHOOL OF SPORTS SCIENCES PUNEMaharashtra10013.9245.8275.1212.9255.56
74DY PATIL INSTITUTE OF MCA AND MANAGEMENT PIMPRI-CHINCHWADMaharashtra99.413.1245.974.3512.3155.05
75INSTITUTE FOR TECHNOLOGY & MANAGEMENT CHENNAITamil Nadu94.1814.7749.7871.8713.354.65
76PUNE INSTITUTE OF BUSINESS MANAGEMENT PUNEMaharashtra99.6514.4949.168.079.0954.61
77JIS COLLEGE OF ENGINEERING KOLKATAWest Bengal98.1516.7842.671.0315.1754.27
78DR M G R EDUCATIONAL AND RESEARCH INSTITUTE CHENNAITamil Nadu93.127.6650.5173.4117.6353.88
79SANSKRITI UNIVERSITY MATHURAUttar Pradesh99.2714.2242.2467.6915.2353.28
80GNA BUSINESS SCHOOL GNA UNIVERSITY PHAGWARAPunjab10012.3345.6962.1814.2752.75
81GNIOT INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES GREATER NOIDAUttar Pradesh95.2314.4446.4566.2811.6652.73
82VIJAY PATIL SCHOOL OF MANAGEMENT NAVI MUMBAIMaharashtra98.8714.2936.8970.3217.152.57
83IES COLLEGE OF TECHNOLOGY BHOPALMadhya Pradesh90.4717.9839.8574.5211.8452.26
84MIT ADT UNIVERSITY PUNEMaharashtra98.210.3438.3370.7314.551.8
85SOUNDARYA INSTITUTE OF MANAGEMENT AND SCIENCE BENGALURUKarnataka98.0815.0339.6865.4412.3551.77
86SRI RAMAKRISHNA ARTS AND SCIENCE COLLEGE COIMBATORETamil Nadu98.8113.7538.4363.7616.5351.47
87UNIVERSITY OF ENGINEERING & MANAGEMENT (UEM) JAIPURRajasthan95.6411.736.9165.0221.0850.59
88AJAY KUMAR GARG INSTITUTE OF MANAGEMENT (AKGIM) GHAZIABADUttar Pradesh98.569.7233.2865.5925.0450.53
89MET INSTITUTE OF MANAGEMENT MUMBAIMaharashtra99.468.1334.367.3417.9650.33
90IIEBM INDUS BUSINESS SCHOOL PUNEMaharashtra96.0510.2334.962.4922.2749.51
91MANAV RACHNA UNIVERSITY FARIDABADHaryana94.96.5437.6862.1523.1349.2
92ITM BUSINESS SCHOOL BENGALURUKarnataka95.066.8235.3366.7718.749.19
93K V INSTITUTE OF MANAGEMENT AND INFORMATION STUDIES COIMBATORETamil Nadu96.915.7329.5562.6714.9148.78
94PRESTIGE INSTITUTE OF MANAGEMENT DEWASMadhya Pradesh96.5210.1331.261.3717.7948.01
95P.K.R. ARTS COLLEGE FOR WOMEN ERODETamil Nadu1006.0127.2964.0619.0947.75
96HERITAGE BUSINESS SCHOOL KOLKATAWest Bengal1007.0525.1962.623.5747.58
97ADITYA SCHOOL OF BUSINESS MANAGEMENT MUMBAIMaharashtra98.175.4631.8961.4416.647.56
98PUNJAB COLLEGE OF TECHNICAL EDUCATION LUDHIANAPunjab93.8516.1825.6264.2715.2347.48
99ASM‘S (IBMR) INSTITUTE OF BUSINESS MANAGEMENT & RESERCH PUNEMaharashtra94.371328.7359.3622.2347.47
100INDIRA SCHOOL OF BUSINESS STUDIES PUNEMaharashtra96.1310.0527.1463.7915.5147.14
101INDIRA INSTITUTE OF MANAGEMENT PUNEMaharashtra1008.0326.2260.4918.5747.12
102TEERTHANKER MAHAVEER UNIVERSITY MORADABADUttar Pradesh97.287.8825.7864.9417.3747.07
103SISTER NIVEDITA UNIVERSITY KOLKATAWest Bengal1002.5331.6658.8918.0647.01
104MIMA INSTITUTE OF MANAGEMENTPUNEMaharashtra1006.0930.8458.7312.4746.92
105NIET BUSINESS SCHOOL GREATER NOIDAUttar Pradesh97.83.8432.7259.2115.1646.76
106INTERNATIONAL SCHOOL OF BUSINESS AND MEDIA BENGALURUKarnataka94.327.729.5363.715.0646.75
107INTERNATIONAL SCHOOL OF BUSINESS AND MEDIA KOLKATAWest Bengal96.945.0627.5663.6418.3846.7
108VIGNANA JYOTHI INSTITUTE OF MANAGEMENT HYDERABADTelangana95.338.8630.8558.8715.5946.65
109SCHOOL OF MANAGEMENT MIET JAMMUJammu and Kashmir98.2510.427.1861.288.846.57
110SRI SRI UNIVERSITY CUTTACKOdisha1004.1625.9662.1516.9546.45
111ICBM SCHOOL OF BUSINESS EXCELLENCE HYDERABADTelangana1008.3727.3257.8413.7746.45
112RUNGTA COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY BHILAIChhattisgarh1009.623.9857.4419.8746.39
113D Y PATIL UNIVERSITY SCHOOL OF MANAGEMENT NAVI MUMBAIMaharashtra96.158.3626.3161.916.7846.35
114FORTUNE INSTITUTE OF INTERNATIONAL BUSINESS NEW DELHIDelhi1004.3229.1256.2117.7146.16
115JAGRAN LAKECITY BUSINESS SCHOOL JAGRAN LAKECITY UNIVERSITY BHOPALMadhya Pradesh96.2411.920.0765.3215.2646.05
116MODEL INSTITUTE OF MANAGEMENT LUCKNOWUttar Pradesh93.1511.0526.7862.1913.9946.03
117INDIRA COLLEGE OF ENGINEERING AND MANAGEMENT PUNEMaharashtra93.9313.4224.2959.7217.8745.97
118JAIPURIA INSTITUTE OF MANAGEMENT GHAZIABADUttar Pradesh10011.3923.253.6220.8845.89
119AURORA'S BUSINESS SCHOOL HYDERABADTelangana1001.4227.8561.2314.0145.89
120KIRLOSKAR INSTITUTE OF ADVANCED MANAGEMENT STUDIES HARIHARKarnataka99.879.5725.356.1613.9545.83
121CHETANA'S INSTITUTE OF MANAGEMENT AND RESEARCH MUMBAIMaharashtra93.732.8726.2666.0720.1445.8
122ABASAHEB GARWARE INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES SANGLIMaharashtra100431.4554.0212.5645.72
123INDIAN EDUCATION SOCIETY'S MANAGEMENT & RESEARCH CENTRE V.M.D. LOTLIKAR VIDYA SANKUL MUMBAIMaharashtra97.693.0726.6757.9722.9245.59
124SCHOOL OF MANAGEMENT
CENTURION UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT VIZIANAGARAM ANDHRA PRADESH		Andhra Pradesh91.5513.5129.1654.8517.3145.58
125TILAK RAJ CHADHA INSTITUTE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY YAMUNA NAGARHaryana93.796.4624.9462.9420.1745.58
126ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT INSTITUTE OF INDIA BHATGujarat1006.6328.1553.4914.8345.54
127JAYPEE BUSINESS SCHOOL NOIDAUttar Pradesh95.4610.124.9255.5320.4845.27
128SRI DATTA SAI SCHOOL OF BUSINESS KADAPAAndhra Pradesh95.59.0921.1562.2218.4745.27
129HINDUSTAN INSTITUTE OF MANAGEMENT AND COMPUTER STUDIES MATHURAUttar Pradesh94.257.0829.3155.7117.7745.23
130IIKM THE CORPORATE B-SCHOOL CHENNAITamil Nadu93.586.8124.0565.413.8145.23
131ST. JOSEPH'S DEGREE & PG COLLEGE HYDERABADTelangana95.382.6425.0661.5820.4845
132AMBALIKA INSTITUTE OF MANAGEMENT AND TECHNOLOGY LUCKNOWUttar Pradesh95.173.1527.0463.211.6944.99
133HINDU INSTITUTE OF MANAGEMENT SONEPATHaryana92.3113.7423.4258.7114.9544.92
134GIRIJANANDA CHOWDHURY INSTITUTE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY KAMRUPAssam1002.1228.9353.5514.8744.85
135DEOGIRI TECHNICAL CAMPUS FOR ENGINEERING AND MANAGEMENT STUDIES AURANGABADMaharashtra1005.8125.5153.5514.9944.75
136S. K. N. SINHGAD SCHOOL OF BUSINESS MANAGEMENT PUNEMaharashtra91.70.6427.1964.0520.2944.69
137MATOSHRI COLLEGE OF MANAGEMENT & RESEARCH CENTRE NASHIKMaharashtra95.95.3924.1357.9120.1344.68
138GOJAN SCHOOL OF BUSINESS AND TECHNOLOGY CHENNAITamil Nadu98.423.122457.4419.2644.64
139LEAD COLLEGE OF MANAGEMENT PALAKKADKerala98.016.6221.6156.3621.1544.62
140NSHM BUSINESS SCHOOL KOLKATAWest Bengal94.489.424.8356.1116.1744.55
141G. D. MEMORIAL COLLEGE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY JODHPURRajasthan91.4710.6924.2955.4823.0844.48
142SJB INSTITUTE OF TECHNOLOGY BENGALURUKarnataka1001.9419.9362.3115.7444.41
143DEPARTMENT OF MANAGEMENT STUDIES CMR INSTITUTE OF TECHNOLOGYBENGALURUKarnataka99.245.7817.9357.323.7144.28
144INVERTIS UNIVERSITY BAREILLYUttar Pradesh1009.0716.756.5519.8244.28
145ACCURATE INSTITUTE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY GREATER NOIDAUttar Pradesh96.248.1218.4861.5515.6544.18
146DEPARTMENT OF MANAGEMENT STUDIES EASWARI ENGINEERING COLLEGE CHENNAITamil Nadu92.152.6424.962.2918.5744.11
147FORE SCHOOL OF MANAGEMENT NEW DELHIDelhi92.65.8620.8264.4215.2943.94
148SHARNBASVA UNIVERSITY KALABURAGIKarnataka1003.9318.4656.5420.5243.76
149FOSTIIMA BUSINESS SCHOOL DWARKADelhi91.979.5121.4460.0215.0543.76
150MGM`S INSTITUTE OF MANAGEMENT AURANGABADMaharashtra1007.941855.5515.0243.7
151ADIKAVI NANNAYA UNIVERSITY RAJAHMUNDRYAndhra Pradesh97.920.2322.0656.4222.8543.61
152GODAVARI INSTITUTE OF MANAGEMENT & RESEARCH JALGAONMaharashtra96.031.7724.7656.0118.4543.6
153CT INSTITUTE OF ENGINEERING MANAGEMENT AND TECHNOLOGY JALANDHARPunjab97.888.0517.353.2823.8743.45
154GIAN JYOTI INSTITUTE OF MANAGEMENT AND TECHNOLOGY MOHALIPunjab91.657.1322.6558.6216.5143.38
155TIRPUDE INSTITUTE OF MANAGEMENT EDUCATION NAGPURMaharashtra93.454.8822.8558.0416.5143.31
156DR. V. N. BEDEKAR INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES THANEMaharashtra94.175.1818.0961.9316.843.17
157MEASI INSTITUTE OF MANAGEMENT CHENNAITamil Nadu91.225.923.2860.6511.8343.12
158FUTURE INSTITUTE OF ENGINEERING AND MANAGEMENT KOLKATAWest Bengal93.919.8820.2652.0421.8743.11
159ZEAL INSTITUTE OF MANAGEMENT AND COMPUTER APPLICATION PUNEMaharashtra96.166.5417.8458.5215.9243.1
160ACCURATE INSTITUTE OF ADVANCED MANAGEMENT GREATER NOIDAUttar Pradesh93.671.8922.4560.4515.9743.1
161D.J.ACADEMY FOR MANAGERIAL EXCELLENCE COIMBATORETamil Nadu93.363.1320.7761.2616.3443.04
162PENDEKANTI INSTITUTE OF MANAGEMENT HYDERABADTelangana97.023.2518.3255.5924.1743.02
163SSN SCHOOL OF MANAGEMENT KALAVAKKAMTamil Nadu1004.4118.653.9316.6742.99
164SHEILA RAHEJA SCHOOL OF BUSINESS MANAGEMENT & RESEARCH MUMBAIMaharashtra97.65.919.5854.3316.4442.99
165SURYADATTA INSTITUTE OF MANAGEMENT AND MASS COMMUNICATION PUNEMaharashtra1004.1416.7856.7215.6842.94
166DR. MOONJE INSTITUTE OF MANAGEMENT & COMPUTER STUDIES NASHIKMaharashtra94.013.3121.5358.5416.6242.92
167ALKESH DINESH MODY INSTITUTE FOR FINANCIAL AND MANAGEMENT STUDIES MUMBAIMaharashtra1008.2213.1556.4516.4642.87
168UNIVERSAL BUSINESS SCHOOL KARJATMaharashtra99.822.0416.2258.2617.6742.84
169KARMAVEER BAHURAO PATIL INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES & RESEARCH SATARAMaharashtra1007.3114.9953.9516.1942.62
170COLLEGE OF MANAGEMENT & COMPUTER SCIENCE YAVATMALMaharashtra92.871.1522.557.6317.8542.38
171IPS COLLEGE OF TECHNOLOGY & MANAGEMENT GWALIORMadhya Pradesh95.644.1620.4855.2213.8942.3
172ST. BERCHMANS INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES CHANGANACHERRYKerala95.261.9821.153.4920.4242.23
173EAST WEST INSTITUTE OF TECHNOLOGY BENGALURUKarnataka99.53.8417.7552.6315.0342.11
174ANGADI INSTITTUTE OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT BELAGAVIKarnataka94.365.2519.5853.2818.4442.04
175GITARATTAN INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL DELHIDelhi96.842.0518.0855.1616.6241.83
176GANGA INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT KABLANAHaryana1002.3817.2451.3717.0141.76
177INDIAN ACADEMY SCHOOL OF MANAGEMENT STUDIES BENGALURUKarnataka99.045.7114.456.59.6141.76
178PRABHATH INSTITUTE OF BUSINESS MANAGEMENT PARNAPALLYAndhra Pradesh99.540.7413.958.2315.5141.71
179SAMBHRAM ACADEMY OF MANAGEMENT STUDIES BENGALURUKarnataka98.693.2214.3656.4814.7141.67
180VIVEKANANDA GLOBAL UNIVERSITY JAIPURRajasthan97.544.5818.6551.1913.6341.56
181B.P.HIVALE INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES AND CAREER DEVELOPMENT AND RESEARCH AHMEDNAGARMaharashtra96.11.720.2453.9113.2141.53
182BALLARI INSTITUTE OF TECHNOLOGY & MANAGEMENT BELLARYKarnataka92.370.9516.8860.4119.2941.51
183SAHYADRI COLLEGE OF ENGINEERING & MANAGEMENT MANGALURUKarnataka98.422.9515.1854.6515.7741.5
184HIMALAYAN INSTITUTES OF MANAGEMENT KALA-AMBHimachal Pradesh96.873.9815.0153.3618.0641.24
185SAKTHI INSTITUTE OF INFORMATION AND MANAGEMENT STUDIES COIMBATORETamil Nadu93.291.4214.4558.0222.641.08
186KLS INSTITUTE OF MANAGEMENT EDUCATION & RESEARCH BELGAUMKarnataka97.111.116.0952.2219.8840.95
187ALARD INSTITUTE AND MANAGEMENT SCIENCES PUNEMaharashtra98.865.3914.3351.1612.9440.9
188SADHU VASWANI INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES FOR GIRLS PUNEMaharashtra1001.8911.6555.2414.1740.76
189MASTER SCHOOL OF MANAGEMENT MEERUTUttar Pradesh1003.3514.2848.1517.4640.62
190THAKUR INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES & RESEARCH MUMBAIMaharashtra93.273.2313.5554.5721.6940.43
191GULZAR GROUP OF INSTITUTIONS KHANNAPunjab93.721.1512.7358.1816.9240.17
192AMJAD ALI KHAN COLLEGE OF BUSINESS ADMINISTRATION HYDERABADTelangana97.396.3212.2749.0214.8839.97
193BVV SANGHA'S INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES BAGALKOTKarnataka97.214.9712.3148.9516.7239.84
194PODDAR MANAGEMENT AND TECHNICAL CAMPUS JAIPURRajasthan92.326.7917.5149.7210.6639.83
195ADARSH INSTITUTE OF MANAGEMENT & INFORMATION TECHNOLOGY BENGALURUKarnataka94.520.5318.0149.0617.5639.81
196DAV INSTITUTE OF MANAGEMENT FARIDABADHaryana90.251.8413.1255.8420.2639.4
197DEPARTMENT OF ECONOMICS COMMERCE AND MANAGEMENT MARTIN LUTHER CHRISTIAN UNIVERSITY SHILLONGMeghalaya1002.158.0453.8911.6739.39
198CHETAN BUSINESS SCHOOL HUBLIKarnataka91.756.111.9451.8912.338.75
199GOVINDRAM SEKSARIA COLLEGE OF COMMERCE WARDHAMaharashtra94.723.389.5551.0915.2338.48
200SAHRDAYA INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES THRISSURKerala91.412.7812.8251.7414.7138.43
MORE FROM THIS ISSUE
Outlook Magazine Cover
MORE FROM THIS ISSUE
Outlook Magazine Cover
| Photo: IMAGO : Student Activism: Police use water canons on students during a protest to demand the resignation of the Hyderabad University vice-chancellor over the suicide of Dalit scholar Rohith Vemula on January 18, 2016, in New Delhi.
When Students Protests Are Criminalised
Campus Violence: In January 2020—during the peak of a students’ movement against a massive fee hike proposed by the JNU administration—masked goons entered the university campus and assaulted students and teachers
Is Only One Kind Of Student Politics Allowed To Thrive?
Illustration: Vikas Thakur : In Kashmir, political activities on the campuses of colleges and universities remain missing as the authorities have previously banned the operation of student unions that fanned separatist activities.
The Valley’s Silence Begins Young On Kashmir's College Campuses
Photo: Imago : Restricted Freedom: A student casting his vote at Ramjas College, New Delhi, on September 18, 2025
Can A Campus Be Apolitical In A Political Society?
| Photo: Imago : Shaping the Political Narrative: Police personnel stop Youth Congress workers during a protest in Patna on September 23.
The Gen Z Effect: Can Old Politics Survive A Young Bihar?
Published At:
SUBSCRIBE
Tags

Click/Scan to Subscribe

qr-code

Advertisement

MOST POPULAR

Advertisement

WATCH

Advertisement

MORE FROM THE AUTHOR

Advertisement

PHOTOS

Advertisement

×

Today Sports News

Cricket News

  1. Australia Vs England LIVE Score, ICC Women's World Cup 2025: Unbeaten Giants Clash As AUS-W Elect To Field First

  2. PAK Vs SA 2nd Test Day 3 LIVE Score: Senuran Muthusamy Leads Proteas' Charge As Pakistan Left Frustrated In Rawalpindi

  3. ICC Women's World Cup 2025: Three Teams, One Spot - Who Will Reach Semis?

  4. South Africa Vs Pakistan, ICC Women's World Cup: Who Won Yesterday In SA-W Vs PAK-W Match?

  5. Bangladesh Vs West Indies, 2nd ODI: Who Won Yesterday In BAN Vs WI Match?

Football News

  1. Bayern Munich 4-0 Tottenham Highlights, Club Friendlies: Kane, Coman Shine In Die Roten’s Pre-Season Rout Of Spurs

  2. Panathinaikos 0-0 Shakhtar Donetsk Highlights, UEFA Europa League Qualifiers: Goalless First Leg In Athens

  3. Ballon D’Or 2025: Complete List Of Awards And Nominees

  4. Durand Cup 2025: NEROCA FC And Indian Navy Share Spoils In Goalless Draw

  5. Premier League Transfers: Burnley Sign Leslie Ugochukwu From Chelsea For £23m

Tennis News

  1. Raducanu Ends 2025 Season Due To Illness, To Continue With Coach Roig

  2. Six Kings Slam: Sinner Relishing Semi-Final Clash With Djokovic After Beating Tsitsipas

  3. Naomi Osaka Battles Past Suzan Lamens To Reach Japan Open Quarter-Finals

  4. Naomi Osaka Vs Wakana Sonobe: Top Seed Launches Japan Open Campaign With Dominant Win

  5. Jessica Pegula Vs Coco Gauff, Wuhan Open 2025 Final: Gauff Seals Comfortable Win In All-American Clash

Badminton News

  1. French Open Badminton 2025 Preview: Satwik-Chirag Aim For Deep Run; Lakshya Faces Familiar Opponent

  2. BWF World Junior Championships 2025: Tanvi Sharma Ends India's 17 Year Wait With Silver Medal In Guwahati

  3. Denmark Open: Satwik-Chirag Exit After Semifinal Loss To Hoki-Kobayashi

  4. Lakshya Sen Vs Alex Lanier Highlights, Denmark Open 2025: Indian Shuttler Suffers Heavy Quarter-Final Defeat

  5. Satwik-Chirag Vs Ardianto-Hidayat Highlights, Denmark Open 2025: Indian Pair Win Tight Battle To Move To Semi-Final

Trending Stories

National News

  1. Extension Of Article 371 To Ladakh Emerges A Key Solution Ahead Of MHA Talks

  2. In Rare Form, J&K Political Parties Are In Consensus On Residency Period For Non-Locals 

  3. Does Ladakh’s Unrest Signal The Next Stage Of India’s Democratic Erosion?

  4. A Century of Words: Women Writing History: Three Generations

  5. Delhi Air Quality Deteriorates To ‘Very Poor’ After Diwali Fireworks, AQI Touches 344

Entertainment News

  1. Thamma Review | A Vampire Love Saga Draining Itself Dry In Pursuit Of Scale Over Substance

  2. Wake Up Dead Man Review | The New Impossible Murder With A Faithful Heart

  3. Bison Kaalamaadan Review | Defying The Usual Sports-Underdog Tale

  4. Smita Patil At 70 | Beautiful, Luminous, Graceful: Remembering Smita Through Her Songs

  5. Baahubali And The Perils Of Uncritically Defending Flawed Characters

US News

  1. Trump Again Claims He ‘Stopped Nuclear War’ Between India And Pakistan With Tariff Threat

  2. US Passport Drops Out Of Top 10 For First Time In 20 Years As Europe Leads Global Rankings

  3. Trump Claims Pakistan-Afghanistan Conflict Will Be An ‘Easy One’ To Solve

  4. Trump Says It's Too Early To Discuss Tomahawk Missiles In Talks with Zelenskyy

  5. Trump Says Gaza Hostages Should Be Released Monday Or Tuesday As Israeli Government Approves Peace Plan

World News

  1. Cook County Judge Blocks ICE Arrests At Courthouses Amid Chicago Immigration Crackdown

  2. Hindi Scholar Francesca Orsini Denied Entry into India Despite Valid Visa

  3. Trump Threatens 155% Tariffs On China If Trade Deal Not Finalised By November 1

  4. India Restores Full Embassy Status in Kabul, Reaffirms Commitment to Afghanistan’s Development

  5. US Clarifies $100,000 H-1B Fee Will Not Apply To Existing Visa Holders Or Students Already In The Country

Latest Stories

  1. Bihar Elections: PM Modi To Launch Campaign On October 24 With Four Rallies By Month-End

  2. Australia Vs England Live Streaming, ICC Women's World Cup 2025: When, Where To Watch AUS-W Vs ENG-W Match

  3. Inside Maharashtra's Rural Education State Neglect: Crumbling Roofs, Teacher Shortage

  4. The Gen Z Effect: Can Old Politics Survive A Young Bihar?

  5. The Valley’s Silence Begins Young On Kashmir's College Campuses

  6. South Africa Vs Pakistan Highlights, ICC Women's World Cup 2025: Rain Plays Spoiler But SA-W Still Emerge Victorious

  7. Trump Cancels Putin Summit To Avoid 'Wasted Meeting' On Ukraine

  8. CPI's D Raja Expresses Confidence In Mahagathbandhan's Bihar Victory, Predicts National Ripple Effect