|RANK 2026
|INSTITUTION
|STATE
|FACULTY STUDENT RATIO
Weightage - 25%
|RESEARCH
Weightage - 20%
|EMPLOYABILITY
Weightage - 25%
|FACULTY QUALITY
Weightage - 20%
|INCLUSIVENESS & DIVERSITY
Weightage - 10%
|OVERALL SCORE
|1
|K J SOMAIYA INSTITUTE OF MANAGEMENT MUMBAI
|Maharashtra
|100
|60.36
|87.37
|95.38
|78.04
|85.79
|2
|PRINCIPAL L. N. WELINGKAR INSTITUTE OF MANAGEMENT DEVELOPMENT & RESEARCH MUMBAI
|Maharashtra
|100
|49.51
|93.14
|86.89
|48.65
|80.43
|3
|SIES SCHOOL OF BUSINESS STUDIES NAVI MUMBAI
|Maharashtra
|100
|43.34
|81.3
|84.38
|35.08
|74.38
|4
|SIES COLLEGE OF MANAGEMENT STUDIES NAVI MUMBAI
|Maharashtra
|99.31
|39.27
|81.93
|84.32
|33.67
|73.4
|5
|VIJAY PATIL SCHOOL OF MANAGEMENT NAVI MUMBAI
|Maharashtra
|98.87
|14.29
|36.89
|70.32
|17.1
|52.57
|6
|MET INSTITUTE OF MANAGEMENT MUMBAI
|Maharashtra
|99.46
|8.13
|34.3
|67.34
|17.96
|50.33
|7
|ADITYA SCHOOL OF BUSINESS MANAGEMENT MUMBAI
|Maharashtra
|98.17
|5.46
|31.89
|61.44
|16.6
|47.56
|8
|D Y PATIL UNIVERSITY SCHOOL OF MANAGEMENT NAVI MUMBAI
|Maharashtra
|96.15
|8.36
|26.31
|61.9
|16.78
|46.35
|9
|CHETANA'S INSTITUTE OF MANAGEMENT AND RESEARCH MUMBAI
|Maharashtra
|93.73
|2.87
|26.26
|66.07
|20.14
|45.8
|10
|INDIAN EDUCATION SOCIETY'S MANAGEMENT & RESEARCH CENTRE V.M.D. LOTLIKAR VIDYA SANKUL MUMBAI
|Maharashtra
|97.69
|3.07
|26.67
|57.97
|22.92
|45.59
Outlook-ICARE Rankings 2026: Top Private B-Schools - Mumbai
A total of 10 business schools in Mumbai, Maharashtra have made the cut for Outlook-ICARE Rankings for India's Best B-Schools 2026. Here's the complete list.
Published At:
