|RANK 2026
|INSTITUTION
|STATE
|FACULTY STUDENT RATIO
Weightage - 25%
|RESEARCH
Weightage - 20%
|EMPLOYABILITY
Weightage - 25%
|FACULTY QUALITY
Weightage - 20%
|INCLUSIVENESS & DIVERSITY
Weightage - 10%
|OVERALL SCORE
|1
|INSTITUTE OF ENGINEERING & MANAGEMENT (IEM) KOLKATA
|West Bengal
|100
|32.19
|72.77
|85.02
|37.03
|70.34
|2
|JIS UNIVERSITY KOLKATA
|West Bengal
|100
|23.09
|60.51
|75.14
|26.57
|62.43
|3
|JIS COLLEGE OF ENGINEERING KOLKATA
|West Bengal
|98.15
|16.78
|42.6
|71.03
|15.17
|54.27
|4
|HERITAGE BUSINESS SCHOOL KOLKATA
|West Bengal
|100
|7.05
|25.19
|62.6
|23.57
|47.58
|5
|SISTER NIVEDITA UNIVERSITY KOLKATA
|West Bengal
|100
|2.53
|31.66
|58.89
|18.06
|47.01
Outlook-ICARE Rankings 2026: Top Private B-Schools - Kolkata
A total of five business schools in Kolkata, India have made the cut for Outlook-ICARE Rankings for India's Best B-Schools 2026. Here's the complete list.
