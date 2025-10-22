|RANK 2026
|INSTITUTION
|STATE
|FACULTY STUDENT RATIO
Weightage - 25%
|RESEARCH
Weightage - 20%
|EMPLOYABILITY
Weightage - 25%
|FACULTY QUALITY
Weightage - 20%
|INCLUSIVENESS & DIVERSITY
Weightage - 10%
|OVERALL SCORE
|1
|LAL BAHADUR SHASTRI INSTITUTE OF MANAGEMENT NEW DELHI
|Delhi
|96.41
|49.48
|91.97
|92.29
|58.32
|81.28
|2
|JAGAN INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES (JIMS) NEW DELHI
|Delhi
|97.35
|41.44
|82.78
|85.77
|40.17
|74.49
|3
|DELHI SCHOOL OF BUSINESS NEW DELHI
|Delhi
|98
|14.17
|55.25
|75.72
|21.34
|58.42
|4
|FORTUNE INSTITUTE OF INTERNATIONAL BUSINESS NEW DELHI
|Delhi
|100
|4.32
|29.12
|56.21
|17.71
|46.16
|5
|FORE SCHOOL OF MANAGEMENT NEW DELHI
|Delhi
|92.6
|5.86
|20.82
|64.42
|15.29
|43.94
Outlook-ICARE Rankings 2026: Top Private B-Schools - Delhi
A total of five business schools in the Delhi region in India have made the cut for Outlook-ICARE Rankings for India's Best B-Schools 2026. Here's the complete list.
