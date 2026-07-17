Outlook-ICARE Rankings 2026: Top 95 Science Institutes

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Thapar Institute of Engineering and Technology, Punjab
Thapar Institute of Engineering and Technology, Punjab
RANK 2026TOP 95 INSTITUTESACADEMIC & RESEARCH EXCELLENCE 250INDUSTRY INTERFACE & PLACEMENT 150INFRASTRUCTURE & FACILITIES 200GOVERNANCE & ADMISSIONS 200DIVERSITY & OUTREACH 200TOTAL SCORE 1000
1MIRANDA HOUSE DELHI244.71147.29188185.28195.13960.4
2HINDU COLLEGE DELHI245.3143.59189.67185.55191.37955.5
3LADY SHRI RAM COLLEGE FOR WOMEN NEW DELHI244.82141.95189.8181.09191.76949.42
4ST STEPHEN’S COLLEGE DELHI244.82143.4188.09184.69188.3949.28
5LOYOLA COLLEGE (AUTONOMOUS) CHENNAI243.14143.49185.49184.2192.19948.51
6HANSRAJ COLLEGE DELHI242.7144.1185.81182.64192.15947.37
7STELLA MARIS COLLEGE (AUTONOMOUS) CHENNAI240.34142.54187.08182.29190.7942.95
8DEPARTMENT OF SCIENCES CHRIST (DEEMED TO BE UNIVERSITY) BANGALORE242.46142.27186.67181.95188.6942
9SRI VENKATESWARA COLLEGE DELHI UNIVERSITY243.64141.96185.65179.07186.49936.81
10MADRAS CHRISTIAN COLLEGE CHENNAI242.1139.22184.64182.51187.95936.42
11ATMA RAM SANATAN DHARMA COLLEGE NEW DELHI242.71141.97185.18178.65185.8934.33
12DEEN DAYAL UPADHYAYA COLLEGE NEW DELHI237.55139185182.02187.88931.78
13GARGI COLLEGE NEW DELHI240.31140.3183.68179.49186.47930.25
14ST JOSEPH’S COLLEGE (AUTONOMOUS) BANGALORE239.04138.7181.42177.46184.63921.25
15DAULAT RAM COLLEGE DELHI235.2140.51179.37177.2186.6918.95
16SRI RAMAKRISHNA COLLEGE OF ARTS & SCIENCE (AUTONOMOUS) NAVA INDIA COIMBATORE237.03138.5183.29175.58183.83918.23
17SVKM’S MITHIBAI COLLEGE OF ARTS CHAUHAN INSTITUTE OF SCIENCE & AMRUTBEN JIVANLAL COLLEGE OF COMMERCE AND ECONOMICS (AUTONOMOUS) MUMBAI234.67138.36180177.65183.66914.16
18WOMEN’S CHRISTIAN COLLEGE CHENNAI237.99137.22180175.67182.76914.11
19MOUNT CARMEL COLLEGE (AUTONOMOUS) BANGALORE233.48136.9180.9176.77181.07909.13
20ETHIRAJ COLLEGE FOR WOMEN CHENNAI236.9136.52176.51174.2182.02906.13
21RAMJAS COLLEGE DELHI232.42132.43179.9175.2181.5901.53
22ST XAVIER’S COLLEGE (AUTONOMOUS) AHMEDABAD232.93135.4177.18172.97182.79901.27
23HOLY CROSS COLLEGE (AUTONOMOUS) TIRUCHIRAPPALLI235.5131.93178.34175.76179.64901.12
24KRISTU JAYANTI COLLEGE BANGALORE233.05131.11175.33171.1182.02892.61
25NERIM GROUP OF INSTITUTIONS GUWAHATI233.25133.03175.9169.56179.57891.31
26KISHINCHAND CHELLARAM COLLEGE MUMBAI233.46129.13175.59170.97179.97889.12
27ST JOSEPH’S COLLEGE (AUTONOMOUS) TIRUCHIRAPPALLI231.09131.1176.74170.23178.63887.77
28B.K. BIRLA COLLEGE OF ARTS SCIENCE & COMMERCE (AUTONOMOUS) KALYAN MAHARASHTRA232.75128.38173.38171.1178.23883.81
29SOPHIA COLLEGE FOR WOMEN (AUTONOMOUS) MUMBAI230.46128.56175.43170.28177.51882.2
30THE OXFORD COLLEGE OF SCIENCE BANGALORE228.99130.39172.18171.77178.32881.65
31MAITREYI COLLEGE NEW DELHI232.44130.35170.75168.61174.92877.07
32LADY IRWIN COLLEGE NEW DELHI227.83129.19171.37170.17176.04874.6
33V.O. CHIDAMBARAM COLLEGE THOOTHUKKUDI TAMIL NADU227.88128.49170.6169.07174.4870.43
34ST FRANCIS COLLEGE FOR WOMEN HYDERABAD228.19128.9172.16167.3172.46868.96
35SCHOOL OF APPLIED SCIENCES CENTURION UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT ODISHA228.28128.53172.12167.49172.2868.62
36SRI KRISHNA ARTS AND SCIENCE COLLEGE (AUTONOMOUS) COIMBATORE228.56123.18171.55168.27172.9864.46
37AMITY INSTITUTE OF APPLIED SCIENCES NOIDA227.86128.41168166.28172.52863.29
38MANIPAL SCHOOL OF LIFE SCIENCES MANIPAL229.56121.87166.62168.88170.38857.3
39UNIVERSITY INSTITUTE OF SCIENCE CHANDIGARH UNIVERSITY MOHALI226.92122.73168.4165.2171.63854.91
40ALL SAINTS’ COLLEGE THIRUVANANTHAPURAM225.4124.57167.84166.46169.7853.97
41NEHRU ARTS AND SCIENCE COLLEGE COIMBATORE222.37123.2167.14167.81168.59849.11
42ST ALOYSIUS COLLEGE (AUTONOMOUS) MANGALURU224.72119.59166.13167.59170.3848.32
43SRI DHARMASTHALA MANJUNATHESHWARA COLLEGE (AUTONOMOUS) UJIRE KARNATAKA222.29122.14164.71167168.82844.6
44MEHSANA URBAN INSTITUTE OF SCIENCES GANPAT UNIVERSITY MEHSANA GUJARAT222.71120.98165.18163.61168.38840.86
45SHRIMATHI DEVKUNVAR NANALAL BHATT VAISHNAV COLLEGE FOR WOMEN CHENNAI222.32119166.98165.63166.83840.76
46PARUL INSTITUTE OF APPLIED SCIENCES221.81118.9167.07163.75168.5840.07
47AMITY SCHOOL OF APPLIED SCIENCES GURUGRAM220.58121.61163.73162.94166.02834.88
48JSS ACADEMY OF HIGHER EDUCATION & RESEARCH MYSURU221.17119.07164.57162.49166.65833.95
49RAMNARAIN RUIA AUTONOMOUS COLLEGE MUMBAI221.98118.4162.64163.76167833.44
50M.S. RAMAIAH COLLEGE OF ARTS SCIENCE AND COMMERCE BANGALORE221.13117.76162.88164.43165.6831.8
51ANUGRAH NARAYAN COLLEGE PATNA218.68120.47159.28163.33167.1828.86
52DR N.G.P. ARTS AND SCIENCE COLLEGE COIMBATORE218.56119.11160.2164.17164.36826.4
53COLLEGE OF HOME SCIENCE NIRMALA NIKETAN MUMBAI218.9116.67158.68159.54166.8820.6
54PATNA WOMEN’S COLLEGE (AUTONOMOUS) PATNA216.57115.91158.8157.93166.37815.57
55SRM ARTS & SCIENCE COLLEGE216.86114.19157.39158.92162.81810.17
56ST XAVIER’S COLLEGE (AUTONOMOUS) RANCHI214.53115.9157.47159.01162.57809.48
57CHITKARA UNIVERSITY216.09113.15158.01159.82161.84808.91
58ISABELLA THOBURN COLLEGE LUCKNOW218.18113.55156.96158162.02808.7
59FACULTY OF LIFE SCIENCES ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY ALIGARH216.38113.36156.35158.69161.17805.95
60LAKSHMIBAI COLLEGE NEW DELHI213.46115.32157.81157.66161.43805.68
61AMITY SCHOOL OF APPLIED SCIENCES AMITY UNIVERSITY MUMBAI NAVI MUMBAI215.32114.48154.11156.38160.1800.39
62MANAV RACHNA UNIVERSITY FARIDABAD215.21111.1153.25155.78159.64794.99
63KRUPANIDHI DEGREE COLLEGE BENGALORE214.87111.11155.65154.09158.63794.35
64WALCHAND COLLEGE OF ARTS AND SCIENCE (AUTONOMOUS) SOLAPUR216.14110.15152.22153.99158.75791.25
65SYMBIOSIS SKILLS AND PROFESSIONAL UNIVERSITY-SCHOOL OF SCHOOL OF BEAUTY AND WELLNESS PUNE211.5111.66151.67154.65160.3790
66AMITY INSTITUTE OF BIOTECHNOLOGY JAIPUR212.02108.42152.86154.34157.17784.81
67VIVEKANANDA COLLEGE MADHYAMGRAM KOLKATA207.72109.3152.21154.41158.67782.35
68ST ANN’S COLLEGE FOR WOMEN HYDERABAD209108.81152.53152.06159780.97
69S.K. SOMAIYA COLLEGE OF ARTS SCIENCE AND COMMERCE MUMBAI208.97106.62149.39153.26155.57773.81
70ST JOSEPH’S DEGREE & PG COLLEGE HYDERABAD208.67108.15148.23151.28155.53771.86
71AMITY INSTITUTE OF BIOTECHNOLOGY KOLKATA206.64104.57147.75151.36157.89768.21
72ST MIRA’S COLLEGE FOR GIRLS PUNE207.34104.58145.94152.15154.97764.98
73SCIENCE & LABORATORY EDUCATION & LIBRARY SCIENCE IPS ACADEMY INDORE209.62104.97145.07148.36156.31764.33
74GURU NANAK COLLEGE (AUTONOMOUS) CHENNAI205.12106.25144.45151.4155.4762.62
75AMITY INSTITUTE OF BIOTECHNOLOGY RANCHI205.37101.41145.64148.72155.67756.81
76HINDUSTAN COLLEGE OF ARTS & SCIENCE CHENNAI205.8105.06146.51144.47154.35756.23
77RATHINAM COLLEGE OF ARTS AND SCIENCE COIMBATORE203.93102.3143.72150.23153.09753.31
78DNYANPRASSARAK MANDAL’S COLLEGE AND RESEARCH CENTRE MAPUSA204.2104.12145.36145.59149.95749.26
79BHARATA MATA COLLEGE KOCHI201.7599.8143.78144.8152.94743.1
80AMITY INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY AMITY UNIVERSITY MUMBAI NAVI MUMBAI202.6799.49143.61145.65150.47741.89
81ST XAVIER’S COLLEGE MAPUSA GOA201.88101.19143.63143.56148.98739.2
82ST. WILFRED’S COLLEGE OF ARTS COMMERCE & SCIENCE MUMBAI202.3396.8143.32143.47150.45736.37
83AMITY INSTITUTE OF BIOTECHNOLOGY LUCKNOW CAMPUS LUCKNOW202.4297.03139.93144.15148.38731.91
84DCT’S DHEMPE COLLEGE OF ARTS & SCIENCE PANAJI201.3398.9138.34146147.1731.67
85SARDAR PATEL MAHAVIDYALAYA CHANDRAPUR200.9197.2141.08143.74148.61731.54
86CGC UNIVERSITY MOHALI - SCHOOL OF LIBERAL  ARTS & LANGUAGES202.7398.35137.47144.63147.17730.35
87DR S.N.S. RAJALAKSHMI COLLEGE OF ARTS AND SCIENCE (AUTONOMOUS) COIMBATORE199.2298.84137.92141.59148.31725.88
88SCHOOL OF LIFE & BASIC SCIENCES JAIPUR NATIONAL UNIVERSITY JAIPUR198.0795.89139.76143.53148.45725.7
89AMITY INSTITUTE OF BIOTECHNOLOGY RAIPUR197.8895.96138.9141.49146.83721.06
90BAJAJ COLLEGE OF SCIENCE WARDHA MAHARASHTRA197.2295.93135.68141.87147.36718.06
91FACULTY OF BASIC APPLIED SCIENCES VIVEKANANDA GLOBAL UNIVERSITYJAIPUR196.2793.84136.41141.95144712.48
92SRINATH UNIVERSITY JAMSHEDPUR20090.91136.52139.24144.84711.51
93ST XAVIER’S COLLEGE FOR WOMEN ALUVA KOCHI196.5293.61134.45140.06146.09710.73
94MMK AND SDM MAHILA MAHAVIDYALAYA MYSORE199.390.1136.6135.92145.38707.3
95NALLAMUTHU GOUNDER MAHALINGAM COLLEGE COIMBATORE194.9192.94135.79139.95141.32704.91

(This story appeared in Outlook magazine’s August 3 issue, 'The AI Divide', which focuses on how India's AI education ambitions are colliding with the reality of inadequate digital infrastructure, undertrained teachers and AI tools that are not built around Indian students' cultural context)

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