Outlook-ICARE Rankings 2026: Top 13 Agriculture Institutes

|RANK 2026
|TOP 13 INSTITUTES
|ACADEMIC & RESEARCH EXCELLENCE 250
|INDUSTRY INTERFACE & PLACEMENT 150
|INFRASTRUCTURE & FACILITIES 200
|GOVERNANCE & ADMISSIONS 200
|DIVERSITY & OUTREACH 200
|TOTAL SCORE 1000
|1
|SCHOOL OF AGRICULTURE M.S. SWAMINATHAN CUTM
|233.64
|119.76
|189.39
|180.23
|179.81
|902.83
|2
|SCHOOL OF AGRICULTURE ITM UNIVERSITY
|233.02
|119.18
|189.19
|180.12
|178.83
|900.34
|3
|SCHOOL OF AGRICULTURAL SCIENCES GH RAISONI UNIVERSITY
|232.71
|119.1
|188.82
|179.2
|178.54
|898.33
|4
|SCHOOL OF AGRICULTURE GURU KASHI UNIVERSITY
|231.76
|118.75
|187.95
|178.95
|177.74
|895.15
|5
|KHALSA COLLEGE OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES
|231.46
|118.36
|187.76
|178.35
|177.15
|893.08
|6
|SCHOOL OF AGRICULTURE JAGANNATH UNIVERSITY
|230.99
|118.26
|187.21
|178.2
|176.75
|891.41
|7
|COLLEGE OF AGRICULTURE AND TECHNOLOGY
|230.44
|118.13
|186.31
|177.97
|176.06
|888.9
|8
|DR D Y PATIL COLLEGE OF AGRICULTURAL BUSINESS MANAGEMENT AKURDI PUNE
|229.94
|117.98
|185.3
|177.25
|175.79
|886.28
|9
|VANAVARAYAR INSTITUTE OF AGRICULTURE
|229.35
|117.21
|184.88
|176.82
|175.25
|883.51
|10
|SCHOOL OF AGRICULTURE AND HORTICULTURE KALASALINGAM ACADEMY OF RESEARCH AND EDUCATION
|228.75
|116.99
|184.75
|176.45
|175.2
|882.12
|11
|ADHIPARASAKTHI AGRICULTURAL COLLEGE
|228.58
|116.94
|184.69
|175.55
|175.13
|880.89
|12
|ANAND AGRICULTURAL UNIVERSITY ANAND
|227.71
|116.11
|184.46
|174.61
|174.32
|877.21
|13
|TEERTHANKAR MAHAVEER COLLEGE OF AGRICULTURE SCIENCE
|227.54
|115.97
|183.85
|174.61
|173.51
|875.5
(This story appeared in Outlook magazine’s August 3 issue, 'The AI Divide', which focuses on how India's AI education ambitions are colliding with the reality of inadequate digital infrastructure, undertrained teachers and AI tools that are not built around Indian students' cultural context)