Outlook-ICARE Rankings 2026: Top 13 Agriculture Institutes

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Outlook Bureau
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Are you looking for the best agriculture institutes in India? Check out Outlook-ICARE's annual ranking of India’s top 13 agriculture institutes for 2026 to make an informed choice based on multiple parameters.

K L University, Andhra Pradesh
K L University, Andhra Pradesh
RANK 2026TOP 13 INSTITUTESACADEMIC & RESEARCH EXCELLENCE 250INDUSTRY INTERFACE & PLACEMENT 150INFRASTRUCTURE & FACILITIES 200GOVERNANCE & ADMISSIONS 200DIVERSITY & OUTREACH 200TOTAL SCORE 1000
1SCHOOL OF AGRICULTURE M.S. SWAMINATHAN CUTM233.64119.76189.39180.23179.81902.83
2SCHOOL OF AGRICULTURE ITM UNIVERSITY233.02119.18189.19180.12178.83900.34
3SCHOOL OF AGRICULTURAL SCIENCES GH RAISONI UNIVERSITY232.71119.1188.82179.2178.54898.33
4SCHOOL OF AGRICULTURE GURU KASHI UNIVERSITY231.76118.75187.95178.95177.74895.15
5KHALSA COLLEGE OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES231.46118.36187.76178.35177.15893.08
6SCHOOL OF AGRICULTURE JAGANNATH UNIVERSITY230.99118.26187.21178.2176.75891.41
7COLLEGE OF AGRICULTURE AND TECHNOLOGY230.44118.13186.31177.97176.06888.9
8DR D Y PATIL COLLEGE OF AGRICULTURAL BUSINESS MANAGEMENT AKURDI PUNE229.94117.98185.3177.25175.79886.28
9VANAVARAYAR INSTITUTE OF AGRICULTURE229.35117.21184.88176.82175.25883.51
10SCHOOL OF AGRICULTURE AND HORTICULTURE KALASALINGAM ACADEMY OF RESEARCH AND EDUCATION228.75116.99184.75176.45175.2882.12
11ADHIPARASAKTHI AGRICULTURAL COLLEGE228.58116.94184.69175.55175.13880.89
12ANAND AGRICULTURAL UNIVERSITY ANAND227.71116.11184.46174.61174.32877.21
13TEERTHANKAR MAHAVEER COLLEGE OF AGRICULTURE SCIENCE227.54115.97183.85174.61173.51875.5

(This story appeared in Outlook magazine’s August 3 issue, 'The AI Divide', which focuses on how India's AI education ambitions are colliding with the reality of inadequate digital infrastructure, undertrained teachers and AI tools that are not built around Indian students' cultural context)

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