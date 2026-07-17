Outlook-ICARE Rankings 2026: Top 140 Commerce Institutes

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Outlook-ICARE Rankings 2026: Top 140 Commerce Institutes
Outlook-ICARE Rankings 2026: Top 140 Commerce Institutes
RANK 2026TOP 140 INSTITUTESACADEMIC & RESEARCH EXCELLENCE 250INDUSTRY INTERFACE & PLACEMENT 200INFRASTRUCTURE & FACILITIES 200GOVERNANCE & ADMISSIONS 200DIVERSITY & OUTREACH 150TOTAL SCORE 1000
1SHRI RAM COLLEGE OF COMMERCE (SRCC) DELHI242.94185.41191.1185.29126.4931.12
2HINDU COLLEGE DELHI241.27183.88191.51184.65126.64928
3LADY SHRI RAM COLLEGE FOR WOMEN NEW DELHI243.27183.84188.93183.89125.89925.82
4HANSRAJ COLLEGE DELHI242.04182.3188.61185.55123.5922.06
5LOYOLA COLLEGE (AUTONOMOUS) CHENNAI239.47184.39188.11183.9122.4918.27
6RAMJAS COLLEGE NEW DELHI240178.7189.51185.56122.45916.17
7SVKM’S MITHIBAI COLLEGE OF ARTS CHAUHAN INSTITUTE OF SCIENCE & AMRUTBEN JIVANLAL COLLEGE OF COMMERCE & ECONOMICS (AUTONOMOUS) MUMBAI239.15180.64189.23183.32122.38914.72
8MADRAS CHRISTIAN COLLEGE CHENNAI238.07179.8189.33182.9123.28913
9NARSEE MONJEE COLLEGE OF COMMERCE & ECONOMICS MUMBAI238.97180.22184.71179.42118.92902.24
10AGURCHAND MANMULL JAIN COLLEGE CHENNAI236.26176.55188.02179.72121.33901.88
11SESHADRIPURAM COLLEGE SESHADRIPURAM BANGALORE240.44176.73184.27180.34118.8900.6
12DEPARTMENT OF COMMERCE CHRIST (DEEMED TO BE UNIVERSITY) BANGALORE237.64177.3187177.76120.71900.04
13SRI VENKATESWARA COLLEGE DELHI UNIVERSITY239.81176.97186.65177.03119.43899.89
14SIVA SIVANI DEGREE COLLEGE KOMPALLY238.46177.02182.27179.55117.36894.66
15PRESIDENCY COLLEGE (AUTONOMOUS) BANGALORE238.2174.62182.37178.5118.38892.07
16DEEN DAYAL UPADHYAYA COLLEGE NEW DELHI235.26176.3181.74178.32116.04887.69
17STELLA MARIS COLLEGE CHENNAI234.5173.85183178.66114.51884.97
18SRI RAMAKRISHNA COLLEGE OF ARTS & SCIENCE (AUTONOMOUS) NAVA INDIA COIMBATORE233.38176.88181175.28114.34880.62
19INDRAPRASTHA COLLEGE FOR WOMEN DELHI233.62173.2182.09175.69113.97878.52
20ST JOSEPH’S COLLEGE OF COMMERCE BANGALORE233.66172.7179.39174.4115.16875.33
21ETHIRAJ COLLEGE FOR WOMEN CHENNAI231.42172.45180.6177.9113875.27
22KRUPANIDHI DEGREE COLLEGE BANGALORE235.38171.59180.19173.55110.33871.04
23NALLAMUTHU GOUNDER MAHALINGAM COLLEGE COIMBATORE230.8171.95180.48173.14113.29869.69
24AMITY COLLEGE OF COMMERCE AND FINANCE NOIDA232.85171.94178.32173.89111.4868.4
25TRINITY INSTITUTE OF PROFESSIONAL STUDIES NEW DELHI232.28172.25178.14173.6108.98865.25
26SYMBIOSIS COLLEGE OF ARTS & COMMERCE PUNE230.02172.21177.18172.92110.92863.25
27NERIM GROUP OF INSTITUTIONS GUWAHATI232.92169.1177.58173.43109.46862.53
28SHRIMATHI DEVKUNVAR NANALAL BHATT VAISHNAV COLLEGE FOR WOMEN CHENNAI231.06169.58178.19172.9110.78862.47
29GOSWAMI GANESH DUTT SANATAN DHARMA COLLEGECHANDIGARH232.74170.56177.81169.91109.53860.6
30GOENKA COLLEGE OF COMMERCE & BUSINESS ADMINISTRATION KOLKATA230.3170.28174.7170.43108.84854.55
31SHIVAJI COLLEGE NEW DELHI230.15169.67173.74168.38112.44854.38
32MAHARAJA AGRASEN COLLEGE NEW DELHI230.2167.85171.22167.11110.48846.86
33SACRED HEART COLLEGE KOCHI225.65168.91172.7166.42107.11840.78
34NESS WADIA COLLEGE OF COMMERCE PUNE225.94165.3170.56168.12107.92837.82
35ST FRANCIS COLLEGE FOR WOMEN HYDERABAD225.82164.75173.15167.57106.19837.48
36VIMALA COLLEGE (AUTONOMOUS) THRISSUR KERALA224.09164.77173.69169.18105.18836.91
37ISABELLA THOBURN COLLEGE LUCKNOW223.96165.3174167.81105.67836.85
38J.D. BIRLA INSTITUTE KOLKATA222.93167.81173.6166.63105.36836.3
39B.K. BIRLA COLLEGE OF ARTS SCIENCE & COMMERCE KALYAN223.13162.52170.7168.43108.6833.34
40RAJAGIRI COLLEGE OF SOCIAL SCIENCES (AUTONOMOUS)222.99165.67168.07166.3105.73828.76
41NEHRU ARTS AND SCIENCE COLLEGE COIMBATORE221.68166.3168.14165.28103.02824.42
42THE OXFORD COLLEGE OF BUSINESS MANAGEMENT BANGALORE220.06165.41166.85167.08104.58823.98
43SRI KRISHNA ARTS & SCIENCE COLLEGE (AUTONOMOUS) COIMBATORE221.96164.82167.02165.08104.2823.11
44MEHR CHAND MAHAJAN DAV COLLEGE FOR WOMEN CHANDIGARH223.04164.87170.69163101.58822.87
45DEPARTMENT OF HUMANITIES & SOCIAL SCIENCESSIKKIM MANIPAL UNIVERSITY MAJITAR SIKKIM222.05161.01167.11162.62100.45813.24
46DAV COLLEGE CHANDIGARH CHANDIGARH219.4159.88166.15163.76100.74809.93
47AMITY BUSINESS SCHOOL LUCKNOW219.44160.5163.66162.28101.58807.41
48ST MIRA’S COLLEGE FOR GIRLS PUNE214.84160.46163.62162.71101.84803.47
49IFIM BANGALORE215.24162.39163.6159.76102.41803.4
50PRESTIGE INSTITUTE OF MANAGEMENT AND RESEARCH INDORE INDORE217.44158.6162.4162.98100801.47
51L.S. RAHEJA COLLEGE OF ARTS & COMMERCE MUMBAI213.19160.84164.53161.37100.64800.57
52INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT & COMMERCE (IIMC) HYDERABAD214.5156.88165.61161.15100.33798.47
53S.K. SOMAIYA COLLEGE OF ARTS SCIENCE & COMMERCE MUMBAI216.41159.33161.38158.0796.1791.29
54H.L. COLLEGE OF COMMERCE AHMEDABAD215.5158.32164.77157.0595.31790.9
55PRESTIGE INSTITUTE OF MANAGEMENT & RESEARCH GWALIOR212.75159.49163.1157.1898.11790.58
56FACULTY OF MANAGEMENT AND COMMERCE M S RAMAIAH UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES BENGALURU214.45157.22162.61157.7696.02788.06
57ST JOSEPH’S DEGREE & PG COLLEGE HYDERABAD211.18154.77163.15155.5893.73778.41
58HOLY CROSS COLLEGE (AUTONOMOUS) TIRUCHIRAPPALLI210.46156.01157.05156.1895.72775.42
59BISHOP HEBER COLLEGE (AUTONOMOUS) TIRUCHIRAPPALLI210.88155.33156.63156.495.65774.9
60THE ICFAI UNIVERSITY SIKKIM GANGTOK208.83153.16160.34158.4493.07773.84
61MAHARANI LAKSHMI AMMANNI COLLEGE FOR WOMEN BANGALORE210.18155.25156.5155.0195.94772.88
62SRI DHARMASTHALA MANJUNATHESHWARA COLLEGE (AUTONOMOUS) UJIRE KARNATAKA209.88152.64156.92155.3796.8771.58
63ANNA ADARSH COLLEGE FOR WOMEN CHENNAI209.11152.8158.33152.992.55765.71
64ST XAVIER’S COLLEGE RANCHI208.11150.37159.04152.7892.86763.16
65LOYOLA ACADEMY SECUNDERABAD208.65152.81156.84152.5192.23763.04
66ST CLARET COLLEGE207.27152.5155.92153.8692762
67ST ALOYSIUS COLLEGE (AUTONOMOUS) MANGALURU204.49151.3157.18151.393.3757.52
68KANYA MAHA VIDYALAYA (AUTONOMOUS) JALANDHAR205.16150.86153.57153.4291.61754.62
69AMITY BUSINESS SCHOOL JAIPUR203.64147.5151.56150.2892.37745.35
70ST XAVIER’S COLLEGE MAPUSA GOA203147.63152.35149.9191744.32
71PODDAR INTERNATIONAL COLLEGE JAIPUR203.31147.72153.16148.7788.44741.4
72B.B.K. DAV COLLEGE FOR WOMEN AMRITSAR204.83145.57151.44147.4390.01739.28
73CHANDIGARH UNIVERSITY UNIVERSITY SCHOOL OF BUSINESS MOHALI202.57145.84153.57146.989.36738.24
74GLA UNIVERSITY MATHURA202.21144.31153.52147.5688.82736.42
75ST JOSEPH’S COLLEGE (AUTONOMOUS) TIRUCHIRAPPALLI201.34147.57152.68148.3186.09735.99
76KONGU ARTS & SCIENCE COLLEGE (AUTONOMOUS) ERODE202.03143.1153.27146.589.1734.03
77MAEER’S ARTS COMMERCE & SCIENCE COLLEGE PUNE201.06144.14149.36148.4386.89729.88
78CGC UNIVERSITY MOHALI - SCHOOL OF MANAGEMENT STUDIES198.6142.32150.4148.888.26728.35
79DAV COLLEGE ABOHAR ABOHAR PUNJAB198.58143.6151.75145.8388.29728
80DR N.G.P. ARTS & SCIENCE COLLEGE COIMBATORE196.88144.7150.58149.4285.16726.74
81INDIRA COLLEGE OF COMMERCE & SCIENCE PUNE198.2144150.17148.0184.26724.64
82SCHOOL OF BUSINESS & MANAGEMENT JAIPUR NATIONAL UNIVERSITY JAIPUR198.13141.14147.33146.585.76718.9
83RATHINAM COLLEGE OF ARTS & SCIENCE COIMBATORE196.39144.26147.19147.7782.83718.4
84DEV SAMAJ COLLEGE FOR WOMEN FEROZEPUR PUNJAB197.01141.5145.92144.8785.37714.67
85MMK & SDM MAHILA MAHA VIDYALAYA MYSURU197.42138.41144.91145.1583.25709.14
86ALL SAINTS’ COLLEGE THIRUVANANTHAPURAM195.58138.76146.59141.284.61706.78
87HINDUSTAN COLLEGE OF ARTS & SCIENCE CHENNAI192.81141.07146.16140.2485.68705.96
88AMITY BUSINESS SCHOOL RAIPUR196.85138.75146.83140.480.55703.38
89DNYANPRASSARAK MANDAL’S COLLEGE & RESEARCH CENTRE MAPUSA GOA193.08138.03146.66139.9882.7700.45
90KASTURBA GANDHI DEGREE & PG COLLEGE FOR WOMEN SECUNDERABAD195.15138.96142.94141.1281.31699.5
91ARKA JAIN UNIVERSITY JAMSHEDPUR195.35136.43144.8141.3380.39698.25
92ANDHRA LOYOLA COLLEGE (AUTONOMOUS) VIJAYAWADA191.76138.5145.75139.4881.82697.31
93V.O. CHIDAMBARAM COLLEGE THOOTHUKUDI TAMIL NADU194.49135142.05138.5780.5690.62
94MARIS STELLA COLLEGE (AUTONOMOUS) VIJAYAWADA189.83136.87144.59139.9877.23688.5
95DR R.V. ARTS & SCIENCE COLLEGE COIMBATORE192.92134.46141.1135.6680.88685.02
96AMITY BUSINESS SCHOOL MUMBAI191.13136.86139.88136.3377.91682.1
97LINGAYA’S LALITA DEVI INSTITUTE OF MANAGEMENT AND SCIENCES NEW DELHI189.39133.76138.75137.3277.28676.5
98SIVANANDA SARMA MEMORIAL RV COLLEGE BANGALORE189.3133.94139.9135.1577.58675.87
99AMITY COLLEGE OF COMMERCE AND SCIENCE RANCHI188.35133.39139.19138.575.2674.65
100ICFAI UNIVERSITY NAGALAND DIMAPUR189.37134.2142.47134.5374.01674.54
101POST GRADUATE GOVERNMENT COLLEGE FOR GIRLS CHANDIGARH189.41135.09142.59133.0774.14674.3
102DAV COLLEGE HOSHIARPUR HOSHIARPUR PUNJAB188.79130.66138.4134.9675.73668.5
103ICFAI UNIVERSITY JHARKHAND RANCHI186.26131.12138.79136.474.36666.9
104SHRI SHANKARLAL SUNDARBAI SHASUN JAIN COLLEGE FOR WOMEN CHENNAI187.47127.97140.19131.1973659.8
105SACRED HEART COLLEGE (AUTONOMOUS) TIRUPATTUR TN186.48131.2137.42131.5272.8659.39
106DEVKI DEVI JAIN MEMORIAL COLLEGE FOR WOMEN LUDHIANA186.35128.13138.11131.5574.77658.91
107SIR PARASHURAMBHAU COLLEGE PUNE184.54126.07136.9128.2171.22646.98
108AMITY COLLEGE OF COMMERCE AND FINANCE KOLKATA184.67126.37134.16130.770.43646.33
109MAHESHWARI COLLEGE OF COMMERCE & ARTS JAIPUR183.75127.43135.41129.3870.34646.31
110THE NEW COLLEGE (AUTONOMOUS) CHENNAI184.27128.28137.76126.9268.99646.22
111AMITY COLLEGE OF COMMERCE AND FINANCE PATNA182.82128.64137.1127.3568.5644.45
112PATRICIAN COLLEGE OF ARTS & SCIENCE CHENNAI186.66127.7133.92126.9768.52643.72
113SARDAR PATEL MAHAVIDYALAYA CHANDRAPUR MAHARASHTRA180.33126.93133.54128.0268.44637.26
114PRESTIGE INSTITUTE OF MANAGEMENT DEWAS DEWAS180.82128.07134.8127.0166.14636.81
115SCHOOL OF MANAGEMENT & COMMERCE POORNIMA UNIVERSITY JAIPUR180.61125.51134.23124.368.41633.07
116DAV COLLEGE FOR WOMEN FEROZEPUR CANTT FEROZEPUR180.76123.71132.95126.0468.3631.78
117ABEDA INAMDAR SENIOR COLLEGE OF ARTS SCIENCE AND COMMERCE PUNE181.68121.9133.85124.6266.26628.32
118ST WILFRED S PG COLLEGE JAIPUR179.47122.97129.57125.8269.93627.76
119SONOPANT DANDEKAR SHIKSHAN MANDALI'S S.D. ARTS
V.S. APTE COMMERCE M.H. MEHTA SCIENCE COLLEGE PALGHAR		181.3120.91129.7125.3668.32625.54
120FACULTY OF INTERNATIONAL TRADE & COMMERCE VIVEKANANDA GLOBAL UNIVERSITY JAIPUR179.73124.87130.2122.565.98623.23
121CAUVERY COLLEGE VIRAJPET KARNATAKA180.37122.08129.89122.0868.43622.85
122M.E.S COLLEGE OF ARTS & COMMERCE VASCO-DA-GAMA181.25121.42127.83120.9567.07618.52
123AVANTHI DEGREE & P.G. COLLEGE HYDERABAD180.67121.24128.42120.366.8617.47
124MUTHAYAMMAL COLLEGE OF ARTS & SCIENCE NAMAKKAL179.42122127.61118.466.11613.57
125T JOHN INSTITUTE OF MANAGEMENT AND SCIENCE BANGALORE175.46118.43129.02121.7465.4610.05
126SCHOOL OF COMMERCE DR VISHWANATH KARAD MIT WORLD PEACE UNIVERSITY PUNE175.69117.83126.8120.9963.89605.24
127V.L.B. JANAKIAMMAL COLLEGE OF ARTS & SCIENCECOIMBATORE176.43117.13125.79122.263.02604.54
128DPM S SHREE MALLIKARJUN COLLEGE & SHRI CHETAN MANJU DESAI COLLEGE CANACONA176.39117.3125.33121.7563.4604.16
129SCHOOL OF COMMERCE REVA UNIVERSITY BANGALORE175.18116.8125.02117.2364.34598.55
130FR AGNEL COLLEGE OF ARTS & COMMERCE PILAR GOA175.41115.16122.33120.9463.91597.75
131BISHOP APPASAMY COLLEGE OF ARTS & SCIENCE COIMBATORE173.73116.85121.5118.4266.52597.04
132DAV CENTENARY COLLEGE FARIDABAD171.29118125.35119.161.83595.52
133JNAN VIKAS MANDAL’S MOHANLAL RAICHAND MEHTADEGREE COLLEGE OF COMMERCE DR. R.T. DOSHI DEGREE COLLEGE OF COMPUTER SCIENCE & IT NAVI MUMBAI170.27113.77125.21118.7564.19592.19
134FACULTY OF COMMERCE & BUSINESS MANAGEMENT AMRAPALI GROUP OF INSTITUTES HALDWANI172.27114.87123.33115.2664.15589.88
135PUNJAB COLLEGE OF TECHNICAL EDUCATION LUDHIANA171.08113.13121.78118.2161585.24
136MM INSTITUTE OF MANAGEMENT AMBALA172.47113.1120.85114.1264.38584.94
137K.S.R. COLLEGE OF ARTS & SCIENCE FOR WOMENTIRUCHENGODE169.89113.56119.98114.6960.77578.89
138KSG COLLEGE OF ARTS & SCIENCE COIMBATORE168.97113.85121.9112.7560.23577.74
139STANI MEMORIAL P.G. COLLEGE JAIPUR167.89111.99119.28112.858.16570.13
140GOVINDRAM SEKSARIA COLLEGE OF COMMERCE WARDHA166.61112.26117.76112.8560.2569.72

(This story appeared in Outlook magazine’s August 3 issue, 'The AI Divide', which focuses on how India's AI education ambitions are colliding with the reality of inadequate digital infrastructure, undertrained teachers and AI tools that are not built around Indian students' cultural context)

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