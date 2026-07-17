Outlook-ICARE Rankings 2026: Top 15 Physiotherapy Institutes

|RANK 2026
|TOP 15 INSTITUTES
|ACADEMIC & RESEARCH EXCELLENCE 250
|INDUSTRY INTERFACE & PLACEMENT 150
|INFRASTRUCTURE & FACILITIES 200
|GOVERNANCE & ADMISSIONS 200
|DIVERSITY & OUTREACH 200
|TOTAL SCORE 1000
|1
|COLLEGE OF PHYSIOTHERAPY KASTURBA MEDICAL COLLEGE MANGALORE
|234.1
|145.08
|193
|191.91
|186.69
|950.94
|2
|AMITY INSTITUTE OF PHYSIOTHERAPY AMITY UNIVERSITY NOIDA
|233.14
|144.51
|192.48
|191.44
|186.39
|947.96
|3
|SRI RAMACHANDRA FACULTY OF PHYSIOTHERAPY CHENNAI
|233.08
|143.91
|191.61
|191.4
|186.14
|946.14
|4
|SIKKIM MANIPAL COLLEGE OF PHYSIOTHERAPY GANGTOK
|232.2
|143.22
|190.96
|190.97
|185.7
|943
|5
|SRM IST - COLLEGE OF PHYSIOTHERAPY KTR CHENNAI
|231.89
|142.96
|189.96
|190.16
|185.31
|940.28
|6
|DR. D. Y. PATIL COLLEGE OF PHYSIOTHERAPY PIMPRI PUNE
|231.13
|142.89
|189.28
|189.65
|185.26
|938.21
|7
|KRUPANIDHI COLLEGE OF PHYSIOTHERAPY BANGALORE
|231.07
|142.4
|188.35
|189.29
|184.54
|936
|8
|SCHOOL OF PARAMEDICS & ALLIED HEALTH SCIENCES CENTURION UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT ODISHA
|230.38
|142.17
|187.83
|189.09
|184.5
|933.97
|9
|DEPARTMENT OF PHYSIOTHERAPY INTEGRAL UNIVERSITY LUCKNOW
|229.6
|141.27
|186.99
|188.66
|183.89
|930.4
|10
|SANTOSH PARAMEDICAL / ALLIED HEALTH SCIENCES COLLEGE GHAZIABAD
|229.31
|140.87
|186.76
|187.78
|183.09
|927.81
|11
|GARDEN CITY COLLEGE OF PHYSIOTHERAPY BANGALORE
|228.6
|140.38
|186.54
|186.89
|183.09
|925.5
|12
|J.S.S. COLLEGE OF PHYSIOTHERAPY MYSORE
|227.62
|139.94
|185.73
|186.7
|182.9
|922.84
|13
|SHARDA COLLEGE OF PHYSIOTHERAPY NORTH GUJARAT
|226.97
|139.22
|184.76
|186.47
|182.69
|920.11
|14
|VENKATESHWAR COLLEGE OF PHYSIOTHERAPY UDAIPUR
|226.12
|139.22
|184.47
|185.83
|181.94
|917.6
|15
|SUBHARTI COLLEGE OF PHYSIOTHERAPY MEERUT
|225.8
|138.79
|184.42
|185.1
|181.84
|915.9
(This story appeared in Outlook magazine’s August 3 issue, 'The AI Divide', which focuses on how India's AI education ambitions are colliding with the reality of inadequate digital infrastructure, undertrained teachers and AI tools that are not built around Indian students' cultural context)