Outlook-ICARE Rankings 2026: Top 15 Physiotherapy Institutes

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Outlook Bureau
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Are you looking for the best physiotherapy institutes in India? Check out Outlook-ICARE's annual ranking of India’s top 13 physiotherapy institutes for 2026 to make an informed choice based on multiple parameters.

Sharda College of Physiotherapy, North Gujarat
Sharda College of Physiotherapy, North Gujarat
RANK 2026TOP 15 INSTITUTESACADEMIC & RESEARCH EXCELLENCE 250INDUSTRY INTERFACE & PLACEMENT 150INFRASTRUCTURE & FACILITIES 200GOVERNANCE & ADMISSIONS 200DIVERSITY & OUTREACH 200TOTAL SCORE 1000
1COLLEGE OF PHYSIOTHERAPY KASTURBA MEDICAL COLLEGE MANGALORE234.1145.08193191.91186.69950.94
2AMITY INSTITUTE OF PHYSIOTHERAPY AMITY UNIVERSITY NOIDA233.14144.51192.48191.44186.39947.96
3SRI RAMACHANDRA FACULTY OF PHYSIOTHERAPY CHENNAI233.08143.91191.61191.4186.14946.14
4SIKKIM MANIPAL COLLEGE OF PHYSIOTHERAPY GANGTOK232.2143.22190.96190.97185.7943
5SRM IST - COLLEGE OF PHYSIOTHERAPY KTR CHENNAI231.89142.96189.96190.16185.31940.28
6DR. D. Y. PATIL COLLEGE OF PHYSIOTHERAPY PIMPRI PUNE231.13142.89189.28189.65185.26938.21
7KRUPANIDHI COLLEGE OF PHYSIOTHERAPY BANGALORE231.07142.4188.35189.29184.54936
8SCHOOL OF PARAMEDICS & ALLIED HEALTH SCIENCES CENTURION UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT ODISHA230.38142.17187.83189.09184.5933.97
9DEPARTMENT OF PHYSIOTHERAPY INTEGRAL UNIVERSITY LUCKNOW229.6141.27186.99188.66183.89930.4
10SANTOSH PARAMEDICAL / ALLIED HEALTH SCIENCES COLLEGE GHAZIABAD229.31140.87186.76187.78183.09927.81
11GARDEN CITY COLLEGE OF PHYSIOTHERAPY BANGALORE228.6140.38186.54186.89183.09925.5
12J.S.S. COLLEGE OF PHYSIOTHERAPY MYSORE227.62139.94185.73186.7182.9922.84
13SHARDA COLLEGE OF PHYSIOTHERAPY NORTH GUJARAT226.97139.22184.76186.47182.69920.11
14VENKATESHWAR COLLEGE OF PHYSIOTHERAPY UDAIPUR226.12139.22184.47185.83181.94917.6
15SUBHARTI COLLEGE OF PHYSIOTHERAPY MEERUT225.8138.79184.42185.1181.84915.9

(This story appeared in Outlook magazine’s August 3 issue, 'The AI Divide', which focuses on how India's AI education ambitions are colliding with the reality of inadequate digital infrastructure, undertrained teachers and AI tools that are not built around Indian students' cultural context)

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