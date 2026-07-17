Outlook-ICARE Rankings 2026: Top 20 Ayurveda Institutes

|RANK 2026
|TOP 20 INSTITUTES
|ACADEMIC & RESEARCH EXCELLENCE 250
|INDUSTRY INTERFACE & PLACEMENT 150
|INFRASTRUCTURE & FACILITIES 200
|GOVERNANCE & ADMISSIONS 200
|DIVERSITY & OUTREACH 200
|TOTAL SCORE 1000
|1
|BHARATI VIDYAPEETH DEEMED UNIVERSITY COLLEGE OF AYURVED PUNE
|233.77
|141.09
|194.47
|184.63
|185.08
|939.04
|2
|AMRITA VISHWA VIDYAPEETHAM AMRITAPURI CAMPUS KOLLAM
|232.9
|140.76
|194
|184.6
|184.63
|937.37
|3
|SRI SRI UNIVERSITY - [SSU] CUTTACK
|232.46
|140.49
|194.11
|184
|184.5
|935.57
|4
|BLDE ASSOCIATION’S AVS AYURVEDA MAHAVIDYALAYA VIJAYAPURA KARNATAKA
|232.35
|139.66
|193.44
|183.21
|184.3
|932.96
|5
|DATTA MEGHE INSTITUTE OF HIGHER EDUCATION AND RESEARCH - [DMIHER] WARDHA
|231.72
|139.5
|193.17
|182.66
|184.23
|931.28
|6
|DY PATIL UNIVERSITY NAVI MUMBAI
|230.84
|139.41
|193
|182.36
|183.68
|929.32
|7
|SUMANDEEP VIDYAPEETH VADODARA
|230.7
|138.77
|193.03
|181.95
|183.56
|928
|8
|SANKALCHAND PATEL UNIVERSITY - [SPU] VISNAGAR
|229.87
|138.3
|192.68
|181.62
|183
|925.5
|9
|PRAVARA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES UNIVERSITY- [PIMS] AHMEDNAGAR
|229.1
|137.4
|192.31
|181.43
|182.46
|922.71
|10
|JSS AYURVEDIC MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL - [JSSAMC] MYSORE
|228.84
|136.59
|191.4
|181.41
|182.09
|920.33
|11
|YENEPOYA UNIVERSITY MANGALORE
|228.55
|136.2
|190.98
|180.68
|181.73
|918.2
|12
|SGT UNIVERSITY GURGAON
|228.23
|135.95
|190.35
|180.56
|180.89
|915.98
|13
|GLOCAL UNIVERSITY SAHARANPUR
|227.51
|135.62
|189.77
|179.72
|180.15
|912.77
|14
|SHOBHIT UNIVERSITY GANGOH
|226.83
|134.64
|189.5
|179.56
|179.41
|909.95
|15
|TANTIA UNIVERSITY SRIGANGANAGAR
|226.02
|134.32
|189.48
|179.09
|179.2
|908.11
|16
|IIMT UNIVERSITY - [IIMTU] MEERUT
|225.84
|134.27
|188.84
|178.61
|178.63
|906.19
|17
|RK UNIVERSITY - [RKU] RAJKOT
|225.47
|133.52
|188.7
|177.99
|178.07
|903.75
|18
|SANSKRITI UNIVERSITY - [SU] MATHURA
|224.98
|132.62
|187.73
|177.38
|177.86
|900.57
|19
|SWAMINARAYAN UNIVERSITY KALOL
|224.95
|132.3
|187.55
|176.42
|177.38
|898.55
|20
|SWARRNIM STARTUP & INNOVATION UNIVERSITY GANDHINAGAR
|224.81
|131.38
|187.01
|175.98
|177.09
|896.27
(This story appeared in Outlook magazine’s August 3 issue, 'The AI Divide', which focuses on how India's AI education ambitions are colliding with the reality of inadequate digital infrastructure, undertrained teachers and AI tools that are not built around Indian students' cultural context)