Outlook-ICARE Rankings 2026: Top 20 Ayurveda Institutes

O
Outlook Bureau
Published at:

Are you looking for the best ayurveda institutes in India? Check out Outlook-ICARE's annual ranking of India’s top 20 ayurveda institutes for 2026 to make an informed choice based on multiple parameters.

Outlook-ICARE Rankings 2026: Top 20 Ayurveda Institutes
Outlook-ICARE Rankings 2026: Top 20 Ayurveda Institutes
RANK 2026TOP 20 INSTITUTESACADEMIC & RESEARCH EXCELLENCE 250INDUSTRY INTERFACE & PLACEMENT 150INFRASTRUCTURE & FACILITIES 200GOVERNANCE & ADMISSIONS 200DIVERSITY & OUTREACH 200TOTAL SCORE 1000
1BHARATI VIDYAPEETH DEEMED UNIVERSITY COLLEGE OF AYURVED PUNE233.77141.09194.47184.63185.08939.04
2AMRITA VISHWA VIDYAPEETHAM AMRITAPURI CAMPUS KOLLAM232.9140.76194184.6184.63937.37
3SRI SRI UNIVERSITY - [SSU] CUTTACK232.46140.49194.11184184.5935.57
4BLDE ASSOCIATION’S AVS AYURVEDA MAHAVIDYALAYA VIJAYAPURA KARNATAKA232.35139.66193.44183.21184.3932.96
5DATTA MEGHE INSTITUTE OF HIGHER EDUCATION AND RESEARCH - [DMIHER] WARDHA231.72139.5193.17182.66184.23931.28
6DY PATIL UNIVERSITY NAVI MUMBAI230.84139.41193182.36183.68929.32
7SUMANDEEP VIDYAPEETH VADODARA230.7138.77193.03181.95183.56928
8SANKALCHAND PATEL UNIVERSITY - [SPU] VISNAGAR229.87138.3192.68181.62183925.5
9PRAVARA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES UNIVERSITY- [PIMS] AHMEDNAGAR229.1137.4192.31181.43182.46922.71
10JSS AYURVEDIC MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL - [JSSAMC] MYSORE228.84136.59191.4181.41182.09920.33
11YENEPOYA UNIVERSITY MANGALORE228.55136.2190.98180.68181.73918.2
12SGT UNIVERSITY GURGAON228.23135.95190.35180.56180.89915.98
13GLOCAL UNIVERSITY SAHARANPUR227.51135.62189.77179.72180.15912.77
14SHOBHIT UNIVERSITY GANGOH226.83134.64189.5179.56179.41909.95
15TANTIA UNIVERSITY SRIGANGANAGAR226.02134.32189.48179.09179.2908.11
16IIMT UNIVERSITY - [IIMTU] MEERUT225.84134.27188.84178.61178.63906.19
17RK UNIVERSITY - [RKU] RAJKOT225.47133.52188.7177.99178.07903.75
18SANSKRITI UNIVERSITY - [SU] MATHURA224.98132.62187.73177.38177.86900.57
19SWAMINARAYAN UNIVERSITY KALOL224.95132.3187.55176.42177.38898.55
20SWARRNIM STARTUP & INNOVATION UNIVERSITY GANDHINAGAR224.81131.38187.01175.98177.09896.27

(This story appeared in Outlook magazine’s August 3 issue, 'The AI Divide', which focuses on how India's AI education ambitions are colliding with the reality of inadequate digital infrastructure, undertrained teachers and AI tools that are not built around Indian students' cultural context)

MORE FROM THIS ISSUE
Outlook Magazine Cover
Neeraj Thakur
Editor's Note | Education Engenders Inequality in India
| Photo: Tribhuvan Tiwari : Data Gap: Smart classrooms are a part of the system now, however, government data says over a third of schools lack basic digital access
Outlook Cover Story | AI in Education: The Future of Schools and the Burden of the Indian State
| Photo: Suresh K. Pandey : Delhi Chief Minister Rekha Gupta
EXCLUSIVE | Rekha Gupta on Delhi's EV Policy: "Clean Air Is a Basic Human Right"
| Photo: Tribhuvan Tiwari : Education Minister of Delhi Ashish Sood
EXCLUSIVE | Delhi's AI Education Push: Ashish Sood on Preparing Students for Tomorrow
Victor R. Lee, the Khosla Family Professor in the Graduate School of Education at Stanford University
Interview | Victor R. Lee: Why AI Literacy Is Becoming a Necessity for Every Student

Read all the latest breaking news on Outlook India and stay updated with top stories from India, Entertainment, Education, and around the world.

Tags

  • image
  • image
  • image

RELATED STORIES

More From the author

Watch

Photos

×

Latest Sports News

Trending Stories

Latest Stories