Outlook-ICARE Rankings 2026: Top 25 Music Institutes

O
Outlook Bureau
Published at:

Are you looking for the best music institutes in India? Check out Outlook-ICARE's annual ranking of India’s top 25 music institutes for 2026 to make an informed choice based on multiple parameters.

Outlook-ICARE Rankings 2026: Top 25 Music Institutes
Outlook-ICARE Rankings 2026: Top 25 Music Institutes
RANK 2026TOP 25 INSTITUTESFACULTY & STUDENTS 150STUDENT ACHIEVEMENTS 250INFRASTRUCTURE & FACILITIES 200ALUMNI SUCCESS 250INDUSTRY CONNECTIONS & OPPORTUNITIES 150TOTAL SCORE 1000
1TAMIL NADU GOVERNMENT MUSIC COLLEGE THIRUVAIYARU139.31227.22184.66237.12125.05913.36
2FACULTY OF PERFORMING ARTS BANARAS HINDU UNIVERSITY (BHU) VARANASI139.12226.67184.25236.33124.87911.24
3KM MUSIC CONSERVATORY CHENNAI138.42225.89183.69235.8123.96907.77
4INDIRA KALA SANGEET VISHWAVIDYALAYA KHAIRAGARH137.67225.61182.72235.2123.82905
5FACULTY OF MUSIC AND FINE ARTS UNIVERSITY OF DELHI DELHI136.74224.83182.17234.3123.63901.67
6DEPARTMENT OF VOCAL MUSIC AND INSTRUMENTAL MUSIC RABINDRA BHARATI UNIVERSITY KOLKATA136.59224.5181.45233.79123.26899.56
7KARNATAKA STATE DR. GANGUBHAI HANGAL MUSIC AND PERFORMING ARTS UNIVERSITY MYSURU135.61223.71180.56232.81123.12895.81
8SANGEET NATAK AKADEMI NEW DELHI134.73222.89180.22232.33122.17892.34
9SWATHI THIRUNAL COLLEGE OF MUSIC THIRUVANANTHAPURAM134221.9179.77231.38122.2889.24
10SWARNABHOOMI ACADEMY OF MUSIC CHENNAI133.86221.22179.19230.5122.06886.83
11SHANKAR MAHADEVAN ACADEMY MUMBAI133.25220.59178.64230.41121.26884.15
12TAMIL NADU GOVERNMENT MUSIC COLLEGE CHENNAI133.13220.03178.41229.61121.08882.26
13THE TRUE SCHOOL OF MUSIC MUMBAI132.34219.06177.71229.42120.28878.81
14SCHOOL OF MUSIC WHISTLING WOODS INTERNATIONAL MUMBAI132.1218.92176.95228.51119.45875.93
15CALCUTTA SCHOOL OF MUSIC KOLKATA131.66218.01176.42227.9119.35873.29
16RAJA MANSINGH TOMAR MUSIC & ARTS UNIVERSITY GWALIOR131.1217.28175.85227.48118.45870.17
17EASTERN FARE MUSIC FOUNDATION BANGALORE130.94216.74174.89226.59117.65866.81
18DELHI SCHOOL OF MUSIC NEW DELHI130.8216.34174.58225.87116.88864.51
19BANGALORE SCHOOL OF MUSIC BANGALORE130.45215.47173.8225.54116.78862.04
20GLOBAL MUSIC INSTITUTE NOIDA130.26214.61173.74225116.58859.99
21MUSICIANS INSTITUTE BANGALORE129.41213.95172.91223.82116.07856.16
22NATHANIEL SCHOOL OF MUSIC BANGALORE129.27213.65172.01223.65115.41853.99
23SURESH WADEKAR’S AJIVASAN MUSIC ACADEMY MUMBAI128.54213.23171.9222.85115.02851.54
24TANSEN SANGEET MAHAVIDYALAYA DELHI128.24212.99171.53222.02114.24849.02
25FURTADOS SCHOOL OF MUSIC MUMBAI128.06212.63171.09221.54113.72847.04

(This story appeared in Outlook magazine’s August 3 issue, 'The AI Divide', which focuses on how India's AI education ambitions are colliding with the reality of inadequate digital infrastructure, undertrained teachers and AI tools that are not built around Indian students' cultural context)

MORE FROM THIS ISSUE
Outlook Magazine Cover
Neeraj Thakur
Editor's Note | Education Engenders Inequality in India
| Photo: Tribhuvan Tiwari : Data Gap: Smart classrooms are a part of the system now, however, government data says over a third of schools lack basic digital access
Outlook Cover Story | AI in Education: The Future of Schools and the Burden of the Indian State
| Photo: Suresh K. Pandey : Delhi Chief Minister Rekha Gupta
EXCLUSIVE | Rekha Gupta on Delhi's EV Policy: "Clean Air Is a Basic Human Right"
| Photo: Tribhuvan Tiwari : Education Minister of Delhi Ashish Sood
EXCLUSIVE | Delhi's AI Education Push: Ashish Sood on Preparing Students for Tomorrow
Victor R. Lee, the Khosla Family Professor in the Graduate School of Education at Stanford University
Interview | Victor R. Lee: Why AI Literacy Is Becoming a Necessity for Every Student

Read all the latest breaking news on Outlook India and stay updated with top stories from India, Entertainment, Education, and around the world.

Tags

  • image
  • image
  • image

RELATED STORIES

More From the author

Watch

Photos

×

Latest Sports News

Trending Stories

Latest Stories