Outlook-ICARE Rankings 2026: Top 110 BCA Institutes

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The Oxford College Of Science, Bangalore
The Oxford College Of Science, Bangalore
RANK 2026TOP 110 INSTITUTESACADEMIC & RESEARCH EXCELLENCE 250INDUSTRY INTERFACE & PLACEMENT 200INFRASTRUCTURE & FACILITIES 200GOVERNANCE & ADMISSIONS 200DIVERSITY & OUTREACH 150TOTAL SCORE 1000
1DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE CHRIST (DEEMED TO BE UNIVERSITY) BANGALORE235.81189.01189.29183.33149.88947.32
2SYMBIOSIS INSTITUTE OF COMPUTER STUDIES AND RESEARCH PUNE232.35191.94186185.2146.4941.51
3LOYOLA COLLEGE CHENNAI231.01187.44187.5180.3146.29932.57
4SCHOOL OF COMPUTER SCIENCE RV UNIVERSITY BANGALORE231.07187.87186.94180.07145.94931.89
5KRISTU JAYANTI COLLEGE BANGALORE232.97185.26187.23179.04147.28931.78
6PRESIDENCY COLLEGE (AUTONOMOUS) BANGALORE231.63188.18187.5180.18143.17930.64
7SHRIMATHI DEVKUNVAR NANALAL BHATT VAISHNAV COLLEGE FOR WOMEN CHENNAI230.6186.02186.44179.34148.01930.4
8AMITY INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY NOIDA231.89185.7182.65180.57143.2923.98
9ST JOSEPH’S COLLEGE BANGALORE231.04184.2183.99179.53144.28923.06
10ST XAVIER’S COLLEGE AHMEDABAD228.8187.99183.16177.85143.16920.96
11WOMEN’S CHRISTIAN COLLEGE CHENNAI227.68185.1182.83179.78144.7920.1
12TRINITY INSTITUTE OF PROFESSIONAL STUDIES NEW DELHI227.89183.61182.29178.34143.19915.32
13GOSWAMI GANESH DUTTA SD COLLEGE CHANDIGARH229.61182.13182.59179.75140.55914.63
14SCHOOL OF INFORMATION TECHNOLOGY INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES NOIDA NOIDA228.3183.92181.1178.7141.49913.5
15M S RAMAIAH COLLEGE OF ARTS SCIENCE AND COMMERCE BANGALORE228.99184.53180.63175.64141.27911.06
16PRESTIGE INSTITUTE OF MANAGEMENT AND RESEARCH INDORE225.97181.77180.29178.9142.4909.33
17JAGAN INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES NEW DELHI226.61181.32180.43175.38139.72903.46
18MAHARAJA SURAJMAL INSTITUTE NEW DELHI225.58182.68178.47176.25138.01900.99
19SRI RAMAKRISHNA COLLEGE OF ARTS & SCIENCE (AUTONOMOUS) NAVA INDIA COIMBATORE223.96180.1179.84176.19137.6897.67
20KRUPANIDHI DEGREE COLLEGE BANGALORE226.05178.96178.61173.45138.83895.9
21MOUNT CARMEL COLLEGE BANGALORE223.76180.64178.22175.89137.21895.72
22INSTITUTE OF ENGINEERING & MANAGEMENT (SCHOOL OF UNIVERSITY OF ENGINEERING AND MANAGEMENT KOLKATA)223.78179.16177.59174.67137.07892.27
23NERIM GROUP OF INSTITUTIONS GUWAHATI225.93178.99178.31171.5135.14889.87
24SESHADRIPURAM COLLEGE SESHADRIPURAM BANGALORE223.15178178.3170.84138.27888.56
25PRESTIGE INSTITUTE OF MANAGEMENT AND RESEARCH GWALIOR224.17178.58176.12172.3136.62887.79
26ITS UG INSTITUTE MOHAN NAGAR GHAZIABAD223.28178.73174.59171.8134.46882.86
27THE OXFORD COLLEGE OF SCIENCE BANGALORE221.2177.41172.64171.78136.45879.5
28AMITY INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY LUCKNOW221.23179.1174.25170.84133.04878.46
29ACHARYA MOTIBHAI PATEL INSTITUTE OF COMPUTER STUDIES GANPAT UNIVERSITY MEHSANA GUJARAT222.11174.48172.79167.07134.5870.92
30ETHIRAJ COLLEGE FOR WOMEN CHENNAI220.1177.51173.56166.93132.6870.72
31FACULTY OF COMPUTER APPLICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY GLS UNIVERSITY AHMEDABAD216.8177.9171.74169131.32866.63
32MIT ARTS COMMERCE AND SCIENCE COLLEGE ALANDI PUNE215.7175174.16169.18130.52864.56
33MEHR CHAND MAHAJAN DAV COLLEGE FOR WOMEN CHANDIGARH218.18173.88171.26168.76131.87863.95
34DAV COLLEGE HOSHIARPUR217.92172.1173.09166.9130.26860.22
35DAV COLLEGE CHANDIGARH215.82176.12169.98164.7132.33858.96
36ST JOSEPH’S COLLEGE TIRUCHIRAPPALLI216.58172.38172.85166.6129.05857.41
37ST MIRA’S COLLEGE FOR GIRLS PUNE215.96173.3170.41165.7130.2855.57
38SIVANANDA SARMA MEMORIAL RV COLLEGE BANGALORE212.24172.69170.52166.9130.47852.82
39PARUL INSTITUTE OF COMPUTER APPLICATION VADODARA212.8173.2171.19163.54130.51851.23
40PRESTIGE INSTITUTE OF MANAGEMENT AND RESEARCH DEWAS213.65169.9170.42166.71125.9846.6
41SRI KRISHNA ARTS AND SCIENCE COLLEGE COIMBATORE213.96173.63168.98162.45127.23846.25
42UNIVERSITY OF ENGINEERING & MANAGEMENT (UEM) JAIPUR211.28170.32170.92163.33129.1844.93
43DR S N S RAJALAKSHMI COLLEGE OF ARTS AND SCIENCE COIMBATORE208.86172.46165.8163.86124.97835.99
44GLA UNIVERSITY MATHURA209.27169.88169.3163.24124.25835.9
45SCHOOL OF COMPUTER AND SYSTEMS SCIENCES JAIPUR NATIONAL UNIVERSITY JAIPUR211.64170.24165.91161.07126.73835.59
46UNIVERSITY INSTITUTE OF COMPUTING CHANDIGARH UNIVERSITY MOHALI205.94171.6168161.21126.6833.25
47MOP VAISHNAV COLLEGE FOR WOMEN CHENNAI209170.75167.68160.43122.63830.49
48INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY CHITKARA UNIVERSITY RAJPURA208.92168.14168.32160.24123.21829
49AMITY INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY GURUGRAM209.53169.56165.8162121.2828.13
50GURU NANAK COLLEGE CHENNAI208.22169.18168.42158.55123.7828.1
51AIMS INSTITUTES BANGALORE205.34167.3164.68160.88120.12818.29
52AMITY INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY JAIPUR203.36167.58163.56158.59122.61815.7
53B B K DAV COLLEGE FOR WOMEN AMRITSAR205.04165.54164.04158.24121.21814.07
54HERITAGE GROUP OF INSTITUTIONS KOLKATA203.12168.52161.64158.38119.19810.85
55DEPARTMENT OF COMPUTER APPLLICATION ICFAI UNIVERSITY SIKKIM GANGTOK203.36166.1162.48156.3118.51806.81
56PUNJAB COLLEGE OF TECHNICAL EDUCATION LUDHIANA204.89165.66160.58155.77119.15806.05
57AMITY INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY NAVI MUMBAI200.29167.1163.62156.06118.9805.92
58THE BHOPAL SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES BHOPAL201.16165.63163.23155.5116.32801.82
59ST WILFREDS PG COLLEGE JAIPUR200.9164.06163.08155.61117.33800.98
60STANI MEMORIAL PG COLLEGE JAIPUR199.17165.2160.74158.32117.04800.44
61ST CLARET COLLEGE BANGALORE198.89162.53162.54157.71118.56800.23
62UTTARANCHAL INSTITUTE OF MANAGEMENT DEHRADUN201.9161.34161156.86116.57797.82
63SRI KANYAKA PARAMESWARI ARTS AND SCIENCE COLLEGE FOR WOMEN CHENNAI198.37160.7160.01155.85115.99790.92
64HINDUSTAN COLLEGE OF ARTS AND SCIENCE CHENNAI197.1162.42160.44151.73112.45784.14
65KONGU ARTS AND SCIENCE COLLEGE ERODE197.23160.91156.37153.97113.11781.59
66RATHINAM COLLEGE OF ARTS AND SCIENCE COIMBATORE197.13161.12157.22152.32113.79781.6
67MARIAN COLLEGE KUTTIKKANAM194.85160.5155.3151.56114.09776.32
68ST XAVIER’S COLLEGE MAPUSA196.84160.07154.96152.2111.7775.76
69SCHOOL OF COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING POORNIMA UNIVERSITY JAIPUR195.02159.99155.52150.2112.43773.13
70SRI GVG VISALAKSHI COLLEGE FOR WOMEN TIRUPPUR195.93159.2156.22150.78109.78771.91
71MUTHAYAMMAL COLLEGE OF ARTS AND SCIENCE NAMAKKAL195.2156.71155.6152.21111.92771.66
72CGC UNIVERSITY MOHALI  - SCHOOL OF ADVANCE COMPUTING193.25159.19154.01153.3108.9768.69
73NALLAMUTHU GOUNDER MAHALINGAM COLLEGE COIMBATORE194.07156.7152.42151.74109.54764.48
74DAV COLLEGE FOR WOMEN FEROZEPUR193.92156.75154.75150.44107.92763.78
75NARULA INSTITUTE OF TECHNOLOGY  (NIT) KOLKATA192.13157.16153.54149.14107.89759.86
76NSHM KNOWLEDGE CAMPUS DURGAPUR191.54157.55152.69149.59108.4759.73
77ARKA JAIN UNIVERSITY JAMSHEDPUR190.37158.92150.09149.75109.9759.03
78TULA’S INSTITUTE ENGINEERING & MANAGEMENT COLLEGE DEHRADUN190.03156.01151.12150.56108.3756.02
79SARDAR PATEL MAHAVIDYALAYA CHANDRAPUR192.68155.03151.38145.85106.13751.07
80DEPARTMENT OF COMPUTER APPLICATIONS JIS COLLEGE OF ENGINEERING(JISCE) KALYANI WEST BENGAL190.65155.58148147.32104.67746.53
81DON BOSCO COLLEGE PANAJI189.39151.85149.4143.4106.08740.12
82ANNA ADARSH COLLEGE FOR WOMEN CHENNAI188.2151.38148.07145.72105.5738.91
83SHRI SHANKARLAL SUNDARBAI SHASUN JAIN COLLEGE FOR WOMEN CHENNAI188.8152.23148.2146.4102.63738.23
84DNYANPRASSARAK MANDAL’S COLLEGE AND RESEARCH CENTRE MAPUSA189.82151.64147.69143104.88737.1
85GURU NANAK INSTITUTE OF TECHNOLOGY(GNIT) KOLKATA189.03151.36146.85144.85104.8736.9
86DR NGP ARTS AND SCIENCE COLLEGE COIMBATORE185.2152.28147.67143.38103.14731.67
87DAV CENTENARY COLLEGE FARIDABAD186153.32144.43142.84103.18730.06
88SDM COLLEGE OF BUSINESS MANAGEMENT MANGALURU186.34148.82147.5143.898.53724.99
89ACHARYA INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES BANGALORE185.2148.7147.7142.96100.16724.7
90ASANSOL ENGINEERING COLLEGE (AEC) ASANSOL WB186.44149.27143.14143.1100.78722.73
91PATRICIAN COLLEGE OF ARTS AND SCIENCE CHENNAI183.99148144.61142.04102.14720.7
92JNAN VIKAS MANDAL NAVI MUMBAI183.5151.58143142.798.56719.69
93GD RUNGTA COLLEGE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY BHILAI185.6150.17144.78139.0798.61718.25
94DEPARTMENT OF COMPUTER APPLICATION ICFAI UNIVERSITY NAGALAND DIMAPUR184.13149.01143.33140.8299.23716.52
95JIS UNIVERSITY SCHOOL OF MANAGEMENT STUDIES KOLKATA185.69149.69144.28138.297714.86
96SREE NARAYANA GURU COLLEGE COIMBATORE183.1147.8142136.0499.15708.05
97BISHOP APPASAMY COLLEGE OF ARTS AND SCIENCE COIMBATORE182.34148.39140.82137.596705.08
98SRINATH UNIVERSITY JAMSHEDPUR182.77145.53140134.4796.01698.29
99INSTITUTE OF COMPUTER APPLICATION SAGE UNIVERSITY INDORE181.64146.48141.4134.2294.38698.12
100OM KOTHARI INSTITUTE OF MANAGEMENT AND RESEARCH KOTA179.4145.66140.52138.7393.25697.51
101DEPARTMENT OF COMPUTER APPLICATION ICFAI UNIVERSITY JHARKHAND RANCHI182.52144.49138.85134.8596.33697.04
102DEVKI DEVI JAIN MEMORIAL COLLEGE FOR WOMEN LUDHIANA180.01144.06139.9137.8395696.81
103NAZARETH COLLEGE OF ARTS AND SCIENCE CHENNAI179.24143.53137.59136.496.21692.97
104FACULTY OF COMPUTER SCIENCE APPLICATION VIVEKANANDA GLOBAL UNIVERSITY JAIPUR180.58141.34138.47134.1793.9688.46
105UNIVERSITY SCHOOL OF BUSINESS STUDIES (USMS) RAYAT-BAHRA UNIVERSITY MOHALI181.84141.49138.0313491.55687.18
106ABEDA INAMDAR SENIOR COLLEGE OF ARTS SCIENCE AND COMMERCE PUNE181141.55136.52132.8195.5686.9
107AXIS INSTITUTE OF HIGHER EDUCATION KANPUR179.62143.02139131.2792.4685.28
108APEEJAY COLLEGE OF FINE ARTS JALANDHAR178.01144.02135.14136.0790.6683.79
109PIONEER COLLEGE OF ARTS AND SCIENCE COIMBATORE179.78143.02139.19131.0790.09683.15
110APEX SCHOOL OF COMPUTER APPLICATION & INFORMATION TECHNOLOGY APEX UNIVERSITY JAIPUR179.09140.63137.64132.2891.91681.55

(This story appeared in Outlook magazine’s August 3 issue, 'The AI Divide', which focuses on how India's AI education ambitions are colliding with the reality of inadequate digital infrastructure, undertrained teachers and AI tools that are not built around Indian students' cultural context)

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