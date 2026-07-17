Outlook-ICARE Rankings 2026: Top 130 BBA Institutes

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Outlook-ICARE Rankings 2026: Top 130 BBA Institutes
Outlook-ICARE Rankings 2026: Top 130 BBA Institutes
RANK 2026TOP 130 INSTITUTESACADEMIC & RESEARCH EXCELLENCE 250INDUSTRY INTERFACE & PLACEMENT 200INFRASTRUCTURE & FACILITIES 200GOVERNANCE & ADMISSIONS 200DIVERSITY & OUTREACH 150TOTAL SCORE 1000
1JINDAL GLOBAL BUSINESS SCHOOL SONIPAT232.2187.03195193.76144.16952.11
2SVKM’S NMIMS ANIL SURENDRA MODI SCHOOL OF COMMERCE MUMBAI233.83183.34192.35192.42145.91947.85
3FACULTY OF MANAGEMENT SRM IST KATTANKULATHUR CHENNAI228.69184.74192.5192.6140.87939.4
4DEPARTMENT OF MANAGEMENT STUDIES CHRIST (DEEMED TO BE UNIVERSITY) BANGALORE229.85183.76189.47189.85144936.89
5AMITY SCHOOL OF BUSINESS NOIDA229.03182.86191.52190.27140.62934.3
6PRESIDENCY COLLEGE (AUTONOMOUS) BANGALORE228.74182.2187.25192.51142.89933.59
7KRISTU JAYANTI (DEEMED TO BE UNIVERSITY) BENGALURU228.79181.8186.76191.39142.01931
8SCHOOL OF ECONOMICS AND BUSINESS RV UNIVERSITY BENGALURU228.19181.17190.04189.69139.9929
9SIVA SIVANI DEGREE COLLEGE KOMPALLY228.6180.17188.16188.46141.49926.9
10JAIN (DEEMED-TO-BE UNIVERSITY) BENGALORE227.39181.5186.72186.71140.48922.8
11MOUNT CARMEL COLLEGE BANGALORE227.8179.31188.36186.16139.34920.97
12MADRAS CHRISTIAN COLLEGE CHENNAI227.81178.43185.82186.1141.5919.58
13SRM AP: PAARI SCHOOL OF BUSINESS AMARAVATI AP225.48179.35186.75186.68141.22919.48
14ETHIRAJ COLLEGE FOR WOMEN CHENNAI227.39177.87183.27187.4140.32916.3
15SYMBIOSIS INSTITUTE OF COMPUTER STUDIES AND RESEARCH PUNE222.65178.73182.63187.7140.72912.44
16VIVEKANANDA INSTITUTE OF PROFESSIONAL STUDIES NEW DELHI226.23178.39183.86184.12137.72910.32
17PRESTIGE INSTITUTE OF MANAGEMENT AND RESEARCH INDORE221.68177184.5187.38136.03906.59
18TRINITY INSTITUTE OF PROFESSIONAL STUDIES NEW DELHI224.14174.94182.67184.11139.12904.98
19FACULTY OF MANAGEMENT AND COMMERCE M S RAMAIAH UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES BENGALURU224.59173.5182.15183.4139.01902.65
20KRUPANIDHI DEGREE COLLEGE BANGALORE224.43173.27181.33182.72138899.85
21NERIM GROUP OF INSTITUTIONS GUWAHATI220.62173.78184.31182.68134.78896.17
22UNIVERSITY SCHOOL OF BUSINESS CHANDIGARH UNIVERSITY MOHALI222.06174.34179.99181.91134.12892.4
23PRESTIGE INSTITUTE OF MANAGEMENT & RESEARCH GWALIOR219.72173.8181.84179.95135890.34
24SESHADRIPURAM COLLEGE SESHADRIPURAM BANGALORE219.47173.5178.47182.73135.08889.25
25ADMINISTRATIVE MANAGEMENT COLLEGE BANGALORE220.16171.85180.36182134.29888.66
26PRESTIGE INSTITUTE. OF MANAGEMENT & RESEARCH DEWAS216.71171.01179.2181.61136.08884.56
27AMITY BUSINESS SCHOOL GURUGRAM219.99169.76178.21180.52134.7883.18
28AMITY BUSINESS SCHOOL MUMBAI217.7169.86178.7177.77132.83876.88
29V. M. PATEL COLLEGE OF MANAGEMENT STUDIES GANPAT UNIVERSITY MEHSANA GUJARAT216.32170.19175.51177.83133.13872.98
30CGC UNIVERSITY MOHALI - SCHOOL OF MANAGEMENT STUDIES215.17168.3175.17179.37130.42868.4
31INSTITUTE OF ENGINEERING & MANAGEMENT (SCHOOL OF UNIVERSITY OF ENGINEERING AND MANAGEMENT KOLKATA)217.58169.66173.22175.51132.24868.21
32SHRIMATHI DEVKUNVAR NANALAL BHATT VAISHNAV COLLEGE FOR WOMEN CHENNAI215.23170.5174.46176.36129.19865.74
33SRI DHARMASTHALA MANJUNATHESHWARA COLLEGE UJIRE KARNATAKA214.63168.59176.98174.92126.8861.93
34SRI RAMAKRISHNA COLLEGE OF ARTS & SCIENCE (AUTONOMOUS) NAVA INDIA COIMBATORE213.28169.18175.9172.9128.67859.91
35RAJAGIRI COLLEGE OF SOCIAL SCIENCES KOCHI213.43168.39174.39173.88129.46859.55
36GLA UNIVERSITY MATHURA216.07165.68175.28175.07125.86857.96
37SURANA COLLEGE BANGALORE214.8167.6170.36174.33128.5855.65
38UNIVERSITY OF ENGINEERING & MANAGEMENT (UEM) JAIPUR212.44166.16172.57173.5128.51853.18
39MANAV RACHNA UNIVERSITY FARIDABAD210.04164.4172.61170.56127.75845.36
40SCHOOL OF MANAGEMENT MIT WPU PUNE211.12164.56171.95172.82123.71844.16
41INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY & MANAGEMENT NEW DELHI211.09165.84170.09172.62123.93843.57
42AMITY BUSINESS SCHOOL JAIPUR211.5163.49169.1173.76125.67843.49
43AIMS INSTITUTES BANGALORE208.8165.49168.87169.89122.73835.78
44SCHOOL OF MANAGEMENT CENTURION UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT ODISHA209.59164.7166.21168.2125.97834.67
45DEPARTMENT OF MANAGEMENT J D BIRLA INSTITUTE KOLKATA208.8161.17169.33171.26123.9834.46
46SRM UNIVERSITY DELHI NCR SONEPAT209.56159.07167.45170.5124.12830.7
47AMITY BUSINESS SCHOOL GWALIOR209.28159.28165.3170.72124.89829.47
48JAGAN INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES NEW DELHI209.91160.7168.53168.39121.4828.93
49CHITKARA BUSINESS SCHOOL CHITKARA UNIVERSITY RAJPURA206.9160.85165.81168.78125.21827.6
50THE OXFORD COLLEGE OF BUSINESS MANAGEMENT BANGALORE205.3158.77162.37168.84125820.28
51HERITAGE GROUP OF INSTITUTIONS KOLKATA205.72158.67164.53169.2120.4818.5
52S S JAIN SUBODH PG COLLEGE JAIPUR204.16159.1164.06167.71121.87816.9
53JIS COLLEGE OF  ENGINEERING (JISCE) KALYANI WB206.44158.66163.85166.8120.15815.93
54WOMEN’S CHRISTIAN COLLEGE CHENNAI203.65159.71161.95166.83123.1815.24
55GURU NANAK COLLEGE CHENNAI205.22157.75165.8165.36120.64814.77
56IPS ACADEMY INDORE204.8157.6163.68162.65120.62809.35
57CHANDIGARH BUSINESS SCHOOL OF ADMINISTRATION LANDRAN MOHALI203.68157.75160.99164.18120.49807.09
58ST CLARET COLLEGE BANGALORE201.17158.98159.25162.23119.57801.2
59FACULTY OF MANAGEMENT STUDIES ICFAI UNIVERSITY TRIPURA AGARTALA201.66156.63160.2163.79118.66800.94
60LINGAYA’S LALITA DEVI INSTITUTE OF MANAGEMENT AND SCIENCES NEW DELHI201.66158.28161.66159.42118.42799.44
61FACULTY OF MANAGEMENT STUDIES ICFAI BUSINESS SCHOOL JAIPUR203.43155.36158.36161.46120.51799.12
62APEEJAY COLLEGE OF FINE ARTS JALANDHAR203156.53159.32160.72116.95796.2
63DAV CENTENARY COLLEGE FARIDABAD202.21154.53157.3161.12115.51790.7
64FACULTY OF MANAGEMENT STUDIES ICFAI BUSINESS SCHOOL GANGTOK200.08153.26158.52160117.56789.41
65DR S N S RAJALAKSHMI COLLEGE OF ARTS AND SCIENCE COIMBATORE198.24151.64158.7159.95118.75787.31
66SCHOOL OF MANAGEMENT CENTURION UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT ANDHRA PRADESH198.16152.54159.33158.67117.05785.75
67SCHOOL OF MANAGEMENT AND COMMERCE SANSKRITI UNIVERSITY MATHURA199.69150.51158.15157.97115.07781.39
68ACHARYA INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES BANGALORE197.28152.7157.59158.63114.05780.25
69SCHOOL OF BUSINESS AND MANAGEMENT JAIPUR NATIONAL UNIVERSITY JAIPUR196.71152.96154.81158.82114.56777.86
70INSTITUTE OF MANAGEMENT J K LAKSHMIPAT UNIVERSITY JAIPUR196.73152.55154.99153.69115.02772.98
71SACRED HEART COLLEGE TIRUPATTUR197.8150.04155.59155.79113.5772.72
72MEHR CHAND MAHAJAN DAV COLLEGE FOR WOMEN CHANDIGARH196.32149.89155.82155.79112.28770.1
73FACULTY OF BUSINESS MANAGEMENT PCTE GROUP OF INSTITUTES LUDHIANA196.32151.05152.67154.21115.67769.92
74AMITY BUSINESS SCHOOL LUCKNOW194.26147.57152.78154.57113.61762.79
75ST WILFRED’S PG COLLEGE JAIPUR195.82147.48153.42150.79113.56761.07
76GURU NANAK INSTITUTE OF TECHNOLOGY (GNIT) KOLKATA192.5148.29151.99151.3112.05756.11
77DR D Y PATIL ARTS COMMERCE AND SCIENCE COLLEGE PUNE193.87149.07152.27149.89110.35755.5
78MOP VAISHNAV COLLEGE FOR WOMEN CHENNAI191.49147.33152.89152.62110.7755.05
79ST MIRA’S COLLEGE FOR GIRLS PUNE191.61144.55151.2152.07111.23751
80CAUVERY COLLEGE VIRAJPET191.1146.42150.21147.97110.08745.7
81BBK DAV COLLEGE FOR WOMEN AMRITSAR190.5143.92150.41149.88109.43744.18
82SIVANANDA SARMA MEMORIAL RV COLLEGE BANGALORE190.3143.89148.85150.15109.98743.17
83INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT AND COMMERCE HYDERABAD192.37145.78147.5146.71109.09741.5
84HINDUSTAN COLLEGE OF ARTS AND SCIENCE CHENNAI191.06145.62148.52146.3108.26739.79
85NARULA INSTITUTE OF TECHNOLOGY (NIT) KOLKATA188.5142146.79147.88104.68729.8
86T JOHN COLLEGE BANGALORE190.5140.85147.52143.64105.95728.46
87KONGU ARTS AND SCIENCE COLLEGE ERODE187.36141.38144.8146.64107.88728.06
88UNIVERSAL BUSINESS SCHOOL KARJAT187.35141.8148.53142.66105.63726
89ASANSOL ENGINEERING COLLEGE  (AEC) ASANSOL
WB		189.98138.92144.17144.7107.72725.46
90GD RUNGTA COLLEGE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY BHILAI187.09140.29146.92142.86103.58720.74
91ARKA JAIN UNIVERSITY JAMSHEDPUR187.64141.71143.22144.46103.15720.18
92JLU BUSINESS SCHOOL JAGRAN LAKECITY UNIVERSITY BHOPAL186138.66146.5142.1106.5719.83
93TECNIA INSTITUTE OF ADVANCED STUDIES NEW DELHI186.45140.68145.78140.29103.59716.79
94PARUL INSTITUTE OF BUSINESS ADMINISTRATION VADODARA186.64139.45142.2142.1102.11712.5
95GRADUATE SCHOOL OF BUSINESSUSINEES TULA’S INSTITUTE DEHRADUN184.86137.35143.63142.49103.98712.31
96MIT-ARTS COMMERCE AND SCIENCE COLLEGE ALANDI PUNE184.57134.61142.78139.94103.28705.18
97SRI KRISHNA ARTS AND SCIENCE COLLEGE COIMBATORE184.42137.42140.97139.67102.09705
98NSHM KNOWLEDGE CAMPUS DURGAPUR186.24137.2140.37139.82100.73704.33
99SRINATH UNIVERSITY JAMSHEDPUR182.9136.83140.65138.4100.32699.1
100MMK AND SDM MAHILA MAHA VIDYALAYA MYSURU184.49132.79141.6141.4398.23698.54
101RATHINAM COLLEGE OF ARTS AND SCIENCE COIMBATORE181.48135.5140.3113999.6695.85
102KOVAI KALAIMAGAL COLLEGE OF ARTS AND SCIENCE COIMBATORE183.06135.22138.77139.7397.1693.88
103V O CHIDAMBARAM COLLEGE THOOTHUKUDI182133.24140.2139.1198.49693.37
104SRI KANYAKA PARAMESHWARI ARTS AND SCIENCE COLLEGE FOR WOMEN CHENNAI181.53135.1138139.7696.16690.98
105UTTARANCHAL INSTITUTE OF MANAGEMENT DEHRADUN183.51130.41140.72136.996.3687.84
106DR N G P ARTS AND SCIENCE COLLEGE181.65129.57138.64140.1394.4684.42
107SCHOOL OF MANAGEMENT STUDIES REVA UNIVERSITY BANGALORE180.06132.3137.66139.7794.08683.87
108NEHRU ARTS AND SCIENCE COLLEGE COIMBATORE181.25130.74139.98136.1194.94683.02
109AMITY BUSINESS SCHOOL RAIPUR180.29133.16138.6138.2792.5682.83
110INDIRA COLLEGE OF COMMERCE AND SCIENCE PUNE176.24128.28140138.8293675.95
111SDM COLLEGE OF BUSINESS MANAGEMENT MANGALURU176.76128.2135.09137.1494.07671.26
112DEPARTMENT OF MANAGEMENT STUDIES MAHARISHI MARKANDESHWAR UNIVERSITY MULLANA AMBALA176.25126.6139.04134.2893.93670.07
113INDIAN ACADEMY DEGREE COLLEGE BANGALORE178.63129.44136.15134.890.15669.2
114DG VAISHNAV COLLEGE CHENNAI177.2124.94137.0113589.22663.31
115MIET SCHOOL OF MANAGEMENT-UG JAMMU175.83127.1137.25133.2689.2662.67
116SRI GVG VISALAKSHI COLLEGE FOR WOMEN177.65125.33133.3134.7489.25660.27
117FACULTY OF MANAGEMENT STUDIES VIVEKANANDA GLOBAL UNIVERSITY JAIPUR174.9126.14132.84134.9889.23658.09
118BARODA INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES VADODARA175122.43136.56130.2188.77652.97
119DEVKI DEVI JAIN MEMORIAL COLLEGE FOR WOMEN LUDHIANA174.59124.94132.5129.5688.37649.96
120IBMR BUSINESS SCHOOL GURUGRAM172.8120.1133.36131.3487.3644.9
121SCHOOL OF MANAGEMENT SAGE UNIVERSITY BHOPAL174121.41134.44126.4588.26644.56
122FACULTY OF MANAGEMENT SYMBIOSIS SKILLS AND PROFESSIONAL UNIVERSITY PUNE170.69120.19131.62131.4488.1642.08
123FACULTY OF MANAGEMENT STUDIES ICFAI UNIVERSITY JHARKHAND RANCHI170.76118.71133.6127.0988.42638.53
124SIR PARASHURAMBHAU COLLEGE PUNE169.77118.01133.66128.887.47637.71
125HINDUSTHAN COLLEGE OF ARTS & SCIENCE COIMBATORE172.28118.6131.45127.9786.05636.35
126DON BOSCO COLLEGE PANJIM168.7119.3132.14128.286.91635.21
127SEACOM ENGINEERING COLLEGE HOWRAH WB172120.38131.2125.884.46633.8
128ACHARYA VISHNU GUPT SUBHARTI COLLEGE OF MANAGEMENT & COMMERCE171.8120.67132.45125.2483.53633.73
129LUCKNOW PUBLIC COLLEGE OF PROFESSIONAL STUDIES GAUTAM NAGAR LUCKNOW170.95118.96128.64125.9485.47629.96
130BRAINWARE UNIVERSITY BARASAT170.18116.21127124.3284.33622.17

(This story appeared in Outlook magazine’s August 3 issue, 'The AI Divide', which focuses on how India's AI education ambitions are colliding with the reality of inadequate digital infrastructure, undertrained teachers and AI tools that are not built around Indian students' cultural context)

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