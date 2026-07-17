Outlook-ICARE Rankings 2026: Top 100 Arts Institutes

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Outlook-ICARE Rankings 2026: Top 100 Arts Institutes
Outlook-ICARE Rankings 2026: Top 100 Arts Institutes
RANK 2026TOP 100 INSTITUTESACADEMIC & RESEARCH EXCELLENCE 300INDUSTRY INTERFACE & PLACEMENT 150INFRASTRUCTURE & FACILITIES 150GOVERNANCE & ADMISSIONS 200DIVERSITY & OUTREACH 200TOTAL SCORE 1000
1LADY SHRI RAM COLLEGE FOR WOMEN NEW DELHI297.59142.71136.13139.94195910.96
2MIRANDA HOUSE DELHI299.59144.57134.72137.01193.68909.57
3HINDU COLLEGE DELHI297.28141.11136.3139.04194.79908.53
4ST STEPHEN’S COLLEGE DELHI299.32144.05133.07137.57193.7907.71
5MADRAS CHRISTIAN COLLEGE CHENNAI295.22143.4136.76138.13192.59906.09
6GOKHALE INSTITUTE OF POLITICS AND ECONOMICS PUNE295.01144.45135.22137.76193.42905.86
7HANSRAJ COLLEGE DELHI292.81140.76137.1136.53195902.38
8LOYOLA COLLEGE (AUTONOMOUS) CHENNAI294.6141.81133.06135.57195.04900.08
9PRESIDENCY COLLEGE (AUTONOMOUS) BANGALORE292.57141.88133.56134.94194.1897.06
10DEPARTMENT OF HUMANITIES & SOCIAL SCIENCES CHRIST (DEEMED TO BE UNIVERSITY) BANGALORE296.61142.45131.64133.19190.8894.66
11RAMJAS COLLEGE DELHI295.65140.6132.3133.56191.75893.86
12SVKM’S MITHIBAI COLLEGE OF ARTS CHAUHAN INSTITUTE OF SCIENCE & AMRUTBEN JIVANLAL COLLEGE OF COMMERCE & ECONOMICS (AUTONOMOUS) MUMBAI291.48141.67131.66131.45191.75888.01
13INDRAPRASTHA COLLEGE FOR WOMEN DELHI291.8136.7131.36133.86191.2884.89
14STELLA MARIS COLLEGE (AUTONOMOUS) CHENNAI292.45135.86126.7131.17192.23878.4
15DAULAT RAM COLLEGE DELHI290.69134.87129.43130.7190.27875.97
16WOMEN’S CHRISTIAN COLLEGE CHENNAI292.38135.97127.79131.24187.65875.03
17SRM AP : EASWARI SCHOOL OF LIBERAL ARTS AMARAVATI AP289.87134.2127.16131.06190.8873.1
18ETHIRAJ COLLEGE FOR WOMEN CHENNAI288.22133.59126.58129.66190.21868.26
19ST JOSEPH’S COLLEGE (AUTONOMOUS) BANGALORE289.72136.19124126.6189.88866.39
20GARGI COLLEGE NEW DELHI288.86135.01126.92127.6187.97866.36
21SYMBIOSIS COLLEGE OF ARTS & COMMERCE PUNE291.06131.37126.66128.55188.19865.83
22SOPHIA COLLEGE FOR WOMEN MUMBAI291.65134.05125.4126.27187.34864.69
23DELHI COLLEGE OF ARTS & COMMERCE NEW DELHI289.19132.54123.46130.31189.18864.68
24SACRED HEART COLLEGE (AUTONOMOUS) THEVARA KOCHI287.72132.04123.2126.88186.28856.12
25MOUNT CARMEL COLLEGE (AUTONOMOUS) BANGALORE288.89133.35122.85126.6184.1855.8
26ST XAVIER’S COLLEGE (AUTONOMOUS) AHMEDABAD286.78133.15124.09125.42186.02855.46
27MAHARAJA AGRASEN COLLEGE DELHI285.6130.93121.5126.06187.1851.15
28DEEN DAYAL UPADHYAYA COLLEGE NEW DELHI284.27131.36120.87124.69182.67843.86
29ST XAVIER’S COLLEGE RANCHI286.56128.23121.88123.72182.31842.7
30GANPAT UNIVERSITY MEHSANA GUJARAT284.37127.29119.77124.59185.32841.34
31KISHINCHAND CHELLARAM COLLEGE MUMBAI284.6130.85117.31123.42184.64840.82
32B.K. BIRLA COLLEGE OF ARTS SCIENCE & COMMERCE (AUTONOMOUS) KALYAN MAHARASHTRA285.89126.84116.67124.01183.19836.6
33SHRIMATHI DEVKUNVAR NANALAL BHATT VAISHNAV COLLEGE FOR WOMEN CHENNAI283.9124.89117.12122.6182.62831.1
34S.P. MANDALI’S RAMNARAIN RUIA AUTONOMOUS COLLEGE MUMBAI282.5125.36115.66121.42181.52826.46
35LAKSHMIBAI COLLEGE NEW DELHI280.47127.58116.32119.71181.66825.74
36PATNA WOMEN’S COLLEGE PATNA279.4124.9116.48122.15180.62823.59
37SARLA ANIL MODI SCHOOL OF ECONOMICS MUMBAI282.02123.7116.35120.95178.7821.72
38SHIVAJI COLLEGE NEW DELHI280.92124.76114.8122.16178.6821.25
39KRUPANIDHI DEGREE COLLEGE BANGALORE281.2123.4114119.79177.66816.03
40ISABELLA THOBURN COLLEGE LUCKNOW280.86126.52113.33115.83175.03811.57
41THE OXFORD COLLEGE OF ARTS BANGALORE279.4122.39112.91116.16175.36806.22
42ST FRANCIS COLLEGE FOR WOMEN HYDERABAD276.99126.51114.14114.18173.73805.55
43GOSWAMI GANESH DUTTA SD COLLEGE CHANDIGARH279.83122.22113.84114.31173.5803.7
44DEPARTMENT OF HUMANITIES & SOCIAL SCIENCESSIKKIM MANIPAL UNIVERSITY MAJITAR SIKKIM276.52121.22111.2117.18175.26801.4
45ST MIRA’S COLLEGE FOR GIRLS PUNE278.5121.79109.9116.1172.33798.58
46AMITY SCHOOL OF ECONOMICS NOIDA276.12122.82109.1116.12174.3798.46
47NEHRU ARTS AND SCIENCE COLLEGE COIMBATORE277.35120.23110.97112.67171.38792.6
48AMITY SCHOOL OF LIBERAL ARTS GURUGRAM275.33118.77109.34115.06173.86792.36
49ST JOSEPH’S COLLEGE (AUTONOMOUS) TIRUCHIRAPPALLI275.37119.36109.33113.89171.65789.6
50FACULTY OF ARTS ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY ALIGARH272.79120.67111.55113.1171.25789.37
51SDM COLLEGE OF BUSINESS MANAGEMENT MANGALURU272.38120.75109.52110.94173.35786.94
52ST ALOYSIUS COLLEGE (AUTONOMOUS) MANGALURU271.7119109.41110.1171.46781.62
53AMITY SCHOOL OF COMMUNICATION JAIPUR (JAIPUR)273.43117.86109.06110.61169.49780
54LOYOLA ACADEMY PG & DEGREE COLLEGE SECUNDERABAD271.43120.73107.91110.75169.15779.97
55KASTURBA GANDHI DEGREE & PG COLLEGE FOR WOMEN SECUNDERABAD274.03118.66106.54107171.91778.31
56MAITREYI COLLEGE NEW DELHI272.33115.3107.47109.41171.23775.7
57DNYANPRASSARAK MANDAL’S COLLEGE AND RESEARCH CENTRE MAPUSA GOA270.4116.48107.55107.74169.71771.89
58SRI RAMAKRISHNA COLLEGE OF ARTS & SCIENCE (AUTONOMOUS) NAVA INDIA COIMBATORE270.55114.83107.37108.29170.12771.2
59BHARATI COLLEGE NEW DELHI272.48115.17108.77105.09168.47769.98
60NAGINDAS KHANDWALA COLLEGE OF COMMERCE ARTS AND MANAGEMENT STUDIES MUMBAI269.87116.92106.38107169.02769.19
61VIMALA COLLEGE (AUTONOMOUS) THRISSUR271.21116.19104.79105.83168.78766.8
62PRAMUKH SWAMI SCIENCE & H.D. PATEL ARTS COLLEGE KADI GUJARAT268.07112.21102.58104.86169.79757.51
63AMITY SCHOOL OF LANGUAGES LUCKNOW270.7113.16101.64103.04168.86757.4
64ST JOSEPH’S DEGREE & PG COLLEGE HYDERABAD266.06113.32103.62105.61166.81755.42
65SRI DHARMASTHALA MANJUNATHESHWARA COLLEGE (AUTONOMOUS) UJIRE KARNATAKA268.39113.38101.5105.74165.25754.26
66RAMAIAH COLLEGE OF ARTS SCIENCE & COMMERCE BANGALORE267.42110.57102.73101.15164.92746.79
67DR N.G.P. ARTS AND SCIENCE COLLEGE (AUTONOMOUS) COIMBATORE267.6109.19100.87104.33164.79746.78
68AMITY UNIVERSITY MUMBAI NAVI MUMBAI267.18110.0899.56105.21163.92745.95
69THE BHOPAL SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES BHOPAL264.78110.61101.84100161.82739.51
70AMITY INSTITUTE OF PSYCHOLOGY & ALLIED SCIENCES KOLKATA263.77108.11101.4499.88164.82738.02
71KANYA MAHA VIDYALAYA JALANDHAR263.1109.25100.9198.27162.09733.62
72DAV COLLEGE ABOHAR PUNJAB263.39108.77100.2998.84160.1731.39
73BHARATA MATA COLLEGE KOCHI262.5107.4197.8298.89161.65728.27
74STANI MEMORIAL PG COLLEGE JAIPUR264.41106.1100.3294.42159.89725.14
75BETHUNE COLLEGE KOLKATA263.61106.3298.7994.65161.25724.62
76AMITY INSTITUTE OF LIBERAL ARTS LUCKNOW (LUCKNOW)259.5108.0298.8293.56162.82722.75
77HINDUSTAN COLLEGE OF ARTS & SCIENCE CHENNAI261.92106.2897.9596.13159.27721.55
78DR S.N.S. RAJALAKSHMI COLLEGE OF ARTS AND SCIENCE COIMBATORE260.01104.9999.0995.06160.96720.11
79T. JOHN COLLEGE BANGALORE258.46102.9998.8295160.15715.26
80AMITY SCHOOL OF LANGUAGES RAIPUR (RAIPUR)258.58101.4896.5195160.46712.06
81AMITY INSTITUTE OF ENGLISH STUDIES AND RESEARCH RANCHI255.61104.2594.5694.89159.1708.41
82RAJ NARAIN COLLEGE HAJIPUR258.09103.1395.0992.5158.5707.3
83AMITY INSTITUTE OF ENGLISH STUDIES AND RESEARCH PATNA255.4103.6996.3692.13158.21705.79
84SACRED HEART COLLEGE (AUTONOMOUS) TIRUPATTUR TN257.24100.0697.6492.57156.48703.99
85KALINDI COLLEGE NEW DELHI255.63104.3295.3592.13154.15701.58
86CHEVALIER T. THOMAS ELIZABETH COLLEGE FOR WOMEN CHENNAI254.4101.4495.8288.88154.58695.12
87DEMPO CHARITIES TRUST’S DHEMPE COLLEGE OF ARTS & SCIENCE PANAJI255.2399.3593.9890.69153.61692.86
88ROSARY COLLEGE OF COMMERCE & ARTS SALCETE GOA255.34101.3296.587.46152.11692.8
89ANNA ADARSH COLLEGE FOR WOMEN CHENNAI253.97101.8894.1189.26152.06691.28
90V.O. CHIDAMBARAM COLLEGE THOOTHUKUDI TAMIL NADU255.4100.2391.9287.31153.97688.84
91ST. CLARET COLLEGE BANGALORE254.3495.9295.0188.13153.26686.66
92GURU NANAK COLLEGE (AUTONOMOUS) CHENNAI251.0598.693.6486.89151.47681.69
93SRINATH UNIVERSITY JAMSHEDPUR251.2295.1894.9986.82149.96678.17
94RATHINAM COLLEGE OF ARTS & SCIENCE (AUTONOMOUS) COIMBATORE25293.993.4785.21152.59677.17
95FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES
VIVEKANANDA GLOBAL UNIVERSITY JAIPUR		252.2995.5291.7984.5151.71675.81
96FACULTY OF LIBERAL ARTS DR VISHWANATH KARAD MIT-WORLD PEACE UNIVERSITY PUNE251.7895.190.9387.06150.3675.2
97AVADH GIRLS PG COLLEGE LUCKNOW251.9793.5890.2385.89151.91673.58
98KONGU ARTS & SCIENCE COLLEGE (AUTONOMOUS) ERODE TN249.7593.2291.7885.4151.66671.81
99SREE NARAYANA GURU COLLEGE COIMBATORE25291.8390.581.69151.82667.84
100GOBI ARTS & SCIENCE COLLEGE (AUTONOMOUS) ERODE251.195.587.581.66148.72664.48

(This story appeared in Outlook magazine’s August 3 issue, 'The AI Divide', which focuses on how India's AI education ambitions are colliding with the reality of inadequate digital infrastructure, undertrained teachers and AI tools that are not built around Indian students' cultural context)

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