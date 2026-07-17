Outlook-ICARE Rankings 2026: Top 30 Private Law Institutes

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Outlook-ICARE Rankings 2026: Top 30 Private Law Institutes
Outlook-ICARE Rankings 2026: Top 30 Private Law Institutes
RANK 2026TOP 30 PRIVATE INSTITUTESACADEMIC & RESEARCH EXCELLENCE 300INDUSTRY INTERFACE & PLACEMENT 200INFRASTRUCTURE & FACILITIES 200GOVERNANCE & ADMISSIONS 150DIVERSITY & OUTREACH 150TOTAL SCORE 1000
1JINDAL GLOBAL LAW SCHOOL SONIPAT299186196140140961
2LLOYD LAW COLLEGE GREATER NOIDA292182186138139937
3SYMBIOSIS LAW SCHOOL PUNE289182185134139928
4NEW LAW COLLEGE BHARATI VIDYAPEETH PUNE288182185135134924
5SCHOOL OF LAW CHRIST UNIVERSITY BENGALURU289182180135134920
6CMR LAW SCHOOL BENGALURU289180181132131913
7INSTITUTE OF LAW NIRMA UNIVERSITY AHMEDABAD284175181130130899
8SRM SCHOOL OF LAW SRMIST KATTANKULATHUR282174177126129887
9MKPM RV INSTITUTE OF LEGAL STUDIES BENGALURU277169173122130872
10BANGALORE INSTITUTE OF LEGAL STUDIES BENGALURU273169173122130867
11VIVEKANANDA INSTITUTE OF PROFESSIONAL STUDIES
NEW DELHI		271168169121130860
12LAW SCHOOL ICFAI UNIVERSITY DEHRADUN268163169117128845
13K.L.E SOCIETY’S LAW COLLEGE BENGALURU265161168114126834
14INDORE INSTITUTE OF LAW INDORE261160164113124822
15KISHINCHAND CHELLARAM LAW COLLEGE MUMBAI257157165111121811
16AMITY LAW SCHOOL AMITY UNIVERSITY GURGAON253155162109120799
17KIIT SCHOOL OF LAW BHUBANESWAR248155161110121795
18LAW SCHOOL ICFAI UNIVERSITY GANGTOK246155160107118785
19TRINITY INSTITUTE OF PROFESSIONAL STUDIES
DWARKA NEW DELHI		247153160103114778
20UNIVERSITY OF ENGINEERING & MANAGEMENT (UEM)
KOLKATA		24215116199111764
21INSTITUTE OF LEGAL STUDIES AND RESEARCH GLA
UNIVERSITY MATHURA		238147160100110756
22SCHOOL OF LAW MANIPAL UNIVERSITY JAIPUR23714516098105744
23SHRI DHARMASTHALA MANJUNATHESHWARA LAW
COLLEGE MANGALURU		23614215697103734
24SESHADRIPURAM LAW COLLEGE BENGALORE23214015398100723
25DEPARTMENT OF LAW PRESTIGE INSTITUTE OF
MANAGEMENT AND RESEARCH INDORE		2281361539897712
26AMITY LAW SCHOOL AMITY UNIVERSITY RANCHI2251371499994703
27SCHOOL OF LAW CENTURION UNIVERSITY OF
TECHNOLOGY AND MANAGEMENT BHUBANESWAR		2221331469694691
28THE OXFORD COLLEGE OF LAW BENGALURU2171331439695684
29FACULTY OF LAW VIVEKANANDA GLOBAL UNIVERSITY
JAIPUR		2131311399392669
30SCHOOL OF LAW SISTER NIVEDITA UNIVERSITY
KOLKATA		2101301359292658

Institutions With Potential For Excellence

1. School of Law, BML Munjal University, Gurugram

2. School of Law, Singhania University, Rajasthan

3. School of Law, Graphic Era Hill University, Dehradun

4. School of Law, Sharda University, Greater Noida

5. School of Law, MIT World Peace University , Pune

6. School of Law, MATS University, Raipur

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Interview | Victor R. Lee: Why AI Literacy Is Becoming a Necessity for Every Student

(This story appeared in Outlook magazine’s August 3 issue, 'The AI Divide', which focuses on how India's AI education ambitions are colliding with the reality of inadequate digital infrastructure, undertrained teachers and AI tools that are not built around Indian students' cultural context)

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