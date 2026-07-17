Outlook-ICARE Rankings 2026: Top 15 Government Law Institutes

|RANK 2026
|TOP 15 GOVERNMENT INSTITUTES
|ACADEMIC & RESEARCH EXCELLENCE 300
|INDUSTRY INTERFACE & PLACEMENT 200
|INFRASTRUCTURE & FACILITIES 200
|GOVERNANCE & ADMISSIONS 150
|DIVERSITY & OUTREACH 150
|TOTAL SCORE 1000
|1
|NATIONAL LAW SCHOOL OF INDIA UNIVERSITY BENGALURU
|225
|187
|188
|134
|135
|869
|2
|GUJARAT NATIONAL LAW UNIVERSITY GANDHINAGAR
|223
|187
|187
|132
|135
|864
|3
|NATIONAL LAW UNIVERSITY NEW DELHI
|222
|183
|183
|131
|135
|854
|4
|NALSAR UNIVERSITY OF LAW HYDERABAD
|217
|183
|182
|127
|130
|839
|5
|THE WEST BENGAL NATIONAL UNIVERSITY OF JURIDICAL SCIENCES KOLKATA
|215
|180
|180
|123
|126
|824
|6
|NATIONAL LAW UNIVERSITY CUTTACK
|216
|181
|177
|120
|125
|819
|7
|JAMIA MILLIA ISLAMIA NEW DELHI
|211
|178
|172
|115
|122
|798
|8
|THE RAJIV GANDHI NATIONAL UNIVERSITY OF LAW PATIALA
|211
|176
|169
|111
|118
|785
|9
|FACULTY OF LAW ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY ALIGARH
|212
|174
|164
|108
|114
|772
|10
|NATIONAL LAW INSTITUTE UNIVERSITY BHOPAL
|209
|171
|161
|108
|114
|763
|11
|FACULTY OF LAW BANARAS HINDU UNIVERSITY VARANSI
|205
|168
|159
|108
|115
|755
|12
|MAHARASHTRA NATIONAL LAW UNIVERSITY NAGPUR
|201
|163
|154
|109
|115
|742
|13
|FACULTY OF LAW UNIVERSITY OF LUCKNOW LUCKNOW
|202
|160
|149
|107
|110
|728
|14
|HIMACHAL PRADESH NATIONAL LAW UNIVERSITY SHIMLA
|200
|158
|148
|103
|111
|720
|15
|FACULTY OF LAW THE MAHARAJA SAYAJIRAO UNIVERSITY OF BARODA VADODARA
|195
|159
|145
|100
|107
|706
(This story appeared in Outlook magazine’s August 3 issue, 'The AI Divide', which focuses on how India's AI education ambitions are colliding with the reality of inadequate digital infrastructure, undertrained teachers and AI tools that are not built around Indian students' cultural context)