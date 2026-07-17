Outlook-ICARE Rankings 2026: Top 35 Private Mass Communication Institutes

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Outlook-ICARE Rankings 2026: Top 35 Private Mass Communication Institutes
Outlook-ICARE Rankings 2026: Top 35 Private Mass Communication Institutes
RANK 2026TOP 35 PRIVATE INSTITUTESACADEMIC & RESEARCH EXCELLENCE 200INDUSTRY INTERFACE & PLACEMENT 300INFRASTRUCTURE & FACILITIES 200GOVERNANCE & ADMISSIONS 150DIVERSITY & OUTREACH 150TOTAL SCORE 1000
1XAVIER INSTITUTE OF COMMUNICATIONS MUMBAI188.44293.75178.73140.23142.57943.72
2SYMBIOSIS INSTITUTE OF MEDIA & COMMUNICATION PUNE189.31293.21176.15140.19142.63941.49
3AMITY SCHOOL OF COMMUNICATION NOIDA189.14293.18177.3139.17140.16938.94
4DEPARTMENT OF MEDIA STUDIES CHRIST BANGALORE188.27291177.7136.86139.96933.76
5KIIT SCHOOL OF MASS COMMUNICATION BHUBANESWAR186.97290.13175.42139.75137.81930.08
6XAVIER SCHOOL OF COMMUNICATIONS(XCOMM) BHUBANESWAR XAVIER UNIVERSITY186.9287.02175.78135.71137.34922.75
7PRESIDENCY COLLEGE (AUTONOMOUS) BANGALORE187.41288.54174.81133.44137.67921.87
8TRINITY INSTITUTE OF PROFESSIONAL STUDIES NEW DELHI186.23288.82173.12136.73136.3921.2
9CHITKARA SCHOOL OF MASS COMMUNICATION RAJPURA187.74287.75173.67136.08134.56919.8
10UNIVERSITY INSTITUTE OF MEDIA STUDIES CHANDIGARH UNIVERSITY MOHALI183.6288.47172.48134.05138.03916.66
11VIVEKANANDA INSTITUTE OF PROFESSIONAL STUDIES NEW DELHI185.13286.42171.2134.6135.51912.87
12SOCIAL COMMUNICATION MEDIA DEPARTMENT SOPHIA SMT MANORAMA DEVI SOMANI COLLEGE MUMBAI182.79288173.05133.27134.09911.2
13JAGRAN SCHOOL OF JOURNALISM & COMMUNICATION BHOPAL184.59284.68170.88132.66136.67909.48
14ST JOSEPH COLLEGE OF COMMUNICATION KOTTAYAM182.39283.97172.71135.2134.92909.19
15SCHOOL OF JOURNALISM & MASS COMMUNICATION INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES NOIDA184.87287.08169133.03134.18908.4
16SRI DHARMASTHALA MANJUNATHESHWARA COLLEGE UJIRE KARNATAKA181.5284.5171.07130.1134.48901.61
17ST PAUL COLLEGEBANGALORE183.74283.71170.64129.6133.9901.57
18AMITY SCHOOL OF COMMUNICATION LUCKNOW184.93284.9168.12131.3132.22901.44
19AMITY SCHOOL OF COMMUNICATION PANVEL NAVI MUMBAI181.03284.55168.65133.67132.05900
20SCHOOL OF MEDIA AND COMMUNICATION STUDIES DOON UNIVERSITY DEHRADUN182.78282.79167.38129.25133.16895.36
21WHISTLING WOODS INTERNATIONAL MUMBAI177.75283.73169.87129.38129.44890.17
22AMITY SCHOOL OF COMMUNICATION RAIPUR178.25283.79169.42127.91128.7888.1
23LOYOLA COLLEGECHENNAI180.57284.12164.84128.91127.44885.88
24PSG COLLEGE OF ARTS & SCIENCECOIMBATORE177.36282.9165.66125.61128.71880.24
25SCHOOL OF MEDIA & COMMUNICATION CENTURION UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT ODISHA180.37282.91164.99124.56126.15879
26THE OXFORD COLLEGE OF ARTS BANGALORE176.65280.72164.91126.88126.16875.3
27RATHINAM COLLEGE OF ARTS AND SCIENCE177.73279.38165.07124.68128.14875
28PRESTIGE INSTITUTE OF MANAGEMENT & RESEARCH INDORE178.93280.4163.72124.25123.8871.1
29NSHM SCHOOL OF MEDIA & COMMUNICATION KOLKATA174.65282.42163.03123.39125.28868.77
30NATIONAL SCHOOL OF JOURNALISM BANGALORE174.51277.24164.87126.98122.6866.24
31MET INSTITUTE OF MASS MEDIA MUMBAI176.35280.07162.13121.83123.98864.36
32FACULTY OF JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION VIVEKANANDA GLOBAL UNIVERSITY JAIPUR175.42279.5162.19123.3123.2863.56
33TULA’S SCHOOL OF MASS COMMUNICATION DEHRADUN176.22278.12163.21120.99122.63861.17
34SCHOOL OF MEDIA STUDIES JAIPUR NATIONAL UNIVERSITY JAIPUR176.12276.62162.92122.36122.55860.57
35LUCKNOW PUBLIC COLLEGE OF PROFESSIONAL STUDIES GAUTAM NAGAR LUCKNOW171.52276.48161.84123.09125.58858.51

(This story appeared in Outlook magazine’s August 3 issue, 'The AI Divide', which focuses on how India's AI education ambitions are colliding with the reality of inadequate digital infrastructure, undertrained teachers and AI tools that are not built around Indian students' cultural context)

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