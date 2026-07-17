Outlook-ICARE Rankings 2026: Top 25 Private Fashion Design Institutes

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Outlook Bureau
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Are you looking for the best private fashion design institutes in India? Check out Outlook-ICARE's annual ranking of India’s top 25 private fashion design institutes for 2026 to make an informed choice based on multiple parameters.

Pearl Academy, New Delhi
Pearl Academy, New Delhi
RANK 2026TOP 25 PRIVATE INSTITUTESACADEMIC & RESEARCH EXCELLENCE 200INDUSTRY INTERFACE & PLACEMENT 250INFRASTRUCTURE & FACILITIES 250GOVERNANCE & ADMISSIONS 150DIVERSITY & OUTREACH 150TOTAL SCORE 1000
1PEARL ACADEMY NEW DELHI192.3227.56237.62136.75136.45930.7
2PEARL ACADEMY JAIPUR192.2227.46236.75136.26136.1928.76
3SCHOOL OF ARTS & DESIGN WOXSEN UNIVERSITY HYDERABAD191.71227236.56135.8135.44926.5
4AMITY SCHOOL OF FASHION TECHNOLOGY NOIDA191.51226.21236.38135.39135.43924.92
5SYMBIOSIS INSTITUTE OF DESIGN PUNE190.89225.98235.85135.07134.61922.4
6MKSSS’S SCHOOL OF FASHION TECHNOLOGY PUNE190.26225.1235.71134.9133.99919.98
7PEARL ACADEMY MUMBAI189.88224.43234.91133.99133.8917
8JD INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY BANGALORE189.35223.58233.96133.61132.96913.46
9AMITY SCHOOL OF FASHION TECHNOLOGY MUMBAI188.66222.95233.8133.43132.71911.55
10FACULTY OF ART AND DESIGN M.S. RAMAIAH UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES BENGALURU188.18222.6233.38132.6132.66909.42
11PEARL ACADEMY BANGALORE187.74222232.7132.2132.27906.99
12AMITY SCHOOL OF FASHION TECHNOLOGY LUCKNOW187.14221.27232.21132.07131.95904.64
13CHITKARA DESIGN SCHOOL UNIVERSITY RAJPURA186.91220.38231.47131.7131.79902.2
14KIIT SCHOOL OF FASHION TECHNOLOGY BHUBANESWAR ODISHA186.68220.28230.76131.02131.76900.5
15AMITY SCHOOL OF FASHION DESIGN & TECHNOLOGY GURUGRAM186.63220.2230.6130.75131.1899.2
16JD INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY NEW DELHI186.53219.95230.22130.17130.1896.97
17KANYA MAHA VIDYALYA (AUTONOMOUS) JALANDHAR185.84219.37229.43129.57129.14893.35
18HINDUSTAN COLLEGE OF ARTS AND SCIENCE185.75218.38228.82129.43128.82891.2
19PSG COLLEGE OF ARTS & SCIENCE COIMBATORE185.28218.22228.29128.54128.36888.69
20NEHRU ARTS & SCIENCE COLLEGE COIMBATORE185.2218.04227.45127.75127.84886.29
21UNIVERSITY INSTITUTE OF FASHION  & DESIGN CHANDIGARH UNIVERSITY MOHALI184.88217.82227.1127.54127.52884.86
22DEPARTMENT OF FASHION TECHNOLOGY SONA COLLEGE184.41217.29226.26126.67127.44882.07
23CGC UNIVERSITY MOHALI - SCHOOL OF LIBERAL  ARTS & LANGUAGES183.77216.44225.37126.28126.82878.68
24INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES NOIDA183.2216.04224.71125.58126.12875.65
25FACULTY OF DESIGN VIVEKANANDA GLOBAL UNIVERSITY JAIPUR183.14215.7224.1125.38125.7874.06

(This story appeared in Outlook magazine’s August 3 issue, 'The AI Divide', which focuses on how India's AI education ambitions are colliding with the reality of inadequate digital infrastructure, undertrained teachers and AI tools that are not built around Indian students' cultural context)

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