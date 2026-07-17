Outlook-ICARE Rankings 2026: Top 17 Government Fashion Design Institutes

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Outlook Bureau
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Are you looking for the best government fashion design institutes in India? Check out Outlook-ICARE's annual ranking of India’s top 17 government fashion design institutes for 2026 to make an informed choice based on multiple parameters.

National Institute Of Fashion Technology (NIFT), New Delhi
National Institute Of Fashion Technology (NIFT), New Delhi
RANK 2026TOP 17 GOVERNMENT INSTITUTESACADEMIC & RESEARCH EXCELLENCE 200INDUSTRY INTERFACE & PLACEMENT 250INFRASTRUCTURE & FACILITIES 250GOVERNANCE & ADMISSIONS 150DIVERSITY & OUTREACH 150TOTAL SCORE 1000
1NATIONAL INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY NEW DELHI157.59228.67233.86129.87138.5888.47
2NATIONAL INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY MUMBAI160.48230.41243.4197.83122.46854.6
3NATIONAL INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY BENGALURU166.61178.12234.63114.41141.74835.52
4NATIONAL INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY CHENNAI160.84185.31237.15124.55117.71825.56
5NATIONAL INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY PATNA177.22185.32224.55119.04113.07819.2
6NATIONAL INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY GANDHINAGAR159.88197.6214.9195.96101.23769.59
7NATIONAL INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY HYDERABAD161.73174.77215.4699.25107.68758.89
8NATIONAL INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY KOLKATA171.38124.54232.55117.27107.8753.54
9NATIONAL INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY RAEBARELI141.33103.11239.01107.96123.45714.86
10NATIONAL INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY KANNUR158.8790.06230.89109.62102.49691.93
11NATIONAL INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY BHUBANESWAR133.43163.73204.32112.262.26675.94
12NATIONAL INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY KANGRA131.1786.72210.4499.5154.3582.15
13NATIONAL INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY PANCHKULA133.278.55209.15100.3160.61581.81
14NATIONAL INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY BHOPAL129.5988.81203.2697.8858.86578.41
15NATIONAL INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY SHILLONG130.3481.46210.297.7857.37577.15
16NATIONAL INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY JODHPUR133.2987.53202.0594.8456.18573.89
17NATIONAL INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY SRINAGAR132.8380.85198.4499.8352.66564.61

(This story appeared in Outlook magazine’s August 3 issue, 'The AI Divide', which focuses on how India's AI education ambitions are colliding with the reality of inadequate digital infrastructure, undertrained teachers and AI tools that are not built around Indian students' cultural context)

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