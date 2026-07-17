Outlook-ICARE Rankings 2026: Top 17 Government Fashion Design Institutes

|RANK 2026
|TOP 17 GOVERNMENT INSTITUTES
|ACADEMIC & RESEARCH EXCELLENCE 200
|INDUSTRY INTERFACE & PLACEMENT 250
|INFRASTRUCTURE & FACILITIES 250
|GOVERNANCE & ADMISSIONS 150
|DIVERSITY & OUTREACH 150
|TOTAL SCORE 1000
|1
|NATIONAL INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY NEW DELHI
|157.59
|228.67
|233.86
|129.87
|138.5
|888.47
|2
|NATIONAL INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY MUMBAI
|160.48
|230.41
|243.41
|97.83
|122.46
|854.6
|3
|NATIONAL INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY BENGALURU
|166.61
|178.12
|234.63
|114.41
|141.74
|835.52
|4
|NATIONAL INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY CHENNAI
|160.84
|185.31
|237.15
|124.55
|117.71
|825.56
|5
|NATIONAL INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY PATNA
|177.22
|185.32
|224.55
|119.04
|113.07
|819.2
|6
|NATIONAL INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY GANDHINAGAR
|159.88
|197.6
|214.91
|95.96
|101.23
|769.59
|7
|NATIONAL INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY HYDERABAD
|161.73
|174.77
|215.46
|99.25
|107.68
|758.89
|8
|NATIONAL INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY KOLKATA
|171.38
|124.54
|232.55
|117.27
|107.8
|753.54
|9
|NATIONAL INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY RAEBARELI
|141.33
|103.11
|239.01
|107.96
|123.45
|714.86
|10
|NATIONAL INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY KANNUR
|158.87
|90.06
|230.89
|109.62
|102.49
|691.93
|11
|NATIONAL INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY BHUBANESWAR
|133.43
|163.73
|204.32
|112.2
|62.26
|675.94
|12
|NATIONAL INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY KANGRA
|131.17
|86.72
|210.44
|99.51
|54.3
|582.15
|13
|NATIONAL INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY PANCHKULA
|133.2
|78.55
|209.15
|100.31
|60.61
|581.81
|14
|NATIONAL INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY BHOPAL
|129.59
|88.81
|203.26
|97.88
|58.86
|578.41
|15
|NATIONAL INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY SHILLONG
|130.34
|81.46
|210.2
|97.78
|57.37
|577.15
|16
|NATIONAL INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY JODHPUR
|133.29
|87.53
|202.05
|94.84
|56.18
|573.89
|17
|NATIONAL INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY SRINAGAR
|132.83
|80.85
|198.44
|99.83
|52.66
|564.61
(This story appeared in Outlook magazine’s August 3 issue, 'The AI Divide', which focuses on how India's AI education ambitions are colliding with the reality of inadequate digital infrastructure, undertrained teachers and AI tools that are not built around Indian students' cultural context)