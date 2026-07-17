Outlook-ICARE Rankings 2026: Top 35 Social Work Institutes

|RANK 2026
|TOP 35 INSTITUTES
|ACADEMIC & RESEARCH EXCELLENCE
200
|INDUSTRY INTERFACE & PLACEMENT
150
|INFRASTRUCTURE & FACILITIES
150
|GOVERNANCE & ADMISSIONS
200
|DIVERSITY & OUTREACH
300
|TOTAL SCORE
1000
|1
|TATA INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES MUMBAI
|194
|140.21
|142.3
|146.07
|292
|914.69
|2
|RAJAGIRI COLLEGE OF SOCIAL SCIENCES (AUTONOMOUS) KOCHI
|193.18
|139.37
|141.62
|145.59
|291.89
|911.7
|3
|DEPARTMENT OF SOCIAL WORK DELHI SCHOOL OF SOCIAL WORK UNIVERSITY OF DELHI DELHI
|192.33
|138.62
|141.5
|144.7
|291.66
|908.85
|4
|DEPARTMENT OF SOCIAL WORK CHRIST (DEEMED TO BE UNIVERSITY) BANGALORE
|192.29
|138.33
|141.23
|144.7
|290.69
|907.21
|5
|THE MAHARAJA SAYAJIRAO UNIVERSITY OF BARODA BARODA
|192.09
|137.5
|141.1
|144.67
|289.7
|905.13
|6
|MADRAS SCHOOL OF SOCIAL WORK CHENNAI
|191.5
|137.14
|140.5
|145
|289.02
|902.8
|7
|LOYOLA COLLEGE OF SOCIAL SCIENCES THIRUVANANTHAPURAM
|191.11
|136.35
|139.95
|143.86
|288.45
|899.72
|8
|DEPARTMENT OF SOCIAL WORK LOYOLA COLLEGE (AUTONOMOUS) CHENNAI
|190.71
|135.62
|139.68
|143.67
|288.12
|897.8
|9
|STELLA MARIS COLLEGE (AUTONOMOUS) CHENNAI
|189.81
|134.64
|139.25
|143.06
|287.8
|894.56
|10
|KRUPANIDHI DEGREE COLLEGE BANGALORE
|188.9
|133.95
|138.4
|142.27
|286.9
|890.42
|11
|KRISTU JAYANTI COLLEGE BANGALORE
|188.59
|133.81
|137.78
|141.34
|286.4
|887.87
|12
|DEPARTMENT OF SOCIAL WORK ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY ALIGARH
|188.4
|132.88
|137.2
|140.93
|285.43
|884.88
|13
|DEPARTMENT OF SOCIAL WORK MADRAS CHRISTIAN COLLEGE CHENNAI
|188.15
|132.7
|136.67
|140.2
|285.24
|882.99
|14
|MSW PROGRAM PRASANNA SCHOOL OF PUBLIC HEALTH MAHE MANIPAL
|187.35
|131.93
|136.5
|139.4
|284.33
|880
|15
|ST ALOYSIUS COLLEGE (AUTONOMOUS) MANGALURU
|186.62
|131.7
|135.79
|139.32
|284.22
|877.65
|16
|M.S. RAMAIAH UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES BENGALURU
|185.74
|131.5
|135.23
|139.24
|283.88
|875.59
|17
|SACRED HEART COLLEGE (AUTONOMOUS) TIRUPATTUR
|184.81
|130.52
|134.5
|138.77
|283.82
|872.37
|18
|SHRIMATHI DEVKUNVAR NANALAL BHATT VAISHNAV COLLEGE FOR WOMEN CHENNAI
|184.62
|129.54
|133.68
|137.79
|282.86
|868.49
|19
|SRI RAMAKRISHNA COLLEGE OF ARTS & SCIENCE (AUTONOMOUS) NAVA INDIA COIMBATORE
|183.7
|128.77
|133.42
|137.4
|282.22
|865.51
|20
|ST JOSEPH’S COLLEGE (AUTONOMOUS) BANGALORE
|183.66
|128.43
|132.9
|136.73
|281.35
|863.07
|21
|THE OXFORD COLLEGE OF ARTS BANGALORE
|182.86
|127.57
|132.3
|136.67
|280.6
|860.02
|22
|SRI DHARMASTHALA MANJUNATHESHWARA COLLEGE (AUTONOMOUS) UJIRE KARNATAKA
|182.8
|126.58
|131.59
|136.08
|280.42
|857.5
|23
|AMITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES NOIDA
|181.97
|126.38
|131.3
|135.72
|279.96
|855.33
|24
|NERIM GROUP OF INSTITUTIONS GUWAHATI
|181.59
|125.47
|130.81
|135.3
|279.47
|852.64
|25
|THE BHOPAL SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES BHOPAL
|181.33
|124.58
|130.3
|135.09
|279
|850.31
|26
|VIMALA COLLEGE (AUTONOMOUS) THRISSUR
|181.25
|124.57
|129.89
|134.98
|278.53
|849.22
|27
|SIKKIM MANIPAL UNIVERSITYDEPARTMENT OF HUMANITIES & SOCIAL SCIENCES TADONG
|180.65
|124.47
|129.78
|134.52
|278.06
|847.48
|28
|ORANGE CITY COLLEGE OF SOCIAL WORK NAGPUR
|180.51
|124.06
|129.54
|134.19
|277.39
|845.69
|29
|BISHOP HEBER COLLEGE (AUTONOMOUS) TIRUCHIRAPPALLI
|179.78
|123.63
|128.91
|133.92
|276.53
|842.77
|30
|BHARATA MATA COLLEGE KOCHI
|179.13
|123.01
|128.82
|133.3
|275.96
|840.22
|31
|DON BOSCO COLLEGE PANAJI
|178.91
|122.99
|128
|132.33
|275.81
|838.04
|32
|PATRICIAN COLLEGE OF ARTS & SCIENCE CHENNAI
|178.81
|122.45
|127.14
|131.6
|275.43
|835.4
|33
|NALLAMUTHU GOUNDER MAHALINGAM COLLEGE COIMBATORE
|178.48
|122.02
|126.73
|130.82
|274.52
|832.57
|34
|SHREE NARAYANA GURU COLLEGE COIMBATORE
|178.07
|121.29
|126.06
|130.69
|273.66
|829.8
|35
|AMITY INSTITUTE OF LIBERAL ARTS NAVI MUMBAI
|177.14
|120.72
|125.74
|130.17
|272.76
|826.53
(This story appeared in Outlook magazine’s August 3 issue, 'The AI Divide', which focuses on how India's AI education ambitions are colliding with the reality of inadequate digital infrastructure, undertrained teachers and AI tools that are not built around Indian students' cultural context)