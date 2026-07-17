Outlook-ICARE Rankings 2026: Top 35 Social Work Institutes

O
Outlook Bureau
Published at:

Are you looking for the best social work institutes in India? Check out Outlook-ICARE's annual ranking of India’s top 35 social work institutes for 2026 to make an informed choice based on multiple parameters.

Delhi School of Social Work, University of Delhi, New Delhi
Delhi School of Social Work, University of Delhi, New Delhi | Photo: Jitender Gupta
RANK 2026TOP 35 INSTITUTESACADEMIC & RESEARCH EXCELLENCE

200

INDUSTRY INTERFACE & PLACEMENT

150

INFRASTRUCTURE & FACILITIES

150

GOVERNANCE & ADMISSIONS

200

DIVERSITY & OUTREACH

300

TOTAL SCORE

1000

1TATA INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES MUMBAI194140.21142.3146.07292914.69
2RAJAGIRI COLLEGE OF SOCIAL SCIENCES (AUTONOMOUS) KOCHI193.18139.37141.62145.59291.89911.7
3DEPARTMENT OF SOCIAL WORK DELHI SCHOOL OF SOCIAL WORK UNIVERSITY OF DELHI DELHI192.33138.62141.5144.7291.66908.85
4DEPARTMENT OF SOCIAL WORK CHRIST (DEEMED TO BE UNIVERSITY) BANGALORE192.29138.33141.23144.7290.69907.21
5THE MAHARAJA SAYAJIRAO UNIVERSITY OF BARODA BARODA192.09137.5141.1144.67289.7905.13
6MADRAS SCHOOL OF SOCIAL WORK CHENNAI191.5137.14140.5145289.02902.8
7LOYOLA COLLEGE OF SOCIAL SCIENCES THIRUVANANTHAPURAM191.11136.35139.95143.86288.45899.72
8DEPARTMENT OF SOCIAL WORK LOYOLA COLLEGE (AUTONOMOUS) CHENNAI190.71135.62139.68143.67288.12897.8
9STELLA MARIS COLLEGE (AUTONOMOUS) CHENNAI189.81134.64139.25143.06287.8894.56
10KRUPANIDHI DEGREE COLLEGE BANGALORE188.9133.95138.4142.27286.9890.42
11KRISTU JAYANTI COLLEGE BANGALORE188.59133.81137.78141.34286.4887.87
12DEPARTMENT OF SOCIAL WORK ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY ALIGARH188.4132.88137.2140.93285.43884.88
13DEPARTMENT OF SOCIAL WORK MADRAS CHRISTIAN COLLEGE CHENNAI188.15132.7136.67140.2285.24882.99
14MSW PROGRAM PRASANNA SCHOOL OF PUBLIC HEALTH MAHE MANIPAL187.35131.93136.5139.4284.33880
15ST ALOYSIUS COLLEGE (AUTONOMOUS) MANGALURU186.62131.7135.79139.32284.22877.65
16M.S. RAMAIAH UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES BENGALURU185.74131.5135.23139.24283.88875.59
17SACRED HEART COLLEGE (AUTONOMOUS) TIRUPATTUR184.81130.52134.5138.77283.82872.37
18SHRIMATHI DEVKUNVAR NANALAL BHATT VAISHNAV COLLEGE FOR WOMEN CHENNAI184.62129.54133.68137.79282.86868.49
19SRI RAMAKRISHNA COLLEGE OF ARTS & SCIENCE (AUTONOMOUS) NAVA INDIA COIMBATORE183.7128.77133.42137.4282.22865.51
20ST JOSEPH’S COLLEGE (AUTONOMOUS) BANGALORE183.66128.43132.9136.73281.35863.07
21THE OXFORD COLLEGE OF ARTS BANGALORE182.86127.57132.3136.67280.6860.02
22SRI DHARMASTHALA MANJUNATHESHWARA COLLEGE (AUTONOMOUS) UJIRE KARNATAKA182.8126.58131.59136.08280.42857.5
23AMITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES NOIDA181.97126.38131.3135.72279.96855.33
24NERIM GROUP OF INSTITUTIONS GUWAHATI181.59125.47130.81135.3279.47852.64
25THE BHOPAL SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES BHOPAL181.33124.58130.3135.09279850.31
26VIMALA COLLEGE (AUTONOMOUS) THRISSUR181.25124.57129.89134.98278.53849.22
27SIKKIM MANIPAL UNIVERSITYDEPARTMENT OF HUMANITIES & SOCIAL SCIENCES  TADONG180.65124.47129.78134.52278.06847.48
28ORANGE CITY COLLEGE OF SOCIAL WORK NAGPUR180.51124.06129.54134.19277.39845.69
29BISHOP HEBER COLLEGE (AUTONOMOUS) TIRUCHIRAPPALLI179.78123.63128.91133.92276.53842.77
30BHARATA MATA COLLEGE KOCHI179.13123.01128.82133.3275.96840.22
31DON BOSCO COLLEGE PANAJI178.91122.99128132.33275.81838.04
32PATRICIAN COLLEGE OF ARTS & SCIENCE CHENNAI178.81122.45127.14131.6275.43835.4
33NALLAMUTHU GOUNDER MAHALINGAM COLLEGE COIMBATORE178.48122.02126.73130.82274.52832.57
34SHREE NARAYANA GURU COLLEGE COIMBATORE178.07121.29126.06130.69273.66829.8
35AMITY INSTITUTE OF LIBERAL ARTS NAVI MUMBAI177.14120.72125.74130.17272.76826.53

(This story appeared in Outlook magazine’s August 3 issue, 'The AI Divide', which focuses on how India's AI education ambitions are colliding with the reality of inadequate digital infrastructure, undertrained teachers and AI tools that are not built around Indian students' cultural context)

MORE FROM THIS ISSUE
Outlook Magazine Cover
Neeraj Thakur
Editor's Note | Education Engenders Inequality in India
| Photo: Tribhuvan Tiwari : Data Gap: Smart classrooms are a part of the system now, however, government data says over a third of schools lack basic digital access
Outlook Cover Story | AI in Education: The Future of Schools and the Burden of the Indian State
| Photo: Suresh K. Pandey : Delhi Chief Minister Rekha Gupta
EXCLUSIVE | Rekha Gupta on Delhi's EV Policy: "Clean Air Is a Basic Human Right"
| Photo: Tribhuvan Tiwari : Education Minister of Delhi Ashish Sood
EXCLUSIVE | Delhi's AI Education Push: Ashish Sood on Preparing Students for Tomorrow
Victor R. Lee, the Khosla Family Professor in the Graduate School of Education at Stanford University
Interview | Victor R. Lee: Why AI Literacy Is Becoming a Necessity for Every Student

Read all the latest breaking news on Outlook India and stay updated with top stories from India, Entertainment, Education, and around the world.

Tags

  • image
  • image
  • image

RELATED STORIES

More From the author

Watch

Photos

×

Latest Sports News

Trending Stories

Latest Stories