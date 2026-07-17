Outlook-ICARE Rankings 2026: Top 30 Private Architecture Institutes

O
Outlook Bureau
Published at:

Are you looking for the best private architecture institutes in India? Check out Outlook-ICARE's annual ranking of India’s top 30 private architecture institutes for 2026 to make an informed choice based on multiple parameters.

School Of Architecture & Planning, Woxsen University, Hyderabad
School Of Architecture & Planning, Woxsen University, Hyderabad
RANK 2026TOP 30 PRIVATE INSTITUTESACADEMIC & RESEARCH EXCELLENCE 200INDUSTRY INTERFACE & PLACEMENT 250INFRASTRUCTURE & FACILITIES 250GOVERNANCE & ADMISSIONS 150DIVERSITY & OUTREACH 150TOTAL SCORE 1000
1DEPARTMENT OF ARCHITECTURE BIRLA INSTITUTE OF TECHNOLOGY (BIT) MESRA RANCHI180.89247239.98142.39146.3956.39
2ICFAI SCHOOL OF ARCHITECTURE HYDERABAD180.46246.21239.21142.29145.4953.56
3CENTRE FOR ENVIRONMENTAL PLANNING AND TECHNOLOGY UNIVERSITY AHMEDABAD179.62246.11238.87141.7144.66950.98
4AMITY SCHOOL OF ARCHITECTURE AND PLANNING NOIDA179.3245.61238.3141.16144.23948.6
5MANIPAL SCHOOL OF ARCHITECTURE & PLANNING MANIPAL179.13245.21238140.57143.98946.89
6SUSHANT SCHOOL OF ART AND ARCHITECTURE SUSHANT UNIVERSITY GURUGRAM178.46244.34237.93140.3143.38944.41
7UNIVERSITY SCHOOL OF ARCHITECTURE CHANDIGARH UNIVERSITY MOHALI177.77244.03237.07139.74142.57941.18
8MCGAN’S OOTY SCHOOL OF ARCHITECTURE OOTY177.46243.82236.91138.79142.13939.11
9BMS COLLEGE OF ARCHITECTURE BANGALORE176.86243.15236.67137.98141.6936.26
10SCHOOL OF BUILDING & ENVIRONMENT SATHYABAMA INSTITUTE OF SCIENCE & TECHNOLOGY CHENNAI176.34242.71235.7137.7140.66933.08
11CHITKARA SCHOOL OF PLANNING & ARCHITECTURE RAJPURA175.83241.75235137.45140.19930.2
12AMITY SCHOOL OF ARCHITECTURE AND PLANNING LUCKNOW175.41240.84234.77136.83140.19928
13SCHOOL OF ARCHITECTURE PLANNING & DESIGN DIT UNIVERSITY DEHRADUN174.8240.54234.5135.99139.42925.25
14IPS ACADEMY INDORE173.84239.57233.71135.61138.45921.18
15DR D Y PATIL COLLEGE OF ARCHITECTURE AKURDI PUNE173.38239.25232.86134.8137.62917.91
16KIIT SCHOOL OF ARCHITECTURE PLANNING BHUBANESWAR172.49238.62232.31134.42136.89914.73
17FACULTY OF ARCHITECTURE AND PLANNING VIVEKANANDA GLOBAL UNIVERSITY JAIPUR171.99238.53231.44134.25136.69912.9
18THE OXFORD COLLEGE OF ARCHITECTURE BANGALORE171.82237.85231.32133.25136.08910.3
19PARUL INSTITUTE OF ARCHITECTURE AND RESEARCH VADODARA171.37236.87230.85132.94135.32907.35
20D.Y. PATIL COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY KOLHAPUR171.18236.84230.16132.45134.94905.57
21AMITY SCHOOL OF ARCHITECTURE & PLANNING PANVEL MUMBAI171.12236.62230.03131.92134.58904.27
22DAYANANDA SAGAR COLLEGE OF ARCHITECTURE BANGALORE170.43235.79229.12131.04134.16900.54
23FACULTY OF ARCHITECTURE DESIGN AND PLANNING GANPAT UNIVERSITY MEHSANA GUJARAT169.58235.41228.65130.81133.32897.77
24WORLD UNIVERSITY OF DESIGN SONIPAT169.03234.47227.93129.91133.23894.6
25MANIPAL SCHOOL OF ARCHITECTURE & PLANNING MANIPAL UNIVERSITY JAIPUR168.8233.89227.76129.01133.03892.49
26AMITY SCHOOL OF ARCHITECTURE & PLANNING JAIPUR168.2233.38227.36128.92132.36890.22
27SCHOOL OF ARCHITECTURE CHETTINAD ACADEMY OF RESEARCH & EDUCATION167.24232.53226.52128.5132.27887.06
28MARATHWADA INSTITUTE OF TECHNOLOGY DELHI167.2231.67226.18128.22131.58884.85
29DEPARTMENT OF ARCHITECTURE TKM COLLEGE OF ENGINEERING KOLLAM KERALA166.69231.3225.74127.71130.71882.15
30AMITY SCHOOL OF ARCHITECTURE & PLANNING RAIPUR166.05231.22225.34127.14129.79879.54

(This story appeared in Outlook magazine’s August 3 issue, 'The AI Divide', which focuses on how India's AI education ambitions are colliding with the reality of inadequate digital infrastructure, undertrained teachers and AI tools that are not built around Indian students' cultural context)

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