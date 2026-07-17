Outlook-ICARE Rankings 2026: Top 30 Private Architecture Institutes

|RANK 2026
|TOP 30 PRIVATE INSTITUTES
|ACADEMIC & RESEARCH EXCELLENCE 200
|INDUSTRY INTERFACE & PLACEMENT 250
|INFRASTRUCTURE & FACILITIES 250
|GOVERNANCE & ADMISSIONS 150
|DIVERSITY & OUTREACH 150
|TOTAL SCORE 1000
|1
|DEPARTMENT OF ARCHITECTURE BIRLA INSTITUTE OF TECHNOLOGY (BIT) MESRA RANCHI
|180.89
|247
|239.98
|142.39
|146.3
|956.39
|2
|ICFAI SCHOOL OF ARCHITECTURE HYDERABAD
|180.46
|246.21
|239.21
|142.29
|145.4
|953.56
|3
|CENTRE FOR ENVIRONMENTAL PLANNING AND TECHNOLOGY UNIVERSITY AHMEDABAD
|179.62
|246.11
|238.87
|141.7
|144.66
|950.98
|4
|AMITY SCHOOL OF ARCHITECTURE AND PLANNING NOIDA
|179.3
|245.61
|238.3
|141.16
|144.23
|948.6
|5
|MANIPAL SCHOOL OF ARCHITECTURE & PLANNING MANIPAL
|179.13
|245.21
|238
|140.57
|143.98
|946.89
|6
|SUSHANT SCHOOL OF ART AND ARCHITECTURE SUSHANT UNIVERSITY GURUGRAM
|178.46
|244.34
|237.93
|140.3
|143.38
|944.41
|7
|UNIVERSITY SCHOOL OF ARCHITECTURE CHANDIGARH UNIVERSITY MOHALI
|177.77
|244.03
|237.07
|139.74
|142.57
|941.18
|8
|MCGAN’S OOTY SCHOOL OF ARCHITECTURE OOTY
|177.46
|243.82
|236.91
|138.79
|142.13
|939.11
|9
|BMS COLLEGE OF ARCHITECTURE BANGALORE
|176.86
|243.15
|236.67
|137.98
|141.6
|936.26
|10
|SCHOOL OF BUILDING & ENVIRONMENT SATHYABAMA INSTITUTE OF SCIENCE & TECHNOLOGY CHENNAI
|176.34
|242.71
|235.7
|137.7
|140.66
|933.08
|11
|CHITKARA SCHOOL OF PLANNING & ARCHITECTURE RAJPURA
|175.83
|241.75
|235
|137.45
|140.19
|930.2
|12
|AMITY SCHOOL OF ARCHITECTURE AND PLANNING LUCKNOW
|175.41
|240.84
|234.77
|136.83
|140.19
|928
|13
|SCHOOL OF ARCHITECTURE PLANNING & DESIGN DIT UNIVERSITY DEHRADUN
|174.8
|240.54
|234.5
|135.99
|139.42
|925.25
|14
|IPS ACADEMY INDORE
|173.84
|239.57
|233.71
|135.61
|138.45
|921.18
|15
|DR D Y PATIL COLLEGE OF ARCHITECTURE AKURDI PUNE
|173.38
|239.25
|232.86
|134.8
|137.62
|917.91
|16
|KIIT SCHOOL OF ARCHITECTURE PLANNING BHUBANESWAR
|172.49
|238.62
|232.31
|134.42
|136.89
|914.73
|17
|FACULTY OF ARCHITECTURE AND PLANNING VIVEKANANDA GLOBAL UNIVERSITY JAIPUR
|171.99
|238.53
|231.44
|134.25
|136.69
|912.9
|18
|THE OXFORD COLLEGE OF ARCHITECTURE BANGALORE
|171.82
|237.85
|231.32
|133.25
|136.08
|910.3
|19
|PARUL INSTITUTE OF ARCHITECTURE AND RESEARCH VADODARA
|171.37
|236.87
|230.85
|132.94
|135.32
|907.35
|20
|D.Y. PATIL COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY KOLHAPUR
|171.18
|236.84
|230.16
|132.45
|134.94
|905.57
|21
|AMITY SCHOOL OF ARCHITECTURE & PLANNING PANVEL MUMBAI
|171.12
|236.62
|230.03
|131.92
|134.58
|904.27
|22
|DAYANANDA SAGAR COLLEGE OF ARCHITECTURE BANGALORE
|170.43
|235.79
|229.12
|131.04
|134.16
|900.54
|23
|FACULTY OF ARCHITECTURE DESIGN AND PLANNING GANPAT UNIVERSITY MEHSANA GUJARAT
|169.58
|235.41
|228.65
|130.81
|133.32
|897.77
|24
|WORLD UNIVERSITY OF DESIGN SONIPAT
|169.03
|234.47
|227.93
|129.91
|133.23
|894.6
|25
|MANIPAL SCHOOL OF ARCHITECTURE & PLANNING MANIPAL UNIVERSITY JAIPUR
|168.8
|233.89
|227.76
|129.01
|133.03
|892.49
|26
|AMITY SCHOOL OF ARCHITECTURE & PLANNING JAIPUR
|168.2
|233.38
|227.36
|128.92
|132.36
|890.22
|27
|SCHOOL OF ARCHITECTURE CHETTINAD ACADEMY OF RESEARCH & EDUCATION
|167.24
|232.53
|226.52
|128.5
|132.27
|887.06
|28
|MARATHWADA INSTITUTE OF TECHNOLOGY DELHI
|167.2
|231.67
|226.18
|128.22
|131.58
|884.85
|29
|DEPARTMENT OF ARCHITECTURE TKM COLLEGE OF ENGINEERING KOLLAM KERALA
|166.69
|231.3
|225.74
|127.71
|130.71
|882.15
|30
|AMITY SCHOOL OF ARCHITECTURE & PLANNING RAIPUR
|166.05
|231.22
|225.34
|127.14
|129.79
|879.54
(This story appeared in Outlook magazine’s August 3 issue, 'The AI Divide', which focuses on how India's AI education ambitions are colliding with the reality of inadequate digital infrastructure, undertrained teachers and AI tools that are not built around Indian students' cultural context)