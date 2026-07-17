Outlook-ICARE Rankings 2026: Top 11 Government Hotel Management Institutes

|RANK 2026
|TOP 11 GOVERNMENT INSTITUTES
|ACADEMIC & RESEARCH EXCELLENCE
150
|INDUSTRY INTERFACE & PLACEMENT
300
|INFRASTRUCTURE & FACILITIES
250
|GOVERNANCE & ADMISSIONS
150
|DIVERSITY & OUTREACH
150
|TOTAL SCORE
1000
|1
|INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT CATERING &
NUTRITION PUSA DELHI
|121.34
|273.09
|221.24
|98.99
|146.62
|861.29
|2
|INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT MUMBAI
|123.43
|262.01
|191.97
|104.55
|138.48
|820.44
|3
|INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT HYDERABAD
|121.86
|260.86
|211.84
|83.19
|136.1
|813.85
|4
|INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT CHENNAI
|110.64
|242.08
|216.91
|96.6
|127.01
|793.23
|5
|INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT BANGALORE
|117.53
|225.02
|203.07
|87.04
|125.92
|758.59
|6
|INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT LUCKNOW
|103.87
|208.05
|218.7
|103.15
|65.63
|699.4
|7
|ARMY INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT & CATERING
TECHNOLOGY BENGALURU
|79.28
|162.07
|229
|79.29
|91.46
|641.09
|8
|INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT KOLKATA
|89.92
|154.01
|233
|92.96
|67.37
|637.26
|9
|INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT BHOPAL
|92.34
|146.89
|227.27
|95.75
|73.08
|635.34
|10
|INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT AND CATERING
TECHNOLOGY BHUBANESWAR
|92.46
|146.66
|228.34
|90.89
|70.43
|628.78
|11
|INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT CATERING
TECHNOLOGY & APPLIED NUTRITION HYDERABAD
|88.97
|145.95
|229.67
|95.08
|65.98
|625.66
(This story appeared in Outlook magazine’s August 3 issue, 'The AI Divide', which focuses on how India's AI education ambitions are colliding with the reality of inadequate digital infrastructure, undertrained teachers and AI tools that are not built around Indian students' cultural context)