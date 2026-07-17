Outlook-ICARE Rankings 2026: Top 11 Government Hotel Management Institutes

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Outlook Bureau
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Top 11 Government Hotel Management Institutes
Outlook-ICARE Rankings 2026: Top 11 Government Hotel Management Institutes
RANK 2026TOP 11 GOVERNMENT INSTITUTESACADEMIC & RESEARCH EXCELLENCE

150

INDUSTRY INTERFACE & PLACEMENT

300

INFRASTRUCTURE & FACILITIES

250

GOVERNANCE & ADMISSIONS

150

DIVERSITY & OUTREACH

150

TOTAL SCORE

1000

1INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT CATERING &
NUTRITION PUSA DELHI		121.34273.09221.2498.99146.62861.29
2INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT MUMBAI123.43262.01191.97104.55138.48820.44
3INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT HYDERABAD121.86260.86211.8483.19136.1813.85
4INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT CHENNAI110.64242.08216.9196.6127.01793.23
5INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT BANGALORE117.53225.02203.0787.04125.92758.59
6INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT LUCKNOW103.87208.05218.7103.1565.63699.4
7ARMY INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT & CATERING
TECHNOLOGY BENGALURU		79.28162.0722979.2991.46641.09
8INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT KOLKATA89.92154.0123392.9667.37637.26
9INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT BHOPAL92.34146.89227.2795.7573.08635.34
10INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT AND CATERING
TECHNOLOGY BHUBANESWAR		92.46146.66228.3490.8970.43628.78
11INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT CATERING
TECHNOLOGY & APPLIED NUTRITION HYDERABAD		88.97145.95229.6795.0865.98625.66

(This story appeared in Outlook magazine’s August 3 issue, 'The AI Divide', which focuses on how India's AI education ambitions are colliding with the reality of inadequate digital infrastructure, undertrained teachers and AI tools that are not built around Indian students' cultural context)

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