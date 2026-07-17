Outlook-ICARE Rankings 2026: Top 20 Private Dental Institutes

|RANK 2026
|TOP 20 PRIVATE
INSTITUTES
|ACADEMIC & RESEARCH EXCELLENCE
250
|INDUSTRY INTERFACE & PLACEMENT
150
|INFRASTRUCTURE & FACILITIES
250
|GOVERNANCE & ADMISSIONS
200
|DIVERSITY & OUTREACH
150
|TOTAL SCORE
1000
|1
|MANIPAL COLLEGE OF DENTAL SCIENCES MANIPAL
|205.18
|118.25
|188.22
|132.77
|147.91
|792.33
|2
|MANIPAL COLLEGE OF DENTAL SCIENCES MANGALURU
|200.72
|116.87
|189.62
|128.98
|147.21
|783.4
|3
|J.S.S. DENTAL COLLEGE & HOSPITAL MYSURU
|201.1
|114.22
|187.47
|130.87
|147.3
|780.93
|4
|SRI RAMACHANDRA DENTAL COLLEGE AND HOSPITAL
CHENNAI
|200.16
|113.49
|190
|129.36
|144.66
|777.52
|5
|FACULTY OF DENTAL SCIENCES RAMAIAH UNIVERSITY
OF APPLIED SCIENCES BANGALORE
|200.47
|112.86
|185.77
|126.95
|145.33
|771.38
|6
|SRM KATTANKULATHUR DENTAL COLLEGE & HOSPITAL -
SRM IST KTR CHENNAI
|200.8
|112.79
|185.6
|127.54
|141.83
|768.56
|7
|MANAV RACHNA DENTAL COLLEGE FARIDABAD
|197.53
|112.82
|186.16
|125.6
|142.23
|764
|8
|GURU NANAK INSTITUTE OF DENTAL SCIENCES &
RESEARCH (GNIDSR) KOLKATA
|197.48
|111.54
|183.44
|123.25
|139.2
|754.95
|9
|SANTOSH DENTAL COLLEGE AND HOSPITAL SANTOSH
UNIVERSITY GHAZIABAD
|196.48
|111.41
|183.43
|121.4
|138.22
|750.94
|10
|YENEPOYA DENTAL COLLEGE MANGALURU
|196.17
|106.47
|182.21
|122.37
|137.56
|744.78
|11
|THE OXFORD DENTAL COLLEGE & HOSPITAL BANGALORE
|194.6
|108.02
|182.4
|119.61
|139.21
|743.85
|12
|INDIRA GANDHI INSTITUTE OF DENTAL SCIENCES
PUDUCHERRY
|193.34
|107.08
|179
|118.9
|138.74
|737.09
|13
|SARASWATI DENTAL COLLEGE LUCKNOW
|192.84
|105.38
|177.14
|115.49
|136.71
|727.56
|14
|BHARATI VIDYAPEETH DENTAL COLLEGE & HOSPITAL
PUNE
|191.19
|105.99
|179.33
|115.13
|135.49
|727.13
|15
|BGS GLOBAL INSTITUTE OF DENTAL SCIENCES KENGERI
BENGALURU
|191.08
|104.9
|176.16
|115.74
|136.53
|724.41
|16
|RUNGTA COLLEGE OF DENTAL SCIENCES & RESEARCH
BHILAI CHATTISGARH
|189.52
|101.24
|178.46
|116.26
|134.52
|720
|17
|SANKALCHAND PATEL UNIVERSITY VISNAGAR
|190.98
|100.81
|176.16
|114.52
|134.25
|716.72
|18
|SUBHARTI DENTAL COLLEGE MEERUT
|187.3
|102.55
|174.59
|113.82
|133.54
|711.78
|19
|MEENAKSHI AMMAL DENTAL COLLEGE AND HOSPITAL
CHENNAI
|187.89
|101.79
|170.64
|113
|129.38
|702.67
|20
|CHRISTIAN DENTAL COLLEGE & HOSPITAL LUDHIANA
|184.07
|96.99
|169.66
|108.8
|130.19
|689.71
(This story appeared in Outlook magazine’s August 3 issue, 'The AI Divide', which focuses on how India's AI education ambitions are colliding with the reality of inadequate digital infrastructure, undertrained teachers and AI tools that are not built around Indian students' cultural context)