Outlook-ICARE Rankings 2026: Top 20 Private Dental Institutes

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Outlook Bureau
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Are you looking for the best private dental institutes in India? Check out Outlook-ICARE's annual ranking of India’s top 20 private dental institutes for 2026 to make an informed choice based on multiple parameters.

Christian Medical College, Ludhiana
Christian Medical College, Ludhiana
RANK 2026TOP 20 PRIVATE
INSTITUTES		ACADEMIC & RESEARCH EXCELLENCE

250

INDUSTRY INTERFACE & PLACEMENT

150

INFRASTRUCTURE & FACILITIES

250

GOVERNANCE & ADMISSIONS

200

DIVERSITY & OUTREACH

150

TOTAL SCORE

1000

1MANIPAL COLLEGE OF DENTAL SCIENCES MANIPAL205.18118.25188.22132.77147.91792.33
2MANIPAL COLLEGE OF DENTAL SCIENCES MANGALURU200.72116.87189.62128.98147.21783.4
3J.S.S. DENTAL COLLEGE & HOSPITAL MYSURU201.1114.22187.47130.87147.3780.93
4SRI RAMACHANDRA DENTAL COLLEGE AND HOSPITAL
CHENNAI		200.16113.49190129.36144.66777.52
5FACULTY OF DENTAL SCIENCES RAMAIAH UNIVERSITY
OF APPLIED SCIENCES BANGALORE		200.47112.86185.77126.95145.33771.38
6SRM KATTANKULATHUR DENTAL COLLEGE & HOSPITAL -
SRM IST KTR CHENNAI		200.8112.79185.6127.54141.83768.56
7MANAV RACHNA DENTAL COLLEGE FARIDABAD197.53112.82186.16125.6142.23764
8GURU NANAK INSTITUTE OF DENTAL SCIENCES &
RESEARCH (GNIDSR) KOLKATA		197.48111.54183.44123.25139.2754.95
9SANTOSH DENTAL COLLEGE AND HOSPITAL SANTOSH
UNIVERSITY GHAZIABAD		196.48111.41183.43121.4138.22750.94
10YENEPOYA DENTAL COLLEGE MANGALURU196.17106.47182.21122.37137.56744.78
11THE OXFORD DENTAL COLLEGE & HOSPITAL BANGALORE194.6108.02182.4119.61139.21743.85
12INDIRA GANDHI INSTITUTE OF DENTAL SCIENCES
PUDUCHERRY		193.34107.08179118.9138.74737.09
13SARASWATI DENTAL COLLEGE LUCKNOW192.84105.38177.14115.49136.71727.56
14BHARATI VIDYAPEETH DENTAL COLLEGE & HOSPITAL
PUNE		191.19105.99179.33115.13135.49727.13
15BGS GLOBAL INSTITUTE OF DENTAL SCIENCES KENGERI
BENGALURU		191.08104.9176.16115.74136.53724.41
16RUNGTA COLLEGE OF DENTAL SCIENCES & RESEARCH
BHILAI CHATTISGARH		189.52101.24178.46116.26134.52720
17SANKALCHAND PATEL UNIVERSITY VISNAGAR190.98100.81176.16114.52134.25716.72
18SUBHARTI DENTAL COLLEGE MEERUT187.3102.55174.59113.82133.54711.78
19MEENAKSHI AMMAL DENTAL COLLEGE AND HOSPITAL
CHENNAI		187.89101.79170.64113129.38702.67
20CHRISTIAN DENTAL COLLEGE & HOSPITAL LUDHIANA184.0796.99169.66108.8130.19689.71

(This story appeared in Outlook magazine’s August 3 issue, 'The AI Divide', which focuses on how India's AI education ambitions are colliding with the reality of inadequate digital infrastructure, undertrained teachers and AI tools that are not built around Indian students' cultural context)

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