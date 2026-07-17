Outlook-ICARE Rankings 2026: Top 7 Government Architecture Institutes

|RANK 2026
|TOP 7 GOVERNMENT
INSTITUTES
|ACADEMIC & RESEARCH EXCELLENCE 200
|INDUSTRY INTERFACE & PLACEMENT 250
|INFRASTRUCTURE & FACILITIES 250
|GOVERNANCE & ADMISSIONS 150
|DIVERSITY & OUTREACH 150
|TOTAL SCORE 1000
|1
|DEPARTMENT OF ARCHITECTURE & PLANNING IIT ROORKEE ROORKEE
|157.05
|245.47
|230.07
|135.33
|138.69
|906.61
|2
|SIR J J COLLEGE OF ARCHITECTURE
|156.44
|245.27
|234.34
|135.34
|130.86
|902.25
|3
|SCHOOL OF PLANNING & ARCHITECTURE NEW DELHI
|146.23
|209.03
|230.54
|127.42
|129.51
|842.73
|4
|SCHOOL OF PLANNING & ARCHITECTURE BHOPAL
|138.71
|190.23
|209.79
|107.83
|140.73
|787.28
|5
|SCHOOL OF PLANNING & ARCHITECTURE VIJAYAWADA
|180.47
|132.05
|192.05
|125.73
|114.45
|744.75
|6
|FACULTY OF ARCHITECTURE & EKISTICS JAMIA MILLIA ISLAMIA NEW DELHI
|102.5
|155.34
|213.88
|111.45
|136.34
|719.51
|7
|FACULTY OF ARCHITECTURE & PLANNING DR A P J ABDUL KALAM TECHNICAL UNIVERSITY
|100.66
|152.89
|201.95
|103.33
|130.68
|689.51
(This story appeared in Outlook magazine’s August 3 issue, 'The AI Divide', which focuses on how India's AI education ambitions are colliding with the reality of inadequate digital infrastructure, undertrained teachers and AI tools that are not built around Indian students' cultural context)