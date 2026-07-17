Outlook-ICARE Rankings 2026: Top 7 Government Architecture Institutes

O
Outlook Bureau
Published at:

Are you looking for the best government architecture institutes in India? Check out Outlook-ICARE's annual ranking of India’s top 7 government architecture institutes for 2026 to make an informed choice based on multiple parameters.

| Photo: Tribhuvan Tiwari
| Photo: Tribhuvan Tiwari
RANK 2026TOP 7 GOVERNMENT
INSTITUTES		ACADEMIC & RESEARCH EXCELLENCE 200INDUSTRY INTERFACE & PLACEMENT 250INFRASTRUCTURE & FACILITIES 250GOVERNANCE & ADMISSIONS 150DIVERSITY & OUTREACH 150TOTAL SCORE 1000
1DEPARTMENT OF ARCHITECTURE & PLANNING IIT ROORKEE ROORKEE157.05245.47230.07135.33138.69906.61
2SIR J J COLLEGE OF ARCHITECTURE156.44245.27234.34135.34130.86902.25
3SCHOOL OF PLANNING & ARCHITECTURE NEW DELHI146.23209.03230.54127.42129.51842.73
4SCHOOL OF PLANNING & ARCHITECTURE BHOPAL138.71190.23209.79107.83140.73787.28
5SCHOOL OF PLANNING & ARCHITECTURE VIJAYAWADA180.47132.05192.05125.73114.45744.75
6FACULTY OF ARCHITECTURE & EKISTICS JAMIA MILLIA ISLAMIA NEW DELHI102.5155.34213.88111.45136.34719.51
7FACULTY OF ARCHITECTURE & PLANNING DR A P J ABDUL KALAM TECHNICAL UNIVERSITY100.66152.89201.95103.33130.68689.51

(This story appeared in Outlook magazine’s August 3 issue, 'The AI Divide', which focuses on how India's AI education ambitions are colliding with the reality of inadequate digital infrastructure, undertrained teachers and AI tools that are not built around Indian students' cultural context)

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