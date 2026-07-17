Outlook-ICARE Rankings 2026: Top 30 Private Hotel Management Institutes

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Outlook Bureau
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International Institute Of Hotel Management, New Delhi
International Institute Of Hotel Management, New Delhi
RANK 2026TOP 30 PRIVATE INSTITUTESACADEMIC & RESEARCH EXCELLENCE 150INDUSTRY INTERFACE & PLACEMENT 300INFRASTRUCTURE & FACILITIES 250GOVERNANCE & ADMISSIONS 150DIVERSITY & OUTREACH 150TOTAL SCORE 1000
1WELCOMGROUP GRADUATE SCHOOL OF HOTEL ADMIN MANIPAL127.88282.94220.66122.84142.1896.4
2V.M. SALGAOCAR INSTITUTE OF INTERNATIONAL HOSPITALITY EDUCATION GOA129.32279.63222.05123.49140.71895.2
3AMITY SCHOOL OF HOSPITALITY NOIDA (NOIDA)127.41280.89219.48118.04140.26886.08
4SCHOOL OF HOSPITALITY & TOURISM STUDIES D. Y. PATIL UNIVERSITY NAVI MUMBAI126.68280.46217.05119.01141.63884.83
5UNIVERSITY INSTITUTE OF TOURISM AND HOSPITALITY MANAGEMENT CHANDIGARH UNIVERSITY MOHALI128.47278.2216.3120.43137.09880.52
6GURU NANAK INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT (GNIHM) KOLKATA124.59276.87217.2119.03138.76876.45
7INTERNATIONAL INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT KOLKATA126.34276.3216.39116.97138.45874.49
8INTERNATIONAL INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT BANGALORE124.35277.55217.48119.84135.17874.39
9CHITKARA SCHOOL OF HOSPITALITY ADMINISTRATION RAJPURA PUNJAB123.42275.96215.3119.09138.39872.16
10IEM’S INTERNATIONAL INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT (UNDER UNIVERSITY OF ENGINEERING AND MANAGEMENT KOLKATA)122.68277.68214.04119.26136.3869.94
11AISSMS COLLEGE OF HOTEL MANAGEMENT AND CATERING TECHNOLOGY PUNE120.6275.37213.22119.38135.85864.42
12SYMBIOSIS SCHOOL OF CULINARY ARTSPUNE176280.07162121.83123.98864.36
13INTERNATIONAL INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT HYDERABAD122.75276.19213.6114.59137.13864.29
14BHARATI VIDYAPEETH INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT & CATERING TECHNOLOGY NAVI MUMBAI175.42279.5162.19123.26123.19863.56
15AMITY SCHOOL OF HOSPITALITY LUCKNOW (LUCKNOW)123.67273.84212.15116.53135.12861.31
16FACULTY OF HOSPITALITY & TOURISM MANAGEMENT ICFAI UNIVERSITY SIKKIM GANGTOK176.22278.12163.21120.99122.63861.2
17ADMINISTRATIVE MANAGEMENT COLLEGE BANGALORE176.12276.62162.92122.36122.55860.57
18AMITY SCHOOL OF HOSPITALITY JAIPUR (JAIPUR)121.2273.02211.13115.89137.77858.96
19SRI RAMAKRISHNA COLLEGE OF ARTS & SCIENCE (AUTONOMOUS) NAVA INDIA COIMBATORE171.52276.48161.84123.09125.58858.51
20SCHOOL OF HOSPITALITY & TOURISM G D GOENKA UNIVERSITY GURUGRAM119.78272.6212.67117.58135.74858.37
21SRM INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT CHENNAI120.49272.54212.96117.03134.2857.21
22AMITY SCHOOL OF HOSPITALITY GURUGRAM (GURUGRAM)118.98272.01213.82115.79132.17852.77
23MMICT & BM (HOTEL MANAGEMENT) MULLANA AMBALA122.12270.44210.5113.06134.15850.28
24SRM INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT SRM UNIVERSITY SONIPAT119.21268.79211.62113.39133.13846.14
25CHANDIGARH COLLEGE OF HOSPITALITY LANDRAN MOHALI119.5268.94206.63114.29129.65839
26FACULTY OF HOSPITALITY VIVEKANANDA GLOBAL UNIVERSITY JAIPUR118.16268.2211.5110.56130.6838.94
27DEPARTMENT OF CATERING SCIENCE AND HOTEL MANAGEMENT PSG COLLEGE OF ARTS & SCIENCE COIMBATORE117.7269.61207.2113.71128.81837.06
28HINDUSTHAN COLLEGE OF ARTS & SCIENCE (AUTONOMOUS) COIMBATORE118.64266.82208.94112.69128.99836.08
29NEHRU ARTS AND SCIENCE COLLEGE COIMBATORE115.77269207.95111.85126.28830.68
30RAYAT-BAHRA UNIVERSITY SCHOOL OF TOURISM AIRLINES & HOTEL MANAGEMENT MOHALI113.14266.59207.24109.68128.94825.59

(This story appeared in Outlook magazine’s August 3 issue, 'The AI Divide', which focuses on how India's AI education ambitions are colliding with the reality of inadequate digital infrastructure, undertrained teachers and AI tools that are not built around Indian students' cultural context)

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