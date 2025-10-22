|RANK 2026
|INSTITUTION
|STATE
|FACULTY STUDENT RATIO
Weightage - 25%
|RESEARCH
Weightage - 20%
|EMPLOYABILITY
Weightage - 25%
|FACULTY QUALITY
Weightage - 20%
|INCLUSIVENESS & DIVERSITY
Weightage - 10%
|OVERALL SCORE
|1
|INDIRA GANDHI NATIONAL OPEN UNIVERSITY (IGNOU) NEW DELHI
|Delhi
|100
|99.68
|100
|100
|90.32
|98.97
|2
|VISVESVARAYA TECHNOLOGICAL UNIVERSITY (VTU) BELAGAVI
|Karnataka
|99.14
|98.76
|99.64
|99.89
|89.82
|98.41
|3
|DR. B.R. AMBEDKAR OPEN UNIVERSITY (BRAOU) HYDERABAD
|Telangana
|99.07
|98.38
|98.7
|99.42
|88.98
|97.9
|4
|NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY (NSOU) KOLKATA
|West Bengal
|98.32
|98.16
|98.12
|98.48
|88.5
|97.29
|5
|YASHWANTRAO CHAVAN MAHARASHTRA OPEN UNIVERSITY (YCMOU) NASHIK
|Maharashtra
|97.95
|97.51
|97.63
|98.39
|88.33
|96.91
|6
|KARNATAKA STATE OPEN UNIVERSITY (KSOU) MYSORE
|Karnataka
|97.91
|96.68
|96.86
|97.55
|88.12
|96.35
|7
|MADURAI KAMARAJ UNIVERSITY (MKU) MADURAI
|Tamil Nadu
|97.77
|96.43
|96.06
|97.44
|88.01
|96.03
|8
|UNIVERSITY OF MADRAS INSTITUTE OF DISTANCE EDUCATION (IDE) CHENNAI
|Tamil Nadu
|97.27
|96.14
|95.19
|97.17
|87.44
|95.52
|9
|OSMANIA UNIVERSITY HYDERABAD
|Telangana
|97
|95.56
|95.16
|97.11
|87.13
|95.29
|10
|ANNAMALAI UNIVERSITY DIRECTORATE OF DISTANCE EDUCATION ANNAMALAINAGAR
|Tamil Nadu
|96.16
|95.05
|94.52
|96.8
|86.23
|94.66
Outlook-ICARE Rankings 2026: Public Distance And Online Learning Programs
A total of ten public distance and online schools in India have made the cut for Outlook-ICARE Rankings for India's Best B-Schools 2026. Here's the complete list.
Published At:
