|RANK 2026
|INSTITUTION
|STATE
|FACULTY STUDENT RATIO
Weightage - 25%
|RESEARCH
Weightage - 20%
|EMPLOYABILITY
Weightage - 25%
|FACULTY QUALITY
Weightage - 20%
|INCLUSIVENESS & DIVERSITY
Weightage - 10%
|OVERALL SCORE
|1
|TATA INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES (TISS)
|Mumbai Maharashtra
|99.64
|99.09
|99.91
|99.91
|90.03
|98.69
|2
|JAMIA MILLIA ISLAMIA – FACULTY OF EDUCATION
|New Delhi
|99.64
|99.09
|99.91
|99.91
|90.03
|98.69
|3
|AZIM PREMJI UNIVERSITY
|Bengaluru Karnataka
|99.64
|99.09
|99.91
|99.91
|90.03
|98.69
|4
|CHRIST UNIVERSITY – SCHOOL OF SOCIAL WORK & EDUCATION
|Bengaluru Karnataka
|99.64
|99.09
|99.91
|99.91
|90.03
|98.69
|5
|JAMNALAL BAJAJ INSTITUTE OF MANAGEMENT – SOCIAL MANAGEMENT PROGRAMS
|Mumbai Maharashtra
|99.88
|99.21
|99.52
|99.04
|90.8
|98.58
Outlook-ICARE Rankings 2026: Prominent Institutions- Education And Social Sector
A total of 10 prominent schools specialising in education and social sector in India have made the cut for Outlook-ICARE Rankings for India's Best B-Schools 2026. Here's the complete list
Published At:
